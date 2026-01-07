newspaper
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 14:24
Tροχαίο στον Κηφισό: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην είσοδο των ΚΤΕΛ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση σερβίρει στους αγρότες των μπλόκων «ξαναζεσταμένη σούπα» – Βαφτίζει παλιά μέτρα ως δήθεν νέα στήριξη
Επικαιρότητα 07 Ιανουαρίου 2026 | 17:26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση σερβίρει στους αγρότες των μπλόκων «ξαναζεσταμένη σούπα» – Βαφτίζει παλιά μέτρα ως δήθεν νέα στήριξη

«Ιδιαίτερη πρόκληση συνιστά η παρουσίαση της ανακατανομής 160 εκατομμυρίων ευρώ ως 'νέες πληρωμές'. Πρόκειται για ποσό που, επί επτά χρόνια, κατά ομολογία του ίδιου του πρωθυπουργού, δινόταν σε μη δικαιούχους», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Περπάτημα: Μια μεγάλη βόλτα «νικά» τις μικρές

Περπάτημα: Μια μεγάλη βόλτα «νικά» τις μικρές

Spotlight

«Η κυβέρνηση επιχείρησε για ακόμη μία φορά να σερβίρει στους αγρότες των μπλόκων ‘ξαναζεσταμένη σούπα’, βαφτίζοντας παλιά μέτρα, καθυστερημένες πληρωμές και λογιστικά τεχνάσματα ως δήθεν νέα στήριξη του αγροτικού εισοδήματος», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ για τις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για ένα «τεχνητό και παραπλανητικό άθροισμα», με το οποίο η κυβέρνηση «παρουσίασε ως ‘ενισχύσεις αγροτικού εισοδήματος’ κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην ελληνική ύπαιθρο, ανεξαρτήτως αν κατευθύνεται πράγματι στους παραγωγούς».

Όπως σημειώνει, «το 2025 είναι μια ιδιόμορφη χρονιά, καθώς υλοποιούνται ταυτόχρονα δύο ευρωπαϊκά προγράμματα της ΚΑΠ:
»α) το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2022, το οποίο απλώς κλείνει εκκρεμότητες και πληρώνει τελικούς λογαριασμούς για δημόσια έργα, μεταποίηση, προγράμματα LEADER κ.ά., και
»β) το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023–2027, το οποίο εφαρμόζεται με σοβαρές καθυστερήσεις και αστοχίες».

Για να υπογραμμίσει πως «η παρουσίαση αυτών των πληρωμών ως ‘τρέχουσα ενίσχυση εισοδήματος’ συνιστά συνειδητή διαστρέβλωση της πραγματικότητας, που βιώνουν οι αγρότες στην τσέπη τους».

«Πρόκληση η παρουσίαση ως ‘νέες πληρωμές’ της ανακατατανομής 160 εκατ.»

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως «το 2025 αποτέλεσε τη χειρότερη χρονιά πληρωμών άμεσων ενισχύσεων», εξηγώντας ότι «οι νέοι αγρότες που εντάχθηκαν το 2025 παραμένουν απλήρωτοι, ενώ ακόμη και οι δικαιούχοι του 2022 αναμένουν την τελική τους πληρωμή», ενώ προσθέτει πως «το ίδιο ισχύει και για τους βιοκαλλιεργητές, οι οποίοι βρίσκονται σε παρατεταμένη οικονομική ασφυξία, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα καταβολής των ενισχύσεων που δικαιούνται».

«Ιδιαίτερη πρόκληση συνιστά η παρουσίαση της ανακατανομής 160 εκατομμυρίων ευρώ ως ‘νέες πληρωμές’, σημειώνει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «πρόκειται για ποσό που, επί επτά χρόνια, κατά ομολογία του ίδιου του πρωθυπουργού, δινόταν σε μη δικαιούχους. Τα χρήματα αυτά κατευθύνονται τώρα σε κτηνοτρόφους, βαμβακοπαραγωγούς και καλλιεργητές σιταριού, χωρίς όμως να απαντάται το κρίσιμο ερώτημα: ποιος φέρει την πολιτική ευθύνη για τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που αφαιρέθηκαν όλα αυτά τα χρόνια από το πραγματικό αγροτικό εισόδημα και ποιος θα λογοδοτήσει;».

