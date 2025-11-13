Το στεγαστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων και το εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης Δένδια

Ένα παράλληλο σχέδιο διακυβέρνησης με αφετηρία το στράτευμα, που δίνει έμφαση στην κοινωνική πολιτική και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, δείχνει να διαγράφεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια ο οποίος την Τετάρτη ανακοίνωσε το ολοκληρωμένο στεγαστικό πρόγραμμα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το ΥΠΕΘΑ, στην ανακοίνωση του το Στεγαστικό Πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Δένδιας, είναι «το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόγραμμα στην ιστορία της χώρας μας».

Και έχει στόχο να απαντήσει σε ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα και διαχρονικό αίτημα, βελτιώνοντας έμπρακτα τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και των οικογενειών τους.

Οι κινήσεις Δένδια θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτελούν ένα «παράλληλο πρόγραμμα», με αποδέκτη των ωφελειών τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όντας μία εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Και ίσως να επιδιώκουν να απαντήσουν στα σενάρια διαδοχής εντός ΝΔ και στις διαθέσιμες επιλογές σε μία εκλογική αναμέτρηση.

Με την κοινωνία των Ενόπλων Δυνάμεων να μετατρέπονται στο μοντέλο μίας ευρύτερης πολιτικής πρότασης από την πλευρά του Δένδια. Και ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης από αυτό που ακολουθείται σήμερα.

Με κοστολογημένες, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν όσοι το κατάρτησαν, προτάσεις και λύσεις που επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις σε αδιέξοδα προηγούμενων ετών και να ισορροπήσουν στο ισοζύγιο δυσαρεσκειών που δημιουργούνται και ευκαιριών.

Και σαφώς να ανεβάσουν τη δημοφιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που τις εισηγείται. Εντός και εκτός ΝΔ, και πέραν των στενών ορίων των στρατιωτικών.

Ένα πρόγραμμα το οποίο δεν στερείται αντιδράσεων στο στράτευμα, ωστόσο επιχειρεί να δώσει μία εναλλακτική μέτρων κοινωνικού χαρακτήρα. Με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να δείχνει να θέλει να κάνει τη διαφορά παραμένοντας εντός κυβερνητικού σχήματος, με ανακοινώσεις που έχουν τη δική τους απήχηση και στους ψηφοφόρους του. Θετικές και αρνητικές.

Το στεγαστικό πρόγραμμα Δένδια

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα αποτελεί βασικό πυλώνα της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030» και περιλαμβάνει δράσεις κοινωνικής στέγασης, μέσω της κατασκευής, μετασκευής, ανακαίνισης και συντήρησης των στρατιωτικών οικημάτων και των υποστηρικτικών δομών, όπως βρεφονηπιακούς και επεκτάσεις παιδικών σταθμών, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, φοιτητικές εστίες Δοκίμων Αξιωματικών που σπουδάζουν σε ΑΕΙ και στήριξη καλαθιού στρατιωτικής οικογένειας.

Η υλοποίηση του Στεγαστικού είναι διασφαλισμένη και εγγυημένη, καθώς έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. Επιπλέον, προωθεί τη διακλαδικότητα με τον νέο κανονισμό στέγασης και λειτουργίας, καθώς και τη διαφάνεια.

Προβλέπει δε την κατασκευή νέων κατοικιών και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, συνολικού αριθμού 17.484 κατοικιών.

Φιλοδοξία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας είναι κάθε στέλεχος που μετατίθεται θα λαμβάνει «ένα κλειδί στο χέρι», ένα σπίτι που θα στεγάζει τον ίδιο και την οικογένειά του. Ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών σε Θράκη και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου αντιμετωπίζονται και σοβαρά ζητήματα.

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έρχεται να προστεθεί δε στις μεταρρυθμίσεις που αφορούν το νέο Μισθολόγιο και το νέο Σύστημα Υπηρεσιακής Σταδιοδρομίας, το νέο Πλαίσιο Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, το νέο Πλαίσιο Παροχής Υγειονομικών Υπηρεσιών και το νέο Πλαίσιο Υπηρεσιών Ποιότητας Ζωής Στελεχών (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων κ.ά.).

Μία «ενιαία συγκροτούν μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών μας και των οικογενειών τους», όπως αναφέρεται στις σχτικές ανακοινώσεις.

«Ολιστική προσέγγιση των συνθηκών διαβίωσης» λέει ο Δένδιας

Ο ίδιος ο Δένδιας στην παρουσίαση του έκανε λόγο για μία «ολιστκή προσέγγιση» στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, τονίζοντας αρκετές φορές ότι το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί στη μεγάλη του πλειοψηφία από «ίδιους πόρους». Ενώ υπογράμμισε και το στοιχείο της «διαφάνειας» που το διέπει.

Στο ίδιο πλαίσιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε και την πρωτοβουλία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και των τριών Επιτελείων, που αφορά στη «στήριξη του καλαθιού της στρατιωτικής οικογένειας».

Φροντίζοντας μάλιστα να τονίσει ότι «στην κορυφή όλων των προβλημάτων της ελληνικής οικογένειας τοποθετείται το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα η ακρίβεια».

Η ακρίβεια

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την εξυπηρέτηση της στρατιωτικής οικογένειας, ώστε να έχει πρόσβαση κατά το δυνατόν σε φτηνά προϊόντα, ο Δένδιας ανακοίνωσε και την «δημιουργία μιας ενιαίας διακλαδικής διοίκησης κέντρου εφοδιασμού μονάδων, δηλαδή και όλες μας οι μονάδες αλλά και τα στρατιωτικά πρατήρια θα προμηθεύονται κεντρικά».

Με τα 26 πρατήρια του Στρατού Ξηράς και τα 5 πρατηρίων του Πολεμικού Ναυτικού να υπάγονται σε νέα διοίκηση, με νέα πρότυπα λειτουργίας και των διαδικασιών προμήθειας, της προμηθευτικής αλυσίδας, με εξελιγμένα logistics.

«Αυτό το οποίο προσδοκάμε μεσοσταθμικά, να έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε στη στρατιωτική οικογένεια ένα καλάθι το οποίο να είναι μεταξύ του 20% και 23% φτηνότερο από τις ανάλογες τιμές που θα μπορεί να βρει σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ της αγοράς» ανέφερε ο Δένδιας.

Επαναλαμβάνοντας τη θέση του για μία ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. «Δηλαδή καλύτεροι μισθοί, ελπίζω ότι την Δευτέρα, επιτέλους, θα ανέβει στη Διαύγεια το καινούριο νομοθέτημα το οποίο περιλαμβάνει το μισθολόγιο, το οποίο πάντως ισχύει αναδρομικά από 1/10, καλύτερες συνθήκες με μία οριοθετημένη καριέρα. Δωρεάν στέγη, φθηνό super market, φροντίδα για τα παιδιά. Ένα καλό σύστημα υγείας που εξασφαλίζουν τα στρατιωτικά μας νοσοκομεία. Και φροντίδα για τους ηλικιωμένους απόστρατους. Νομίζω ότι είναι, ξαναλέω, μία συνολική ολιστική προσέγγιση η οποία αναδεικνύει το ενδιαφέρον και του Υπουργείου αλλά και της πολιτείας και της ελληνικής κοινωνίας για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Και στην πλήρη ανάπτυξη νομίζω και ελπίζω ότι θα καταστήσει πάλι γοητευτική την καριέρα στις Ένοπλες Δυνάμεις γιατί χρειαζόμαστε τους καλύτερους από τους Έλληνες».