ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακό παιχνίδι με τις πληρωμές των αγροτών

Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ ακόμα δεν έχουν καταβληθεί περί τα 600 εκατ. ευρώ από τις εκκρεμότητες της προηγούμενης χρονιάς, τα χρήματα που φαίνεται να έχουν εκταμιευτεί μέχρι στιγμής φτάνουν μόλις σε μερικές δεκάδες εκατομμύρια.

Όπως επισημαίνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, αν και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα έπρεπε να πληρωθούν τα παλιά βιολογικά της γεωργίας και της μελισσοκομίας, μέχρι και σήμερα δεν έχουν δει λεφτά στους λογαριασμούς τους. Σύμφωνα μάλιστα με τους αρμόδιους οι πληρωμές αυτές «κόλλησαν» λόγω «διαδικαστικών ζητημάτων» και αναμένεται να προχωρήσουν εντός της ημέρας.

«Υπάρχει μια άτυπη παύση πληρωμών», καταγγέλλει στον ΟΤ ο αγροτοσυνδικαλιστής από την Καρδίτσα Κώστας Τζέλλας, Οι αγρότες, αν και έχουν να πληρωθούν πάνω από 5 μήνες, οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις «τρέχουν», τα έξοδα για να συνεχιστεί η παραγωγική διαδικασία συνεχίζονται, ενώ η επιβίωση για τους ίδιους και τις οικογένειές τους έχει γίνει μαρτύριο.

Την ίδια στιγμή η προθεσμία της 4ης Νοεμβρίου που έχει θέσει με επιστολή της η ΕΕ για ολοκλήρωση του προγράμματος action plan του ΟΠΕΚΕΠΕ, δημιουργεί επιπρόσθετη αγωνία, καθώς αν και ο Οργανισμός έχει τεθεί σε επιτήρηση από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, εδώ και ένα χρόνο, από τον Σεπτέμβριο του 2024, αυτό δεν κατέστη εφικτό.

Επικοινωνιακό παιχνίδι

Ως ένα ακόμα «επικοινωνιακό παιχνίδια» της κυβέρνησης, προκειμένου να καθησυχάσει τις αντιδράσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων χαρακτηρίζει στον ΟΤ τις συνεχείς ανακοινώσεις για τις πληρωμές, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας, καθώς επί της ουσίας ένα σαφές χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει.

«Πρόκειται καθαρά για επικοινωνιακό κυβερνητικό παιχνίδι. Όμως οι παραγωγοί έχουν καταλάβει την κοροϊδία και λένε δεν πάει άλλο. Δεν είναι κοροϊδία όταν οι ίδιοι ανακοινώνουν ότι θα πληρώσουν 153 εκατ. ευρώ από τα 660 εκατ. ευρώ που χρωστάνε από τα προηγούμενα έτη;», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Τζέλλας.

Από Νοέμβρη η βασική ενίσχυση

Τα πράγματα όμως, όπως όλα δείχνουν, θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο με την καθυστέρηση της προκαταβολής του 70% της βασικής ενίσχυσης συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ, η οποία πληρωνόταν το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης η μεγάλη αυτή πληρωμή των αγροτών μετατέθηκε για το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, ημερομηνία που λίγο αργότερα άλλαξε και σύμφωνα με διαρροές, πάει για τα τέλη του μήνα.

«Προετοιμάζει το έδαφος για κυβέρνηση για την παύση των πληρωμών, Το μόνο σίγουρο είναι ότι και τα Χριστούγεννα αν δεν αλλάξει η κατάσταση θα μας βρει στους δρόμους», επισημαίνει ο αγροτοσυνδικαλιστής από την Καρδίτσα.

Ποιες πληρωμές έχουν ανακοινωθεί

Έως 31/10/2025 προγραμματίζονται οι πληρωμές για την ενίσχυση ζωοτροφών (de minimis για φυσικές καταστροφές) ύψους 46 εκατ. ευρώ, για τα φερτά υλικά Daniel ύωους 12 εκατ. ευρώ.

Επίσης, σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ έχει εγκριθεί κονδύλι 63 εκατ. ευρώ για αγορά ζωοτροφών από τους κτηνοτρόφους που αναγκάσθηκαν να περιορίσουν να ζώα τους κατά την περίοδο καραντίνας, λόγω ζωονόσων και 22 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων για θανατωθέντα ζώα από την ευλογιά, από τον Απρίλιο και μετά.

Στις 31 Οκτωβρίου αναμένεται να καταβληθεί η 3η δόση επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

Επιπλέον θα προωθηθούν οι πληρωμές, για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου ύψους 80 εκατ. ευρώ (προκαταβολή πριν από το τέλος του έτους και εξόφληση των συνολικών ενισχύσεων εντός του 2026), τα 178 εκατ. ευρώ για το Μέτρο 23 για αποζημιώσεις παραγωγών λόγω δυσμενών κλιματικών συνθηκών κατά την περσινή χρονιά.

Πηγή: ΟΤ