Αντίστοιχα, προσθέτει, «η εξαγγελία για επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου από τον Νοέμβριο του 2026 δεν αποτελεί νέα πολιτική. Είναι πρόταση που το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει επανειλημμένα με τροπολογίες στη Βουλή, τόσο επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όσο και επί Νέας Δημοκρατίας. Η διαφορά είναι ουσιαστική: εμείς επιμένουμε σε αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, στο σύνολό του, και όχι σε αποσπασματικές και καθυστερημένες επιστροφές».

Επιπλέον, σημειώνει πως «η δήθεν μείωση του ΦΠΑ σε λιπάσματα και ζωοτροφές αποτελεί καθαρό επικοινωνιακό τέχνασμα. Δεν μειώνει ουσιαστικά το κόστος παραγωγής, καθώς συμψηφίζεται με τον ΦΠΑ των εσόδων των αγροτών. Το όφελος για τον παραγωγό είναι μηδενικό, ενώ η κυβέρνηση εμφανίζει ως στήριξη ένα απλό λογιστικό πυροτέχνημα».

«Ανώτατη τιμή ενέργειας στα 0,07 €/kWh για πέντε χρόνια»

Σε ό,τι αφορά στο ηλεκτρικό ρεύμα, «η θέση μας είναι ξεκάθαρη και κοστολογημένη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ: «ανώτατη τιμή ενέργειας στα 0,07 €/kWh για πέντε χρόνια, ώστε ο αγρότης να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δεν θα πληρώσει ούτε ένα λεπτό παραπάνω, καθώς και μείωση του παγίου στα 5 ευρώ τον μήνα. Πρόκειται για πραγματική ασφάλεια κόστους παραγωγής και όχι για αόριστες υποσχέσεις».

Ως προς την κτηνοτροφία, η Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνει πως «η κυβέρνηση αποσιωπά τις δικές της ευθύνες. Η αποτυχημένη πολιτική πρόληψης και αντιμετώπισης των ζωονόσων οδήγησε στον υποχρεωτικό σφαγιασμό περισσότερων από 450.000 αιγοπροβάτων. Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται με μεγάλες καθυστερήσεις, ενώ δεν υπάρχει κανένας σαφής και δεσμευτικός προγραμματισμός για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και την επαναλειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων».

«Στο ίδιο πλαίσιο αποσπασματικών και προσχηματικών παρεμβάσεων εντάσσεται και η στάση της κυβέρνησης απέναντι στον ΕΛΓΑ», προσθέτει, τονίζοντας ότι «παρά τις εξαγγελίες περί ‘εκσυγχρονισμού’, δεν προχωρά σε ουσιαστική αναθεώρηση του Κανονισμού Ασφάλισης, αφήνοντας εκτός κάλυψης ζημιές που προκαλούνται από νέα και ολοένα συχνότερα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης. Ο ΕΛΓΑ συνεχίζει να λειτουργεί με έναν παρωχημένο κανονισμό, μετακυλίοντας το κόστος της κλιματικής αλλαγής εξ ολοκλήρου στους αγρότες, οι οποίοι πληρώνουν εισφορές χωρίς να αποζημιώνονται όταν πλήττονται».

Καταληκτικά, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει πως «οι αγρότες δεν πείθονται πλέον από εξαγγελίες και λογιστικούς χειρισμούς. Έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους σε μια κυβέρνηση που εδώ και χρόνια υπόσχεται στήριξη, αλλά στην πράξη παραδίδει καθυστερήσεις, αβεβαιότητα και συρρίκνωση του εισοδήματος» και διαμηνύει πως «η πραγματικότητα της παραγωγής δεν αλλάζει με επικοινωνιακές παρουσιάσεις. Αλλάζει μόνο με καθαρές πολιτικές επιλογές, συνέπεια και σεβασμό στον κόπο του αγρότη – και αυτή είναι η πολιτική ευθύνη που σήμερα παραμένει ακάλυπτη με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν το υπό ρωσική σημαία τάνκερ Marinera

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν το υπό ρωσική σημαία τάνκερ Marinera

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Περπάτημα: Μια μεγάλη βόλτα «νικά» τις μικρές

Περπάτημα: Μια μεγάλη βόλτα «νικά» τις μικρές

Business
ΟΠΑΠ – Allwyn: Η Γενική Συνέλευση άναψε το «πράσινο φως» για τη δημιουργία παγκόσμιου κολοσσού

