Για τη «μεγαλύτερη ανατροπή που έχει επιχειρηθεί εδώ και δεκαετίες στη δομή, τη σταδιοδρομία και τη συνοχή του προσωπικού» των Ενόπλων Δυνάμεων κάνει λόγο ο Μιχάλης Κατρίνης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, από κοινού με τον Τομέα Άμυνας του κόμματος, αναφορικά με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Όπως τονίζει, το επίμαχο ν/σ «δεν αποτελεί μια ουσιαστική πρωτοβουλία ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας», ενώ καταγγέλλει ότι επιφέρει «μια αλλαγή που δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες αποτρεπτικής ισχύος, ούτε στις πραγματικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου στρατεύματος, αλλά σε επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, που όχι μόνο αγνοούν το ανθρώπινο δυναμικό πάνω στο οποίο στηρίζεται η άμυνα της χώρας, αλλά πλήττουν σοβαρά και το ηθικό του».

«Η κατάργηση της δυνατότητας των αποφοίτων ΑΣΣΥ να προάγονται σε βαθμούς αξιωματικών ακυρώνει στην πράξη έναν θεσμό που στήριξε τις ΕΔ για περισσότερο από 150 χρόνια. Η καθηλωτική επίπτωση στη σταδιοδρομία των ήδη υπηρετούντων, οι οποίοι είχαν εισέλθει με διαφορετικό νομοθετικό καθεστώς, δεν συνιστά μόνο άδικο μέτρο, αλλά πλήγμα στην εμπιστοσύνη των στελεχών προς την ίδια την Πολιτεία», υπογραμμίζει, προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως «με παράδοξο τρόπο, ενώ οι ΑΣΣΥ ‘ανωτατοποιούνται’ ακαδημαϊκά, οι απόφοιτοί τους υποβιβάζονται επαγγελματικά, χάνοντας έξι βαθμούς εξέλιξης και υποχρεωμένοι να υπηρετήσουν σε μια δομή χωρίς προοπτική».

Ο Μιχάλης Κατρίνης επισημαίνει πως «ακόμη πιο προβληματική είναι η σύσταση δύο παράλληλων σωμάτων υπαξιωματικών, που δεν συναντάται σε καμία δυτική στρατιωτική δομή. Οι ΕΠΟΠ βλέπουν τον καταληκτικό βαθμό να απομακρύνεται μέχρι τα 39 χρόνια υπηρεσίας, τις προαγωγές να περιορίζονται δραστικά και τον κίνδυνο αποστρατείας στα 35 χρόνια να λειτουργεί ως μόνιμη απειλή».

Για να τονίσει πως «όλα αυτά λειτουργούν αποτρεπτικά και για την είσοδο νέων ανθρώπων στο στράτευμα και για τη συγκράτηση των στελεχών με εμπειρία, σε μια περίοδο που οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται επειγόντως και νέα στελέχη και αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας, ιδιαίτερα σε ειδικότητες υψηλής τεχνολογίας».

«Ενισχύει τη γραφειοκρατία και τον έλεγχο» στις σχολές

Επιπλέον, σημειώνει πως το νέο μισθολόγιο, «αντί να αντιμετωπίσει τις πραγματικές ανάγκες των χαμηλότερων βαθμών, ενισχύει κυρίως τους ανώτερους και ανώτατους, αφήνοντας τους υπαξιωματικούς χωρίς ουσιαστική οικονομική ανακούφιση και οδηγώντας ορισμένους ακόμη και σε μειώσεις που θα καλυφθούν με προσωπική διαφορά», ενώ παράλληλα, «η δημιουργία μιας υπερσυγκεντρωτικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης ενισχύει τη γραφειοκρατία και τον έλεγχο, χωρίς να προσφέρει ουσιαστική αναβάθμιση στις σχολές».

«Ιδιαίτερα άδικη», χαρακτηρίζουν τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ, και την «απόφαση αύξησης στα 40 έτη του ορίου εξαγοράς της θητείας, με διπλασιασμό του κόστους, που πλήττει τους Έλληνες του εξωτερικού και αποθαρρύνει τον επαναπατρισμό νέων επιστημόνων».

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται σοβαρότητα, σχέδιο και σεβασμό στους ανθρώπους τους. Το νομοσχέδιο αυτό δεν υπηρετεί καμία από αυτές τις αρχές. Γι’ αυτό και θα μας βρει απέναντι, αποφασισμένους να υπερασπιστούμε τη συνοχή, την αξιοκρατία και το μέλλον του προσωπικού που αποτελεί βασικό συντελεστή ισχύος της εθνικής άμυνας», αναφέρουν καταληκτικά.