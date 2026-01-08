Ανδρουλάκης: Δώστε λύσεις στα προβλήματα που δημιουργήσατε στους αγρότες με το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ αποδοκίμασε για μία ακόμη φορά τη στάση του πρωθυπουργού στο θέμα της αμερικανικής επέμβασης στην Βενεζουέλα, αλλά και στο αγροτικό, ζητώντας του να αφήσει «τα ψευτοδιλήμματα», ειδάλλως θα είναι «υπεύθυνος» για την καταστροφή του πρωτογενούς τομέα.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αφού επισήμανε αρχικά πως «κάθε δημοκρατία, κάθε κράτος δικαίου οφείλει να είναι έτοιμο να υπερασπιστεί την ελευθερία και τα κυριαρχικά του δικαιώματα απέναντι σε κάθε τύραννο ή αναθεωρητή, αξιοποιώντας την πρόοδο της τεχνολογίας αλλά πολύ περισσότερο επενδύοντας στον άνθρωπο», σημείωσε πως ο «χάρτης μετάβασης» των Ενόπλων Δυνάμεων που παρουσιάζει η κυβέρνηση «σε αυτό το δαιδαλώδες νομοθέτημα», όπως το χαρακτήρισε, «οδηγεί σε ένα επικίνδυνο αδιέξοδο».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως έρχεται σήμερα να ανατρέψει όλη τη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, επιχειρώντας να υποβαθμίσει τον ιστορικό θεσμό των Μονίμων Υπαξιωματικών. «Καταργείτε μια παράδοση 150 ετών, στερείτε από τους αποφοίτους των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών τη δυνατότητα εξέλιξης σε Αξιωματικούς και δημιουργείτε, εν γνώσει σας, στελέχη δύο ταχυτήτων χωρίς καμία προοπτική. Μειώνετε τα κίνητρα για να μπουν νέοι στο στράτευμα», υπογράμμισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι με το επίμαχο νομοσχέδιο θεσμοθετούνται «υπερεξουσίες στον εκάστοτε υπουργό», τονίζοντας πως «είναι αδιανόητο ο υπουργός να καθορίζει τον αριθμό των οργανικών θέσεων και την κατανομή τους ανά βαθμό, με αποφάσεις που δεν θα δημοσιεύονται καν στο ΦΕΚ».

«Μπροστά σε αυτή την πρωτοφανή εξέλιξη, που κλονίζει τη συγκρότηση του στρατεύματος, δεν μπορούμε ούτε να σωπάσουμε, ούτε να συναινέσουμε», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας πως «η άμυνα της χώρας δεν εξαντλείται σε πανάκριβες αγορές οπλικών συστημάτων. Η προβολή αληθινής εθνικής ισχύος κρύβεται στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό: στην ηθική και μισθολογική ανταμοιβή όσων επέλεξαν να υπηρετήσουν την πατρίδα».

«Στη δική μας αντίληψη, η άμυνα είναι ένα ολιστικό και πολύπλευρο σύστημα. Απαιτεί ισχυρή εγχώρια αμυντική και ναυπηγική βιομηχανία, στέρεη δομή δυνάμεων και ένα ξεκάθαρο εθνικό δόγμα. Θεμέλιο όλων αυτών είναι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων», υπογράμμισε, καταγγέλλοντας πως η κυβέρνηση επιφυλάσσει σε αυτούς τους ανθρώπους «βαθμολογική στασιμότητα και οικονομική καθήλωση. Με το νέο σύστημα, η εξέλιξή τους δεν θα εξαρτάται από την αξία τους, αλλά από την τυχαία ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων».

«Το ΠΑΣΟΚ, απέναντι στο σχέδιό σας για ένοπλες δυνάμεις με αναλώσιμα στελέχη, αντιτάσσει ένα πλέγμα ισχύος με πυρήνα τον άνθρωπο και πολλαπλασιαστές τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Η αιχμή του δόρατος της εθνικής μας άμυνας είναι η πεποίθηση κάθε γυναίκας και άνδρα που φέρει το εθνόσημο, ότι η υπηρεσία τους έχει προοπτική και ότι οι κόποι τους ανταμείβονται δίκαια. Πόσω μάλλον όταν εθνικές κόκκινες γραμμές μπαίνουν σε παιχνίδια προσωπικών στρατηγικών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά»

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στις πρόσφατες δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εφαμρόζει «δύο μέτρα και δύο σταθμά».

«Αυτό που εξελίσσεται στη Βενεζουέλα αποτελεί ωμή επίδειξη ισχύος. Μια παράνομη πράξη που παρακάμπτει τους διεθνείς κανόνες και στέλνει ένα επικίνδυνο μήνυμα: ότι το διεθνές δίκαιο ισχύει μόνο όταν δεν συγκρούεται με τα συμφέροντα των ισχυρών», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης, σημειώνοντας πως «καμία δημοκρατία δεν γεννιέται από την καταπάτηση της κυριαρχίας ενός κράτους».

