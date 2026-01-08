newspaper
Χαρίτσης: Δεν μπορεί οι προσωπικές επιδιώξεις του Μητσοτάκη να στρέφονται σε βάρος των εθνικών συμφερόντων
Πολιτική Γραμματεία 08 Ιανουαρίου 2026 | 15:49

Χαρίτσης: Δεν μπορεί οι προσωπικές επιδιώξεις του Μητσοτάκη να στρέφονται σε βάρος των εθνικών συμφερόντων

«Δεν μπορεί να δίνει επιχειρήματα σε λογικές αναθεωρητικές που ειδικά για εμάς, για την Ελλάδα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
A
A
Spotlight

«Φέρνετε αλλαγές που παράγουν de facto νέο τρόπο λειτουργίας των ενόπλων δυνάμεων, χωρίς να έχει προηγηθεί πολιτική συζήτηση», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατά την τοποθέτηση που πραγματοποίησε στη Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

«Είναι προφανές ότι και η υπεκφυγή του κ. Μητσοτάκη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και τα μισόλογα τα δικά σας για ‘καιρούς που αλλάζουν’ είναι γιατί νιώθετε κατά βάθος μια ενοχή: Ότι η στρατηγική και δημοσιονομική δέσμευση της χώρας σε μια πολεμική τροχιά δεν έχει καμία κοινωνική νομιμοποίηση», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως «δεν μπορεί οι προσωπικές και κομματικές επιδιώξεις του κ. Μητσοτάκη να στρέφονται σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Δεν μπορεί να αντιστρέφει την εξωτερική πολιτική δεκαετιών. Δεν μπορεί να δίνει επιχειρήματα σε λογικές αναθεωρητικές που ειδικά για εμάς, για την Ελλάδα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες».

Όσα ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης:

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Οι αγρότες είναι ακόμα στους δρόμους.

Η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα και σε αγαστή συνεργασία με την κορυφή της Εισαγγελικής Αρχής απειλεί με συλλήψεις και αυτόφωρα. Και εν τω μεταξύ ο πρωτογενής τομέας, η αγροτική παραγωγή αφανίζεται.

Κι επειδή κυκλοφορούν φήμες και υπάρχουν διαρροές για την αποστολή ΜΑΤ στα αγροτικά μπλόκα, έχω να πω στην κυβέρνηση και πρωτίστως στον κ. Μητσοτάκη το εξής: Μην τολμήσετε.

Θα μας βρείτε απέναντι. Θα βρείτε όλη την κοινωνία απέναντι.

Πρώτο σχέδιο νόμου του 2026:

Στρατός.

Όχι υγεία, όχι παιδεία, όχι αγροτική παραγωγή.

Ιεραρχίες, αναδιανομή εξουσιών, έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Είναι πολιτική δήλωση, όχι τυχαιότητα.

Κλείσαμε το 2025 με την επίκληση στα φέρετρα.

Κλείσαμε το 2025 με τη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας στην πολεμική οικονομία της ΕΕ.

Ανοίγουμε το 2026 με τη διοικητική προσαρμογή του Στρατού στο Rearm.

Αυτή είναι η «νέα εποχή», όπως λέει και ο τίτλος του νομοσχεδίου.

Δείχνει συνέπεια η κυβέρνηση στο νέο πολεμικό δόγμα.

Δείχνει συνέπεια και στο έλλειμμα κοινωνικού διαλόγου.

Μηδενική διαβούλευση με αυτούς που το νομοσχέδιο αφορά άμεσα.

Ο υπουργός δεν εμφανίστηκε καθόλου στη διαδικασία ακρόασης φορέων, παρά τις τεράστιες αντιδράσεις για τις σοβαρές εργασιακές και οικονομικές συνέπειες που επιφέρει στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ο νομοθετικός αυτός αιφνιδιασμός.

Δείχνει συνέπεια και στο να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους εργαλειακά, στο να πετά από το παράθυρο όσους θεωρεί βαρίδια, εν προκειμένω τους παλιούς υπαξιωματικούς.

Δείχνει συνέπεια και στη γενικευμένη αυστηροποίηση. Εν προκειμένω στην αυστηροποίηση της στρατολογικής νομοθεσίας.

Για μια ακόμα φορά –καθόλου περίεργο – ο Συνήγορος του Πολίτη σας καλεί σε επανεξέταση διατάξεων ώστε να διασφαλίζονται η ισότητα, η αναλογικότητα και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Δείχνει συνέπεια και στην ανασφάλεια δικαίου αιφνιδιάζοντας και ανατρέποντας ένα πλαίσιο πολλών ετών με δυσχερέστερες διατάξεις και προοπτικές για υπηρετούντες και στελέχη. Με κρίσιμες διατάξεις να παραπέμπονται σε υπουργικές αποφάσεις.

Δεν ξέρω, κύριε Υπουργέ, πώς εννοείτε εσείς τη «νέα εποχή» στις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά σίγουρα το νέο που έχετε καταφέρει μέχρι τώρα είναι να βγάλετε στον δρόμο, μαζικά, το ανθρώπινο δυναμικό του στρατού. Κι αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται συχνά, όπως ξέρετε.

Και η άλλη μεγάλη σας επιτυχία είναι να εξασφαλίζετε απλόχερα δισεκατομμύρια ευρώ σε πανάκριβα οπλικά συστήματα και υπερεξοπλισμούς με πανάκριβες συμβάσεις αναβάθμισης και συντήρησης και την ίδια στιγμή υπαξιωματικοί, η ραχοκοκκαλιά των Ενόπλων Δυνάμεων, να πετιούνται σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Είναι ντροπή.

Κύριε υπουργέ,

Ξέρετε η άμυνα δεν είναι τεχνικό πεδίο χαμηλής πολιτικής.

Είναι ο κατεξοχήν χώρος όπου το κράτος οργανώνει τη νόμιμη χρήση βίας. Όταν αλλάζει τόσο ριζικά ο τρόπος οργάνωσης, διοίκησης και πειθαρχίας στον Στρατό, αυτό απαιτεί εκτενέστατη δημόσια συζήτηση.

Δεν πρόκειται για απλή εσωτερική αναδιάρθρωση των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά για μετατόπιση του βάρους από το ανθρώπινο δυναμικό και την εσωτερική ικανότητα, προς τις συμβάσεις και τις εξωτερικές λύσεις· την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών.

Σε έναν τομέα υψηλής ευαισθησίας δημιουργείτε τετελεσμένα με κίνδυνο εσωτερικών τριβών και συγκρούσεων. Με πλήρη διάσπαση της συνοχής.

Και θα πρέπει να είστε ειλικρινείς, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης.

Φέρνετε αλλαγές που παράγουν de facto νέο τρόπο λειτουργίας των ενόπλων δυνάμεων, χωρίς να έχει προηγηθεί πολιτική συζήτηση.

Έχουμε νέο δόγμα; Και ποιο είναι αυτό;

Μιλήστε ξεκάθαρα επιτέλους.

Μου έκανε εντύπωση – το έχω πει και με άλλη ευκαιρία – ότι ενώ πηγαίνετε πρόσω ολοταχώς στον πλήρη αναπροσανατολισμό προς την πολεμική οικονομία, ο Πρωθυπουργός, στην ομιλία του για τον κρατικό προϋπολογισμό, επέλεξε συνειδητά τη σιωπή.

Μπορεί να έχει γίνει κάπως επίκαιρο το «δικαίωμα σιωπής», όπως παρακολουθούμε στην παρωδία της Εξεταστικής Επιτροπής για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά μην ξεχνάμε ότι δικαίωμα σιωπής κατά το ποινικό δίκαιο έχει αυτός που ανησυχεί ότι μπορεί να καταστεί ένοχος.

