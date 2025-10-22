newspaper
Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αννόβερο – Αναφορές για τραυματίες
Οργανωμένη εγκληματική ομάδα. λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις 37 συλλήψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πώς δρούσε
Ελλάδα 22 Οκτωβρίου 2025 | 19:30

Οργανωμένη εγκληματική ομάδα. λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις 37 συλλήψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πώς δρούσε

Η ζημία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται σε 19,6 εκατ. ευρώ.

Αδράνεια: «Ξέρω τι θέλω να κάνω: Γιατί δεν μπορώ να το κάνω;»

Αδράνεια: «Ξέρω τι θέλω να κάνω: Γιατί δεν μπορώ να το κάνω;»

Spotlight

Νέες διαστάσεις λαμβάνει πλέον το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις συλλήψεις 37 ατόμων και δεκάδες εφόδους σε σπίτια και γραφεία, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ. έπειτα από σχετική έρευνα που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα (EPPO).

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εντοπίστηκε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό σχέδιο απάτης μεγάλης κλίμακας σε βάρος επιδοτήσεων και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δραστηριότητα μέχρι σήμερα.

Κατηγορούνται ότι εκμεταλλεύονταν διαδικαστικά κενά στην υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν γεωργικές επιδοτήσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου για την Καθοδήγηση και Εγγύηση της Κοινοτικής Ενίσχυσης (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

«Τα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας είναι επίσης ύποπτα για δόλια δήλωση γεωργικών εκτάσεων και βοσκοτόπων που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Υποτίθεται ότι διόγκωσαν τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τα επιδόματα που δικαιούνταν.

Για να καλύψουν την προέλευση των χρημάτων, χρησιμοποιούσαν εικονικά τιμολόγια και δίκτυο τραπεζικών λογαριασμών με μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων, ώστε να ενσωματώνονται σταδιακά με νόμιμα έσοδα.

Τμήμα των παράνομων κερδών φαίνεται να φέρεται να δαπανήθηκε για είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, προκειμένου να συγκαλυφθούν τα κεφάλαια ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, 324 άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δικαιούχοι επιδοτήσεων, προκαλώντας ζημία που εκτιμάται ότι υπερβαίνει πάνω από 19,6 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτούς, οι 42 θεωρείται ότι εμπλέκονται στην υπόθεση ως μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας.

Τα περισσότερα από αυτά τα άτομα φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους εξυπηρετούσε αποκλειστικά τη διευκόλυνση της απάτης.

Οι έρευνες και οι έρευνες έλαβαν την υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Σημειώνεται πως στελέχη του ελληνικού FBI πέρασαν χειροπέδες σε 37 άτομα σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις που έγιναν σε Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα, Αττική και Κρήτη, καθώς δήλωναν ψευδή στοιχεία και εισέπρατταν επιδοτήσεις εκατομμυρίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες, είναι ένας σερβιτόρος, ένας dj αλλά και ένας οικοδόμος.

Ο 38χρονος που εμφανιζόταν ως αγρότης και μένει στα Γιαννιτσά, είχε αναλάβει να βρίσκει πρόσωπα και εκτάσεις, οι οποίες δεν έχουν δηλωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα πριν από ένα χρόνο για ψευδή δήλωση έκτασης που ανήκε σε άλλον.

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Φουλάρει με LNG η Ελλάδα – Πώς θα κινηθούν οι τιμές

Φυσικό αέριο: Φουλάρει με LNG η Ελλάδα – Πώς θα κινηθούν οι τιμές

World
Λαγκάρντ: Να μπει τέλος στον κατακερματισμό των αγορών στην Ευρώπη

Λαγκάρντ: Να μπει τέλος στον κατακερματισμό των αγορών στην Ευρώπη

inWellness
inTown
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από τον πατέρα έμαθε η ΕΛ.ΑΣ. τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι – Δεν ενημέρωσαν ΕΚΑΒ και Ευαγγελισμός
Ελλάδα 22.10.25

Από τον πατέρα έμαθε η ΕΛ.ΑΣ. τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι – Δεν ενημέρωσαν ΕΚΑΒ και Ευαγγελισμός

