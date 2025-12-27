Στην προ Χριστουγέννων πραγματικότητα επιστρέφουν αγρότες και κτηνοτρόφοι στα μπλόκα έχοντας στο πλευρό τους την κοινωνία και απέναντι τους το Μαξίμου που «κωφεύει» πεισματικά στα αιτήματα που έχουν θέσει για να λήξουν τον πολυήμερο αγώνα.

Επιχείρηση «διαίρει και βασίλευε» με τη συνδρομή ημετέρων στα μπλόκα

Η κυβέρνηση εγκλωβισμένη αποφάσισε να τα παίξει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό και αφού είδε πως η τακτική αυτή δεν «περπατάει» στην κοινωνία μοιάζει να βγάζει άλλα «όπλα» από τη φαρέτρα της. Τώρα επιχειρεί σε ένα επικοινωνιακό ντεμαράζ και «ποντάρει» στο «διαίρει και βασίλευε» για να σπάσει το κοινό αγροτικό μέτωπο χωρίς κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα σε πρώτη φάση.

Στο πρόσφατο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα, λέγοντας ότι «σε όσους προτιμούν ένα παράδοξο, να διεκδικούν αλλά να μην συζητούν και να μιλούν την ώρα που τους καλούμε σε διάλογο, θα το ξαναπώ: αυτή η κυβέρνηση σε εκβιασμούς δεν πρόκειται να υποκύψει και ούτε από την άλλη μεριά μπορούμε να μεροληπτήσουμε υπέρ μιας κοινωνικής ομάδος εις βάρος των υπολοίπων».

Το μήνυμα… ελήφθη

Η κυβέρνηση φαίνεται να ετοιμάζει ρελάνς με τη συνδρομή και «γαλάζιων προθύμων», λίγες ώρες μετά τις αποφάσεις του μπλόκου της Νίκαιας για κλιμάκωση του αγώνα.

Τρεις αγρότες από την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Κορινθίας μαζί με τον Σύλλογο Αγροτών Κιάτου συναντήθηκαν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον υπουργό Κώστα Τσιάρα και του παρέδωσαν λίστα αιτημάτων.

Μιλώντας στο in και τη Δήμητρα Τριανταφύλλου ο Δημήτρης Μπαλαφούτας, πρόεδρος Συλλόγου Αγροτών Στιμάγκας Κορινθίας δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά για την κίνηση αυτή μιλώντας για απόπειρα διάσπασης από μια μειοψηφία ατόμων του κινήματος στην Κόρινθο.

«Τα συγκεκριμένα άτομα και ο σύλλογος Κιάτου διαγράφηκαν από το κίνημα και την Πανελλήνια Ένωση των μπλόκων. Στόχος των συγκεκριμένων ατόμων, ένας εκ των οποίων είναι αιρετός στην Περιφέρεια με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι να διασπάσουν την ενότητα των αγροτών», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Μπαλαφούτα τα συγκεκριμένα άτομα είχαν δώσει το «παρών» στη μεγάλη συνάντηση στη Νίκαια όπου είχε αποφασιστεί κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Το «ρήγμα» της Κορινθίας μεγάλωσε αργότερα όταν με αστραπιαία ταχύτητα και απαράμιλλο συντονισμό ένα κείμενο «18 αγροτικών μπλόκων» από όλη τη χώρα, κόντρα στις συλλογικές αποφάσεις, έθεσε ζήτημα έναρξης ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση.

Μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Επανομή Θεσσαλονίκης, το κείμενο των «18» που δεν το υπογράφει… κανένας, απευθύνει ανέλπιστα «κάλεσμα για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Αποφασισμένοι παρά τις διασπαστικές κινήσεις

Το βράδυ του Σαββάτου (27/12), η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, σήκωσε το γάντι που πέταξαν τα «μπλόκα του διαλόγου» και απάντησε: «Όποιος παίζει το παιχνίδι της κυβέρνησης είναι υπόλογος απέναντι σε όσους αγωνίζονται για την επιβίωσή τους» συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα τραγούδι του Λεωνίδα Μπαλάφα, το: «Να σταθώ στα πόδια μου».

