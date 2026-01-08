newspaper
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Έκρυθμη η κατάσταση στη Θήβα: Αγρότες έβαλαν φωτιές – Πιθανή παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 08 Ιανουαρίου 2026 | 18:31

Έκρυθμη η κατάσταση στη Θήβα: Αγρότες έβαλαν φωτιές – Πιθανή παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αγρότες της Θήβας επιμένουν ότι οι δρόμοι δεν πρόκειται να ανοίξουν, εκτός από τα περιστατικά με προβλήματα υγείας που θα περάσουν κατ' εξαίρεση.

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
A
A
Vita.gr
To «τέλειο» σάντουιτς του Χάρβαρντ

To «τέλειο» σάντουιτς του Χάρβαρντ

Spotlight

Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο μπλόκο της Θήβας, όταν οι διαδηλωτές αγρότες έβαλαν φωτιά σε δέματα από άχυρο, κλείνοντας την παλιά Εθνική Οδό Θήβας – Λιβαδειάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κίνηση αυτή έγινε καθώς υπήρξε εκτίμηση ότι επίκειται αστυνομική παρέμβαση για την απομάκρυνση των εμποδίων από το οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κάλεσαν τους αγρότες να απομακρύνουν τα φλεγόμενα δέματα και να ανοίξουν τον δρόμο, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.

Ωστόσο, οι αγρότες της περιοχής ξεκαθαρίζουν ότι δεν προτίθενται να ανοίξουν τον δρόμο, επιτρέποντας τη διέλευση οχημάτων μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως περιστατικά που αφορούν προβλήματα υγείας.

Δείτε βίντεο από το σημείο της έντασης μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων:

Η κατάσταση παραμένει υπό παρακολούθηση, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες εξελίξεις τις επόμενες ώρες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα τραπεζών διαπέρασε και τις 2.200 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα τραπεζών διαπέρασε και τις 2.200 μονάδες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
To «τέλειο» σάντουιτς του Χάρβαρντ

To «τέλειο» σάντουιτς του Χάρβαρντ

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil: Πράσινο φως από Κομισιόν για το deal ΗΡΩΝ – NRG

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil: Πράσινο φως από Κομισιόν για το deal ΗΡΩΝ – NRG

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Χαλκίδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό του 15χρονου που αυτοκτόνησε – «Ήταν θύμα bullying» λέει η μητέρα του
Ελλάδα 08.01.26

Χαλκίδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό του 15χρονου που αυτοκτόνησε – «Ήταν θύμα bullying» λέει η μητέρα του

Η οικογένεια αποχαιρέτισε σήμερα τον 15χρονο στη Χαλκίδα ζητώντας, όσοι παρευρεθούν να φορούν λευκά ρούχα και να κρατούν από ένα λευκό μπαλόνι

Σύνταξη
«Ναι» στον διάλογο αλλά με τα τρακτέρ στον δρόμο η απάντηση των αγροτών στην κυβέρνηση – Τι δηλώνουν στο in
Ελλάδα 08.01.26

«Ναι» στον διάλογο αλλά με τα τρακτέρ στον δρόμο η απάντηση των αγροτών στην κυβέρνηση – Τι δηλώνουν στο in

Με τον πρωθυπουργό αναμένεται να συναντηθεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου, αντιπροσωπεία της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Συγκέντρωση στη Βουλή από εν ενεργεία και απόστρατους στρατιωτικούς κατά του νομοσχεδίου του υπουργείου Άμυνας
Ελλάδα 08.01.26

Συγκέντρωση στη Βουλή από εν ενεργεία και απόστρατους στρατιωτικούς κατά του νομοσχεδίου του υπουργείου Άμυνας

Η πλατεία Συντάγματος έχει γεμίσει από χιλιάδες εν ενεργεία και αποστράτους υπαξιωματικούς και αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων που διαμαρτύρονται για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

Σύνταξη
Αγρότες: Ανυποχώρητοι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης – Έκλεισαν τον παράδρομο της Εθνικής Οδού στη Θήβα
«Ούτε βήμα πίσω» 08.01.26

Έκλεισαν τον παράδρομο της Εθνικής Οδού οι αγρότες της Θήβας - Ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση

Οι αγρότες ξεκίνησαν τους 48ωρους αποκλεισμούς που έχουν αποφασίσει σε απάντηση του «εμπαιγμού» εκ μέρους της κυβέρνησης, όπως τον χαρακτηρίζουν

Σύνταξη
Κόρινθος: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς
Τι είπε μάρτυρας 08.01.26

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς στην Κόρινθο

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή Εξαμίλια εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κατέληξε στην αυλή του σπιτιού

Σύνταξη
Ροδόπη: Αγνοείται ηλικιωμένος στον ποταμό Λίσσο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ροδόπη 08.01.26