Πολύτιμος χρόνος χάθηκε από την καθυστερημένη ενημέρωση της Αστυνομίας για τον θάνατο της ανήλικης έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι - Άλλες δύο κλήσεις για μέθη και λιποθυμία από το ίδιο σημείο είχε δεχθεί το ΕΚΑΒ

Σύνταξη
Μεσσηνία: Θα δώσουν απαντήσεις για το διπλό φονικό οι τηλεφωνικές συνομιλίες του 22χρονου «συνεργού»;
Ελλάδα 22.10.25

Μεσσηνία: Θα δώσουν απαντήσεις για το διπλό φονικό οι τηλεφωνικές συνομιλίες του 22χρονου «συνεργού»;

Αρκετές είναι οι συνομιλίες του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας, με τις Αρχές να αναμένουν το σύνολο των δεδομένων από την άρση απορρήτου.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Μπανάνες με 39 κιλά κοκαΐνης εντοπίστηκαν στον Πειραιά – Η αξία ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ
Από την ΑΑΔΕ 22.10.25

Μπανάνες με 39 κιλά κοκαΐνης εντοπίστηκαν στον Πειραιά - Η αξία ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από στοχευμένες ενέργειες και αξιοποίηση πληροφοριών ανάλυσης και εκτίμησης κινδύνου από στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της ΓΔ ΣΔΟΕ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου στο δημοτικό συμβούλιο – «Έκανε τη ζωή μας πιο όμορφη»
Τίμησε τη μνήμη 22.10.25

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης - «Έκανε τη ζωή μας πιο όμορφη»

Ο δήμος Θεσσαλονίκης τίμησε τη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου - «Ας κρατήσουν οι χοροί με τα τραγούδια του για πάντα», τόνισε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου

Σύνταξη
Νεκρή δεκαεξάχρονη έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι – Εξετάζεται αν είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ
Ελλάδα 22.10.25

Νεκρή δεκαεξάχρονη έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι – Εξετάζεται αν είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ

Ο πατέρας της 16χρονης ενημέρωσε την Αστυνομία το πρωί της Κυριακής - Οι φίλοι της κάλεσαν το 166 όταν η ανήλικη έπεσε αναίσθητη στη μέση του δρόμου

Σύνταξη
Τρίκαλα: Μαρτυρικός ο θάνατος της 54χρονης – Διαψεύδουν οι δικηγόροι του 18χρονου ότι μίλησε για τα αίτια της δολοφονίας
Ελλάδα 22.10.25

Τρίκαλα: Μαρτυρικός ο θάνατος της 54χρονης – Διαψεύδουν οι δικηγόροι του 18χρονου ότι μίλησε για τα αίτια της δολοφονίας

Ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του με μια πετσέτα έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή - Ποτέ δεν είπε ότι ήθελε να σκοτώσει τη μητέρα του, λένε οι δικηγόροι του

Σύνταξη
Μεσσηνία: Οι γρίφοι του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Τι αναφέρουν οι περιγραφές των εμπλεκόμενων
Ελλάδα 22.10.25

Μεσσηνία: Οι γρίφοι του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Τι αναφέρουν οι περιγραφές των εμπλεκόμενων

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που ερευνούν το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, εκτιμούν ότι οι δύο 22χρονοι νεαροί στην μαραθώνια απολογία τους δεν έχουν πει όλη την αλήθεια.

Σύνταξη
Υπόθεση ναρκωτικών στην Καλλιθέα: Σε δίκη 48 κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών
Ελλάδα 22.10.25

Υπόθεση ναρκωτικών στην Καλλιθέα: Σε δίκη 48 κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών, η οποία, αξιοποιώντας τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και απομαγνητοφωνήσεις, κατέληξε στην εξάρθρωση δικτύου που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην Καλλιθέα

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. για τον «Φραπέ» – Κατείχε 7 αυτοκίνητα και μια Jaguar
Ελλάδα 22.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. για τον «Φραπέ» – Κατείχε 7 αυτοκίνητα και μια Jaguar

