Έκρυθμη η κατάσταση στη Θήβα: Αγρότες έβαλαν φωτιές – Πιθανή παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.
Οι αγρότες της Θήβας επιμένουν ότι οι δρόμοι δεν πρόκειται να ανοίξουν, εκτός από τα περιστατικά με προβλήματα υγείας που θα περάσουν κατ' εξαίρεση.
- Σοβαρό επεισόδιο στο δημαρχείο Αγρινίου - Άνδρας εισέβαλε στο γραφείο δημάρχου, του επιτέθηκε και δάγκωσε υπάλληλο
- Βενεζουέλα: Οι πετρελαϊκές των ΗΠΑ ζητούν εξασφάλιση πριν επενδύσουν – Η ασταθής πολιτική Τραμπ τις φοβίζει
- Τρακτέρ στην Αψίδα του Θριάμβου – Γάλλοι αγρότες διαμαρτύρονται στο Παρίσι
- Οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να προκαλέσουν σοβαρές διεθνείς κρίσεις - Τι λένε Ρωσία και Κίνα για την κατάληψη τάνκερ
Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο μπλόκο της Θήβας, όταν οι διαδηλωτές αγρότες έβαλαν φωτιά σε δέματα από άχυρο, κλείνοντας την παλιά Εθνική Οδό Θήβας – Λιβαδειάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κίνηση αυτή έγινε καθώς υπήρξε εκτίμηση ότι επίκειται αστυνομική παρέμβαση για την απομάκρυνση των εμποδίων από το οδόστρωμα.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κάλεσαν τους αγρότες να απομακρύνουν τα φλεγόμενα δέματα και να ανοίξουν τον δρόμο, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.
Ωστόσο, οι αγρότες της περιοχής ξεκαθαρίζουν ότι δεν προτίθενται να ανοίξουν τον δρόμο, επιτρέποντας τη διέλευση οχημάτων μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως περιστατικά που αφορούν προβλήματα υγείας.
Δείτε βίντεο από το σημείο της έντασης μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων:
Η κατάσταση παραμένει υπό παρακολούθηση, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες εξελίξεις τις επόμενες ώρες.
- Καμπανάκι της S&P Global για ισοζύγιο και χρέος στην Ελλάδα [γραφήματα]
- Χαλκίδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό του 15χρονου που αυτοκτόνησε – «Ήταν θύμα bullying» λέει η μητέρα του
- Γυαλιά με «αυτόματη εστίαση» βλέπουν και μακριά και κοντά
- Έκρυθμη η κατάσταση στη Θήβα: Αγρότες έβαλαν φωτιές – Πιθανή παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.
- Η αποστολή της Εθνικής πόλο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
- Τρακτέρ στην Αψίδα του Θριάμβου – Γάλλοι αγρότες διαμαρτύρονται στο Παρίσι
- Αντετοκούνμπο: «Δεν θα υπάρξει ποτέ στιγμή που θα βγω και θα πω ότι θέλω trade» (pic)
- «Ναι» στον διάλογο αλλά με τα τρακτέρ στον δρόμο η απάντηση των αγροτών στην κυβέρνηση – Τι δηλώνουν στο in
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις