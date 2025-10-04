newspaper
Δένδιας για τα 51 χρόνια της ΝΔ: «Είμαστε και οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη»
Επικαιρότητα 04 Οκτωβρίου 2025 | 11:06

Δένδιας για τα 51 χρόνια της ΝΔ: «Είμαστε και οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη»

Η παράταξη που «αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού» αλλά και εκείνη που «που τολμά να εφαρμόζει μεγάλες μεταρρυθμίσεις» τονίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το μήνυμά του για τα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας απέστειλε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Χ, ο υπουργός σημείωσε: «51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, είμαστε και οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη, που αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού: τη θρησκεία, τη γλώσσα, τις παραδόσεις μας».

Για να συμπληρώσει στη συνέχεια: «Αλλά και η παράταξη που τολμά να εφαρμόζει μεγάλες μεταρρυθμίσεις για να καταστήσει την Ελλάδα ισχυρή και απρόσβλητη».

Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ανήρτησε επετειακό βίντεο στο Facebook, με πρωταγωνιστή τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, αείμνηστο Κωσταντίνο Καραμανλή, αλλά και όλους τους μετέπειτα προέδρους της παράταξης και πρωθυπουργούς έως τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Green
Λειψυδρία: Ανατροπή στο κυβερνητικό σχέδιο για τα νερά

Λειψυδρία: Ανατροπή στο κυβερνητικό σχέδιο για τα νερά

Xρηματιστήριο Αθηνών
inWellness
inTown
Stream newspaper
Τέμπη: Πολιτική κόντρα με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις Κοβέσι
«Σειρά λαθών» 04.10.25

Πολιτική κόντρα για τα Τέμπη με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις Κοβέσι

Τι είπαν ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, και της αντιπολίτευσης Ράνια Θρασκιά από το ΠΑΣΟΚ και Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα διαφθοράς, Δικαιοσύνης αλλά και για τα Τέμπη

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες
Πολιτική 03.10.25

Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες

Για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι έτοιμος, όχι απλά να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε, αλλά να ξεκινήσουμε κοινή δράση για να υπάρχει ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα ρίξει τον κ. Μητσοτάκη στις άλλες εκλογές»

Σύνταξη
Νικητιάδης: «Σε σύγχυση η κυβέρνηση ικετεύει τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών»
Πολιτική 02.10.25

Νικητιάδης: «Σε σύγχυση η κυβέρνηση ικετεύει τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών»

«Πουθενά στον κόσμο δε γίνεται τη μία μέρα η κυβέρνηση να επιβάλλει πρόστιμα και την άλλη να ζητά ελεημοσύνη από αυτούς που τα επέβαλε» τονίζει ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: «Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, δεν είναι διαπραγματεύσιμο» – Τι λέει για τα πρόστιμα 2,2 εκατ. ευρώ
«Ανακτήσεις ενισχύσεων» 27.09.25

«Θα συνεχιστούν, δεν είναι διαπραγματεύσιμο» - Θεοδωρικάκος για τους ελέγχους και τα πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ

Μετά τα πρόστιμα «άλλος λέει μπράβο, άλλος κακώς» τονίζει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος - «Ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έκαναν τη δουλειά τους χάνεται λόγω της κομματικής αντιπαράθεσης»

Σύνταξη
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες – Συζήτησαν και για το Κυπριακό
Επικαιρότητα 26.09.25

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες – Συζήτησαν και για το Κυπριακό

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην έδρα του ΟΗΕ συζητήθηκαν ζητήματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στη Λιβύη

Σύνταξη
Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group
Πολιτική 26.09.25

Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group

Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησαν με θέμα την κρουαζιέρα στην Ελλάδα, επισημάνθηκε ότι το τέλος έχει ανταποδοτικότητα, καθώς τα έσοδα από αυτό προορίζονται για την ενίσχυση των υποδομών, των τοπικών κοινωνιών και του τουρισμού

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον Μυλωνάκη
Πολιτική 26.09.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον Μυλωνάκη

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη και η κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να κλητευθεί ο υφυπουργός ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή», τονίζει, στην ανακοίνωση της, η Χαριλάου Τρικούπ

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Στο τραπέζι F-16, F-35 και απεξάρτηση από Ρωσία
Παζάρια 26.09.25

Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Στο τραπέζι F-16, F-35 και απεξάρτηση από Ρωσία

«Ηταν επική με μία μόνο λέξη», η συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο οποίος προεξόφλησε την προμήθεια της Αγκυρας με τα F-35.

