newspaper
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.10.2025 | 13:05
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - Τουλάχιστον δέκα νεκροί
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ψήφισαν τα ίδια, εννοούν άλλα Μητσοτάκης και Δένδιας – Οι σχεδιασμοί που δεν βγαίνουν στο Μαξίμου, τα μέτωπα και οι αντιφάσεις
Πολιτική 23 Οκτωβρίου 2025 | 13:14

Ψήφισαν τα ίδια, εννοούν άλλα Μητσοτάκης και Δένδιας – Οι σχεδιασμοί που δεν βγαίνουν στο Μαξίμου, τα μέτωπα και οι αντιφάσεις

Το στραπάτσο για Μητσοτάκη στην υπόθεση της τροπολογίας, την οποία έκανε προσωπική του υπόθεση. Ανοιχτά συνδέει το θέμα με τα Τέμπη ανοίγοντας μέτωπο με τους συγγενείς. Αγεφύρωτο το ρήγμα μετά τη διαφοροποίηση Δένδια. Η σύγκρουση Μητσοτάκη με Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Spotlight

Όσο και αν η βασική στόχευση του μεγάρου Μαξίμου ήταν, με μια τόσο συγκρουσιακή κίνηση όπως η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, να πολώσει και να δυναμιτίσει το πολιτικό κλίμα προκειμένου να αλλάξει την ατζέντα και να την πάει σε βολικά για το ίδιο πεδία, εντέλει ούτε και αυτό του βγήκε.

Αντιθέτως αυτό που κατάφερε, είναι να γίνει πιο ορατό από ποτέ το ρήγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Δένδια, το οποίο φαντάζει πλέον αγεφύρωτο και τα χαρακώματα παραμένουν, όσο και αν η ψήφιση της τροπολογίας φέρνει σε αυτή τη φάση και την κατάπαυση του πυρός.

Ούτως ή άλλως δεν αναμενόταν ο υπουργός Άμυνας να μην ψηφίσει την τροπολογία, αφού κάτι τέτοιο θα σήμαινε και επιλογή παραίτησής του, ενώ είχε συνυπογράψει την τροπολογία, καθώς όσο παραμένει υπουργός της παρούσας κυβέρνησης, είναι προφανές ότι αναγνωρίζει πως ο πρωθυπουργός είναι άλλος.

Εννοούν άλλα ο καθένας

Όμως μπορεί Μητσοτάκης και Δένδιας να ψήφισαν τα ίδια, ωστόσο ο καθένας εννοεί άλλα, όπως κατέστη σαφές από την καταγεγραμμένη πλέον διαφοροποίηση και διαφωνία του υπουργού Άμυνας, ο οποίος μάλιστα «άδειασε» τον πρωθυπουργό, την ώρα που ο τελευταίος βρισκόταν ακόμα στο βήμα της Βουλής.

Όσο και αν την επόμενη μέρα (χθες το πρωί) ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχείρησε να αμβλύνει τις εντυπώσεις με αιχμές προς τον κ. Δένδια, τόσο για την επίκλησή του τελευταίου στη σχετική τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κ. Τασούλα, όσο και λέγοντας ότι «ο υπουργός Άμυνας, με τον οποίο είχα επικοινωνήσει προσωπικά πριν καταθέσω τη σχετική διάταξη, δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο της διάταξης» (ρ/σ ΣΚΑΪ).

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κυρ. Μητσοτάκης ζήτησε και από το ΥΠΕΘΑ «να προτείνει λύσεις και σκέψεις για το πώς μπορούμε πραγματικά να αναδείξουμε και να προστατεύσουμε αυτό το Μνημείο».

Ουσιαστικά την προηγούμενη μέρα ο υπουργός Άμυνας είχε διαφοροποιηθεί με ηχηρό τρόπο, από μια τροπολογία που ανέθετε αρμοδιότητες στον ίδιο (προκειμένου να του πετάξει το μπαλάκι μετά την προηγούμενη διαφοροποίησή του για τον Π. Ρούτσι) και η οποία είχε καταστεί απολύτως προσωπικό θέμα του πρωθυπουργού.

Προσωπικά ο πρωθυπουργός

Ήταν ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης που την ανακοίνωσε, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, λέγοντας ότι θα ανατεθεί η «αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη» στο υπουργείο Άμυνας.

