Δυναμικά συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες, υλοποιώντας τους 48ωρους αποκλεισμούς που έχουν αποφασίσει σε απάντηση της αδιάλλακτης στάσης της κυβέρνησης και του «εμπαιγμού» όπως τον χαρακτηρίζουν.

Ειδικότερα, το μπλόκο της Θήβας ενισχύεται όλο και περισσότερο, ενώ αγρότες από το Κάστρο ετοιμάζονται να βρεθούν στο πλάι τους. Υπενθυμίζεται ότι το μπλόκο αγροτών του Κάστρου Βοιωτίας προχώρησε σε τετραήμερο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και κομβικών σημείων σε παρακαμπτηρίους δρόμους, με την Τροχαία να ανακοινώνει εκτροπές κυκλοφορίας.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Σύλλογου Θήβας, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, δήλωσε στην κάμερα ότι προχωρούν σε αποκλεισμό της αερογέφυρας στην παλιά εθνική οδό και «θα μείνουμε πιστοί σε αυτά που έχουμε πει για όσο χρόνο χρειαστεί».

«Έχουν φέρει εδώ όλες τις δυνάμεις της Αθήνας λες και ψάχνουν τρομοκράτη – Αυτό ήταν τελικά το σχέδιο b;»

Ερωτηθείς αν θα υπάρξουν και άλλα σημεία στα οποία θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς, ο κ. Παπαδάκης σημείωσε: «Αυτά τα αποφασίζουμε όλοι μαζί και δεν μπορούμε να τα ανακοινώσουμε. Έχουν φέρει όλες τις δυνάμεις εδώ… Εμείς δεν θέλουμε να συγκρουστούμε, όπως ανακοίνωσαν αυτοί ότι δεν θέλουν σύγκρουση, έτσι δεν την θέλουμε κι εμείς».

Παράλληλα κατήγγειλε ότι όταν πήγαν να βάλουν πετρέλαιο στα μηχανήματά τους «οι δυνάμεις της Αστυνομίας θεώρησαν σωστό να μας κόψουν τον δρόμο» και διερωτήθηκε «δηλαδή απαγορεύεται ένα τρακτέρ να φύγει από το μπλόκο;».

«Έχουν φέρει εδώ όλες τις δυνάμεις της Αθήνας λες και ψάχνουν να βρουν δεν ξέρω κι εγώ ποιον τρομοκράτη. Αυτό ήταν τελικά το ‘σχέδιο b’;» πρόσθεσε.

ΠΑΘΕ: Διήμεροι αποκλεισμοί

Με τους αγρότες να διαμηνύουν ότι δεν κάνουν βήμα πίσω, έχουν ήδη κλείσει την ΠΑΘΕ σε διάφορα σημεία, ενώ άλλοι από το μπλόκο της Νίκαιας έχουν συγκεντρωθεί στις σήραγγες των Τεμπών παρατάσσοντας τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα διακόπτοντας την κυκλοφορία των οχημάτων.

Εμμένοντας στη θέση τους για απευθείας συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, οι αγρότες ξεκίνησαν τους διήμερους αποκλεισμούς από τη Χαλκίδα, τη Θήβα και τη Λάρισα μέχρι τα τελωνεία στα βόρεια σύνορα.

Η κινητοποίηση στην ΠΑΘΕ πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, όταν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα ξεκίνησαν οργανωμένα από το μπλόκο της Νίκαιας και κινήθηκαν προς τις σήραγγες των Τεμπών, εφαρμόζοντας στην πράξη τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί σε προηγούμενη γενική συνέλευση.

Ο αποκλεισμός των σηράγγων εντάσσεται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων των αγροτών για ολικό αποκλεισμό των δρόμων, όπως αποφασίστηκε στο πανελλαδικό συντονιστικό.

Όπως δηλώνουν οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου, τα μέτρα και οι εξαγγελίες που ανακοινώθηκαν δεν καλύπτουν τα βασικά τους αιτήματα και δεν δίνουν ουσιαστικές λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

«Υπάρχει οργή και αγανάκτηση γιατί επιβεβαιώθηκε ξανά ότι θέλουν να μας ξεκληρίσουν, να συγκεντρώσουν τη γη σε λίγα χέρια και να εμείς να είμαστε σύγχρονοι κολίγοι», τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ News ο Ρίζος Μαρούδας, εκ μέρους της συντονιστικής του μπλόκου της Νίκαιας.

Ο ίδιος πρόσθεσε δε ότι οι αγρότες είναι 40 μέρες στα μπλόκα και θα είναι άλλες 40 αν χρειαστεί καθώς ο αγώνας αφορά την ίδια τους την επιβίωση.

Σημειώνεται πως με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας διακόπτεται σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων (Ι.Χ., φορτηγών και λεωφορείων) στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Πλαταμώνα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στην ΠΕΟ Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς. Η διακοπή τέθηκε σε ισχύ από τις 11:15 στον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τη Σήραγγα Τ1 και από τις 12:00 στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, στο ύψος της διασταύρωσης Πυργετού.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, με εκτροπές προς την Εγνατία Οδό τόσο για τα οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη όσο και για εκείνα προς Αθήνα, ανάλογα με το μικτό βάρος τους. Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή στους ανισόπεδους κόμβους Κιλελέρ, Βελεστίνου και Πλατυκάμπου.