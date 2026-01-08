Κατρίνης: Θεσπίζεται δαιδαλώδες και αδιαφανές σύστημα κρίσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις

Τη δέσμευση ότι το ΠΑΣΟΚ θα αναθεωρήσει τις αδικίες του νομοσχεδίου Δένδια, ανέλαβε εξ ονόματος του κόμματος του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (Σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)».

Ανορθολογισμός

Ο Κατρίνης μίλησε για ένα νομοσχέδιο ανορθολογισμού, με πολλά ζητήματα αντισυνταγματικότητας, που παράγει ανασφάλεια στις Ένοπλες Δυνάμεις, διαλύει το ηθικό και πλήττει το αξιόμαχο, ανατρέποντας τη σταδιοδρομία χιλιάδων στελεχών.

Αναφέρθηκε σε αποδόμηση του νόμου 3883/2010 του ΠΑΣΟΚ, που προέβλεπε σαφές και σταθερό πλαίσιο εξέλιξης, ανέφερε ότι η ίδια η κυβέρνηση δημιούργησε το πρόβλημα της «ανεστραμμένης πυραμίδας» που σήμερα επικαλείται.

Και υπογράμμισε ότι σε αυτό το πλαίσιο το ΠΑΣΟΚ το καταψηφίζει και όταν έρθει σε θέση ευθύνης θα αναθεωρήσει τις αδικίες που περιέχει.

ΕΕ και θηριώδεις εξολπλισμοί

Τοποθετώντας τη συζήτηση στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων, ο Κατρίνης επεσήμανε ότι η ΕΕ παραμένει χωρίς στρατηγική αυτονομία και χωρίς δυνατότητα να εγγυηθεί τη συλλογική της ασφάλεια, τονίζοντας ότι οι θηριώδεις εξοπλισμοί δεν μπορούν να καλύψουν αυτήν την αδυναμία, εάν η ΕΕ δεν προχωρήσει σε πολιτική ενοποίηση.

Παράλληλα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για σιωπή και απαξίωση απέναντι στο διεθνές δίκαιο, διατυπώνοντας το ερώτημα, πώς θα τεθεί αποτελεσματικά το ζήτημα των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας, όταν το διεθνές δίκαιο αντιμετωπίζεται ως ενοχλητική λεπτομέρεια.

Για υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων μιλά ο Κατρίνης

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο, μίλησε για υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στον υπουργό.

Υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά η εξέλιξη των στελεχών συνδέεται με τις κενές οργανικές θέσεις που θα καθορίζονται χωρίς σταθερούς κανόνες, μετατρέποντας τη σταδιοδρομία σε εργαλείο επιλεκτικής μεταχείρισης.

Κατήγγειλε δε ότι θεσπίζεται δαιδαλώδες και αδιαφανές σύστημα κρίσεων, όπου ομοιόβαθμοι αξιωματικοί κρίνονται από διαφορετικά όργανα, ενώ εισάγονται έκτακτες κρίσεις οποτεδήποτε, επιτρέποντας αλλαγές στην ηγεσία με βάση τη συγκυρία και όχι έναν σταθερό κύκλο κρίσεων.

Ανατροπή ζωής

Ο Κατρίνης αναφερόμενος στους υπαξιωματικούς έκανε λόγο για ανατροπή ζωής, καθώς κόβονται έως και έξι βαθμοί για τους ήδη υπηρετούντες, χωρίς ουσιαστικές μεταβατικές διατάξεις, ενώ σε συνδυασμό με το σύστημα οργανικών θέσεων οδηγούνται σε πολυετή στασιμότητα απόφοιτοι ΑΣΣΥ, ΕΠΟΠ και ΕΜΘ.

Ενώ επεσήμανε ότι η υποβάθμιση ξεκινά ήδη από τη φοίτηση με σοβαρές μισθολογικές ανισότητες σε βάρος των μαθητών ΑΣΜΥ και χωρίς διασφαλισμένη ακαδημαϊκή αναγνώριση, αποθαρρύνοντας νέους ανθρώπους να επιλέξουν τις σχολές υπαξιωματικών.

Σχολιάζοντας τις διατάξεις περί μισθολογικού ο Κατρίνης ανέφερε ότι πίσω από τις εξαγγελίες για αυξήσεις κρύβονται μεγάλες αποκλίσεις, με ουσιαστικές ενισχύσεις για ανώτερα κλιμάκια και ελάχιστες αυξήσεις ή ακόμη και μειώσεις για τους μέσω προσωπικής διαφοράς και μεταβατικών μισθολογίων.

Και άσκησε κριτική στις παρεμβάσεις στα Μετοχικά Ταμεία και τις περικοπές στο εφάπαξ μέσω τροπολογιών, ενώ σημείωσε ότι το πολιτικό προσωπικό παραμένει εκτός μισθολογικής μέριμνας.

Στρατολογία

Στο πεδίο της στρατολογίας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, στηλίτευσε την κατάργηση της αναβολής για απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας, τους «κόφτες» για τις σπουδές νέων επιστημόνων στο εξωτερικό και τις ρυθμίσεις που προκαλούν δυσμενείς διακρίσεις και στιγματισμό στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Καταλήγοντας δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου και πραγματική διαβούλευση με το στρατιωτικό προσωπικό και τους φορείς του, στη βάση βελτίωσης του νόμου 3883/2010 κι όχι του σημερινού νομοσχεδίου.