Το παρασκήνιο των συναντήσεων Δένδια αναδεικνύει το ρήγμα με Μητσοτάκη – Εικόνα σύγχυσης αρμοδιοτήτων με το καλημέρα της τροπολογίας του Μαξίμου

Όλο και χειρότερο γίνεται για το μέγαρο Μαξίμου το θέμα της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Πρώτα απ’ όλα γιατί πριν καν στεγνώσει το μελάνι από την ψήφιση της τροπολογίας, σοβαρά ζητήματα ερμηνείας εγέρθηκαν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια εικόνα πλήρους σύγχυσης γύρω από το θέμα των αρμοδιοτήτων σχετικά με το μνημείο, με ό,τι αυτό σημαίνει για την ποιότητα της κυβερνητικής νομοθέτησης.

Και δεύτερον, γιατί κάθε μέρα που περνάει και στο επίκεντρό της βρίσκεται αυτή η τροπολογία, αναδεικνύεται όλο και περισσότερο το μεγάλο χάσμα που υπάρχει μεταξύ του μεγάρου Μαξίμου και του Πενταγώνου.

Κάθε νέα εξέλιξη που αφορά αυτό το ζήτημα, δείχνει ότι το ρήγμα μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Δένδια βαθαίνει όλο και πιο πολύ. Με τον υπουργό Άμυνας ως «αρμόδιο» πλέον για το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη (και έχοντας ήδη καταγραφεί η σχετική διαφοροποίησή του) να εξακολουθεί να κινείται σε άλλη γραμμή από αυτήν του Μαξίμου, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι μπορεί οι δύο πλευρές να ψήφισαν την ίδια τροπολογία, όμως δεν παύουν να εννοούν άλλα η καθεμία σε σχέση με αυτήν.

Μπρα ντε φερ

Στο πλαίσιο του μπρα ντε φερ που, σε δημόσια θέα, διεξάγεται μεταξύ του Κυρ. Μητσοτάκη και του Ν. Δένδια, ο πρωθυπουργός, προχθές, ουσιαστικά ύψωσε το δάχτυλο προς τον κ. Δένδια, λέγοντας (ρ/σ ΣΚΑΪ) ότι αναμένει από το υπουργείο Άμυνας «να έρθει πολύ σύντομα με μία πρόταση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναδειχθεί το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη».

Και η αντίδραση του υπουργού Άμυνας ουσιαστικά ήρθε χθες με την πρωτοβουλία του για τις δύο διαδοχικές συναντήσεις που είχε στο Πεντάγωνο. Πρώτα με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και στη συνέχεια με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με αντικείμενο το θέμα των αρμοδιοτήτων γύρω από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Και αν η συνάντηση με τον κ. Χρυσοχοΐδη κύλησε ομαλά, με τις πληροφορίες να λένε ότι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αποδέχτηκε ότι είναι δική του η αρμοδιότητα της τάξης και της ασφάλειας, κάτι αντίστοιχο δεν συνέβη και στη συνάντηση με τον κ. Δούκα, όπου τέθηκε το θέμα του ποιος έχει την αρμοδιότητα για την καθαριότητα.

Η αρμοδιότητα

Η πλευρά Δένδια υποστηρίζει ότι η κυβερνητική τροπολογία θέτει ρητά ως αρμοδιότητες του υπουργείου Άμυνας τη «συντήρηση», τη «φροντίδα» και την «ανάδειξη» του Μνημείου και του χώρου, και όχι την «καθαριότητα», λέξη η οποία δεν υπάρχει στο κείμενο της τροπολογίας. Και ως εκ τούτου, σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου Άμυνας, η αρμοδιότητα για την καθαριότητα παραμένει εκεί που ήταν εξαρχής, δηλαδή στον Δήμο Αθηναίων.

Από την άλλη, η πλευρά Δούκα υποστηρίζει ότι η «φροντίδα» του χώρου του Αγνώστου Στρατιώτη, την οποία αναθέτει η τροπολογία στο υπουργείο Άμυνας, περιλαμβάνει και την καθαριότητα του χώρου και επομένως η αρμοδιότητα της καθαριότητας έχει περάσει πλέον, μετά την ψήφιση της τροπολογίας, στο Πεντάγωνο.

Στο ίδιο πλαίσιο, στην πλευρά Δούκα, μετά και τη συνάντηση που είχε ο δήμαρχος Αθηναίων με τους νομικούς συμβούλους του Δήμου για το νέο πλαίσιο που δημιουργεί η κυβερνητική ρύθμιση, κατά πληροφορίες θεωρούν ότι, με βάση το νέο αυτό πλαίσιο, δεν είναι εφικτή και η περίπτωση να δοθεί εκ νέου η αρμοδιότητα της καθαριότητας πίσω στον Δήμο.

Οι ανακοινώσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας, ο Χάρης Δούκας, με ανακοίνωσή του έκλεισε κάθε συζήτηση για εμπλοκή, από εδώ και πέρα, του Δήμου Αθηναίων στο θέμα της καθαριότητας του Αγνώστου Στρατιώτη, αναφέροντας ότι «σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη».

Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι αντικείμενο των δύο διαδοχικών συναντήσεων «αποτέλεσε ο καλύτερος συντονισμός των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη», δείχνοντας έτσι την θέση του, ότι δηλαδή θεωρεί πως ο Δήμος Αθηναίων εξακολουθεί να έχει «κατά το νόμο» αρμοδιότητες σχετικά με το μνημείο.

«Καρφί» προς το Μαξίμου

Κι έπειτα ήρθε και δεύτερη ανακοίνωση από το Πεντάγωνο, η οποία απευθυνόταν μεν στον κ. Δούκα, αλλά στην πραγματικότητα το μεγάλο «καρφί» που περιλάμβανε, είχε αποδέκτη το μέγαρο Μαξίμου.

Ειδικότερα, στη δεύτερη αυτή ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας, αφενός δήλωνε ότι μετά την τοποθέτηση Δούκα επειδή «δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση» του μνημείου, «θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί».

Αφετέρου ανέφερε ότι «η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων».

Με άλλα λόγια, έστελνε σαφές μήνυμα στο Μαξίμου ότι η αφαίρεση της αρμοδιότητας για την καθαριότητα από τον Δήμο Αθηναίων είναι αντισυνταγματική.

Μιλούσαν για «καθαριότητα»

Γιατί βέβαια ήδη από την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό η επίμαχη τροπολογία και μάλιστα με ανάθεση της «αποκλειστικής ευθύνης για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη» στο υπουργείο Άμυνας, οι κυβερνητικές πηγές που αμέσως μετά έσπευσαν να μαζέψουν την πρωθυπουργική ανακοίνωση και να πουν τελικά ότι τα μέτρα τάξης θα παραμείνουν στην αρμοδιότητα της αστυνομίας, διευκρίνιζαν ρητά ότι το υπουργείο Άμυνας θα έχει την αρμοδιότητα της «προστασίας, συντήρησης, καθαριότητας».

Η λέξη «καθαριότητα» βέβαια, μετά και τις σχετικές διαπραγματεύσεις που υπήρξαν με το υπουργείο Άμυνας, απαλείφθηκε από τις διατυπώσεις του τελικού κειμένου της τροπολογίας και αντικαταστάθηκε από τη λέξη «φροντίδα» (με την προσθήκη της δυνατότητας ανάθεσης σχετικών συμβάσεων).

Ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας την επίμαχη τροπολογία στη Βουλή και επιτιθέμενος στον Χάρη Δούκα, να καταστήσει απολύτως σαφή τη στόχευσή του, η αρμοδιότητα για την καθαριότητα να περάσει, μετά την ψήφιση της τροπολογίας, στο υπουργείο Άμυνας, στο οποίο θέλει να ρίξει και το πολιτικό κόστος που βρίσκεται από πίσω.

Τι έλεγε ο Κυρ. Μητσοτάκης

Ρητά ο πρωθυπουργός, από το Βήμα της Βουλής, είχε κατηγορήσει τον Χ. Δούκα ότι «δεν καθάρισε ποτέ τον χώρο» διότι «ήθελε να κάνει και αυτός πολιτικό παιχνίδι», για να συμπληρώσει τα εξής: «Η πραγματικότητα είναι ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις, πριν ψηφιστεί αυτή η τροπολογία, την ευθύνη αυτή την έχει ο Δήμος της Αθήνας, ο οποίος πολύ απλά δεν έκανε τη δουλειά του. Εμείς, λοιπόν, για να το επαναλάβω, έχουμε μια συγκεκριμένη αντίληψη για τον χώρο και για το πλαίσιο προστασίας του. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει και τη συντήρηση και τη φροντίδα του χώρου».

Με άλλα λόγια, κατά τον πρωθυπουργό, ο Δήμος της Αθήνας είχε την ευθύνη της καθαριότητας πριν ψηφιστεί η τροπολογία, και μετά την ψήφισή της -κατά τον Κυρ. Μητσοτάκη πάντα- η καθαριότητα (την οποία σαφώς ταυτίζει με την «φροντίδα») επρόκειτο να περάσει στο υπουργείο Άμυνας.

Εξ ου λοιπόν και η κίνηση του Ν. Δένδια να καλέσει στο υπουργείο τον Χ. Δούκα, προκειμένου να διαπραγματευτεί μαζί του το θέμα της αρμοδιότητας για την καθαριότητα, και να διατυπώσει τη θέση ότι η αρμοδιότητα αυτή παραμένει στον Δήμο και μετά την ψήφιση της τροπολογίας, είναι και πάλι η έκφραση της δικής του γραμμής που είναι ξεκάθαρα μια άλλη γραμμή από αυτήν του μεγάρου Μαξίμου και από όσα το τελευταίο σχεδίαζε για τον ίδιο, μετά την πρώτη του διαφοροποίηση υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.

Συνέχεια στις εχθροπραξίες από Μαξίμου

Αυτήν την άλλη γραμμή ήρθε σήμερα να ομολογήσει το μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας ρητά ότι «η καθαριότητα είναι μέρος της φροντίδας», δίνοντας έτσι συνέχεια στις εχθροπραξίες με το Πεντάγωνο και κάνοντας ότι δεν άκουσε τις ευθείες βολές Δένδια περί αντισυνταγματικότητας στην αφαίρεση της καθαριότητας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Συγκεκριμένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης θέλησε να πει (Action24) ότι «η ουσία βρίσκεται και στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας. Εκείνο με τον τρόπο που επιχειρησιακά θα αξιολογήσει ως καλύτερο θα επιμεληθεί για την καθαριότητα, μέρος της φροντίδας είναι η καθαριότητα, όπως και για την ανάδειξη του μνημείου».

Με αυτόν τον τρόπο το Μαξίμου επιβεβαιώνει ότι εξαρχής όλη του η έννοια ήταν να βάλει τον κ. Δένδια να «καθαρίσει» το Σύνταγμα από τα Τέμπη και να το χρεώσει αυτό στον υπουργό Άμυνας. Αλλά βέβαια η διαφοροποίηση του Ν. Δένδια με τις επιδιώξεις του Μαξίμου για εξοβελισμό των Τεμπών από το χώρο μπροστά στη Βουλή, δεν ήταν μόνο ηχηρή, αλλά και πολύ καθαρή.