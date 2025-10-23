Ψήφισαν τα ίδια, εννοούν άλλα Μητσοτάκης και Δένδιας – Οι σχεδιασμοί που δεν βγαίνουν στο Μαξίμου, τα μέτωπα και οι αντιφάσεις

Όσο και αν η βασική στόχευση του μεγάρου Μαξίμου ήταν, με μια τόσο συγκρουσιακή κίνηση όπως η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, να πολώσει και να δυναμιτίσει το πολιτικό κλίμα προκειμένου να αλλάξει την ατζέντα και να την πάει σε βολικά για το ίδιο πεδία, εντέλει ούτε και αυτό του βγήκε.

Αντιθέτως αυτό που κατάφερε, είναι να γίνει πιο ορατό από ποτέ το ρήγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Δένδια, το οποίο φαντάζει πλέον αγεφύρωτο και τα χαρακώματα παραμένουν, όσο και αν η ψήφιση της τροπολογίας φέρνει σε αυτή τη φάση και την κατάπαυση του πυρός.

Ούτως ή άλλως δεν αναμενόταν ο υπουργός Άμυνας να μην ψηφίσει την τροπολογία, αφού κάτι τέτοιο θα σήμαινε και επιλογή παραίτησής του, ενώ είχε συνυπογράψει την τροπολογία, καθώς όσο παραμένει υπουργός της παρούσας κυβέρνησης, είναι προφανές ότι αναγνωρίζει πως ο πρωθυπουργός είναι άλλος.

Εννοούν άλλα ο καθένας

Όμως μπορεί Μητσοτάκης και Δένδιας να ψήφισαν τα ίδια, ωστόσο ο καθένας εννοεί άλλα, όπως κατέστη σαφές από την καταγεγραμμένη πλέον διαφοροποίηση και διαφωνία του υπουργού Άμυνας, ο οποίος μάλιστα «άδειασε» τον πρωθυπουργό, την ώρα που ο τελευταίος βρισκόταν ακόμα στο βήμα της Βουλής.

Όσο και αν την επόμενη μέρα (χθες το πρωί) ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχείρησε να αμβλύνει τις εντυπώσεις με αιχμές προς τον κ. Δένδια, τόσο για την επίκλησή του τελευταίου στη σχετική τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κ. Τασούλα, όσο και λέγοντας ότι «ο υπουργός Άμυνας, με τον οποίο είχα επικοινωνήσει προσωπικά πριν καταθέσω τη σχετική διάταξη, δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο της διάταξης» (ρ/σ ΣΚΑΪ).

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κυρ. Μητσοτάκης ζήτησε και από το ΥΠΕΘΑ «να προτείνει λύσεις και σκέψεις για το πώς μπορούμε πραγματικά να αναδείξουμε και να προστατεύσουμε αυτό το Μνημείο».

Ουσιαστικά την προηγούμενη μέρα ο υπουργός Άμυνας είχε διαφοροποιηθεί με ηχηρό τρόπο, από μια τροπολογία που ανέθετε αρμοδιότητες στον ίδιο (προκειμένου να του πετάξει το μπαλάκι μετά την προηγούμενη διαφοροποίησή του για τον Π. Ρούτσι) και η οποία είχε καταστεί απολύτως προσωπικό θέμα του πρωθυπουργού.

Προσωπικά ο πρωθυπουργός

Ήταν ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης που την ανακοίνωσε, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, λέγοντας ότι θα ανατεθεί η «αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη» στο υπουργείο Άμυνας.

Για να σπεύσουν αμέσως μετά κυβερνητικές πηγές να το μαζέψουν και να πουν ότι τα μέτρα τάξης θα παραμείνουν στην αρμοδιότητα της αστυνομίας (κάτι που ήδη αποτέλεσε ένα πρώτο στραπάτσο για το πρωθυπουργικό προφίλ) και τελικά να φτάσουμε, στο ΥΠΕΘΑ να ανατεθεί η αρμοδιότητα για τη συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του μνημείου και του χώρου (η οποία στην πραγματικότητα εντέλει ανατίθεται σε ιδιωτική εταιρεία).

Κι έπειτα ήταν και πάλι ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης που ανέλαβε προσωπικά να υποστηρίξει την τροπολογία αυτή στη Βουλή, όταν και έπεσε ο κεραυνός της ηχηρής διαφοροποίησης, μέσω γραπτής δήλωσης, του απόντα Ν. Δένδια, προκαλώντας ηλεκτροσόκ στο Μαξίμου και επισκιάζοντας πλήρως όλες τις στοχεύσεις και τις επιδιώξεις του κ. Μητσοτάκη από την προσωπική του παρουσία στη Βουλή.

Ανοιχτή σύνδεση με τα Τέμπη

Αλλά και ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο ο Κυρ. Μητσοτάκης επέλεξε να υπερασπιστεί την τροπολογία, φανερώνει επίσης και τα αντιφατικά αφηγήματα στα οποία, ανάλογα με τις εκάστοτε στοχεύσεις του, το μέγαρο Μαξίμου υποπίπτει.

Διότι, από εκεί που το Μαξίμου προσπαθούσε να πείσει ότι «σε ανθρώπινο επίπεδο» στέκεται στο πλευρό του απεργού πείνας Π. Ρούτσι, αλλά ότι δεν «παρεμβαίνει» στη Δικαιοσύνη, τώρα είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός που πλέον συνδέει ανοιχτά την απόφασή του να φέρει την τροπολογία, με την υπόθεση των Τεμπών και την υπόμνησή της στο χώρο μπροστά στη Βουλή. Και μάλιστα παρ’ ότι ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι «δεν στρεφόμαστε εναντίον κανενός γονιού», είναι ο ίδιος που στην πραγματικότητα ανοίγει ευθέως μέτωπο με τους συγγενείς των θυμάτων.

Μέτωπο με τους συγγενείς

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός θέλησε να πει (ρ/σ ΣΚΑΪ) πως «δεν νομίζω ότι μας αρέσει αυτή η εικόνα την οποία αντικρίζουμε σήμερα» στο Σύνταγμα, προσθέτοντας ότι «αυτός ήταν και ο σκοπός αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας».

Και στη συνέχεια ρώτησε: «Γιατί, όμως, να μονοπωλεί το Μνημείο αυτό αυτή μόνο η διαμαρτυρία (σ.σ. για τα Τέμπη); Γιατί δεν θα δίναμε με αυτή τη λογική τη δυνατότητα και στους συγγενείς των νεκρών του Ματιού, της Μάνδρας, στους συγγενείς των νεκρών της τρομοκρατίας, να πάνε να κάνουν το ίδιο; Και πού σταματάει τελικά αυτό;»

Για να φτάσει να μη διστάσει να χαρακτηρίσει την παρουσία των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα «προσπάθεια πολιτικού ακτιβισμού», κατηγορώντας τους ουσιαστικά ότι έγιναν αθύρματα κάποιων πολιτικών χώρων που επιδιώκουν «κατάσταση αναταραχής».

Συγκεκριμένα είπε ότι «αυτή είναι μια προσπάθεια πολιτικού ακτιβισμού, η οποία, μάλιστα, δεν ξεκίνησε από τους γονείς -μην κοροϊδευόμαστε-, ξεκίνησε από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι εργαλειοποίησαν κάποιους γονείς -το τονίζω αυτό- για να πετύχουν μια γενικότερη κατάσταση αναταραχής».

Κι ενώ ο Κυρ. Μητσοτάκης θέλει πάση θυσία να σπρώξει κάπου μακριά από το χώρο μπροστά στη Βουλή και να βγάλει από το κεντρικό οπτικό πεδίο του πολιτικού συστήματος την υπόθεση των Τεμπών, συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στο μέτωπο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ευρωπαϊκή εισαγγελία να μιλά για τον εντοπισμό μιας οργανωμένης εγκληματικής ομάδας.

Ρήγματα

Την ίδια ώρα όμως πυκνώνουν και τα μέτωπα και τα ρήγματα του μεγάρου Μαξίμου με κορυφαία πολιτικά πρόσωπα τόσο εντός όσο και εκτός της «γαλάζιας» παράταξης.

Μέτωπα και ρήγματα που αποσυσπειρώνουν διαφορετικά ακροατήρια στα οποία επιχειρεί να απευθυνθεί ο Κυρ. Μητσοτάκης. Είτε τα ακροατήρια αυτά αφορούν το παραδοσιακό κομμάτι της βάσης της ΝΔ (το οποίο εκφράζουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κ. Καραμανλής και Αντ. Σαμαράς), είτε αφορούν κεντρογενή ακροατήρια στα οποία επένδυσε ο κ. Μητσοτάκης προκειμένου να ανέλθει στην εξουσία (και τα οποία αποσυσπειρώνει η κριτική του Ευάγγελου Βενιζέλου, πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου).

Μόνο στην ίδια συνέντευξη (ρ/σ ΣΚΑΪ) ο πρωθυπουργός θέλησε να απαντήσει στην κριτική του Ευάγγελου Βενιζέλου (υποστηρίζοντας ότι δεν έχει η χώρα «πρόβλημα διακυβερνησιμότητας», αλλά «η αντιπολίτευση»), να εκτοξεύσει «καρφιά» κατά του Κώστα Καραμανλή (λέγοντας ότι «όσοι ρίχνουν νερό στον μύλο της αμφισβήτησης της Δικαιοσύνης κάνουν μεγάλο λάθος -και αυτό ισχύει για όλους- για τον απλούστατο λόγο ότι αυτό κινδυνεύει να γίνει μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία») και να χαρακτηρίσει «τουλάχιστον παράξενο» το ότι μετριούνται στις δημοσκοπήσεις «κόμματα που δεν υπάρχουν», βάζοντας μέσα σε αυτά και την περίπτωση του Αντ. Σαμαρά.

Σε άλλη κατεύθυνση

Πάντως η Ντόρα Μπακογιάννη, κινούμενη σε εντελώς άλλη κατεύθυνση, αναφερόμενη στα ελληνοτουρκικά, δήλωσε (OPEN) ότι «εγώ θα ήθελα να δω όλους τους τέως πρωθυπουργούς να κάθονται γύρω από ένα τραπέζι» διότι «όλοι αυτοί έχουν ένα αυξημένο αίσθημα ευθύνης, έχουν διαχειριστεί τα θέματα». Και ρητά όσον αφορά τους πρώην πρωθυπουργούς, αναφέρθηκε στον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Γιώργο Παπανδρέου, ενώ συμπεριέλαβε ως πρώην αντιπρόεδρο και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Και μάλιστα για τον κ. Σαμαρά, παρά το ιστορικό της μεταξύ τους σύγκρουσης, η κ. Μπακογιάννη είπε πως του αναγνωρίζει ότι «ήταν ένας υπεύθυνος πρωθυπουργός», με τις δηλώσεις της να προκαλούν αίσθηση.