Ξεκαθάρισε εκ νέου πως «η καταδίκη του αυταρχικού καθεστώτος Μαδούρο είναι αναγκαία. Δεν μπορεί όμως να λειτουργεί ως άλλοθι για στρατιωτική αυθαιρεσία», προσθέτοντας πως «σήμερα βλέπουμε τη δημοκρατική προοπτική της χώρας όχι μόνο να εργαλειοποιείται, αλλά και να υποχωρεί μπροστά στη ‘συναλλακτική’ διπλωματία του Αμερικανού προέδρου – όλα φυσικά για τη απόσπαση του ορυκτού πλούτου της».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «δεν υπάρχουν καλά και κακά καθεστώτα που βασανίζουν και εξορίζουν όσους αντιστέκονται. Όπως δεν υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις και ειδικές ώρες σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Όταν τα συμφέροντα μπαίνουν στο προσκήνιο, οι αξίες παραμερίζονται. Σε έναν τέτοιο κόσμο, κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής».

«Και εδώ φτάνουμε στην καρδιά του προβλήματος για όλη την πολιτισμένη ανθρωπότητα και ειδικά για την Ελλάδα: στα δύο μέτρα και δύο σταθμά», επισήμανε, λέγοντας πως «δεν μπορείς να καταδικάζεις – και πολύ σωστά – την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, να υπερασπίζεσαι την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας και την ίδια στιγμή να σιωπάς ή να δικαιολογείς την κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

«Το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Ή ισχύει για όλους ή παύει να ισχύει για οποιονδήποτε», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας πως «το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την Κύπρο που μας αφορά άμεσα» και κατηγορώντας τον πρωιθυπουργό πως «δεν σκέφτηκε την αξιοπιστία της εθνικής μας θέσης για την παράνομη εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή ενός ανεξάρτητου κράτους-μέλους του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Για να υπογραμμίσει: «Πώς, λοιπόν, μπορούμε σήμερα να ανεχόμαστε την παραβίαση της κυριαρχίας μιας άλλης χώρας; Για χώρες όπως η Ελλάδα, αυτό δεν είναι θεωρητική συζήτηση. Είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας».

Όπως ανέφερε, μάλιστα, «η στάση της κυβέρνησης συνιστά σοβαρή διολίσθηση. Μια χώρα όπως η Ελλάδα, που ιστορικά στήριξε την εξωτερική της πολιτική στο διεθνές δίκαιο, σήμερα σιωπά: ‘Δεν είναι η ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα’. Η ντροπιαστική αυτή φράση του κ. Μητσοτάκη αποδυναμώνει το διαχρονικό θεμέλιο της εθνικής στρατηγικής της χώρας. Αυτή η φράση θα τον ακολουθεί για πάντα αποδεικνύοντας την επικίνδυνη ελαφρότητά του», είπε χαρακτηριστικά.

Και κατηγόρησε συνολικά την κυβέρνηση, σημειώνοντας πως «για άλλη μια φορά αποδειχτήκατε κατώτεροι της ιστορικής συγκυρίας και των αναγκών της χώρας».

«Ποιος έχει τελικά δίκιο; Ο βουλευτής και καθηγητής Άγγελος Συρίγος, που δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός δεν είχε πλήρη εικόνα όταν έκανε αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις; Ή έχει δίκιο η ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Βορίδης, που έδιναν συγχαρητήρια στον πρωθυπουργό για τη στάση του;», αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για να καταλήξει χαρακτηριστικά: «Στον βωμό να γίνετε αρεστοί στον Τραμπ, θα φτάσετε στο σημείο να δικαιολογήσετε το χθεσινό έγκλημα στη Μινεάπολη από τους πράκτορες της υπηρεσίας Μετανάστευσης!».

FIR: Το φιάσκο συνιστά απόδειξη απουσίας σύγχρονων υποδομών

Ακολούθως, μίλησε για την πρόσφατη κατάρρευση της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα, σημειώνοντας ότι «πέρασαν αρκετές ημέρες και όμως, δεν υπήρξε καμία επίσημη, αξιόπιστη ενημέρωση. Καμία εξήγηση. Καμία ανάληψη ευθύνης από την πολιτική ηγεσία. Λες και αναλάβατε την ευθύνη της διακυβέρνησης χθες, όχι εδώ και επτά ολόκληρα χρόνια».

«Το φιάσκο αυτό συνιστά απόδειξη της – απαράδεκτης – απουσίας σύγχρονων υποδομών κρίσιμης σημασίας», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως «οι εργαζόμενοι το λένε εδώ και χρόνια. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προειδοποιούν. Οι εκθέσεις υπάρχουν. Μιλάμε για συστηματική εγκατάλειψη από την πλευρά της κυβέρνησης».

