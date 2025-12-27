Κρήτη: Κινητοποίηση στο Ρέθυμνο από αγρότες και κτηνοτρόφους – Μοίρασαν κρεατόσουπα στους πολίτες

Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις και στην Κρήτη. Σήμερα στο Ρέθυμνο, δεκάδες αγροτοκτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στο Δασαρχείο της πόλης και από εκεί ξεκίνησαν μηχανοκίνητη πορεία, η οποία κατέληξε στην Πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων.

Εκεί πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας ψήνοντας σε καζάνια κρέας, το οποίο προσέφεραν στον κόσμο για να τον ευχαριστήσουν για την στήριξη στον αγώνα τους. Παράλληλα τις προηγούμενες ημέρες έσφαξαν μεγάλη ποσότητα αρνιών, τα οποία δώρισαν σε ιδρύματα για να μοιραστούν στα συσίτια του νομού.

«Να ζήσουμε και να παράγουμε θέλουμε και να αγωνιστούμε όλοι μαζι σαν κοινωνία» ειναι το μήνυμα που έστειλε ο κ. Βενιεράκης, πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ρεθύμνου, ενώ στην πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων, για συμπαράσταση στους αγρότες και κτηνοτρόφους, βρέθηκαν φορείς και εργατικά σωματεία της πόλης.

Στην κινητοποίηση παραβρέθηκε και αντιπροσωπεία της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Χανίων για να εκφράσουν την στήριξη στην κινητοποίηση των κτηνοτρόφων του Ρεθύμνου και την ανάγκη κοινού συντονισμού όλων των αγροτοκτηνοτροφικων συλλόγων σε επίπεδο Κρήτης.

Στα Χανιά, οι αγροτοκτηνοτρόφοι παραμένουν στο μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια, το οποίο συνεχώς ενισχύουν με νέες δυνάμεις. Καθημερινή εξάλλου, είναι η παρουσία εκπροσώπων σωματείων σε ένδειξη αλληλεγγύης.