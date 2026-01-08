Κουτσούμπας εναντίον κυβέρνησης για αγρότες, Βενεζουέλα και ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την καταστολή και τις απειλές της απέναντι στους αγρότες, για τα όσα συνέβησαν στο FIR Αθηνών τις προηγούμενες μέρες, τις δηλώσεις Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα αλλά και στα σχέδια που προωθούνται μέσω του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη Νέα Εποχή στις Ένοπλες Δυνάμεις άσκησε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σχολιάζοντας τα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες ο Κουτσούμπας τόνισε ότι απέχουν έτη φωτός από τις πραγματικές ανάγκες για τη στοιχειώδη επιβίωση των αγροτών και ότι αυτό που επιβεβαιώνεται σε κάθε περίπτωση είναι ότι τελικά η επιβίωση του αγρότη προϋποθέτει σύγκρουση εφ’ όλης της ύλης με την πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ.

Διεμήνυσε δε ότι το ΚΚΕ στηρίζει τις αποφάσεις που παίρνουν και θα πάρουν οι ίδιοι οι αγρότες στα μπλόκα του αγώνα για να υπογραμμίσει προς στην κυβέρνηση «στο δικό σας χέρι είναι να ικανοποιήσετε εδώ και τώρα τα δίκαια αιτήματά τους. Κι αφήστε τις διακομματικές επιτροπές του αντιπερισπασμού και της συνενοχής. Γιατί όταν δε θες να λύσεις ένα πρόβλημα, φτιάχνεις μία επιτροπή… Και σίγουρα, το πόσο επιθυμείτε τον διάλογο, το αποδείξατε για μια ακόμη φορά χθες, στέλνοντας νέα παραγγελία για διώξεις.

Επίθεση για το FIR

Την ίδια στιγμή επέκρινε την κυβέρνηση γιατί όπως είπε κατηγορεί τους αγρότες για «παρακώλυση συγκοινωνιών» την ώρα που έγινε blackout σε όλο το FIR Αθηνών και ακόμα απαντήσεις δεν έχουν δοθεί. Σημείωσε δε ότι ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί η κυβέρνηση για τα μ΄τρα που θα ληφθούν ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον και να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν νέες τραγωδίες όπως τα Τέμπη, αυτή τη φορά στον αέρα.

«Θα αντιμετωπίσετε επιτέλους τη χρόνια υποστελέχωση σε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, για την οποία σας έχουμε προειδοποιήσει και με κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και μας απαντάτε συνεχώς ότι κινδυνολογούν, όπως κάνατε και με τους σιδηροδρόμους, για να φτάσουμε τελικά σε εκείνη την τραγωδία;» αναρωτήθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Το ν/σ του υπ. Άμυνας έχει απορριφθεί από την πλειοψηφία των στρατιωτικών

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο Δένδιας μίλησε για ένα ακόμα κομμάτι στη συνολική αντιλαϊκή πολιτική σας, που πλήττει όλο τον ελληνικό λαό και τη χώρα και έχει ήδη απορριφθεί από την πλειοψηφία των στρατιωτικών, όπως είπε.

Σημείωσε δε ότι το Συντονιστικό που δημιούργησαν 13 φορείς εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικών, εκπροσωπώντας δεκάδες χιλιάδες στρατιωτικούς και απόστρατους, το έχει ήδη χαρακτηρίσει «ταφόπλακα» και «καταστροφικό».

Υπενθύμισε ότι «πάνω από 10.000 αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και απόστρατοι με τις οικογένειές τους πραγματοποίησαν δύο μεγαλειώδεις πανελλαδικές συγκεντρώσεις στην Αθήνα. Κύριο αίτημα όλων αυτών ήταν το νομοσχέδιο αυτό να μην κατατεθεί. Η κυβέρνησή σας βέβαια προκλητικά τους αγνόησε».

