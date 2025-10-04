Το μήνυμά του για τα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας απέστειλε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Χ, ο υπουργός σημείωσε: «51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, είμαστε και οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη, που αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού: τη θρησκεία, τη γλώσσα, τις παραδόσεις μας».

Για να συμπληρώσει στη συνέχεια: «Αλλά και η παράταξη που τολμά να εφαρμόζει μεγάλες μεταρρυθμίσεις για να καταστήσει την Ελλάδα ισχυρή και απρόσβλητη».

Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ανήρτησε επετειακό βίντεο στο Facebook, με πρωταγωνιστή τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, αείμνηστο Κωσταντίνο Καραμανλή, αλλά και όλους τους μετέπειτα προέδρους της παράταξης και πρωθυπουργούς έως τον Κυριάκο Μητσοτάκη.