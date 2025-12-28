newspaper
Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
Agro-in 28 Δεκεμβρίου 2025 | 14:42

Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του

Σε δηλώσεις του ο Γιώργος Μπότας είπε πως δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τον φορέα που διέταξε τη δέσμευση των λογαριασμών. Τη Δευτέρα έχει προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο, προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Για ενορχηστρωμένη επίθεση στο πρόσωπό του κάνει λόγο ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας ο λογαριασμός του οποίου κατασχέθηκε αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία προειδοποίηση.

Σε δηλώσεις τους στα ΜΜΕ κάνει λόγο για αναίτια ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε είχε ενημερωθεί για οποιαδήποτε εμπλοκή του σε υπόθεση οικονομικού εγκλήματος. «Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω και δεν μπορώ να βρω τον λόγο. Έτυχε και το ανακάλυψα μόνος μου. Δεν έχω καμία ειδοποίηση στα χέρια μου, δεν γνώριζα τίποτα», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, επικοινώνησε με την τράπεζά του, από όπου ενημερώθηκε ότι οι λογαριασμοί του δεσμεύτηκαν βάσει διάταξης που αφορά οικονομικό έγκλημα, χωρίς προηγούμενη προσωπική ειδοποίηση. Ο ίδιος χαρακτήρισε την ενέργεια «απαράδεκτη», υποστηρίζοντας ότι στοχοποιεί τον αγροτικό κόσμο, ενώ τόνισε πως οι συγκεκριμένες επιδοτήσεις είχαν καταβληθεί μετά από διπλό έλεγχο.

«Αφού με πλήρωσαν όταν ολοκληρώθηκε ο ενδελεχής έλεγχος, πώς γίνεται μετά από πέντε μέρες να θεωρούμαι εγκληματίας; Όλα έγιναν λόγω της επέμβασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», ανέφερε.

Μέχρι στιγμής, όπως είπε, δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τον φορέα που διέταξε τη δέσμευση των λογαριασμών. Τη Δευτέρα έχει προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο, προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Ο Γιώργος Μπότας, μέλος του συντονιστικού στο μπλόκο των Μαλγάρων, σε νέες του δηλώσεις την Κυριακή επεσήμανε ότι πρώτα ανακάλυψε τυχαία ότι έχουν κατασχεθεί οι λογαριασμοί του και «έμαθα χθες αργά το βράδυ από τα sites – χωρίς να έχει έρθει στα χέρια μου κάποιο επίσημο έγγραφο – τη δικογραφία μου.. ότι έχω 17 αγροτεμάχια «φαντάσματα» και ότι έχω λάβει επιδοτήσεις ύψους 126.000 ευρώ από το 2019 έως σήμερα»».

Ο ίδιος διευκρίνισε για τα 17 αγροτεμάχια «φαντάσματα» που κατηγορείται ότι έχει δηλώσει, πως «εγώ δηλώνω αγροτεμάχια 17 και περισσότερα κάθε χρόνο, τα οποία τα νοικιάζω. Δεν είμαι κανένας κτηματίας, νοικιάζω αγροτεμάχια. Τώρα προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, διαβάζοντας όλες αυτές τις ειδήσεις στα sites, δεν υπάρχει ταυτοποίηση του Ε9 με το κτηματολόγιο. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων ίσως έχουν παραλείψει να κάνουν δήλωση στο Ε9 είτε στο κτηματολόγιο και μου πετάει τη δήλωση ως »φάντασμα»». Σημείωσε ότι ο ίδιος δηλώνει κανονικά τα αγροτεμάχια και ότι έχουν παραλείψει τις δηλώσεις οι ιδιοκτήτες στους οποίους νοικιάζει.

Ερωτηθείς για το τι καλλιεργεί, ο κ. Μπότας απάντησε: «Ρύζι κυρίως και βαμβάκι κατά δεύτερο λόγο και πολύ λίγο καλαμπόκι».

Ακόμη, σημείωσε ότι η οικονομική ζημιά που έχει υποστεί από το μπλοκάρισμα των λογαριασμών, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, «είναι ανεπανόρθωτη». «Επειδή βγήκε μια αναντιστοιχία στις δηλώσεις μου, αυτή τη στιγμή δέχομαι έναν απίστευτο κανιβαλισμό και μια ηθική ζημιά που είναι ανεπανόρθωτη, χωρίς να έχω καταδικαστεί», πρόσθεσε ο ίδιος. «Μακάρι να γίνει ένας έλεγχος, αν κάπου φταίω κάπου να πληρώσω, γιατί αυτό το μπλοκάρισμα είναι καταστροφή για μένα».

Συνεχίζοντας, σημείωσε ακόμη: «Όπως έγιναν οι τελευταίες πληρωμές τον Δεκέμβριο από τη νέα ενίσχυση, καθυστερημένα, που για αυτό είμαστε στα μπλόκα και το φωνάζαμε, εγώ πληρώθηκα κανονικά, έστω και καθυστερημένα. Που σημαίνει ότι ελέγθηκα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τη μετάβαση τώρα στην ΑΑΔΕ, επειδή είναι γεφυρωμένη και με το κτηματολόγιο και παντού, προφανώς βρήκε κάποια σκαλώματα και κοκκίνησε η δήλωσή μου. Σωστά έγινε αυτό, έχω όμως μια εύλογη απορία. Αν έχει σκαλώσει η δήλωσή μου τώρα στην ΑΑΔΕ, που σημαίνει ότι πέρασε από τον έλεγχο ΟΠΕΚΕΠΕ, τι άλλο μπορεί να έχει περάσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Όλα αυτά τα »φαντάσματα» που κυνηγάμε εδώ και ένα εξάμηνο, όλες αυτές τις καταγγελίες που υπάρχουν για δηλώσεις που καταχράστηκαν εκατομμύρια, σημαίνει ότι ξαναπληρώθηκαν».

«Ποτέ δεν αρνηθήκαμε τον έλεγχο», σημείωσε ο κ. Μπότας.

Ερωτηθείς για το γιατί συνεχίζει να είναι στους δρόμους εφόσον πληρώθηκε, ο κ. Μπότας απάντησε: «Γιατί αυτά που πληρωθήκαμε έτσι και αλλιώς τα δικαιούμασταν. Ήταν πληρωμές καθυστερημένες που έπρεπε να γίνουν από τον Οκτώβριο. Στα μπλόκα είμαστε γιατί πέρα από αυτές τις πληρωμές, υπάρχουν θεσμικά προβλήματα τα οποία απειλούν τη βιωσιμότητα του κλάδου. Το ότι έγιναν οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν λύθηκε κανένα πρόβλημα, ήταν πράγματα δορμολογημένα. Εμείς αυτή τη στιγμή παλεύουμε για τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αθρόες εισαγωγές που αφήνουν τα προϊόντα μας να σαπίζουν μέσα στις αποθήκες και τα υψηλά κόστη παραγωγής».

«Όσο δεν λύνονται τα προβλήματα σε πραγματικό χρόνο, πολύ φοβάμαι ότι τα μπλόκα θα συνεχιστούν», τόνισε ακόμη ο κ. Μπότας.

Όσον αφορά τους εκπροσώπους των 18 μπλόκων που λένε για διάλογο με την κυβέρνηση, ο κ. Μπότας δήλωσε ότι «τα αιτήματά μας είναι κοινά, και με τους 18 και τους 38 και με όλα τα μπλόκα. Εμείς από τη στιγμή που δεν έχουμε πάρει χειροπιαστά αποτελέσματα ακόμα από την κυβέρνηση για επίλυση των προβλημάτων, θεωρούμε ότι ίσως είναι ακόμη νωρίς για κάποιο διάλογο, εξετάζουμε βέβαια όλα τα ενδεχόμενα».