Προσέθεσε πως «η ασφάλεια των μεταφορών δεν είναι πολυτέλεια. Είναι θεμελιώδης κρατική υποχρέωση» και προειδοποίησε πως «όταν αυτή η υποχρέωση παραβιάζεται, δεν απειλείται απλώς η αξιοπιστία της χώρας – απειλούνται ανθρώπινες ζωές».

Αγροτικό: Ο Μητσοτάκης επενδύει στο χαρτί της πόλωσης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε, τέλος, στο μείζον ζήτημα των τελευταίων μηνών, όπως είπε, που δεν είναι άλλο από τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, επαναλαμβάνοντας πως «η κυβέρνηση, χθες, για ακόμη μία φορά προσπάθησε να καλύψει την ανεπάρκειά της πίσω από φτηνά τεχνάσματα και λογιστικούς ελιγμούς» και κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «επενδύει στο χαρτί της πόλωσης».

«Σερβίρετε ξανά και ξανά υποσχέσεις που δεν υλοποιούνται, μέτρα που δεν εφαρμόζονται, και εισοδήματα που συρρικνώνονται», υπογράμμισε, παραθέτοντας την «αλήθεια πίσω από την επικοινωνιακή βιτρίνα» που «έστησε» η κυβέρνηση:

«Το 2025 αποδείχθηκε χρονιά–ορόσημο, όχι για πρόοδο, αλλά για τις καθυστερήσεις και τις αστοχίες της κυβέρνησης. Οι νέοι αγρότες που εντάχθηκαν το 2025 παραμένουν απλήρωτοι. Οι δικαιούχοι του 2022 αναμένουν ακόμη τις τελικές τους πληρωμές. Οι βιοκαλλιεργητές βρίσκονται σε παρατεταμένη οικονομική ασφυξία και χωρίς πραγματική στήριξη», ανέφερε, προσθέτοντας πως «στην κτηνοτροφία, η κυβέρνηση αποσιωπά τις ευθύνες της. Η αποτυχημένη πολιτική πρόληψης ζωονόσων οδήγησε στον υποχρεωτικό σφαγιασμό πάνω από 450.000 αιγοπροβάτων. Οι αποζημιώσεις καθυστερούν και δεν υπάρχει καν σχέδιο για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και την επαναλειτουργία των μονάδων».

«Και ο ΕΛΓΑ; Παρά τις εξαγγελίες περί ‘εκσυγχρονισμού’, δεν προχωράτε σε ουσιαστική αναθεώρηση του Κανονισμού Ασφάλισης. Οι ζημιές από νέα και ολοένα συχνότερα ακραία φαινόμενα μένουν εκτός κάλυψης. Στην ενέργεια, είστε η κυβέρνηση που εκχωρήσατε τον ενεργειακό χώρο σε ένα ολιγοπώλιο με δραματικές συνέπειες για τους αγρότες και μεταποιητές», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έρχεται τώρα να εξαγγείλει τιμή 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα, «αλλά μόνο για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη, ενώ ξέρετε πολύ καλά» – όπως είπε – «ότι η πλειονότητα των αγροτών και των κτηνοτρόφων χρωστάει αυτή τη στιγμή εξαιτίας των δικών σας ατελέσφορων πολιτικών».

«Δώστε λύση στα προβλήματα που δημιουργήσατε, επιτρέποντας το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Για εμάς η ενεργειακή αυτάρκεια του πρωτογενούς τομέα αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής, τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος. Έχουμε καταθέσει κοστολογημένη και εφαρμόσιμη πρόταση», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης κάνοντας αναφορά στην πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ.

«Όσο και να προσπαθείτε να εμπαίξετε τον αγροτικό κόσμο, οι αγρότες δεν πείθονται πλέον από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Είστε μια αποτυχημένη κυβέρνηση που έχει απωλέσει οριστικά την εμπιστοσύνη τους», τόνισε χαρακτηριστικά και προσέθεσε πως το ΠΑΣΟΚ, «με το πρόγραμμά του, εγγυάται μια καλύτερη μέρα για τον κόσμο της παραγωγής και συνολικά για την αναγέννηση της υπαίθρου. Εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε αυτό τον αγώνα έως την τελική δικαίωση».

«Όλοι οι Έλληνες θέλουμε ανοιχτούς δρόμους, αλλά θέλουμε και ανοιχτά χωριά και ζωντανή ύπαιθρο. Αφήστε λοιπόν τα ψευτοδιλήμματα και δώστε λύση στα προβλήματα που εσείς δημιουργήσατε, επιτρέποντας το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιτρέποντας να λυμαίνονται την ενέργεια τα ολιγοπώλια», σημείωσε καταληκτικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.