Για να σπεύσουν αμέσως μετά κυβερνητικές πηγές να το μαζέψουν και να πουν ότι τα μέτρα τάξης θα παραμείνουν στην αρμοδιότητα της αστυνομίας (κάτι που ήδη αποτέλεσε ένα πρώτο στραπάτσο για το πρωθυπουργικό προφίλ) και τελικά να φτάσουμε, στο ΥΠΕΘΑ να ανατεθεί η αρμοδιότητα για τη συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του μνημείου και του χώρου (η οποία στην πραγματικότητα εντέλει ανατίθεται σε ιδιωτική εταιρεία).

Κι έπειτα ήταν και πάλι ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης που ανέλαβε προσωπικά να υποστηρίξει την τροπολογία αυτή στη Βουλή, όταν και έπεσε ο κεραυνός της ηχηρής διαφοροποίησης, μέσω γραπτής δήλωσης, του απόντα Ν. Δένδια, προκαλώντας ηλεκτροσόκ στο Μαξίμου και επισκιάζοντας πλήρως όλες τις στοχεύσεις και τις επιδιώξεις του κ. Μητσοτάκη από την προσωπική του παρουσία στη Βουλή.

Ανοιχτή σύνδεση με τα Τέμπη

Αλλά και ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο ο Κυρ. Μητσοτάκης επέλεξε να υπερασπιστεί την τροπολογία, φανερώνει επίσης και τα αντιφατικά αφηγήματα στα οποία, ανάλογα με τις εκάστοτε στοχεύσεις του, το μέγαρο Μαξίμου υποπίπτει.

Διότι, από εκεί που το Μαξίμου προσπαθούσε να πείσει ότι «σε ανθρώπινο επίπεδο» στέκεται στο πλευρό του απεργού πείνας Π. Ρούτσι, αλλά ότι δεν «παρεμβαίνει» στη Δικαιοσύνη, τώρα είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός που πλέον συνδέει ανοιχτά την απόφασή του να φέρει την τροπολογία, με την υπόθεση των Τεμπών και την υπόμνησή της στο χώρο μπροστά στη Βουλή. Και μάλιστα παρ’ ότι ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι «δεν στρεφόμαστε εναντίον κανενός γονιού», είναι ο ίδιος που στην πραγματικότητα ανοίγει ευθέως μέτωπο με τους συγγενείς των θυμάτων.

Μέτωπο με τους συγγενείς

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός θέλησε να πει (ρ/σ ΣΚΑΪ) πως «δεν νομίζω ότι μας αρέσει αυτή η εικόνα την οποία αντικρίζουμε σήμερα» στο Σύνταγμα, προσθέτοντας ότι «αυτός ήταν και ο σκοπός αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας».

Και στη συνέχεια ρώτησε: «Γιατί, όμως, να μονοπωλεί το Μνημείο αυτό αυτή μόνο η διαμαρτυρία (σ.σ. για τα Τέμπη); Γιατί δεν θα δίναμε με αυτή τη λογική τη δυνατότητα και στους συγγενείς των νεκρών του Ματιού, της Μάνδρας, στους συγγενείς των νεκρών της τρομοκρατίας, να πάνε να κάνουν το ίδιο; Και πού σταματάει τελικά αυτό;»

Για να φτάσει να μη διστάσει να χαρακτηρίσει την παρουσία των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα «προσπάθεια πολιτικού ακτιβισμού», κατηγορώντας τους ουσιαστικά ότι έγιναν αθύρματα κάποιων πολιτικών χώρων που επιδιώκουν «κατάσταση αναταραχής».

Συγκεκριμένα είπε ότι «αυτή είναι μια προσπάθεια πολιτικού ακτιβισμού, η οποία, μάλιστα, δεν ξεκίνησε από τους γονείς -μην κοροϊδευόμαστε-, ξεκίνησε από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι εργαλειοποίησαν κάποιους γονείς -το τονίζω αυτό- για να πετύχουν μια γενικότερη κατάσταση αναταραχής».

Κι ενώ ο Κυρ. Μητσοτάκης θέλει πάση θυσία να σπρώξει κάπου μακριά από το χώρο μπροστά στη Βουλή και να βγάλει από το κεντρικό οπτικό πεδίο του πολιτικού συστήματος την υπόθεση των Τεμπών, συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στο μέτωπο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ευρωπαϊκή εισαγγελία να μιλά για τον εντοπισμό μιας οργανωμένης εγκληματικής ομάδας.