Η νέα εποχή συνδεδεμένη με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ

Σύμφωνα με το ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ η κυβέρνηση προχωρά παρά τις αντιδράσεις στο νομοσχέδιο γιατί η νέα εποχή που λέτε για τις Ένοπλες Δυνάμεις, που επαγγέλλεται «είναι συνδεδεμένη με την πολεμική προετοιμασία του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η εποχή υλοποίησης της «Ατζέντας 2030», ενός σχεδίου που συνδέεται πολιτικά και οργανικά με τις δεσμεύσεις της χώρας στο ΝΑΤΟ και τους στρατηγικούς διαλόγους με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ κλπ. Ενός σχεδίου που λειτουργεί ως εργαλείο προσαρμογής των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στις ευρωατλαντικές στρατηγικές».

Χαρακτήρισε μεγάλο ψέμα τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι το νομοσχέδιο λύνει διαχρονικά προβλήματα, αφού όπως είπε ο Κουτσούμπας, «κανένα πρόβλημα σε όφελος του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων δεν λύνεται».

Καμία σχέση με την υπεράσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ τόνισε ακόμα ότι και ο χρόνος επιλογής για την ψήφιση του νομοσχεδίου αλλά και το περιεχόμενό του δεν είναι τυχαία «και προφανώς δεν έχει καμία σχέση με την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας».

Έκανε αναφορά στην αυξανόμενη αντιπαράθεση των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία και με την Κίνα και τη Ρωσία από την άλλη, η οποία όπως επεσήμανε «φέρνει στο προσκήνιο την επίσπευση των απαιτούμενων ενεργειών για δημιουργία ευέλικτων ταχυτήτων, φονικό σε βάρος των λαών ευρώ ΝΑΤΟϊκών στρατιωτικών δυνάμεων».

Σημείωσε ότι «οι αλλαγές που δρομολογούνται συντείνουν στη δυνατότητα εκτέλεσης επιχειρήσεων, δηλαδή επεμβάσεων σε κάθε σημείο του πλανήτη, με βάση τους πολεμικούς στρατηγικούς σχεδιασμούς για την εξυπηρέτηση συμφερόντων των ιμπεριαλιστών».

«Και γι αυτές τις επεμβάσεις έχετε ανάγκη ετοιμοπόλεμες φονικές δυνάμεις. Έχετε ανάγκη περισσότερο από αναλώσιμο προσωπικό που ίσως γυρίσει πίσω ακόμα και σε φέρετρα με την ευρωπαϊκή σημαία ή την ΝΑΤΟϊκή σημαία από πάνω. Αυτά λέτε όταν μιλάτε για κουλτούρα πολέμου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κουτσούμπας.

Οι στρατιωτικοί δεν εξαπατώνται προειδοποιεί ο Κουτσούμπας

Απέρριψε ακόμα τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης περί αυξήσεων στις αποδοχές των στρατιωτικών, αφού όπως είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας «οι στρατιωτικοί δεν εξαπατώνται. Έχουν ζήσει στο πετσί τους και αυτοί και οι οικογένειές τους τις συνεχείς μειώσεις από το 2012 μέχρι σήμερα, με την κατάργηση του 13ου, το 14ο μισθό και των αντίστοιχων συντάξεων».

Το KKE όπως είπε στηρίζει τον αγώνα και τα δίκαια αιτήματα των στρατιωτικών.

Έθεσε ακόμα συγκεκριμένα αιτήματα όπως να σταματήσει η ήδη δρομολογημένη εμπορευματοποίηση των παροχών υγείας των στρατιωτικών νοσοκομείων, να επανέλθουν πλήρως ο 13ος και 14ος μισθός για τους εν ενεργεία και η 13η και 14η σύνταξη για τους απόστρατους, να θεσπιστεί ένα δίκαιο μισθολόγιο που να εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση των στρατιωτικών και των οικογενειών τους και υπογράμμισε ότι ο αγώντας τους δεν πρέπει να σταματήσει εδώ.

Γυναίκες και φοιτητές

Σχολιάζοντας την εθελοντική στράτευση γυναικών ο Κουτσούμπας ανέφερε ότι είναι θέμα χρόνου να γίνει υποχρεωτική και υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η στράτευση των νέων γυναικών σε επικίνδυνους σχεδιασμούς τους.

Χαρακτήρισε επίσης απαράδεκτη την επιδίωξη της κυβέρνησης με το παρόν νομοσχέδιο να μειώσει τα έτη αναβολής για τους φοιτητές με την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ επιπλέον γίνεται υποχρεωτική η διακοπή φοίτησης κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας.

Μνημείο αίσχους και κυνισμού η αναφορά Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Αναφερόμενος στο χρόνο που έρχεται το νομοσχέδιο ο Κουτσούμπας σημείωσε ότι δεν είναι τυχαίος και το συνέδεσε με τη δήλωση του πρωθυπουργού την ημέρα της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, την οποία χαρακτήρισε «μνημείο αίσχους και κυνισμού».

«Ο κύριος Μητσοτάκης ξεπέρασε ακόμα και τον ίδιο τον Τραμπ. Βγήκατε και πανηγυρίζετε για μια απροκάλυπτη ξένη επέμβαση σε ένα ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος με τη σύλληψη του προέδρου και τη μεταφορά του στο εξωτερικό για τη δολοφονία ανθρώπων και δηλώσατε ότι «δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των ενεργειών του Τραμπ». Ντροπιάσατε όλο τον ελληνικό λαό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κουτσούμπας.

Τόνισε δε ότι έτσι η τοποθέτηση του πρωθυπουργού νομιμοποίησε τη δυνατότητα «να εισβάλλουν όπου θέλουν, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει εδώ και 52 χρόνια η τουρκική κατοχή στην Κύπρο, γράψατε στα παλιά σας τα παπούτσια ακόμα κι αυτό το Διεθνές Δίκαιο για το οποίο δήθεν κόπτεστε, αφού το κάνατε κι αυτό κουρέλι. Κι όλα αυτά για να φανείτε εσείς βασιλικότεροι του βασιλέως, για να υπηρετήσετε την πολιτική της πλήρους ευθυγράμμισης με τις ΗΠΑ και τον Τραμπ».

«Λέτε ότι ο ρεαλισμός και το εθνικό συμφέρον επιβάλλει να στηρίζουμε τις ΗΠΑ σε ό,τι κι αν κάνουν, γιατί είναι στρατηγικός σύμμαχος. Αλήθεια, η Δανία δεν είναι στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ; Δεν είναι στο ΝΑΤΟ;» ανέφερε ο Κουτσούμπας και συνέχισε λέγοντας «αντιλαμβάνεστε πόσο γελοίοι φαίνεστε όταν, μετά από όσα έχετε πει για τη Βενεζουέλα, βγαίνετε τη μεθεπόμενη μέρα και επικαλείστε τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το απαραβίαστο της κυριαρχίας της Δανίας;».

«Καμία νομιμοποίηση δεν έχετε να μπλέκετε τον ελληνικό λαό στα βρώμικα και επικίνδυνα αμερικανοΝΑΤΟϊκά σχέδια. Κανένα “εθνικό συμφέρον” δεν υπηρετεί η πολιτική σας, παρά μόνο τα συμφέροντα της κοινωνικής μειοψηφίας που υπηρετείτε, που θέλουν να βάλουν χέρι στη λεία των πολέμων, στη λεία, μετά, της ανοικοδόμησης» τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Η Ιστορία θυμάται αυτούς που αψήφησαν το ρεαλισμό της υποταγής

Και έκλεισε λέγοντας «κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, η Ιστορία γράφει και διδάσκει. Κι επειδή κάποιοι υπουργοί σας, μέσα στην άγνοιά τους, έχουν ανασύρει από τα… ξίφη της Ρώμης, μέχρι την καταστροφή της Μήλου, για να πείσουν τον λαό μας ότι είναι ανήμπορος να πάει κόντρα σε αυτούς τους ληστές ιμπεριαλιστές, σας θυμίζουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοια επίδειξη δύναμης ενόψει ενός γενικευμένου μακελειού. Κι άλλες φορές το έκαναν και τελικά έφαγαν τα μούτρα τους απέναντι στην ίδια την ακατάβλητη δύναμη των λαών. Τελικά, η Ιστορία πάντα θυμάται μόνον αυτούς που αψήφησαν τον ρεαλισμό της υποταγής και ακολούθησαν τον ρεαλισμό της τόλμης, για να βγει τελικά νικητής ο λαός. Τους άλλους, τους πρόθυμους, τους υποτακτικούς είτε τους έχει στα αζήτητα είτε τους έχει καρφώσει στον πάσσαλο της ατίμωσης».