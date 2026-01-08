Κλιμακώνουν με 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες επικαλούμενοι «το δικαίωμα στη ζωή» – Σύγκρουση επιλέγει το Μαξίμου

«Έχουμε το δικαίωμα στη ζωή και το επικαλούμαστε», τονίζουν οι αγρότες, οι οποίοι, χαρακτηρίζοντας εμπαιγμό τις χθεσινές – «μία από τα ίδια»- ανακοινώσεις της κυβέρνησης, προχωρούν στους 48ωρους αποκλεισμούς, εθνικών οδών και παρακαμπτηρίων, σηράγγων και τελωνείων, ζητώντας διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Η κυβέρνηση αρνείται να ικανοποιήσει 7 βασικά αιτήματα των αγροτών ( η μη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, οι κατώτατες εγγυημένες τιμές, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, ο διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων, να σταματήσουν οι ελληνοποιήσεις, ο εμβολιασμός κατά της ευλογιάς, η κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας), λέγοντας ότι είναι εκτός δημοσιονομικών ορίων και ευρωπαϊκού πλαισίου.

Σε ό,τι αφορά στα υπό εξέταση και δη στο πετρέλαιο, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι ζητούν αφορολόγητο καύσιμο στην αντλία και όχι επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης, καθώς αυτό δεν καλύπτει το πραγματικό κόστος παραγωγής. Για το αγροτικό ρεύμα, θεωρούν κοροϊδία τα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, μόνο για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, επισημαίνοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτοκτηνοτρόφων έχει οφειλές και έχει κάνει διακανονισμό για το ρεύμα.

Αμφισβητούνται επίσης οι κυβερνητικές εξαγγελίες για σύστημα ιχνηλασιμότητας μέσω barcode, καθώς όπως επισημαίνουν αντίστοιχες εξαγγελίες επαναλαμβάνονται εδώ και χρόνια χωρίς να υλοποιούνται.

Τον δρόμο της σύγκρουσης επιλέγει το Μαξίμου

Η κυβέρνηση από την πλευρά της, επιλέγει τον δρόμο της σύγκρουσης και ετοιμάζεται, να βάλει σε εφαρμογή το plan b, των προστίμων, της καταστολής και της ποινικοποίησης. Παράλληλα μέσω πηγών αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός θα δεχθεί τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο. Οι ίδιες πηγές λένε πως όποιοι εκπρόσωποι αγροτών το επιθυμούν μπορούν να συναντηθούν με τους κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα.

Μετά την εξειδίκευση των μέτρων χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, είπε πως οι αγρότες «τραβάνε το σχοινί» συμπληρώνοντας πως η κυβέρνηση έχει «δείξει μεγάλη ανοχή» και δεν θα επιτρέψει «να κοπεί η χώρα στα δύο» καταδεικνύοντας προθέσεις καταστολής.

Όπως αναφέρεται από χθες το βράδυ άρχισαν να μετακινούνται διμοιρίες ΜΑΤ στα σημεία όπου οι αγρότες ετοιμάζονται να αποκλείσουν τους δρόμους.

Η κυβέρνηση βασίζεται στη χθεσινή νέα παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, για εκκίνηση αυτόφωρης διαδικασίας κατά των αγροτών, ενώ διαρροές κάνουν λόγο για διοικητικές κυρώσεις, πρόστιμα 350 ευρώ σε κάθε ιδιοκτήτη τρακτέρ που βρίσκεται στα μπλόκα.

«Η Δικαιοσύνη, όπως κάνει σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Εδώ τελούνται σημαντικά ποινικά αδικήματα, σε βάρος κρίσιμων λειτουργιών (…)», είπε ο κ. Μαρινάκης ενώ για το αν θα υπάρξει παρέμβαση της αστυνομίας απαντά χωρίς υπεκφυγές πως «επιχειρησιακά εκείνη θα αποφασίσει» και πως το τελευταίο διάστημα «έχει δείξει πολύ μεγάλες επιτυχίες, όταν βλέπει ότι ξεπερνιούνται τα όρια και παραβιάζεται ο νόμος, σε συνεργασία με τη Δικαιοσύνη, οφείλει να επεμβαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση (…)».

«Η κυβέρνηση να αφήσει τα plan b»

«Η κυβέρνηση να αφήσει τα plan b και να δώσει λύσεις» είπε ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας.

«Η δικαιοσύνη πρέπει να ασχοληθεί με τους απατεώνες …με αυτούς που μας έπνιξαν πριν τρία χρόνια. Με αυτούς που δεν έκαναν τα έργα και χάσαμε ανθρώπους, ζώα, χωράφια, σπίτια, μηχανήματα. Να ασχοληθεί μ’ αυτούς που έκλεβαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να ασχοληθεί μ’ αυτούς που αφήσαν και υπογράψανε και συμβάλανε, με τον τρόπο τους που ήταν Υπουργοί, Γραμματείς και Φαρισαίοι, και επιτρέπανε να κλέβουν τον μόχθο τον δικό μας. Να ασχοληθεί μ’ αυτούς που αισχροκερδούν στις πλάτες του ελληνικού λαού», συμπλήρωσε.

«Εμείς παλεύουμε για τη ζωή μας, έχουμε δίκιο, συνεχίζουμε τον αγώνα» είπε.

Κομμένη στα δύο η χώρα με ευθύνη της κυβέρνησης

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινώσει, οι αγρότες, η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης θα είναι ουσιαστικά απροσπέλαστη και στα δύο ρεύματα. Κλειστά θα παραμείνουν τα Τέμπη, η Νίκαια, τα Μάλγαρα, η Θήβα και το Κάστρο Βοιωτίας, με μόνη διέλευση μέσω παρακαμπτηρίων δρόμων.

Ειδικότερα οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας στις 11 το πρωί θα αναχωρήσουν συντεταγμένα με τα τρακτέρ τους και θα κλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών.

Αγρότες από το μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε65 θα μετακινηθούν με τρακτέρ, στον Μπράλο στη Λαμία, μαζί με συναδέλφους τους από μπλόκα της περιοχής για να ενισχύσουν τον αποκλεισμό του δρόμου από και προς την Αθήνα.

Αν και δεν ανακοινώθηκε συγκεκριμένη ώρα έναρξης των αποκλεισμών, ζητήθηκε συγκέντρωση όλων των αγροτών του μπλόκου από τις 9:00 το πρωί. Οι αγρότες χαρακτηρίζουν τον Μπράλο ως ένα από τα πλέον κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου και, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στα Μάλγαρα, αναμένουν ενισχύσεις εκτός από το μπλόκο της Καρδίτσας, και από αγρότες της Αταλάντης και του Δομοκού. Στόχος τους είναι, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, το κλείσιμο όλων των παραδρόμων, ενώ δεν αποκλείουν ακόμη και τον πλήρη αποκλεισμό του οδικού δικτύου πριν από το μεσημέρι της σημερινής ημέρας.

Στο μπλόκο του Κάστρου, οι αγρότες αποφάσισαν χθες βράδυ να προχωρήσουν σε 96ωρο αποκλεισμό όλων των διελεύσεων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, επεκτείνοντας κατά δύο ημέρες τις αποφάσεις του Πανελλαδικού συντονιστικού των μπλόκων. Όπως σημειώνουν, «κάθε ημέρα θα γίνεται επανεκτίμηση της κατάστασης», ενώ ανακοίνωσαν ότι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ξεκινά από τις 9:00 το πρωί.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι αγρότες στο μπλόκο της Θήβας, οι οποίοι θα παραμείνουν στον κόμβο της περιοχής και προχωρούν σε 48ωρο αποκλεισμό τόσο της εθνικής οδού όσο και των γύρω οδικών αξόνων.

Τέλος, σε διήμερο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας προχωρούν σήμερα, από τις 10 το πρωί, οι αγρότες των μπλόκων Χαλκίδας, Κηρίνθου και Ιστιαίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων. Όπως ανακοίνωσαν, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ξεκινά σήμερα το πρωί, στις 10.

Στα Μάλγαρα, κανονικά σε καθολικό κλείσιμο δρόμων προχωρούν οι αγρότες, όπως είχαν προαναγγείλει. Στις 12 το μεσημέρι πρόκειται να προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού και στα δύο ρεύματα.

Αποκλεισμοί και στη Δυτική Ελλάδα

Στη Δυτική Ελλάδα, αγρότες και κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε εκτεταμένους αποκλεισμούς, «κόβοντας» την επικοινωνία μεταξύ των νομών από σήμερα το πρωί και για τουλάχιστον 48 ώρες.

Στην Αχαΐα, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Περιμετρικής Πατρών έχουν προγραμματίσει για σήμερα το απόγευμα αποκλεισμούς δρόμων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί η κατεύθυνση των κινητοποιήσεών τους – είτε προς το λιμάνι, τη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου ή τον κόμβο της ΒΙΠΕ.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν ήδη αναπτυχθεί σε κομβικά σημεία της περιοχής, όπως μεταδίδει το pelop.gr. Από χθες, τρεις διμοιρίες των ΜΑΤ βρίσκονται στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου.

Στην Αιτωλοακαρνανία, από το πρωί, οι αγρότες του μπλόκου στα διόδια Αγγελόκαστρου προχώρησαν σε αποκλεισμό της Ιόνιας Οδού, καθώς και του κόμβου Κουβαρά, έξω από το Αγρίνιο. Παράλληλα, κλειστή αναμένεται να παραμείνει και η παλαιά εθνική οδός.

Στην Ηλεία, οι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν αποφασίσει το κλείσιμο τόσο της νέας όσο και της παλαιάς εθνικής οδού, στο ύψος της εισόδου του Πύργου, χωρίς δυνατότητα εκτροπής της κυκλοφορίας μέσω παρακαμπτήριων δρόμων.

Αποκλεισμοί και μπλόκα παντού

Στο μπλόκο του Προμαχώνα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα αποκλείσουν από τις 12:00 το μεσημέρι έως το Σάββατο 10 Ιανουαρίου την ίδια ώρα την είσοδο και την έξοδο φορτηγών παντός τύπου, ενώ για τις ώρες διέλευσης των ΙΧ επιβατικών οχημάτων θα αποφασίζεται περιοδικά κατά τη διάρκεια του 48ωρου αποκλεισμού το τι μέλλει γενέσθαι.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα αποκλείσουν τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από τις 8:00 έως τις 18:00 το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ενώ τα επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία θα εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με το ΑΠΕ. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής.

Στο τελωνείο της Νίκης, η 48ωρη κινητοποίηση ξεκινά στις 11:00, με κλείσιμο εισόδου και εξόδου για όλα τα φορτηγά, τα επιβατικά οχήματα και τα τουριστικά λεωφορεία. Ωστόσο, οι παραγωγοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διέλευσης των επιβατηγών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων περιοδικά και για συγκεκριμένες ώρες, σύμφωνα με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκινά στις 18:00, με αποκλεισμό της εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.