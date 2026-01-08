Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατάθεσε το ΠΑΣΟΚ για το νομοσχέδιο του υπ. Άμυνας
O Παναγιώτης Δουδωνής εκ μέρους της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ κατάθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας που συζητείται στη Βουλή τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «ανατρέπει τη ζωή και την επαγγελματική εξέλιξη των εν ενεργεία στρατιωτικών»
Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατέθεσε ο Παναγιώτης Δουδωνής εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας.
«Κατέθεσα στο Προεδρείο της Βουλής ως πρώτος υπογράφων, εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ένσταση αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου του Υπουργείου Άμυνας» τόνισε ο κ. Δουδωνής για να προσθέσει.
«Το νομοσχέδιο αντιβαίνει στην αρχή της ασφάλειας δικαίου και της προστατευμένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, ανατρέποντας τη ζωή και την επαγγελματική εξέλιξη των εν ενεργεία στρατιωτικών, στερώντας τη δυνατότητα αναγνώρισης και επιβράβευσης μιας μακράς και ευδόκιμης υπηρεσίας και προσβάλλοντας τον πυρήνα της επαγγελματικής τους υπόστασης» σημείωσε χαρακτηρστικά.
Ο κ. Δουδωνής υπογράμμισε ακόμη ότι το «παράλληλα αντιβαίνει προς το άρθρο 43 Παρ 2 του Συντάγματος μετατρέποντας τον υπουργό σε παντοκράτορα, χωρίς προϋποθέσεις και πλαίσιο.
Θα υποστηρίξω την ένσταση κατά τον κανονισμό της Βουλής σήμερα, μετά το τέλος των ομιλιών των εισηγητών και ειδικών αγορητών».