ΟΠΑΠ – Allwyn: Η Γενική Συνέλευση άναψε το «πράσινο φως» για τη δημιουργία παγκόσμιου κολοσσού

inWellness
inTown
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση και γνώριζε και δεν έκανε τίποτα για τα απαρχαιωμένα συστήματα της ΥΠΑ
Επικαιρότητα 07.01.26

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση και γνώριζε και δεν έκανε τίποτα για τα απαρχαιωμένα συστήματα της ΥΠΑ

«Η ασφάλεια των πτήσεων, όπως και η ασφάλεια της κοινωνίας, δεν διασφαλίζεται με δηλώσεις μετά την κατάρρευση, ούτε με μετακύλιση ευθυνών», διαμηνύει στην κυβέρνηση η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΚΚΕ: Οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των αγροτών
«Μεθόδευση» 07.01.26

ΚΚΕ: Οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των αγροτών

«Το πόσο νοιάζεται η κυβέρνηση για τους βιοπαλαιστές αγρότες το απέδειξε για μια ακόμα φορά σήμερα, καθώς την ίδια ώρα που κάνει εξαγγελίες, στέλνει, μέσω Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, νέα παραγγελία για αγροτοδικεία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Πρωτοβουλία της φον ντερ Λάιεν για την ΚΑΠ «πουλάει» ο Μητσοτάκης για τους αγρότες
Πολιτική 07.01.26

Πρωτοβουλία της φον ντερ Λάιεν για την ΚΑΠ «πουλάει» ο Μητσοτάκης για τους αγρότες

Σε μία ανάρτηση με θριαμβολίες για τα ευρωπαϊκά κονδύλια της ΕΕ προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τους αγρότες

Σύνταξη
Παρουσία Δένδια ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Φλώρινα
Πολιτική 06.01.26

Παρουσία Δένδια ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Φλώρινα

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε την Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονος, την οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Ειρηναίος

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της χώρας στο μήνυμα για τα Θεοφάνεια
Πολιτική 06.01.26

Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της χώρας στο μήνυμα για τα Θεοφάνεια

Στο μήνυμά του για τα Θεοφάνεια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε για προσαρμογή της πολιτικής της κυβέρνησης «στον νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών με γνώμονα το εθνικό συμφέρον»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό και την παρέα του πριν γίνουν μοιραίοι για τη χώρα
Επικαιρότητα 05.01.26

ΠΑΣΟΚ: Οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό και την παρέα του πριν γίνουν μοιραίοι για τη χώρα

Την οργή του ΠΑΣΟΚ προκαλεί η προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου με σοφιστείες «να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα» για τη δήλωση του Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα. Για «συνειδητή επιλογή» του πρωθυπουργού μιλά το ΠΑΣΟΚ, και τονίζει ότι «πρέπει να μπει ένα τέλος στον κατήφορο».

Σύνταξη
Κεντροαριστερά: Η δεξαμενή του πολιτικού χώρου και ο άγνωστος Χ
Πολιτικά κόμματα 05.01.26

Η δεξαμενή της Κεντροαριστεράς και ο άγνωστος Χ

Για πρώτη φορά η Κεντροαριστερά δεν καθορίζεται μόνο από τις κινήσεις υπαρχόντων σχηματισμών αλλά και από εκείνους που αναμένεται να μορφοποιηθούν το 2026

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σέρρες: Σοκάρουν τα στοιχεία για τα αίτια θανάτου του 17χρονου – «Ζητώ συγγνώμη» λέει η μητέρα του 16χρονου δράστη
Σέρρες 07.01.26

Σοκάρουν τα στοιχεία για τα αίτια θανάτου του 17χρονου - «Ζητώ συγγνώμη» λέει η μητέρα του 16χρονου δράστη

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή στις Σέρρες ουσιαστικά καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς του δράστη που ισχυρίστηκε ότι χτύπησε μια φορά τον 17χρονο με τον αγκώνα του στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Σύνταξη
Αταμάν: «Φεύγω από τον Παναθηναϊκό αν δεν πάρουμε Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα»
Euroleague 07.01.26

Αταμάν: «Φεύγω από τον Παναθηναϊκό αν δεν πάρουμε Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα»