Με βάση τα ευρήματα αυτά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, διαβιβάζει τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κοινή ανακοίνωση Φενέρμπαχτσε και Εφές κατά Euroleague: «Δεν συναινέσαμε για την επιστροφή των Μακάμπι και Χάποελ στο Ισραήλ»
Μπάσκετ 22.10.25

Κοινή ανακοίνωση Φενέρμπαχτσε και Εφές: «Δεν συναινέσαμε για την επιστροφή των Μακάμπι και Χάποελ στο Ισραήλ»

Οι Φενέρμπαχτσε και Ανατολού Εφές εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση πως αρνούνται την επιστροφή Μακάμπι και Χάποελ στο Ισραήλ, παρά την ανακοίνωση της Euroleague.

Σύνταξη
Άρης: Χάνει τον Καντεβέρε ξανά λόγω τραυματισμού
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Άρης: Χάνει τον Καντεβέρε ξανά λόγω τραυματισμού

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε, μετά τον τραυματισμό του στη σημερινή (22/10) προπόνηση έδειξαν ότι υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο. Θα υποβληθεί σε επέμβαση

Σύνταξη
Αποτυχία, μακριά μαλλιά, μαθήτρια για πάντα: Η Ντέμι Μουρ είναι η Γυναίκα της Χρονιάς για το Glamour
Icon 22.10.25

Αποτυχία, μακριά μαλλιά, μαθήτρια για πάντα: Η Ντέμι Μουρ είναι η Γυναίκα της Χρονιάς για το Glamour

Το 2025 ήταν η χρονιά της Ντέμι Μουρ, της 62χρονης σταρ του Χόλιγουντ που ξέρει πια ότι δεν υπάρχει λόγος να τα ξέρεις όλα σε αυτή τη ζωή, αρκεί να θες να μαθαίνεις 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα – Ρούτσι
Παρασκήνιο 22.10.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα – Ρούτσι

Πώς «έκλεισε» η συνάντηση του Χάρη Δούκα και του Πάνου Ρούτσι - Τα δύο δώρα της ομάδας «μέχρι τέλους» στον Δήμαρχο Αθήνας και η κάλυψη Τσουκαλά στην κόντρα με την κυβέρνηση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Χαρίτσης: Επικίνδυνη θεσμική εκτροπή οι αντιδημοκρατικές επιλογές Μητσοτάκη
Νέα Αριστερά 22.10.25

Χαρίτσης: Επικίνδυνη θεσμική εκτροπή οι αντιδημοκρατικές επιλογές Μητσοτάκη

«Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς κοινωνική διαμαρτυρία», σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, εξαπολύοντας μύδρους κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Αστερίξ Μπέβερεν 3-0: Επιβλητικό το πρώτο βήμα από τις «ερυθρόλευκες»
CEV Champions League 22.10.25

Ολυμπιακός – Αστερίξ Μπέβερεν 3-0: Επιβλητικό το πρώτο βήμα από τις «ερυθρόλευκες»

Κυρίαρχος από το ξεκίνημα ο Ολυμπιακός, επικράτησε εύκολα στου Ρέντη της βελγικής Αστερίξ (3-0 σετ) και έκανε μεγάλο βήμα για την πρόκρισή του στον επόμενο γύρο του γυναικείου CEV Champions League

Σύνταξη
Μπεν Στίλερ: «Το να λες την αλήθεια για την εξουσία είναι το πιο σημαντικό πράγμα»
«Αναλογικός κόσμος» 22.10.25

Μπεν Στίλερ: «Το να λες την αλήθεια για την εξουσία είναι το πιο σημαντικό πράγμα»

Ο Μπεν Στίλερ δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του, ότι τόσο το πολιτικό κλίμα που επικρατεί στις ΗΠΑ όσο και η τεχνολογία φέρνουν τους κωμικούς αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κόντης: «Γι’ αυτό είπα ότι ένα γρήγορο γκολ μπορεί να αποσυντονίσει μια ομαδα»
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Κόντης: «Γι’ αυτό είπα ότι ένα γρήγορο γκολ μπορεί να αποσυντονίσει μια ομαδα»

Χρήστος Κόντης και Άνταμ Τσέριν μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης των πράσινων στην Ολλανδία κόντρα στη Φέγενορντ για την 3η αγωνιστική του Europa League.

