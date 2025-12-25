Αμετακίνητοι οι αγρότες γιόρτασαν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται μέχρι να δοθούν χειροπιαστές λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους δηλώνουν οι αγρότες και τονίζουν η κοινωνία στηρίζει έμπρακτα τον αγώνα τους

Τα τρακτέρ έχουν τοποθετηθεί στην άκρη των δρόμων, χωρίς να εμποδίζεται η κυκλοφορία, ώστε να γίνουν απρόσκοπτα οι μετακινήσεις των αδειούχων και των εκδρομέων τις ημέρες των εορτών όμως η ΕΛ.ΑΣ. καραδοκεί…

Αγωνία στο Μαξίμου, αποφασιστικότητα στα μπλόκα

Από απόσταση αναπνοής παρακολουθεί τις εξελίξεις και το Μαξίμου με την ανησυχία να είναι διάχυτη καθώς το αγωνιστικό πνεύμα των αγροτών και των κτηνοτρόφων δείχνει να μην κάμπτεται παρά την προσπάθεια για ενίσχυση του κοινωνικού αυτοματισμού και τις «νουθεσίες» στα «δικά της παιδιά» να αποχωρήσουν από την πρώτη γραμμή.

«Οι πολίτες πέταξαν στα σκουπίδια τον κοινωνικό αυτοματισμό», ανέφεραν εκπρόσωποι των αγροτών, υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να σπάσει τα μπλόκα αλλά… Θα αποτύχει».

Έως την Κυριακή η νέα πανελλαδική σύσκεψη

Κάπως έτσι κυλούν οι μέρες και μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία ουσιαστική λύση στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί στον πρωτογενή τομέα παραγωγής γεγονός που τους οδηγεί στην απόφαση να εντείνουν τις δράσεις τους μετά τις γιορτές. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε νέα πανελλαδική σύσκεψη, η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί έως την Κυριακή (28/12).

Μία μέρα νωρίτερα, το Σάββατο (27/12) στις 12.00 το μεσημέρι οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας προγραμματίζουν σύσκεψη ώστε να καθορίσουν τη στάση τους.

Από τις συσκέψεις θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο πως η πρόθεση διευκόλυνσης της μετακίνησης των εκδρομέων δεν θα ανατραπεί δηλώνοντας πως και η επιστροφή των αδειούχων και μετά την πρωτοχρονιά θα γίνει με ανοιχτούς δρόμους.

Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία

Ομαλά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία στην Περιμετρική Οδό των Πατρών, καθώς έχει δοθεί σε χρήση μία λωρίδα ανά κατεύθυνση.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στο άλλο μεγάλο μπλόκο της Δυτικής Ελλάδας, στο Αγγελόκαστρο, όπου έχουν δοθεί στην κυκλοφορία δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, έχουν δοθεί σε κυκλοφορία δύο λωρίδες για ΙΧ και λεωφορεία στο ρεύμα προς Λαμία. Ανάλογη η εικόνα και στη Σκάλα Αταλάντης, όπου δόθηκαν δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Λαμία.

Στην κατεύθυνση από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη τα οχήματα ακολουθούν διαδρομή μέσω της πόλης της Λάρισας, από την παλαιά εθνική οδό, και στη συνέχεια επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο της Γυρτώνης.

Από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα τα οχήματα εκτρέπονται στον κόμβο του Πλατυκάμπου και επανέρχονται στην εθνική οδό στον κόμβο Κιλελέρ.

Στο μπλόκο του Ε65, στην Καρδίτσα, η αποφασιστικότητα παραμένει έντονη. Παρατεταγμένα στο οδόστρωμα βρίσκονται περίπου 3.000 τρακτέρ, τόσο στο συγκεκριμένο σημείο όσο και σε άλλα σημεία της κινητοποίησης.