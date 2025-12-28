Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες – «Μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη

Πυρά κατά της Νέας Δημοκρατίας για τη στάση απέναντι στους αγρότες εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, προκαλώντας την αντίδραση της εκπροσώπου της ΝΔ, Αλεξάνδρας Σδούκου.

Όπως τόνισε ο κ. Τσουκαλάς, «η κυβέρνηση οφείλει έμπρακτα να αποδείξει ότι πράγματι επιθυμεί τον διάλογο και να προχωρήσει σε μέτρα οικοδόμησης της εμπιστοσύνης προκειμένου να αποκλιμακωθεί η κρίση. Να ανακτήσει η Πολιτεία την εμπιστοσύνη και των αγροτών αλλά και της κοινωνίας. Πρώτο βήμα, να διασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον διαλόγου και να καταδικάσει άμεσα τις εμπρηστικές δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας κατά των αγροτών».

Όσα είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ:

<br />

Σδούκου: Ο Τσουκαλάς θα πρέπει να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί

Απαντώντας η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, επισήμανε πως «μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες της αντιπολίτευσης είναι ότι εναγωνίως αναζητά κάτι για να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση. Όταν μάλιστα δεν μπορεί να το βρει, απλώς το εφευρίσκει».

Τόνισε ότι «σήμερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κ. Τσουκαλάς εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γίνεται λόγος για ‘μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου’».

Κατά την ίδια ο κ. Τσουκαλάς «θα πρέπει να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν αναφέρεται σε αναστολή όλων των ερευνών».

Τέλος, η κ. Σδούκου υπογράμμισε πως «σε κάθε περίπτωση, ας το διευκρινίσει».

Τσουκαλάς: Ασφαλές περιβάλλον είναι οι δικλίδες για να μην χρεοκοπήσουν οι έντιμοι αγρότες

Σε απάντηση προς την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε πως «ασφαλές περιβάλλον είναι οι δικλίδες για να μην χρεοκοπήσουν οι έντιμοι αγρότες, που εξαπάτησε αυτή η κυβέρνηση για να μοιράζει επιδοτήσεις στους «φραπέδες»».

Όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ:

«Πάει πολύ να κάνει φθηνή σπέκουλα και να προσπαθεί να χρεώσει δήθεν προθέσεις για αναστολή ερευνών σε άλλους, η Εκπρόσωπος του κόμματος που εξέθρεψε το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθυστέρησε τους ελέγχους, εμπόδισε τη δικαιοσύνη και ενθάρρυνε την ανομία όσο καμία άλλη στην πρόσφατη ιστορία της χώρας.

Ασφαλές περιβάλλον είναι οι δικλίδες για να μην χρεοκοπήσουν οι έντιμοι αγρότες, που εξαπάτησε αυτή η κυβέρνηση για να μοιράζει επιδοτήσεις στους «φραπέδες».

Είναι η ανάγκη να προστατευθούν όσοι βλέπουν τα δάνεια τους να καταγγέλλονται και να μπαίνουν στον Τειρεσία επειδή η κυβέρνηση την οποία εκπροσωπεί, καθυστέρησε τις πληρωμές στα χρονοδιαγράμματα που η ίδια όρισε.

Είναι όσοι σοκαρισμένοι παρακολουθούν τις συνέπειες στον πρωτογενή τομέα από το «γαλάζιο» φαγοπότι που έλαβε χώρα την τελευταία πενταετία.

Το θράσος έχει και τα όρια του. Αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η πιο αδίστακτη που γνώρισε ο τόπος, δεν έχει όρια στην προπαγάνδα, στο ψέμα και τη διαστρέβλωση».