«Είναι μια από τις πολλές στη σειρά απόπειρες διάσπασης του κινήματος από την κυβέρνηση, μετά την υπόθεση Ανεστίδη, την υπόθεση των Κρητικών αγροτών κ.τ.λ. Αν δεν πάρουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματα μας, μετά τα Φώτα θα προχωρήσουμε σε γενικό black out», ανέφερε νωρίτερα στο in o Δημήτρης Μόσχος, πρόεδρος Ελλήνων κτηνοτρόφων (ΣΕΚ), φανερώνοντας την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στους παραγωγούς του πρωτογενή τομέα παραγωγής.

Η διασπαστική κίνηση των «18» προήλθε από την «αναγκαιότητα της έναρξης ενός ουσιαστικού διαλόγου για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας», αναφέρει το ανυπόγραφο κείμενο με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, σε κομβικά για τη συνέχιση του αγώνα μπλόκα, να είναι πως βρισκόμαστε μπροστά σε έναν «βρώμικο πόλεμο» που θα κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες.

Μόνο τυχαίο δεν είναι πως μετά τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη από τα Μάλγαρα, ένας ακόμη αγρότης και μέλος του συντονιστικού του μπλόκου ανακάλυψε ότι οι λογαριασμοί του έχουν δεσμευτεί «χωρίς να έχει ιδέα τι έχει συμβεί».

Εκεί που «χτυπά» η «καρδιά» των αγροτικών κινητοποιήσεων

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, στη Λάρισα, στον κόμβο της Νίκαιας, μετά από μαζική συνέλευση, αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα αγροτών και κτηνοτρόφων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό:

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι θα ανοίξουν ξανά τα διόδια του Μακρυχωρίου, προκειμένου να μετακινηθούν ελεύθερα όσοι ταξιδεύουν.

Την Δευτέρα 29 του μήνα στις 16.00 θα προχωρήσουν σε κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων και στη συνέχεια θα μπούνε στην πόλη της Λάρισας με τρακτέρ.

Την Τετάρτη 31 Δεκέμβρίου, παραμονή της πρωτοχρονιάς, θα υποδεχτούν το νέο χρόνο στο μπλόκο και καλούν τις οικογένειές τους, καθώς και το λαό της περιοχής να παραβρεθούν στον χώρο του μπλόκου.

Από τη 13:00 το μεσημέρι έκλεισαν την αερογέφυρα στο μπλόκο της Νίκαιας. Την Τρίτη το μεσημέρι, θα την ξανανοίξουν, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων των ημερών.

Όπως επισημαίνουν, οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια άσκησης πίεσης προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων τους και την παροχή συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Μηνύματα κλιμάκωσης απ’ όλη τη χώρα

Μηνύματα κλιμάκωσης στέλνουν οι αγρότες από τα μπλόκα όλης της χώρας. Από το μεσημέρι του Σαββάτου (27/12) έκλεισε το ρεύμα προς Αθήνα, στο μπλόκο των Μαλγάρων, ενώ ανοιχτό θα παραμένει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Αγρότες προχώρησαν σε συμβολικό τετράωρο αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων και τα δύο ρεύματα του δρόμου, για όλα τα οχήματα, πλην έκτακτων περιστατικών. Την ίδια ώρα, αγρότες με τα τρακτέρ κλείνουν, τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη (30/12), τον σταθμό διέλευσης του Προμαχώνα, μόνο για τα φορτηγά, ενώ τα επιβατικά αυτοκίνητα κινούνται κανονικά. Κλειστός μόνο για τα φορτηγά και ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας.

Στη Χαλκηδόνα οι αγρότες έκλεισαν τον κόμβο για τρεις ώρες.

Για μια ώρα έκλεισε το μεσημέρι το τελωνείο της Νίκης και θα κλείσει ξανά το βράδυ από τις επτά έως τις έντεκα. Νωρίτερα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, αγρότες της περιοχής με αγροτικά αυτοκίνητα έφτασαν έξω από το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Σταύρου Παπασωτηρίου στο κέντρο της Φλώρινας, το οποίο ήταν κλειστό και έριξαν στην είσοδο της πολυκατοικίας μια μπάλα άχυρο και κοπριά, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Στην Εύβοια οι αγρότες έκλεισαν την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας από της 18.00 έως τις 20.00.

Εν τω μεταξύ, λίγο μετά τις 11 το πρωί έκλεισε η εθνική στο Κάστρο Βοιωτίας στο ρεύμα προς Λαμία, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να κλείσει και το ρεύμα προς Αθήνα.

Το μεσημέρι της Κυριακής θα κλείσουν για μια ώρα το Δερβένι οι αγρότες της περιοχής.