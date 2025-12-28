Το νομοσχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις πυροδοτεί γαλάζιες συζητήσεις για «πόλεμο» Μητσοτάκη – Δένδια

Με την επίτευξη αυτοδυναμίας να μη φαίνεται στον ορίζοντα ούτε με κιάλια και με τα μετεκλογικά σενάρια να δίνουν και να παίρνουν, πολύπειρα «γαλάζια» στελέχη είναι πεπεισμένα πως ο Κυρ. Μητσοτάκης όντως σκοπεύει να εξαντλήσει την τετραετία και να πάει σε εκλογές την άνοιξη του 2027, όχι μόνο για να μην εμφανιστεί ανακόλουθος με όσα έχει πει μέχρι τώρα, αλλά και προκειμένου να κερδίσει χρόνο για την προσπάθεια ανάκαμψης της κυβέρνησης που επιχειρεί και η οποία κάθε φορά εξαϋλώνεται μετά το ξέσπασμα σκανδάλων όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ ή κρίσεων όπως αυτή με τον αγροτικό κόσμο.

Ωστόσο τον σχεδιασμό αυτό για το χρόνο της διεξαγωγής των εκλογών, θα μπορούσε να ανατρέψει -λένε- μία μεγάλη εσωκομματική διαμάχη στη ΝΔ. Και πώς θα μπορούσε να προκύψει μια τέτοια διαμάχη; Αν για παράδειγμα -απαντούν- ο Κυρ. Μητσοτάκης, επικαλούμενος τις σχετικές αντιδράσεις στρατιωτικών (που αποτελούν παραδοσιακό ακροατήριο της ΝΔ), αποφάσιζε αιφνιδιαστικά να πάρει πίσω το νομοσχέδιο του Νίκου Δένδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις, το οποίο εισήλθε στην αρμόδια επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής και αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια στις 8 Ιανουαρίου.

Εφόσον ο πρωθυπουργός προχωρούσε σε μια τέτοια κίνηση -λένε τα ίδια στελέχη- θα προκαλούσε την παραίτηση του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και μία μεγάλη εσωκομματική κρίση.

Κανείς βέβαια -ούτε τα συγκεκριμένα στελέχη- αυτή τη στιγμή δεν πιστεύει ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης όντως θα έκανε μια τέτοια ενέργεια, η οποία εκτός τον άλλων όχι μόνο δεν θεωρείται στο εσωτερικό της ΝΔ ότι θα κόνταινε τον κ. Δένδια, αλλά αντιθέτως θεωρείται ότι θα τον ισχυροποιούσε ακόμα περισσότερο. Και πόσο μάλλον όταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει εξυμνήσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ενώπιον του υπουργικού συμβουλίου, προεξοφλώντας και τις αντιδράσεις.

Όμως και μόνο το γεγονός ότι το σενάριο αυτό έχει φτάσει να γίνει αντικείμενο συζήτησης εντός της ΝΔ, αφενός φανερώνει το κλίμα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, όπου άπαντες πια κινούνται με το βλέμμα στην επόμενη μέρα στη ΝΔ και αφετέρου έρχεται ως απόρροια του απολύτως υπαρκτού μπρα ντε φερ μεταξύ Μαξίμου και Πενταγώνου.

Μπρα ντε φερ

Ενός μπρα ντε φερ κατά το οποίο το Μαξίμου στοχοποιεί ή κάνει καψώνια (και μάλιστα κωλυσιεργώντας με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο) στον υπουργό Άμυνας, ενώ ο Ν. Δένδιας λειτουργεί ως ένας απολύτως διακριτός εσωκομματικός πόλος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως επιβεβαίωσε και η παρουσία του στην εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία», όπου κάθισε δίπλα-δίπλα με τον Αντώνη Σαμαρά και άκουσε τους κεραυνούς του Κώστα Καραμανλή και του Ευάγγελου Βενιζέλου με θέμα την «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα» και με αποδέκτη το «επιτελικό κράτος» του Κυρ. Μητσοτάκη.

Μάλιστα ενδεικτική του ρήγματος μεταξύ Μητσοτάκη και Δένδια είναι και η ευχαρίστηση με την οποία -όπως πληροφορείται το in– υποδέχτηκαν στο υψηλότερο επίπεδο του μεγάρου Μαξίμου την επίθεση του Δημήτρη Καιρίδη σε βάρος του Νίκου Δένδια, αναφορικά με την απουσία του τελευταίου (ο οποίος είχε ταξίδι στο Βελιγράδι) από τη συνεδρίαση για το νομοσχέδιο στην επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών υποθέσεων της Βουλής.

Άλλωστε μεταξύ των στοχεύσεων της προώθησης Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, «γαλάζιες» φωνές συμπεριλαμβάνουν και την προσπάθεια «κοντέματος» του Ν. Δένδια, μέσω της ανάδειξης έτερων πόλων.