Σύνταξη
Live streaming: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 22.10.25

Live streaming: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός

Live streaming: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 20:00 την αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ
Champions League 22.10.25

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
LIVE: Γαλατάσαραϊ – Μπόντο/Γκλιμτ
Champions League 22.10.25

LIVE: Γαλατάσαραϊ – Μπόντο/Γκλιμτ

LIVE: Γαλατάσαραϊ – Μπόντο/Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλατάσαραϊ – Μπόντο/Γκλιμτ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: Έτσι γράφτηκε το Ζεϊμπέκικο – Η οργή της Χούντας, η ποπ Μπέλου και ο Καζαντζίδης
Ύμνος 22.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: Έτσι γράφτηκε το Ζεϊμπέκικο – Η οργή της Χούντας, η ποπ Μπέλου και ο Καζαντζίδης

Το Ζεϊμπέκικο, ένα από τα πολλά κομμάτια που ο Διονύσης Σαββόπουλος μας κληροδότησε για να θυμόμαστε τις ρίζες μας είναι η ροκ κάθαρση μιας Ελλάδας με ψυχή ανθεκτικά λαϊκή -και προδομένη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φαραντούρης: Απαράδεκτες οι περικοπές 1,3 δισ. στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό
Δριμεία κριτική 22.10.25

Φαραντούρης: Απαράδεκτες οι περικοπές 1,3 δισ. στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ χαρακτήρισε «πετσοκομμένο, ελλιποβαρή και αναντίστοιχο προς τις πραγματικές ανάγκες της ευρωπαϊκής μας οικογένειας» τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Σύνταξη
Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»

Ο τεχνικός της Φέγενορντ, Ρόμπιν Φαν Πέρσι, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό (23/10, 19:45) και τόνισε πως δεν υπάρχει άλλος αποτέλεσμα για την ομάδα του εκτός από τη νίκη.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι γράφουν οι Financial Times για το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 22.10.25

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έφτασε μέχρι τους FT - Τι λέει για τους DJs και τα γκαρσόνια που έπαιρναν επιδοτήσεις

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις που κατέληγαν σε ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό ή κτηνοτροφικό κλάδο αναφέρονται οι Financial Times σε δημοσίευμά τους

Σύνταξη
Γαλλία: Και δεύτερη ληστεία σε μουσείο μετά το Λούβρο
Κόσμος 22.10.25

Και δεύτερη ληστεία σε γαλλικό μουσείο μετά το Λούβρο - Εκλεψαν πολύτιμα νομίσματα

Οι υπάλληλοι του μουσείου που ανέλαβαν τα καθήκοντά τους το πρωί παρατήρησαν ότι η συρόμενη πόρτα της εισόδου είχε παραβιαστεί και ότι μια βιτρίνα που περιείχε χρυσά και ασημένια νομίσματα είχε σπάσει.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου στο δημοτικό συμβούλιο – «Έκανε τη ζωή μας πιο όμορφη»
Τίμησε τη μνήμη 22.10.25

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης - «Έκανε τη ζωή μας πιο όμορφη»

Ο δήμος Θεσσαλονίκης τίμησε τη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου - «Ας κρατήσουν οι χοροί με τα τραγούδια του για πάντα», τόνισε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου

Σύνταξη
Βρετανικό Μουσείο: Ακτιβιστές παρεμβαίνουν σε εκδήλωση και ζητούν να αποσυρθεί χορηγία από πετρελαϊκή εταιρεία
Energy Embargo for Palestine 22.10.25

Βρετανικό Μουσείο: Ακτιβιστές παρεμβαίνουν σε εκδήλωση και ζητούν να αποσυρθεί χορηγία από πετρελαϊκή εταιρεία

«Αν το Βρετανικό Μουσείο θέλει πραγματικά να αναμετρηθεί με την πολιτιστική του κληρονομιά, [θα πρέπει] να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζει ενεργά τον ιμπεριαλισμό σήμερα», υποστήριξε μια ακτιβίστρια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν
Βόλεϊ 22.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν

LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπέβερεν για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
