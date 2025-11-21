Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση ετέθη το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σαρωτικές αλλαγές επιχειρώντας να χαρτογραφήσει τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή με βάση την «Ατζέντα 2030» και τη Νέα Δομή Δυνάμεων.

Οι αλλαγές αφορούν μεταξύ άλλων νέο μισθολόγιο, αλλαγές στη θητεία, ενώ στις προθέσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, είναι να μπει φρένο στις αναίτιες απαλλαγές.

Το εν λόγω νομοσχέδιο ετέθη σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το βράδυ της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου 2025 υπό τον τίτλο: «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (σταδιοδρομία και εξέλιξη αξιωματικών, μονίμων υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)».

Δείτε ΕΔΩ το Σχέδιο Νόμου.

Ένοπλες Δυνάμεις: Βασικοί άξονες και στόχοι

Στο νομοσχέδιο που παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας οι βασικοί άξονες αφορούν σε:

Νέο βαθμολόγιο – Νέο μισθολόγιο, Νέο Σύστημα Υπηρεσιακής Σταδιοδρομίας

Νέο πλαίσιο Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης

Νέα θητεία – νέα εφεδρεία – εθελοντική στράτευση γυναικών

Ρυθμίσεις για τη Μέριμνα του Προσωπικού και Υπηρεσιακά ζητήματα.

Οι στόχοι είναι να υπάρξει εξορθολογισμός της Οργανωτικής Δομής Προσωπικού, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου υπηρεσιακής σταδιοδρομίας μέσω νέου συστήματος αξιολόγησης, καθιέρωση νέου μισθολογίου με αποσύνδεση από τον διοικητικό βαθμό, αναβάθμιση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, θέσπιση νέου μοντέλου θητείας και εφεδρείας, καθώς και δυνατότητα στράτευσης γυναικών 20-26 ετών, με 12μηνη υπηρεσία.