Σύνταξη
Επιστολή βουλευτών ΠΑΣΟΚ για κλήση Μυλωνάκη στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 25.09.25

Επιστολή βουλευτών ΠΑΣΟΚ για κλήση Μυλωνάκη στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Με βάση τα στοιχεία που έχουν προκύψει, δεν δικαιολογείται πλέον η άρνησή σας να κλητευθεί ως μάρτυρας ο Γιώργος Μυλωνάκης» τονίζουν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ προς τον πρόεδρο της εξεταστικής

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Κοκκινιά έγινε σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στους ναζί και τον φασισμό
Πολιτική 25.09.25

Φάμελλος: Η Κοκκινιά έγινε σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στους ναζί και τον φασισμό

«Και σήμερα είναι απαραίτητο να δηλώσουμε τη δέσμευσή μας στον αγώνα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία, αλλά και στον αγώνα για την Ειρήνη, η οποία αμφισβητείται» τόνισε ο κ. Φάμελλος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Global Sumud Flotilla: «Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους απαχθέντες» – Επιστολή των συγγενών των ελλήνων ακτιβιστών
Καταγγελία 04.10.25

«Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους απαχθέντες» - Επιστολή των συγγενών των ελληνων ακτιβιστών του Flotilla

Οι 27 έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla κρατούνται παρανόμως στο Ισραήλ - Με δημόσια επιστολή τους οι συγγενείς τους καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση τους κρατούν ανενημέρωτους

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Τότεναμ
Premier League 04.10.25

LIVE: Λιντς – Τότεναμ

LIVE: Λιντς – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Λιντς – Τότεναμ για την 7η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό – Τουλάχιστον 30 τραυματίες
Στο Σούμι 04.10.25

Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 30 τραυματίες

Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε βαγόνια τρένων - Eικόνες δείχνουν ένα βαγόνι κατεστραμμένο από τις φλόγες, με παραμορφωμένα μεταλλικά μέρη και σπασμένα παράθυρα

Σύνταξη
Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη
Editorial 04.10.25

Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη

Ο στολίσκος της αλληλεγγύης δεν έφτασε στη Γάζα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ κέρδισε κάτι. Το ακριβώς αντίθετο. Και τώρα πρέπει να μιλήσουμε για την ειρήνη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΕΕΑ: «Προϊόντα χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες κατακλύζουν την αγορά» – Ζητεί επιβολή τέλους στα δέματα
Shein - Temu 04.10.25

«Προϊόντα χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες κατακλύζουν την αγορά» - Επιβολή τέλους στα δέματα ζητεί το ΕΕΑ

Μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu εισέρχονται στην αγορά δέματα με πολύ φτηνά και αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα που πλήττουν τον ανταγωνισμό, λέει η Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Σύνταξη
«Τα ίδια λάθη» – Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μιλάει για το διαζύγιο των γονιών του
Δράμα και άγχος 04.10.25

«Τα ίδια λάθη» - Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μιλάει για το διαζύγιο των γονιών του

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ, σε μια νέα τηλεοπτική εμφάνιση, μιλάει για την παιδική του ηλικία και για το ότι θα κάνει τα πράγματα διαφορετικά από τους γονείς του σχετικά με τα δικά του παιδιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσίπρας σε φοιτητές της Σορβόννης: «Ερήμην μου η συζήτηση» για νέο κόμμα – «Ο Μητσοτάκης θα φύγει ή με συνεργασία κομμάτων ή με ανασύνθεση»
Πολιτική Γραμματεία 04.10.25

Τσίπρας σε φοιτητές της Σορβόννης: «Ερήμην μου η συζήτηση» για νέο κόμμα – «Ο Μητσοτάκης θα φύγει ή με συνεργασία κομμάτων ή με ανασύνθεση»

Αποκαλυπτική συζήτηση με φοιτητές της Σορβόννης του πρώην πρωθυπουργού, οι σκέψεις του για το πως θα φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο στην Αργυρούπολη όπου έχασαν τη ζωή τους δύο νέοι
Τραγωδία 04.10.25

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο στην Αργυρούπολη όπου έχασαν τη ζωή τους δύο νέοι

Η μηχανή στην οποία επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα κινούνταν σε λεωφόρο στην Αργυρούπολη στις 2:30 τα ξημερώματα, όταν εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα

Σύνταξη
Τέμπη: Πολιτική κόντρα με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις Κοβέσι
«Σειρά λαθών» 04.10.25

Πολιτική κόντρα για τα Τέμπη με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις Κοβέσι

Τι είπαν ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, και της αντιπολίτευσης Ράνια Θρασκιά από το ΠΑΣΟΚ και Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα διαφθοράς, Δικαιοσύνης αλλά και για τα Τέμπη

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες
Εξελίξεις στη Γάζα 04.10.25

Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες

Στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός τονίζει την ανάγκη για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα - Ωστόσο δεν κάνει καμία αναφορά στους 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Φάμελλος στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: Να υπάρξει συνεργασία με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή
Πολιτική 04.10.25 Upd: 12:37

Φάμελλος στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: Να υπάρξει συνεργασία με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας καθώς και στις πρωτοβουλίες του κόμματος ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή

Σύνταξη
