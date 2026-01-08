Live η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Βουλή
Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», με την αντιπολίτευση να καταθέτει ενστάσεις αντισυνταγματικότητας.
Στην απόρριψη της ένστασης αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ) επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο, μεταξύ άλλων, αλλάζει το βαθμολόγιο των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και μειώνει τις δυνατότητες των υπαξιωματικών να προαχθούν, προχώρησε η Ολομέλεια της Βουλής.
Δείτε ζωντανά τη συζήτηση:
Διαβάστε όλες τις εξελίξεις:
- Μακρόν: Νεοαποικιακή επιθετικότητα και δίψα για διαμοιρασμό του κόσμου ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις
- Αγρότες: Ανυποχώρητοι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης – Έκλεισαν τον παράδρομο της Εθνικής Οδού στη Θήβα
- Ζελένσκι: Το έγγραφο με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι έτοιμο – Χρειάζεται την έγκριση του Τραμπ
- Οι εποχές αλλάζουν, μαζί κι εμείς: Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν θα ξαναπρωταγωνιστούσε στο «Pretty Woman»
- Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων στο in: «Από παντού αναβλύζει νερό»
- Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενόψει του αγώνα με τη Βίρτους
- Live η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Βουλή
- ΠΑΣΟΚ: Στην Εισαγγελία κατέθεσε η Ευαγγελία Λιακούλη όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις