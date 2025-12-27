Επιχείρηση «διαίρει και βασίλευε» από την κυβέρνηση με τη συνδρομή ημετέρων στα μπλόκα και στα Μέσα – «18» που λειτουργούν διασπαστικά – Σηκώνουν το γάντι οι αγρότες

«Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στο Μαξίμου μετά τη διαφαινόμενη απόφαση κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων. Με το κουμπί «damage control» διαρκώς πατημένο και το ενδεχόμενο τα αγροτικά μπλόκα να παραμείνουν στους δρόμους και μετά την πρωτοχρονιά η κυβέρνηση ετοιμάζει τη μεγάλη ρελάνς με τη συνδρομή των «προθύμων» και των φιλικών προς αυτή μέσων μαζικής ενημέρωσης υπολογίζοντας χωρίς τον ξενοδόχο.

Η διαφαινόμενη κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων μετά την πρωτοχρονιά αυξάνει τον «πονοκέφαλο» στο Μαξίμου που ποντάρει ξεκάθαρα στο «διαίρει και βασίλευε» για να διασπάσει το κοινό αγροτικό μέτωπο

Κάπως έτσι, λίγες ώρες μετά τις αποφάσεις του μπλόκου της Νίκαιας για κλιμάκωση του αγώνα κυκλοφόρησε με αστραπιαία ταχύτητα και σε απαράμιλλο συντονισμό ένα κείμενο 18 αγροτικών μπλόκων από όλη τη χώρα κόντρα στις συλλογικές αποφάσεις της πανελλήνιας επιτροπής μπλόκων που ζητά την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση. Μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Επανομή Θεσσαλονίκης και το κείμενο που κυκλοφόρησε αστραπιαία δεν αναφέρεται ποια είναι αυτά τα 18 μπλόκα και οι πληροφορίες είναι αντικρουόμενες.

Αποφασισμένοι παρά τις διασπαστικές κινήσεις

«Είναι μια από τις πολλές στη σειρά απόπειρες διάσπασης του κινήματος από την κυβέρνηση, μετά την υπόθεση Ανεστίδη , την υπόθεση των Κρητικών αγροτών κ.τ.λ. Αν δεν πάρουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματα μας, μετά τα Φώτα θα προχωρήσουμε σε γενικό black out», δηλώνει στο in o Δημήτρης Μόσχος, πρόεδρος Ελλήνων κτηνοτρόφων (ΣΕΚ) φανερώνοντας την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στους παραγωγούς του πρωτογενή τομέα παραγωγής.

Η διασπαστική κίνηση των «18» «διαφάνηκε η αναγκαιότητα της έναρξης ενός ουσιαστικού διαλόγου για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας», όπως πριν να γίνει κάλεσμα σε όλους «για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Γαλάζια σφραγίδα» και άμεσες διαγραφές

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως τρεις αγρότες από την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Κορινθίας μαζί με τον Σύλλογο Αγροτών Κιάτου συναντήθηκαν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον υπουργό Κώστα Τσιάρα και του παρέδωσαν λίστα αιτημάτων.

Μιλώντας στο in ο Δημήτρης Μπαλαφούτας, πρόεδρος Συλλόγου Αγροτών Στιμάγκας Κορινθίας δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του μιλώντας στο in για απόπειρα διάσπασης από μια μειοψηφία ατόμων του κινήματος στην Κόρινθο. «Τα συγκεκριμένα άτομα και ο σύλλογος Κιάτου διαγράφηκαν από το κίνημα και την πανελλήνια Ένωση των μπλόκων. Στόχος των συγκεκριμένων ατόμων, ένας εκ των οποίων είναι αιρετός στην Περιφέρεια με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι να διασπάσουν την ενότητα των αγροτών», σημειώνεται.

Σύμφωνα με τον κ. Μπαλαφούτα τα συγκεκριμένα άτομα είχαν δώσει το «παρών» στη μεγάλη συνάντηση στη Νίκαια όπου είχε αποφασιστεί κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.