Και είναι προφανές ότι και η υπεκφυγή του κ. Μητσοτάκη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και τα μισόλογα τα δικά σας για «καιρούς που αλλάζουν» είναι γιατί νιώθετε κατά βάθος μια ενοχή:

Ότι η στρατηγική και δημοσιονομική δέσμευση της χώρας σε μια πολεμική τροχιά δεν έχει καμία κοινωνική νομιμοποίηση.

Μιλάτε με μισόλογα.

Δεν έχετε πει τίποτα με το όνομά του. Εγκλωβίζετε τη χώρα σε έναν φαύλο κύκλο εξοπλισμών, εγκλωβίζετε, η Ευρωπαϊκή Δεξιά, την Ευρώπη σε ένα νέο καταστροφικό δόγμα που θα διαλύσει τις κοινωνίες και δεν μπορείτε ούτε να υποστηρίξετε τη θέση σας ευθαρσώς στη Βουλή.

Και θα ρωτήσω ευθέως:

Κύριε Υπουργέ,

Η Ελλάδα συμμετείχε σε πρόσφατες ευρωπαϊκές συναντήσεις και διακηρύξεις που αφορούν εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, στις οποίες γίνεται αναφορά σε ενδεχόμενη ανάπτυξη πολυεθνικής στρατιωτικής δύναμης μετά από ειρηνευτική συμφωνία.

Ερωτώ λοιπόν:

· Έχει αναλάβει η Ελλάδα οποιαδήποτε δέσμευση για συμμετοχή σε πολυεθνική στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία;

· Υπάρχει ενδεχόμενο αποστολής ελληνικών στρατευμάτων στο μέλλον και με ποιους όρους;

Και περιμένω απάντηση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση μπορεί να μιλάει για ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και αμυντική θωράκιση της χώρας, αλλά σε μια πραγματικότητα παράλληλη με εκείνη της κυβέρνησης, το 2026 ξεκινά με έναν διασυρμό – ναι, διασυρμό – της έννοιας της ασφάλειας.

Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών.

Με πλήρη αδυναμία ελέγχου και διαχείρισης.

Ακόμα ψάχνουμε το γιατί.

Η πολιτική ηγεσία δηλώνει άγνοια. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκδίδει αλληλοαναιρούμενες ανακοινώσεις.

Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, είναι πρόβλημα ασφάλειας στη χώρα από μόνο του:

Χάθηκε η επικοινωνία μεταξύ πιλότων και ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Σας διαβάζω τι είπε ακριβώς η Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, κα Όλγα Τόκη:

«Την ώρα του μπλακ άουτ, υπήρχαν αεροπλάνα που ήταν σε πορεία σύγκρουσης, σε 5 λεπτά. Το καλοκαίρι θα ήταν σε 1 λεπτό. Τι να πω; Υπάρχει θεός;».

Συνειδητοποιούμε όλοι σε αυτήν εδώ την αίθουσα για τι πράγμα μιλάμε;

Και η κυβέρνηση δεν έχει δώσει μέχρι σήμερα καμία συγκεκριμένη εξήγηση για το μαζικό blackout των ραδιοσυχνοτήτων!

Τα όσα έλεγαν οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο δεν τα ακούσατε και ακολούθησε το έγκλημα και η τραγωδία στα Τέμπη.

Τα όσα έλεγε – και λέει – η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας κυκλοφορίας Ελλάδας θα τα ακούσετε επιτέλους;

Πριν έναν ολόκληρο χρόνο (31/1/25) οι ελεγκτές έλεγαν «στην Tερματική Περιοχή της Αθήνας, εξαιτίας του παρωχημένου εξοπλισμού, υφίσταται σύστημα προειδοποίησης εμπλοκών μη επιχειρησιακό και ο Ελεγκτής που εργάζεται, δεν λαμβάνει καμία ειδοποίηση από το σύστημα ότι αεροσκάφη βρίσκονται σε πορεία σύγκρουσης, επομένως η αποφυγή συμβάντων εξαρτάται αποκλειστικά από την επιχειρησιακή δεινότητα και ετοιμότητα του Ελεγκτή».

Μας θυμίζει κάτι; Μήπως τις εναγώνιες ανακοινώσεις των μηχανοδηγών των τρένων;

Να θυμίσω ότι η Νέα Αριστερά είχε καταθέσει σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Μεταφορών;

Τι έκανε η κυβέρνηση; Τίποτα.

Αυτό που κατάφερε ήταν η παραπομπή της χώρας από την Κομισιόν. στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί δεν έχει εφαρμόσει βασικές σύγχρονες διαδικασίες ασφαλούς προσγείωσης στα αεροδρόμια, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, εκθέτοντας την ασφάλεια των πτήσεων.

Μπράβο, συγχαρητήρια.

Τι λέει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας σήμερα;

Ότι συμβάσεις για τα νέα συστήματα δεν υπάρχουν ακόμα κι ότι πρακτικά και σήμερα να υπογραφούν συμβάσεις, για τα επόμενα τρία χρόνια τουλάχιστον (μέχρι να υλοποιηθούν), είμαστε έκθετοι και μπορεί να έχουμε ξανά μπλακ άουτ.

Δυστυχώς, ούτε τα ραφάλ θα μας σώσουν εδώ ούτε οι φρεγάτες.

Και να το πούμε ξεκάθαρα: η κυβέρνηση της ΝΔ αποφάσισε ότι δεν είναι προτεραιότητα οι υποδομές. Κι έχει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη.

Για όσους σοκάρονται από υπερβάλλοντα «εθνικό ζήλο» να θυμηθούμε ότι η δικαιοδοσία του FIR είναι δεμένη ιστορικά, θεσμικά και πολιτικά με τον πυρήνα της εθνικής ασφάλειας, με την αεράμυνα, με τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας.

Εφόσον λοιπόν πρόκειται για ζήτημα εθνικής ασφάλειας,

Κύριε Υπουργέ, έχετε αλήθεια επίσημη ενημέρωση για το τι συνέβη στο FIR Αθηνών;

Θα περιμένω μια απάντηση και σε αυτό.

Έρχομαι όμως. κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον μεγάλο, στον παγκόσμιο διασυρμό της έννοιας της ασφάλειας (και όχι μόνο: του κράτους δικαίου, της εθνικής ανεξαρτησίας, του σεβασμού στον ιδρυτικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών).

Αναφέρομαι προφανώς στην ωμή στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Ο βομβαρδισμός του Καράκας και άλλων πόλεων της Βενεζουέλας και η απαγωγή (να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους) του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο,Συνιστά μια πράξη ωμής ιμπεριαλιστικής επέμβασης.

Μια βίαιη ενέργεια που παραπέμπει στις πιο σκοτεινές μέρες της αποικιοκρατίας.

Και πώς αντέδρασε η Ευρώπη; Αυτή η ανύπαρκτη πλέον γεωπολιτικά και διπλωματικά Ευρώπη; Υποκρισία και διγλωσσία.

Στην εισβολή της Ρωσίας απαντά με κυρώσεις και στρατιωτική βοήθεια επενδύοντας πολιτικά, οικονομικά και ιδεολογικά στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Στην εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του προέδρου της η ΕΕ όχι μόνο δεν καταγγέλλει αλλά μιλάει για «μετάβαση» αναφερόμενη σε δικτάτορες και νομιμοποιώντας ουσιαστικά το πραξικόπημα.

Και πώς αντέδρασε η ελληνική κυβέρνηση;

Μετά την αρχική αφωνία, ο κ. Μητσοτάκης έκανε μια απαράδεκτη – απαράδεκτη – ντροπιαστική και επικίνδυνη για τη χώρα δήλωση.

Τι έκανε ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης;

Νομιμοποίησε πολιτικά τη μονομερή στρατιωτική ενέργεια των ΗΠΑ.

Την απαγωγή προέδρου κυρίαρχης χώρας. Την καταπάτηση εθνικής κυριαρχίας. Την καταπάτηση του Χάρτη του ΟΗΕ. Το κουρέλιασμα του διεθνούς δικαίου.

«Δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για νομιμότητα» μας είπε.

Ποιος; Ο Πρωθυπουργός μιας χώρας, της χώρας μας, που (ορθά!) επικαλείται τη διεθνή νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο για τα εθνικά της θέματα.

Για το Αιγαίο. Αλλά και για την Κύπρο.

Ο κ. Μητσοτάκης νομιμοποίησε με αυτή του τη δήλωση το δίκιο του ισχυρού και τον νόμο της ζούγκλας!

Η Ιστορία όμως είναι αμείλικτη: ο κατευνασμός του τέρατος δεν το ημερεύει, το τρέφει.

Και ακούμε πλέον αυτές τις μέρες τις αδιανόητες, τις εξωφρενικές απειλές Τραμπ για την Κολομβία, για την Κούβα.

Ακούμε για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, που ανήκει σε χώρα – μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ!

Η δήλωση Μητσοτάκη, δήλωση υποταγής και υποτέλειας, δεν μπορεί να μείνει έτσι.

Από την πρώτη στιγμή κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον κ. Πρωθυπουργό.

Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει εξηγήσεις και καθαρές απαντήσεις. Στη Βουλή και τον ελληνικό λαό.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να κρύβεται. Είναι πολιτική δειλία ο πρωθυπουργός να μην εμφανίζεται στο κοινοβούλιο. Είναι πολιτική δειλία να μην αναλαμβάνει την ευθύνη των λεγομένων του.

Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να θέλει να υποβάλει τα διαπιστευτήριά του στον Τραμπ, μπορεί να θέλει να τον πείσει ότι δεν χρειάζεται να φτιάξει κόμμα alt right στην Ελλάδα όπως κάνει σε όλη την Ευρώπη, γιατί ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο,

Δεν μπορεί όμως οι προσωπικές και κομματικές επιδιώξεις του κ. Μητσοτάκη να στρέφονται σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων!

Δεν μπορεί να αντιστρέφει την εξωτερική πολιτική δεκαετιών! Δεν μπορεί να δίνει επιχειρήματα σε λογικές αναθεωρητικές που ειδικά για εμάς, για την Ελλάδα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες!

Σήμερα, όμως, είναι εδώ ο Υπουργός Άμυνας.

Και θα ήθελα να διαβάσω κατ’ αρχάς δυο σύντομα αποσπάσματα.

«Για την Ελλάδα, το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είναι το ιερό ευαγγέλιο, το ιερό βιβλίο της εξωτερικής μας πολιτικής» – 12 Ιανουαρίου 2023, Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εξωτερικών (σε κάποια περιοδεία σας στη Δυτική Αφρική είναι κ. Υπουργέ).

«Τη στιγμή πλέον και ουδείς εξ υμών το αμφισβήτησε, που οι όροι του διεθνούς δικαίου δεν αποτελούν τον κανόνα λειτουργίας των κρατών «ως έδει», είναι δυνατόν η Πατρίδα μας να μην κάνει το βέλτιστο και το απαραίτητο που μπορεί, για να φτάσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις στο σημείο που πρέπει στον 21ο αιώνα;». – 7 Ιανουαρίου 2026, Νίκος Δένδιας Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Και ερωτώ, κύριε Υπουργέ,

Τι απέγινε το «ιερό ευαγγέλιο» της εξωτερικής μας πολιτικής, το διεθνές δίκαιο;

Το υπερασπιζόμαστε σταθερά, αταλάντευτα και ολοκληρωτικά ή το θυμόμαστε μόνο όταν θα έρθει η σειρά μας;

Καταδικάζουμε κάθε ενέργεια κατάλυσης του διεθνούς δικαίου, όπως αυτή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ή υποκλινόμαστε στο δίκαιο του ισχυρού;

Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους:

Όταν παραβιάζεται ο Χάρτης του ΟΗΕ, όταν καταλύεται το διεθνές δίκαιο και ο Πρωθυπουργός της χώρας λέει «δεν είναι τώρα η στιγμή να μιλήσουμε για νομιμότητα» ακυρώνει την εθνική γραμμή για το Αιγαίο και την Κύπρο.

Περιμένω λοιπόν μια ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Ή αποδοκιμάζει αυτή τη λογική της εθνικής υποτέλειας στα συμφέροντα των ΗΠΑ ή την υιοθετεί.

Στην άμυνα και στην εξωτερική πολιτική δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες λόγου.

Υπάρχουν συνέπειες.

Συντάσσεστε με όσα είπε ο πρωθυπουργός ή όχι, κ. Υπουργέ;

Όταν μια κυβέρνηση επικαλείται την ασφάλεια της χώρας, αλλά με τις επιλογές της παράγει κρίσεις αντί να τις αποτρέπει, τότε το πρόβλημα δεν είναι η ασφάλεια. Είναι η κυβέρνηση.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Είναι γεγονός ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, όπως λέει ο τίτλος του νομοσχεδίου.

Αλλά αυτή η νέα εποχή προοιωνίζεται δυσοίωνη και σκοτεινή.

Είναι η εποχή που παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου φαίνεται ότι παύουν να αποτελούν εξαίρεση και τείνουν να μετατραπούν σε κανονικότητα, όπως καταδεικνύουν και τα πρόσφατα γεγονότα στη Βενεζουέλα.

Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη εγκαταλείπει την ιδρυτική δέσμευση της ειρήνης και της κοινωνικής συνοχής και στρέφεται επικίνδυνα προς μια πολεμική οικονομία, διοχετεύοντας πόρους στους εξοπλισμούς αντί στις κοινωνικές ανάγκες.

Πρόκειται για μια επιλογή βαθιά πολιτική και ταξική, που υπονομεύει τη δημοκρατία, ενισχύει τις ανισότητες και απειλεί να σύρει τους λαούς σε νέες συγκρούσεις, με μοναδικούς ωφελημένους τα συμφέροντα του πολέμου και της ισχύος.

Απέναντι σε αυτή την επικίνδυνη διολίσθηση, η δική μας θέση, η θέση της Νέας Αριστεράς, είναι ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη:

Υπερασπιζόμαστε το διεθνές δίκαιο και την κυριαρχία των λαών.

Είμαστε ενάντια σε κάθε επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις κάθε χώρας.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον λαό της Βενεζουέλας, που έχει δικαίωμα να αποφασίζει ο ίδιος για το μέλλον του, χωρίς στρατιωτικές επιθέσεις, χωρίς εκβιασμούς, κυρώσεις και ξένες παρεμβάσεις που βαθαίνουν τη φτώχεια και την αστάθεια.

Η ειρήνη, η δημοκρατία και η κοινωνική δικαιοσύνη δεν μπορούν να επιβληθούν με απειλές και όπλα, αλλά οικοδομούνται μόνο με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στον διάλογο και στην αλληλεγγύη μεταξύ των λαών.

Απευθυνόμενος στις πτέρυγες της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης θα πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ότι ίσως έχουμε λίγο ακόμα χρόνο.

Λίγο χρόνο να ανατρέψουμε αυτά που βλέπουμε να έρχονται.

Με κοινό μέτωπο. Για την πολιτική αλλαγή που χρειαζόμαστε.

Για να μην μπορεί να ζητάει κανένας Υπουργός Άμυνας αλλαγή κουλτούρας και να συνηθίσουμε τα «φέρετρα με σημαίες».

Για να μην κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας η απειλή του πολέμου.

Για να αγωνιστούμε για την Ειρήνη.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Πού υστερεί η Ελλάδα

Ταμείο Ανάκαμψης: Πού υστερεί η Ελλάδα

