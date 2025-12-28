newspaper
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αγρότης με δεσμευμένο λογαριασμό: «Δεν έχω ούτε ένα ευρώ» – H κυβέρνηση «λειτουργεί με πρακτικές Βόρειας Κορέας»
Ελλάδα 28 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότης με δεσμευμένο λογαριασμό: «Δεν έχω ούτε ένα ευρώ» – H κυβέρνηση «λειτουργεί με πρακτικές Βόρειας Κορέας»

Αγανάκτηση στον αγροτικό κόσμο σε μια κρίσιμη περίοδο για το μέλλον των κινητοποιήσεων. Αγρότης από τα Μάλγαρα είδε τον λογαριασμό του να μηδενίζει αιφνίδια και χωρίς καμία προειδοποίηση.

Βαρύ παραμένει το κλίμα στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο. Ο αγρότης Γιώργος Μπότας, μέλος του συντονιστικού στο μπλόκο των Μαλγάρων, καταγγέλλει κατάπτυστες πρακτικές από πλευράς κυβέρνησης, οργισμένος με τη δέσμευση των λογαριασμών του, χωρίς να έχει καμία ενημέρωση για το «τι συνέβη».

Τη δέσμευση των λογαριασμών του καταγγέλλει ο Γιώργος Μπότας, γενικός γραμματέας Β’ αγροτικού συνεταιρισμού Χαλάστρας και μέλος της Συντονιστικής του μπλόκου Μαλγάρων.

Ξαφνικά, τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, διαπίστωσε ότι οι λογαριασμοί του είναι δεσμευμένοι και σε επικοινωνία που είχε με την τράπεζα του είπαν ότι είναι εντολή του ελληνικού FBI.

Ο Γιώργος Μπότας κατήγγειλε το γεγονός την Παρασκευή και σήμερα Σάββατο επανήλθε κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη πως «λειτουργεί με πρακτικές Βόρειας Κορέας».

Πρώτα ο Ανεστίδης, τώρα ο Μπότας

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες και ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης είχε καταγγείλει πως δεσμεύθηκαν οι λογαριασμοί του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρόκειται για κυβερνητικό δάκτυλο λόγω της συμμετοχής του και της άκαμπτης στάσης του στον αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων.

Τώρα είναι η σειρά του Γ. Μπότα να καταγγείλει την κυβέρνηση και να τονίσει ότι «με τέτοιες πρακτικές» κόβεται οριστικά κάθε παράθυρο διαλόγου.

Συγκεκριμένα, ο Γ. Μπότας δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Αυτό που συνέβη ξεπερνάει τα όρια της επιστημονικής φαντασίας. Από τη μία είχαμε δει τον ΕΛΓΑ να μπαίνει μέσα και να αλωνίζει τους λογαριασμούς μας, τώρα μπαίνει η ΑΑΔΕ και τους σκουπίζει εντελώς. Οι πληρωμές των επιδοτήσεων είχαν γίνει καθυστερημένα, γι’ αυτό άλλωστε ήμασταν στον δρόμο και φωνάζαμε, γιατί διπλο-ελέχθηκαν και τριπλο-ελέχθηκαν, λόγω και παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να πάρουν οι πραγματικοί δικαιούχοι τα χρήματα. Οι άνθρωποι οι πραγματικοί που παράγουν που δηλώνουν αληθινά χωράφια και όχι φαντάσματα».

«Δεν έχω ούτε ένα ευρώ, δεν μπορώ να δουλέψω»

Και συνέχισε: «Ένας από αυτούς που ελέγχθηκα και πληρώθηκα, διπλο-ελέγχθηκα μάλλον, ήμουν κι εγώ. Και οι πληρωμές που περίμενα, έστω και καθυστερημένα, έγιναν. Μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου που έγινε η τελευταία πληρωμή, πληρώθηκα σωστά. Κι ερχόμαστε τώρα, δεύτερη μέρα μετά τα Χριστούγεννα, κι ανακαλύπτω εντελώς τυχαία, χωρίς καμία προειδοποίηση, ότι οι λογαριασμοί μου έχουνε δεσμευτεί. Είναι μηδενισμένοι. Αυτή τη στιγμή έχω δεμένα χέρια, δεν έχω ούτε ένα ευρώ, δεν μπορώ να δουλέψω, δεν μπορώ να κινηθώ και δεν ξέρω τον λόγο. Αν κάπου έχω σφάλλει, εάν έχει ένα πρόβλημα η δήλωσή μου, εδώ και τώρα να γίνει έλεγχος, να τιμωρηθώ, να γίνει ό,τι είναι να γίνει, και να προχωρήσει η δουλειά».

Κατήγγειλε πως «η κυβέρνηση του Μητσοτάκη λειτουργεί με πρακτικές Βόρειας Κορέας. Είναι κατάπτυστο. Εδώ είμαι… παραδίνομαι, ελάτε και ελέγξτε με… Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Εδώ θα είμαι. Δεν φεύγω. Στο μπλόκο».

Κατέληξε λέγοντας: «Από σήμερα και με τις συνθήκες που διαμορφώνονται, οποιαδήποτε γραμμή είχαμε με την κυβέρνηση για κάποια συνάντηση, έχει κοπεί οριστικά σήμερα με τέτοιες πρακτικές. Δεν υπάρχει περίπτωση να κατεβούμε σε κανένα διάλογο και από εκεί και πέρα τα λέμε στον δρόμο».