Απασφάλισε ο Εργκίν Αταμάν κατά τη διάρκεια της media day πριν το ματς με τη Βίρτους Μπολόνια, με τον Τούρκο τεχνικό να δηλώνει πως μετά το τέλος της σεζόν θα φύγει από τον Παναθηναϊκό αν η ομάδα του δεν κατακτήσει είτε το πρωτάθλημα είτε την Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Και δεύτερο τάνκερ στα χέρια των Αμερικανών – Κατασχέθηκε στην Καραϊβική
Κλιμάκωση 07.01.26

Βενεζουέλα: Και δεύτερο τάνκερ στα χέρια των Αμερικανών – Κατασχέθηκε στην Καραϊβική

Το Sophia κατευθύνεται πλέον προς τις ΗΠΑ, ενώ το Bella 1, σύμφωνα με στοιχεία από οργανισμούς που παρακολουθούν τη ναυσιπλοΐα, έχει στρέψει το τιμόνι του προς τη Σκωτία. Σφοδρή αντίδραση από τη Μόσχα

Σύνταξη
Mercosur: Στην κόψη του ξυραφιού οι συζητήσεις για τη συμφωνία – «Έσπασε» το μέτωπο των «αντί» στην ΕΕ
«Θρίλερ» 07.01.26

Στην κόψη του ξυραφιού οι συζητήσεις για τη συμφωνία με την Mercosur - «Έσπασε» το μέτωπο των «αντί» στην ΕΕ

Βαριά σύννεφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο πριν την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας Mercosur. Η Ιταλίδα πρωθυπουργος Τζόρτζια Μελόνι είναι έτοιμη να εγκρίνει τη συμφωνία αφήνοντας στα «κρύα του λουτρού» την Γαλλία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Αθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 07.01.26

LIVE: Αθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Αθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Αθηναϊκός – Ολυμπιακός τον νοκ άουτ προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Μπάσκετ Γυναικών.

Σύνταξη
Νοτοπούλου: Η κυβέρνηση εξοντώνει τις λαϊκές αγορές – Στηρίζουμε τον αγώνα παραγωγών και πωλητών
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Νοτοπούλου: Η κυβέρνηση εξοντώνει τις λαϊκές αγορές – Στηρίζουμε τον αγώνα παραγωγών και πωλητών

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει τις λαϊκές αγορές ως 'πρόβλημα', εξοντώνοντας τους παραγωγούς/πωλητές, με κίνδυνο περαιτέρω συγκέντρωσης της αγοράς προς όφελος των μεγάλων αλυσίδων», τονίζει η Κατερίνα Νοτοπούλου

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση των playoffs του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Έκτακτη συνάντηση Ευρωπαίων – Θα εξετάσουν την αντίδραση σε ενδεχόμενη αμερικανική εισβολή
Εν μέσω απειλών 07.01.26

Γροιλανδία: Έκτακτη συνάντηση Ευρωπαίων – Θα εξετάσουν την αντίδραση σε ενδεχόμενη αμερικανική εισβολή

Την αντίδραση της Ευρώπης, σε ενδεχόμενη αμερικανική εισβολή στη Γροιλανδία, θα συζητήσουν οι υπουργοί Εξωτερικών Γαλλίας, Γερμανίας και Πολωνίας. Η ανησυχία πίσω από τις αμερικανικές απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τσουκαλάς: Έχουν χάσει τη λαϊκή νομιμοποίηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπροσωπεί τον σύγχρονο κοτζαμπασισμό
ΠΑΣΟΚ 07.01.26

Τσουκαλάς: Έχουν χάσει τη λαϊκή νομιμοποίηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπροσωπεί τον σύγχρονο κοτζαμπασισμό

Με το ΠΑΣΟΚ να καταθέτει συγκεκριμένα μέτρα για τους αγρότες ο Κώστας Τσουκαλάς μιλά για κυβέρνηση των άκρων που έχει χάσει τη νομιμοποίηση. Πλέον δεν κυβερνά η ΝΔ αλλά το ΛΑΟΣ λέει αναφερόμενος στη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα. Η Μαρία Καρυστιανού θα κριθεί πλέον με όρους πολιτικούς, λέει με νόημα

Σύνταξη
Στα 17 δεν ήξερα πώς να το ονομάσω: Η σταρ του Hamnet Τζέσι Μπάκλεϊ κακοποιήθηκε στο talent show που την έκανε διάσημη
I'd Do Anything 07.01.26