Αγνοείται ηλικιωμένος στον ποταμό Λίσσο - Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Στο σημείο που αγνοείται ο ηλικιωμένος αγρότης επιχειρούν η Ελληνική Αστυνομία, η ΕΜΑΚ και η πυροσβεστική, εθελοντές, όπως και στελέχη της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης

Σύνταξη
ΟΣΕΤΕΕ: Πάνω από 200 νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα το 2025 – «Τρομακτικό, αλλά αναμενόμενο από τις αντεργατικές πολιτικές»
Στοιχεία ΟΣΕΤΕΕ 08.01.26

Πάνω από 200 νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα το 2025 - «Τρομακτικό, αλλά αναμενόμενο από τις αντεργατικές πολιτικές»

Τα τελικά στοιχεία αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Φεβρουαρίου όταν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των περιστατικών και η διερεύνηση υποθέσεων που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
Νέα Σμύρνη: Υπό έλεγχο φωτιά σε διαμέρισμα 3ου ορόφου
Απεγκλωβίστηκαν ένοικοι 08.01.26

Υπό έλεγχο φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη (βίντεο)

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Νυμφαίου στη Νέα Σμύρνη - Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε από την ταράτσα ενοίκους της πολυκατοικίας που είχαν ανέβει στην ταράτσα λόγω των πυκνών καπνών

Σύνταξη
Παραδόθηκε στις Αρχές ένας 26χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου στην Πάτρα
Πώς εμπλέκεται 08.01.26

Παραδόθηκε στις Αρχές ένας 26χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου στην Πάτρα

Ο άνδρας παραδόθηκε στην Αστυνομία στην Πάτρα πριν από λίγη ώρα και φέρεται να είναι ένας εκ των τριών βασικών δραστών της ανθρωποκτονίας στο νυχτερινό κέντρο της περιοχής

Σύνταξη
FIR Αθηνών: «Οι πομποί δημιούργησαν το πρόβλημα, δεν ήταν παρεμβολή» – Διοικητής της ΕΑΚ για το μπλακ άουτ
«Άρνηση υπηρεσίας» 08.01.26

«Οι πομποί δημιούργησαν το πρόβλημα, δεν ήταν παρεμβολή» - Διοικητής της ΕΑΚ για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Αναφορικά με τα σενάρια δολιοφθοράς στο μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας, ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται για αποτέλεσμα κακόβουλης ενέργειας»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χαλκίδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό του 15χρονου που αυτοκτόνησε – «Ήταν θύμα bullying» λέει η μητέρα του
Ελλάδα 08.01.26

Χαλκίδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό του 15χρονου που αυτοκτόνησε – «Ήταν θύμα bullying» λέει η μητέρα του

Η οικογένεια αποχαιρέτισε σήμερα τον 15χρονο στη Χαλκίδα ζητώντας, όσοι παρευρεθούν να φορούν λευκά ρούχα και να κρατούν από ένα λευκό μπαλόνι

Σύνταξη
«Ναι» στον διάλογο αλλά με τα τρακτέρ στον δρόμο η απάντηση των αγροτών στην κυβέρνηση – Τι δηλώνουν στο in
Ελλάδα 08.01.26

«Ναι» στον διάλογο αλλά με τα τρακτέρ στον δρόμο η απάντηση των αγροτών στην κυβέρνηση – Τι δηλώνουν στο in

Με τον πρωθυπουργό αναμένεται να συναντηθεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου, αντιπροσωπεία της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ανδρουλάκης: Δώστε λύσεις στα προβλήματα που δημιουργήσατε στους αγρότες με το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά
Βουλή 08.01.26

Ανδρουλάκης: Δώστε λύσεις στα προβλήματα που δημιουργήσατε στους αγρότες με το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά

«Πυρά» κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, αλλά και για τη στάση Μητσοτάκη στο αγροτικό, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός «επενδύει στο χαρτί της πόλωσης»

Σύνταξη
Συγκέντρωση στη Βουλή από εν ενεργεία και απόστρατους στρατιωτικούς κατά του νομοσχεδίου του υπουργείου Άμυνας
Ελλάδα 08.01.26

Συγκέντρωση στη Βουλή από εν ενεργεία και απόστρατους στρατιωτικούς κατά του νομοσχεδίου του υπουργείου Άμυνας

Η πλατεία Συντάγματος έχει γεμίσει από χιλιάδες εν ενεργεία και αποστράτους υπαξιωματικούς και αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων που διαμαρτύρονται για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι πετρελαϊκές των ΗΠΑ ζητούν εξασφάλιση πριν επενδύσουν – Η ασταθής πολιτική Τραμπ τις φοβίζει
Κρατικές εγγυήσεις 08.01.26

Βενεζουέλα: Οι πετρελαϊκές των ΗΠΑ ζητούν εξασφάλιση πριν επενδύσουν – Η ασταθής πολιτική Τραμπ τις φοβίζει

Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες κλήθηκαν από τον Τραμπ να επενδύσουν στη Βενεζουέλα. Η κακή κατάσταση των υποδομών και τα προβλήματα της χώρας είναι το λιγότερο που τις ανησυχεί για το πετρέλαιο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πρόεδρος Γοδόι Κρους για Σαντίνο: «Απορρίφθηκε η πρόταση του Παναθηναϊκού»
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Πρόεδρος Γοδόι Κρους για Σαντίνο: «Απορρίφθηκε η πρόταση του Παναθηναϊκού»

Τέλος η υπόθεση Σαντίνο Αντίνο για τον Παναθηναϊκό, με τον πρόεδρο της Γοδόι Κρους να δηλώνει πως η ομάδα του συμφώνησε με την Ρίβερ Πλέιτ για την πώληση του 20χρονου επιθετικού.

Σύνταξη
Κουτσούμπας εναντίον κυβέρνησης για αγρότες, Βενεζουέλα και ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική 08.01.26

Κουτσούμπας εναντίον κυβέρνησης για αγρότες, Βενεζουέλα και ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Δριμύα κριτική στην κυβέρνηση για την δήλωση Μητσοτάκη στη Βενεζουέλα άσκησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύνταξη
Ο Λανουά χάνει τη… σφυρίχτρα όταν δεν φέρνει Γερμανούς διαιτητές
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Ο Λανουά χάνει τη… σφυρίχτρα όταν δεν φέρνει Γερμανούς διαιτητές

Κατώτερος των περιστάσεων ο Στεφάν Λανουά ο οποίος δεν μπορεί να ορίσει ρέφερι από άλλο προηγμένο πρωτάθλημα πλην της Bundesliga και όταν δεν έρχονται Γερμανοί καταφεύγει σε λύσεις ανάγκης

Βάιος Μπαλάφας
Μακρόν: Νεοαποικιακή επιθετικότητα και δίψα για διαμοιρασμό του κόσμου ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις
Κόσμος 08.01.26

Για νεοαποικιακή επιθετικότητα και δίψα για διαμοιρασμό του κόσμου ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις προειδοποιεί ο Μακρόν

«Εμείς αρνούμαστε τη νέα αποικιοκρατία και το νέο ιμπεριαλισμό, αλλά αρνούμαστε επίσης την υποτέλεια και την ηττοπάθεια», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν

Σύνταξη
Αγρότες: Ανυποχώρητοι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης – Έκλεισαν τον παράδρομο της Εθνικής Οδού στη Θήβα
«Ούτε βήμα πίσω» 08.01.26

Έκλεισαν τον παράδρομο της Εθνικής Οδού οι αγρότες της Θήβας - Ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση

Οι αγρότες ξεκίνησαν τους 48ωρους αποκλεισμούς που έχουν αποφασίσει σε απάντηση του «εμπαιγμού» εκ μέρους της κυβέρνησης, όπως τον χαρακτηρίζουν

Σύνταξη
Ζελένσκι: Το έγγραφο με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι έτοιμο – Χρειάζεται την έγκριση του Τραμπ
Λείπει η υπογραφή Τραμπ 08.01.26

Το έγγραφο με τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για την Ουκρανία είναι έτοιμο, λέει ο Ζελενσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το έγγραφο που καθορίζει τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ουκρανία είναι έτοιμο προς υποβολή στον Τραμπ

Σύνταξη
Οι εποχές αλλάζουν, μαζί κι εμείς: Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν θα ξαναπρωταγωνιστούσε στο «Pretty Woman»
1990 08.01.26

Οι εποχές αλλάζουν, μαζί κι εμείς: Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν θα ξαναπρωταγωνιστούσε στο «Pretty Woman»

Το «Pretty Woman» χάρισε στην Τζούλια Ρόμπερτς μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ωστόσο, όπως δήλωσε η ηθοποιός «οι ιδέες αλλάζουν» όσο τα χρόνια περνούν, οπότε η ταινία δεν ανταποκρίνεται στην σημερινή πραγματικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Live: Πυρά από την Αντιπολίτευση για αγρότες, Βενεζουέλα και ένοπλες δυνάμεις
Επικαιρότητα 08.01.26

Live: Πυρά από την Αντιπολίτευση για αγρότες, Βενεζουέλα και ένοπλες δυνάμεις

Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», με την αντιπολίτευση να καταθέτει ενστάσεις αντισυνταγματικότητας.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Στην Εισαγγελία κατέθεσε η Ευαγγελία Λιακούλη όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Στην Εισαγγελία κατέθεσε η Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Η τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ κλήθηκε σχετικά από την Εισαγγελία Λάρισας, σε συνέχεια των καταγγελιών που υπέβαλε για διαχείριση της ζωονόσου εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο