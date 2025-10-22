ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεκάδες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις σε Κρήτη, Αττική και Βόρεια Ελλάδα
Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για λήψη παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Bόρεια Ελλάδα, Αττική και Κρήτη
Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 37 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Γιαννιτσά, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη.
Η δικογραφία αφορά εγκληματική οργάνωση και κακουργηματική απάτη.
Πώς δρούσε το εγκληματικό κύκλωμα
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στα χέρια των αρχών βρίσκονται και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής του εγκληματικού κυκλώματος, ένας 36χρονος και ένας 38χρονος, οι οποίοι συνελήφθησαν σε Κρήτη και Γιαννιτσά, αντίστοιχα.
Ο 36χρονος, που συνελήφθη στην Κρήτη, εργάζεται σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών, ενώ ο 38χρονος, που θεωρείται ως ο εγκέφαλος, φέρεται να έβρισκε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, υπάρχουν ακόμα 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές.
