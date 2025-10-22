Οργανωμένη εγκληματική ομάδα. λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις 37 συλλήψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πώς δρούσε

Νέες διαστάσεις λαμβάνει πλέον το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις συλλήψεις 37 ατόμων και δεκάδες εφόδους σε σπίτια και γραφεία, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ. έπειτα από σχετική έρευνα που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα (EPPO).

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εντοπίστηκε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό σχέδιο απάτης μεγάλης κλίμακας σε βάρος επιδοτήσεων και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δραστηριότητα μέχρι σήμερα.

Κατηγορούνται ότι εκμεταλλεύονταν διαδικαστικά κενά στην υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν γεωργικές επιδοτήσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου για την Καθοδήγηση και Εγγύηση της Κοινοτικής Ενίσχυσης (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

«Τα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας είναι επίσης ύποπτα για δόλια δήλωση γεωργικών εκτάσεων και βοσκοτόπων που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Υποτίθεται ότι διόγκωσαν τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τα επιδόματα που δικαιούνταν.

Για να καλύψουν την προέλευση των χρημάτων, χρησιμοποιούσαν εικονικά τιμολόγια και δίκτυο τραπεζικών λογαριασμών με μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων, ώστε να ενσωματώνονται σταδιακά με νόμιμα έσοδα.

Τμήμα των παράνομων κερδών φαίνεται να φέρεται να δαπανήθηκε για είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, προκειμένου να συγκαλυφθούν τα κεφάλαια ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, 324 άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δικαιούχοι επιδοτήσεων, προκαλώντας ζημία που εκτιμάται ότι υπερβαίνει πάνω από 19,6 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτούς, οι 42 θεωρείται ότι εμπλέκονται στην υπόθεση ως μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας.

Τα περισσότερα από αυτά τα άτομα φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους εξυπηρετούσε αποκλειστικά τη διευκόλυνση της απάτης.

Οι έρευνες και οι έρευνες έλαβαν την υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Σημειώνεται πως στελέχη του ελληνικού FBI πέρασαν χειροπέδες σε 37 άτομα σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις που έγιναν σε Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα, Αττική και Κρήτη, καθώς δήλωναν ψευδή στοιχεία και εισέπρατταν επιδοτήσεις εκατομμυρίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες, είναι ένας σερβιτόρος, ένας dj αλλά και ένας οικοδόμος.

Ο 38χρονος που εμφανιζόταν ως αγρότης και μένει στα Γιαννιτσά, είχε αναλάβει να βρίσκει πρόσωπα και εκτάσεις, οι οποίες δεν έχουν δηλωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα πριν από ένα χρόνο για ψευδή δήλωση έκτασης που ανήκε σε άλλον.