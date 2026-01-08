Έκρυθμη η κατάσταση στη Θήβα: Αγρότες έβαλαν φωτιές – Πιθανή παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.

Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο μπλόκο της Θήβας, όταν οι διαδηλωτές αγρότες έβαλαν φωτιά σε δέματα από άχυρο, κλείνοντας την παλιά Εθνική Οδό Θήβας – Λιβαδειάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κίνηση αυτή έγινε καθώς υπήρξε εκτίμηση ότι επίκειται αστυνομική παρέμβαση για την απομάκρυνση των εμποδίων από το οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κάλεσαν τους αγρότες να απομακρύνουν τα φλεγόμενα δέματα και να ανοίξουν τον δρόμο, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.

Ωστόσο, οι αγρότες της περιοχής ξεκαθαρίζουν ότι δεν προτίθενται να ανοίξουν τον δρόμο, επιτρέποντας τη διέλευση οχημάτων μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως περιστατικά που αφορούν προβλήματα υγείας.

Η κατάσταση παραμένει υπό παρακολούθηση, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες εξελίξεις τις επόμενες ώρες.