Ρήγματα

Την ίδια ώρα όμως πυκνώνουν και τα μέτωπα και τα ρήγματα του μεγάρου Μαξίμου με κορυφαία πολιτικά πρόσωπα τόσο εντός όσο και εκτός της «γαλάζιας» παράταξης.

Μέτωπα και ρήγματα που αποσυσπειρώνουν διαφορετικά ακροατήρια στα οποία επιχειρεί να απευθυνθεί ο Κυρ. Μητσοτάκης. Είτε τα ακροατήρια αυτά αφορούν το παραδοσιακό κομμάτι της βάσης της ΝΔ (το οποίο εκφράζουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κ. Καραμανλής και Αντ. Σαμαράς), είτε αφορούν κεντρογενή ακροατήρια στα οποία επένδυσε ο κ. Μητσοτάκης προκειμένου να ανέλθει στην εξουσία (και τα οποία αποσυσπειρώνει η κριτική του Ευάγγελου Βενιζέλου, πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου).

Μόνο στην ίδια συνέντευξη (ρ/σ ΣΚΑΪ) ο πρωθυπουργός θέλησε να απαντήσει στην κριτική του Ευάγγελου Βενιζέλου (υποστηρίζοντας ότι δεν έχει η χώρα «πρόβλημα διακυβερνησιμότητας», αλλά «η αντιπολίτευση»), να εκτοξεύσει «καρφιά» κατά του Κώστα Καραμανλή (λέγοντας ότι «όσοι ρίχνουν νερό στον μύλο της αμφισβήτησης της Δικαιοσύνης κάνουν μεγάλο λάθος -και αυτό ισχύει για όλους- για τον απλούστατο λόγο ότι αυτό κινδυνεύει να γίνει μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία») και να χαρακτηρίσει «τουλάχιστον παράξενο» το ότι μετριούνται στις δημοσκοπήσεις «κόμματα που δεν υπάρχουν», βάζοντας μέσα σε αυτά και την περίπτωση του Αντ. Σαμαρά.

Σε άλλη κατεύθυνση

Πάντως η Ντόρα Μπακογιάννη, κινούμενη σε εντελώς άλλη κατεύθυνση, αναφερόμενη στα ελληνοτουρκικά, δήλωσε (OPEN) ότι «εγώ θα ήθελα να δω όλους τους τέως πρωθυπουργούς να κάθονται γύρω από ένα τραπέζι» διότι «όλοι αυτοί έχουν ένα αυξημένο αίσθημα ευθύνης, έχουν διαχειριστεί τα θέματα». Και ρητά όσον αφορά τους πρώην πρωθυπουργούς, αναφέρθηκε στον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Γιώργο Παπανδρέου, ενώ συμπεριέλαβε ως πρώην αντιπρόεδρο και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Και μάλιστα για τον κ. Σαμαρά, παρά το ιστορικό της μεταξύ τους σύγκρουσης, η κ. Μπακογιάννη είπε πως του αναγνωρίζει ότι «ήταν ένας υπεύθυνος πρωθυπουργός», με τις δηλώσεις της να προκαλούν αίσθηση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Πετρέλαιο: Ο Τραμπ βάζει φωτιά στις τιμές – Άνοδος και στο TTF

Πετρέλαιο: Ο Τραμπ βάζει φωτιά στις τιμές – Άνοδος και στο TTF

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Business
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση σε μεγάλη κλίμακα

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση σε μεγάλη κλίμακα

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»

Στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών έξι διακεκριμένοι ομιλητές αναλύουν τις προκλήσεις και τους προβληματισμούς της εποχής

Σύνταξη
Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη

Την επίθεση της Αστυνομίας στην κινητοποίηση στο Μεταξουργείο, κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής εκ μέρους του ΚΚΕ, η Μαρία Κομνηνάκα - «Το χαρακτήρα ποιου μνημείου διαφύλασσε η κυβέρνηση στο Μεταξουργείο και παρέταξε εκεί τα ΜΑΤ;», διερωτήθηκε

Σύνταξη
Μετά την αποτυχία ο Μητσοτάκης ψάχνει σωσίβιο στην Ευρώπη για στεγαστική και ενεργειακή κρίση
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Μετά την αποτυχία ο Μητσοτάκης ψάχνει σωσίβιο στην Ευρώπη για στεγαστική και ενεργειακή κρίση

Για ακόμη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη Σύνοδο της ΕΕ στις Βρυξέλλες πανηγύρισε για τις ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες που θα κληθεί να πληρώσει και ο ελληνικός λαός - Δήλωσε ακόμη ικανοποιημένος για την ενασχόληση της ΕΕ με την ενεργειακή και στεγαστική κρίση

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης ρίχνει χημικά σε παιδιά δημοτικού
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Νέα Αριστερά: Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης ρίχνει χημικά σε παιδιά δημοτικού

«Η κυβέρνηση όταν δεν θέλει να προσλάβει δασκάλους, βρίσκει πάντα εύκαιρα τα ΜΑΤ», τονίζει η Νέα Αριστερά, στηλιτεύοντας την επίθεση της αστυνομίας σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις τμημάτων

Σύνταξη
Διαμαντοπούλου: Επαρκής η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ αλλά πρέπει να πείσει για την επόμενη μέρα – Τι λέει για το «κόμμα Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Διαμαντοπούλου: Επαρκής η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ αλλά πρέπει να πείσει για την επόμενη μέρα – Τι λέει για το «κόμμα Τσίπρα

Η κ. Διαμαντοπούλου είπε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει τις δημοσκοπήσεις που το δείχνουν στη δεύτερη θέση - Χαρακτήρισε αχρείαστη την τροπολογία για τον Άνγωστο Στρατιώτη, ενώ ανέφερε ότι «η κυβέρνηση έχει χάσει τη λογική και την επικοινωνιακή της δυνατότητα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απύθμενο το γαλάζιο σκάνδαλο – Φραπές, Χασάπης και κυρία Ferrari, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 23.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απύθμενο το γαλάζιο σκάνδαλο – Φραπές, Χασάπης και κυρία Ferrari, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη αποτελεί ένα αυταρχικό και ανάλγητο μοντέλο εξουσίας, που παράγει περισσότερα σκάνδαλα απ’ όσα μπορεί, πλέον, να “μπαζώσει”, όσα και όποια επικοινωνιακά “κόλπα” κι αν επινοήσει».

Σύνταξη
Τα αδήλωτα εκατομμύρια του Φραπέ, έχει ακόμα μπόλικο ψωμί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
in Confidential 23.10.25

Τα αδήλωτα εκατομμύρια του Φραπέ, έχει ακόμα μπόλικο ψωμί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τροπολογία ήταν και πάει, τα ζόρια τώρα έρχονται καθώς όπως φαίνεται ανατέλλει εποχή Δένδια στη ΝΔ. Η νέα δημοσκόπηση της Metron απέδειξε πως αλλάζουν σιγά, σιγά τα δεδομένα για την κυβέρνηση με την παρουσία Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΠΑΣΟΚ: Διεύρυνση… προσεχώς
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

ΠΑΣΟΚ: Διεύρυνση… προσεχώς

Ποιος είναι ο στόχος της επιτροπής διεύρυνσης που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ- Η ολιγομελής ομάδα, ο ρόλος Σκανδαλίδη και η στρατηγική του «επαναπατρισμού»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας και το κρίσιμο ερώτημα
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας και το κρίσιμο ερώτημα

Μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες, ο Άδωνις Γεωργιάδης «χτύπησε» τρείς φορές τον Νίκο Δένδια επιχειρώντας να κλιμακώσει την ένταση μεταξύ των δυο ισχυρών ανδρών της Νέας Δημοκρατίας (Μητσοτάκης και Δένδιας)

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Καταδικάζει το εξώδικο Δημητριάδη σε Κασσελάκη ο γραμματέας των Ευρωπαίων Δημοκρατών Σάντρο Γκότζι
Δήλωση Γκότζι 22.10.25

Καταδικάζει το εξώδικο Δημητριάδη σε Κασσελάκη ο γραμματέας των Ευρωπαίων Δημοκρατών

«Τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπογράμμισε ο γραμματέας των Ευρωπαίων Δημοκρατών και ευρωβουλευτής, Σάντρο Γκότζι

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα – Ρούτσι
Παρασκήνιο 22.10.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα – Ρούτσι

Πώς «έκλεισε» η συνάντηση του Χάρη Δούκα και του Πάνου Ρούτσι - Τα δύο δώρα της ομάδας «μέχρι τέλους» στον Δήμαρχο Αθήνας και η κάλυψη Τσουκαλά στην κόντρα με την κυβέρνηση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Χαρίτσης: Επικίνδυνη θεσμική εκτροπή οι αντιδημοκρατικές επιλογές Μητσοτάκη
Νέα Αριστερά 22.10.25

Χαρίτσης: Επικίνδυνη θεσμική εκτροπή οι αντιδημοκρατικές επιλογές Μητσοτάκη

«Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς κοινωνική διαμαρτυρία», σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, εξαπολύοντας μύδρους κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Σύνταξη
Φαραντούρης: Απαράδεκτες οι περικοπές 1,3 δισ. στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό
Δριμεία κριτική 22.10.25

Φαραντούρης: Απαράδεκτες οι περικοπές 1,3 δισ. στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ χαρακτήρισε «πετσοκομμένο, ελλιποβαρή και αναντίστοιχο προς τις πραγματικές ανάγκες της ευρωπαϊκής μας οικογένειας» τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 23.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με τον Α’ τόμο του ιστορικού μυθιστορήματος «Θέκλη», τα πρακτικά του συνεδρίου «50 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής», το περιοδικό VITA, ένα αφιέρωμα για την ζωή του Διονύση Σαββόπουλου και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον

Ο Όμιλος AKTOR είναι ένας πολυδιάστατος επιχειρηματικός Όμιλος στον χώρο των υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, με στόχο να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους και την κοινωνία.

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του το Σάββατο στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης
Το Σάββατο 23.10.25

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Διονύση Σαββόπουλου στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών

Η σορός θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 8:30 έως τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου - Ο Διονύσης Σαββόπουλος θα ταφεί στη συνέχεια στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00

Σύνταξη
Γάζα: Η γη των νεκρών είναι το μόνο καταφύγιο των ζωντανών – Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι κατασκηνώνουν σε νεκροταφεία
Γάζα 23.10.25

«Η γη των νεκρών είναι το μόνο καταφύγιο των ζωντανών» - Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι κατασκηνώνουν σε νεκροταφεία

Η Γάζα έχει καλυφθεί με 61 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών - Ο εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι καταφεύγουν σε νεκροταφεία για να στήσουν ένα πρόχειρο κατάλυμα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Για εγκληματική οργάνωση οι 37 – Βαρύ κατηγορητήριο
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 23.10.25

Για εγκληματική οργάνωση οι 37 του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βαρύ κατηγορητήριο

Οι συλληφθέντες αναμένεται να λάβουν προθεσμία μέσα στο επόμενο πενθήμερο προκειμένου να απολογηθούν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Τα αδικήματα για τα οποία άσκησε δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου

Δώσαμε after work ραντεβού με την iconic χλωρίνη Klinex, τη μόνη χλωρίνη που απολυμαίνει, και ζήσαμε ένα άκρως δημιουργικό απόγευμα γεμάτο χρώμα και θετική ενέργεια.

Σύνταξη
Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης
Πολιτισμός 23.10.25

Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης

Συνάντηση του Δημάρχου Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την υπογραφή της αποκατάστασης της ρωμαϊκής στοάς.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση ΗΠΑ: Η πλειοψηφία πιστεύει ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τους θεσμούς για να επιτεθεί σε αντιπάλους του
Κόσμος 23.10.25

Αυξάνεται η ανησυχία για τον Τραμπ και εντός των Ρεπουμπλικανών - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ δείχνει ότι εννέα μήνες μετά την μετακόμιση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο οι Αμερικανοί είναι όλο και πιο ανήσυχοι για τις διχαστικές τακτικές του

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)
Μπάσκετ 23.10.25

Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τη χημεία του με τον Μάιλς Τέρνερ και την εμπειρία του απέναντι στον Κρις Μίντλετον, μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Σύνταξη
Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»

Στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών έξι διακεκριμένοι ομιλητές αναλύουν τις προκλήσεις και τους προβληματισμούς της εποχής

Σύνταξη
Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)
Euroleague 23.10.25

Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε χρήματα, χρυσό και ρολόγια στο σπίτι του διαιτητή της Euroleague.

Σύνταξη
Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών
Κόσμος 23.10.25

Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών

Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται αύξηση των ανθρώπων που αδυνατούν να εφοδιαστούν τα απαραίτητα φάρμακα, κάτι που προκαλεί ανησυχία για μία επικείμενη υγειονομική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη

Την επίθεση της Αστυνομίας στην κινητοποίηση στο Μεταξουργείο, κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής εκ μέρους του ΚΚΕ, η Μαρία Κομνηνάκα - «Το χαρακτήρα ποιου μνημείου διαφύλασσε η κυβέρνηση στο Μεταξουργείο και παρέταξε εκεί τα ΜΑΤ;», διερωτήθηκε

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο