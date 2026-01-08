Υπαναχώρηση Δένδια: «Το Διεθνές Δίκαιο είναι διαχρονικά κύριο συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής»

Αρκετά βήματα πίσω, σε σχέση με την αναφορά του πως το Διεθνές Δίκαιο δεν αποτελεί πια κανόνα λειτουργίας των κρατών, έκανε το μεσημέρι της Πέμπτης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Μιλώντας στην ολομέλεια κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου που, μεταξύ άλλων, αλλάζει το καθεστώς βαθμολογικής εξέλιξης των υπαξιωματικών του στρατού, ο κ. Δένδιας έδωσε εξηγήσεις τόσο για τον ίδιο όσο και για τον πρωθυπουργό, επαναφέροντας στην κυβερνητική επιχειρηματολογία την αξία του διεθνούς δικαίου.

«Το διεθνές δίκαιο κύριο συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής»

«Δεν υφίσταται πιθανότητα είτε στο παρελθόν, είτε στο παρόν, είτε στο μέλλον, οποιοσδήποτε πρωθυπουργός της Ελλάδας να έχει διατυπώσει διαφορετική άποψη», είπε αρχικά και πρόσθεσε ότι «ο εναγκαλισμός με το διεθνές δίκαιο και τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ είναι διαχρονικά κύριο συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής».

Ο Νίκος Δένδιας υπερασπίστηκε επίσης με θέρμη τις προωθούμενες αλλαγές στο βαθμολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, επικαλούμενος – σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εκρηκτικές αντιδράσεις που προκλήθηκαν – κυρίως το εθνικό συμφέρον: «Ελέχθη ότι καταλύεται και διαλύεται το στράτευμα με το νομοσχέδιο, γιατί οι υπαξιωματικοί έχουν απώλεια ηθικού. Η κυβέρνηση δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τους υπαξιωματικούς και τους εκτιμά και τους σέβεται και τους φροντίζει. Αλλά διορθώνονται αδικίες εις βάρος των άλλων – να μην το αγνοείτε…», είπε χαρακτηριστικά.