Στα 17 δεν ήξερα πώς να το ονομάσω: Η σταρ του Hamnet Τζέσι Μπάκλεϊ κακοποιήθηκε στο talent show που την έκανε διάσημη

«Ήμουν σε μια φάση ανακάλυψης, μεγάλωνα μέσα στο σώμα μου. Και όλο αυτό συνοδευόταν από body shaming και μια διαρκή προσπάθεια να με ‘εκπαιδεύσουν’ στο πώς πρέπει να είμαι θηλυκή», ανέφερε μεταξύ άλλων η Τζέσι Μπάκλεϊ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την κατάσταση στην ΥΠΑ
FIR 07.01.26

Έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την κατάσταση στην ΥΠΑ ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ

«Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το πρωτοφανές περιστατικό γενικευμένου μπλακ άουτ στο FIR της χώρας, το οποίο ανέδειξε και την απουσία επαρκούς σχεδιασμού και πρόληψης από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της συνοδηγού του ΙΧ που σκότωσε την Έμμα – Οργισμένη η μητέρα της αδικοχαμένης
Θεσσαλονίκη 07.01.26

Αναβλήθηκε η δίκη της συνοδηγού του ΙΧ που σκότωσε την Έμμα - Οργισμένη η μητέρα της αδικοχαμένης

Η ίδια δεν παρέστη στο δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε καθώς εκκρεμεί τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου αστικής φύσης

Σύνταξη
Ασλανίδης κατά Καρυστιανού: Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα
Νέα επίθεση 07.01.26

Ασλανίδης κατά Καρυστιανού: Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης

Σύνταξη
Αγρότες: Εμπαιγμός τα μέτρα, ειδικά η ρύθμιση για το ρεύμα – «Θέλουν να μας εξαφανίσουν» – Συσκέψεις στα μπλόκα
Ελλάδα 07.01.26

Αγρότες: Εμπαιγμός τα μέτρα, ειδικά η ρύθμιση για το ρεύμα – «Θέλουν να μας εξαφανίσουν» – Συσκέψεις στα μπλόκα

Αρνητικές είναι οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτοκτηνοτρόφων στην εξειδίκευση των μέτρων της κυβέρνησης - Μιλούν στο in οι επικεφαλής των κινητοποιήσεων Σωκράτης Αλειφτήρας, Δημήτρης και Θωμάς Μόσχος, Κώστας Τζέλλας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι Simpsons αποσύρουν αγαπημένο χαρακτήρα «για πάντα» μετά από 30 χρόνια
Τέλος εποχής 07.01.26

Οι Simpsons αποσύρουν αγαπημένο χαρακτήρα «για πάντα» μετά από 30 χρόνια

Στο τελευταίο επεισόδιο της 37ης σεζόν, με τίτλο «Seperance», ένας δημοφιλής χαρακτήρας-μασκότ ανακοίνωσε την αποχώρησή του μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες παρουσίας στη σειρά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση και γνώριζε και δεν έκανε τίποτα για τα απαρχαιωμένα συστήματα της ΥΠΑ
Επικαιρότητα 07.01.26

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση και γνώριζε και δεν έκανε τίποτα για τα απαρχαιωμένα συστήματα της ΥΠΑ

«Η ασφάλεια των πτήσεων, όπως και η ασφάλεια της κοινωνίας, δεν διασφαλίζεται με δηλώσεις μετά την κατάρρευση, ούτε με μετακύλιση ευθυνών», διαμηνύει στην κυβέρνηση η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Γερμανία: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νοτιοδυτικό Βερολίνο, αντιπαράθεση για την προστασία των υποδομών
Κόσμος 07.01.26

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νοτιοδυτικό Βερολίνο - Αντιπαράθεση για την προστασία των κρίσιμων υποδομών

Η έστω προσωρινή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη, κυρίως λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στο Βερολίνο

Σύνταξη
ΚΚΕ: Οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των αγροτών
«Μεθόδευση» 07.01.26

ΚΚΕ: Οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των αγροτών

«Το πόσο νοιάζεται η κυβέρνηση για τους βιοπαλαιστές αγρότες το απέδειξε για μια ακόμα φορά σήμερα, καθώς την ίδια ώρα που κάνει εξαγγελίες, στέλνει, μέσω Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, νέα παραγγελία για αγροτοδικεία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο