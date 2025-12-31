Αλλαγή χρόνου στα μπλόκα θα κάνουν οι αγρότες. Τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα παραμένουν παρατεταγμένα στην άκρη των δρόμων ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων.

Η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους παραγωγούς, βάζοντας στο τραπέζι πλέον τις κυρώσεις ενώ κρίσιμη θα είναι η πανελλαδική σύσκεψη της 4ης Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, όπου θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Ανοιχτοί οι περισσότεροι δρόμοι – Εκτροπές κυκλοφορίας από την Τροχαία

Με «μοντέλο Χριστουγέννων» η Τροχαία προχωρά σε εκτροπές της κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο για λόγους «οδικής ασφάλειας» και «προστασίας της ανθρώπινης ζωής».

Ποιοι δρόμοι είναι ανοιχτοί

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., «είναι απολύτως συνδεδεμένες με την ύπαρξη γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων, καθώς και πεζών επί του οδοστρώματος. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την αποτροπή σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δεν αποσκοπούν στον αυθαίρετο αποκλεισμό οδών, αλλά στη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας».

Κάπως έτσι, στους δρόμους, στην κυκλοφορία δόθηκε ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, μετά την απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων, που είχαν στήσει μπλόκο στην περιοχή, να τοποθετήσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη του οδοστρώματος, με σκοπό τη διευκόλυνση της κίνησης των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Ειδικότερα, με απόφαση του αστυνομικού διευθυντή Αιτωλίας, επιτρέπεται, μέχρι νεωτέρας, να διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε μία λωρίδα, ανά κατεύθυνση, με την προϋπόθεση της τοποθέτησης της προβλεπόμενης προειδοποιητικής και ενημερωτικής οδικής σήμανσης.

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες προχώρησαν σε διευκολύνσεις για τη μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, ανοίγοντας την αερογέφυρα πάνω από το σημείο του μπλόκου. Η διέλευση εξυπηρετεί κυρίως όσους κινούνται από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ενώ όσοι ταξιδεύουν προς Αθήνα ακολουθούν παρακαμπτήριες οδούς μέσω Πλατύκαμπου, παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου και Κιλελέρ.

Σε προσωρινή παύση ενόψει της Πρωτοχρονιάς τίθενται για τις επόμενες λίγες ημέρες τα αγροτικά μπλόκα στη Μακεδονία, προς διευκόλυνση των εκδρομέων.

Ανοιχτό για όλα τα οχήματα θα είναι έως και τις 2 Ιανουαρίου το τελωνείο των Ευζώνων, ενώ το ίδιο ισχύει τουλάχιστον μέχρι και την Πρωτοχρονιά και για εκείνο του Προμαχώνα. Κανονικά διέρχονται όλα τα οχήματα από τον σταθμό διέλευσης στην Εξοχή Δράμας. Και στο τελωνείο της Νίκης, η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται χωρίς αποκλεισμούς σήμερα, αύριο και μεθαύριο.

Τόσο στα διόδια των Μαλγάρων, όσο και στον κόμβο της Χαλκηδόνας, η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται ανεμπόδιστα τουλάχιστον μέχρι και την Πρωτοχρονιά.

Άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Κατερίνη

Την άρση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, «που ίσχυαν λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων στο τμήμα από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (438 χιλιόμετρο) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (434 χιλιόμετρο) της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, με κατεύθυνση προς Αθήνα», αποφάσισε και η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα διεξάγεται αρχικά από τη δεξιά και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας και στη συνέχεια μόνο από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και μετά το τέλος της Σήραγγας Κατερίνης (Σήραγγας Τ4), η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Η είσοδος των οχημάτων στην Κατερίνη, που κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα πραγματοποιείται από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης και τον ημιανισόπεδο ανατολικό κόμβο Κατερίνης.

Το μπλόκο της Βοιωτίας

Το πιο χρονοβόρο μπλόκο βρίσκεται στη Βοιωτία, όπου τα οχήματα εκτρέπονται από Μαρτίνο έως Κάστρο.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες αφήνουν μια λωρίδα στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Αυτό θα ισχύσει μέχρι και την επόμενη Δευτέρα 5/1/2026 στις 08:00 όπου θα επαναξιολογήσουν τη στάση τους.

Η εκτροπή γίνεται στον Ανισόπεδο Κόμβο Μαρτίνου, περίπου 8 χιλιόμετρα πριν το μπλόκο.

Προς Αθήνα η κυκλοφορία διοχετεύεται μέσω παραδρόμων, ενώ προς Θεσσαλονίκη διεξάγεται από μία λωρίδα, με εναλλακτικές διαδρομές μέσω Ανθήλης και Αταλάντης. Εξαιρούνται τα φορτηγά και τα βαρέα οχήματα, ενώ επιτρέπεται η διέλευση για τη μεταφορά ζώων και φαρμάκων.

Στη Θήβα, οι αγρότες αποφάσισαν να αφήσουν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μέχρι τις 3 Ιανουαρίου.

-Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το «Plan B» της κυβέρνησης για τα μπλόκα

Μετά από ένα μήνα και πλέον με μπλόκα η κυβέρνηση σκληραίνει την στάση της απέναντι στους αγρότες βάζοντας στο τραπέζι πλέον τις κυρώσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο σε συνέντευξη του για αγρότες – τραμπούκους που δεν αφήνουν συναδέλφους τους να πάνε σε διάλογο, ενώ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης άφησε να εννοηθεί πως έρχονται πρόστιμα στους αγρότες που έχουν τρακτέρ στις εθνικές οδούς ξεδιπλώνοντας. Ουσιαστικά, πρόκειται για το «Plan B» της κυβέρνησης σε περίπτωση που συνεχιστεί το αδιέξοδο.

«Υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής του νόμου με μια σειρά διατάξεις ή μπορεί να εκπονηθούν καινούργιες διατάξεις, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα αποφασίσει η κυβέρνηση», υπογράμμισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Οι αγρότες κάνουν λόγο για εκφοβισμό και τρομοκράτηση και διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν στάση. Διαμηνύουν επίσης ότι δεν πρόκειται να κάνουν «πίσω».

Τι λένε αγρότες στο MEGA

Οι Κώστας Σέφης, πρόεδρος αγροτικού συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων, Κώστας Τζέλας, πρόεδρος ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Καρδίτσας και Θανάσης Κάκκος, πρόεδρος των ιδιοκτητών φορτηγών διεθνών μεταφορών Νοτιοδυτικής Ελλάδας μίλησαν στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

«Η κυβέρνηση, έφτασε η στιγμή, αφού εξάντλησε όλα τα ατού που είχε για να γυρίσει την κοινωνία εναντίον μας, για να μας συκοφαντήσει, λοιδορήσει, τραμπουκίσει, να εκφοβίσει τους αγρότες, να δώσει λύσεις ώριμα και ψύχραιμα για να κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Εμείς από την πρώτη στιγμή, ως πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων κάτσαμε και αποφασίσαμε πώς θα κάνουμε τον αγώνα μας. από την άλλη, ξέρουμε καλά ότι πρέπει να γίνει διάλογος. Αυτό που δεν δεχόμαστε από την αρχή είναι να πάμε σε ένα τραπέζι προσχηματικού διαλόγου. Αυτό η κυβέρνηση το έδειξε και το καταλάβαμε. Δεν γίνεται να πας σε διάλογο εάν η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει τίποτα. Χρησιμοποιεί τον διάλογο μόνο και μόνο για να φύγουμε από τον δρόμο και χωρίς να δώσει λύσεις. Αυτό έχουμε καταλάβει και γι΄αυτό δεν πάμε σε διάλογο. Έχουμε στείλει 14 βασικά αιτήματα και υπάρχουν και κάποια επιμέρους», είπε μεταξύ άλλων ο Κώστας Τζέλας.

Για τον «τραμπουκισμό» των αγροτών ο κ. Τζέλας είπε: «Δεν υπάρχει κάποιος τραμπουκισμός από εμάς. Είναι ψεύτης αυτός ο κύριος (σ.σ. ο κ. Τσίλιας) που αναφέρθηκε στο πρόσωπό μου και είπε ότι εκπροσωπεί τον εαυτό του. Αυτή την στιγμή είμαστε 57 μπλόκα στη χώρα. Δεν είπαμε σε κανέναν να μην πάει να κάνει διάλογο με την κυβέρνηση. Δεν είναι «πρόθυμοι» αφού θα πάνε για διάλογο; Η κυβέρνηση λέει ότι υποκινούμαστε από το ΚΚΕ και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει. Δεν είναι δυνατόν να μας υποκινεί ένα κόμμα. Τα προβλήματα μας έχουν βγάλει στον δρόμο».

«Ελπίζουμε να μην κάνουμε και Φώτα στον δρόμο»

Οι Κώστας Σέφης, πρόεδρος αγροτικού συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων, μίλησε επίσης για την κινητοποίηση των αγροτών.

«Η κυβέρνηση μας άφησε να κάνουμε Πρωτοχρονιά στον δρόμο και ελπίζουμε να μην κάνουμε και Φώτα στον δρόμο. Είναι στο χέρι της κυβέρνησης να δώσει κάποιες λύσεις και κάποια εχέγγυα προκειμένου να ανοίξει τον δρόμο του διαλόγου. Άκουσα χθες τον κ. Τσιάρα ο οποίος μιλούσε πολλή ώρα και ουσιαστικά δεν είπε «τίποτα».Ένα από τα εχέγγυα είναι η συνθήκη Mercosur. Μπορεί η κυβέρνηση να πάρει αρνητική θέση πάνω σε αυτή. Αν αυτή η συνθήκη μπει σε ισχύ, και όλα τα προβλήματα να μας λύσουν, εμείς εξαφανιστήκαμε. Το άλλο είναι με την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος», δήλωσε.