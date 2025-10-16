Βράζει ο κάμπος με Τσιάρα και Μαξίμου για πληρωμές αγροτών και ΟΠΕΚΕΠΕ

Πολιτικά και επικοινωνιακά, το «γαλάζιο» χάος με τις καθυστερήσεις των πληρωμών προς τους αγρότες – και γενικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ – αποτελεί μια δύσκολη πίστα για την κυβέρνηση της Ν.Δ. Στο συγκεκριμένο blame game του Μαξίμου, είναι αυτονόητο πως ο άνθρωπος που θα χρεωθεί περισσότερο τη φθορά είναι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος μπορεί να βάλει στο τραπέζι το χαρτί της παραίτησης προκειμένου να μην ταυτιστεί μόνο ο ίδιος με μία κυβερνητική αποτυχία.

Το μαρτύριο της σταγόνας με τις πληρωμές των αγροτών έχει ρίξει το Μαξίμου σε κινούμενη άμμο ενώ «στέλνει» τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα σε ηλεκτρική καρέκλα – και μάλιστα με ετοιμόρροπα πόδια λόγω χαρτοφυλακίου. Η αγωνία για το θολό χρονοδιάγραμμα των πληρωμών φέρνει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και, φυσικά, τον υπουργό, ο οποίος κατέχει τη δεδομένη στιγμή το πιο κρίσιμο χαρτοφυλάκιο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας – κυρίως της περιφέρειας- εξέφρασαν σε μυστική σύσκεψη την Τετάρτη όχι μόνο την ανησυχία τους αλλά και την οργή των αγροτών για το θέμα των πληρωμών, μεταφέροντας το αρνητικό κλίμα που επικρατεί.

Τα σενάρια και οι φήμες για ηλεκτρισμένη ατμοσφαίρα μεταξύ Μαξίμου και υπουργείου έχουν φουντώσει. Η πίεση με τις πληρωμές προς τους αγρότες, οι νέοι έλεγχοι της OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και ο στόχος να ολοκληρωθεί το action plan του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τις υποχρεώσεις απέναντι στους αγρότες έχουν δημιουργήσει επιπρόσθετη αγωνία και εκνευρισμό. Φήμες, ήθελαν το μεσημέρι της Πέμπτης και λίγες ώρες μετά τη συνάντηση Τσιάρα με τους γαλάζιους βουλευτές να παραιτείται, κάτι το οποίο εκείνος διέψευσε πως έγινε επίσημα.

Είναι αυτονόητο πως η κρισιμότητα των οροσήμων που έχει να διαχειριστεί το υπουργείο, σε επίπεδο ελέγχων, διαφάνειας και δεσμεύσεων με τις ευρωπαϊκές αρχές αποτελεί κρας – τεστ ενόψει ενός ενδεχόμενου ανασχηματισμού. Το κλίμα είναι βαρύ για την κυβέρνηση και για τους βουλευτές της Ν.Δ., καθώς έρχονται αντιμέτωποι με τους έντιμους παραγωγούς που δεν λαμβάνουν εγκαίρως τις πληρωμές που δικαιούνται ενώ χάνουν και ποσά από τις πληρωμές στους επιτήδειους που δηλώνουν ψευδή παραγωγή.

Ο προβολέας της Ηρώδου Αττικού είναι στραμμένος στην ηγεσία του υπουργείου, στους ελέγχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στην Εξεταστική της Βουλής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στο Μαξίμου και την ηγεσία του υπουργείου είναι συνεχής – και υπάρχει ανοιχτή γραμμή για τα ζητήματα που αφορούν το αγροτικό.

Ενημέρωση με βουλευτές της ΝΔ

Περισσότεροι από είκοσι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σε ενημερωτική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του κόμματος, εξέφρασαν την αγωνία τους για την κατάσταση στον αγροτικό τομέα και ειδικά για τις πληρωμές των αγροτών. Υπάρχουν, επίσης, βουλευτές που αμφισβητούν την απόφαση να «μετακομίσει» ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Η σύσκεψη διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες και το κλίμα που κυριαρχεί στην κυβέρνηση και στην Κ.Ο. είναι αυτό του προβληματισμού και της ανησυχίας. Η σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές απλώνονται πάνω από την ηγεσία του υπουργείου και, κατ’ επέκταση, πάνω από το Μαξίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βουλευτές προειδοποίησαν για τη μεγάλη πίεση που ασκείται από την κοινωνία και τον αγροτικό κόσμο και ζήτησαν να υπάρξει ενημέρωση για τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις που πραγματοποιούνται.

Η κυβέρνηση αποφεύγει να δώσει δεσμεύσεις με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ενώ η προθεσμία της 4ης Νοεμβρίου, που έχει θέσει με επιστολή της η Ε.Ε. για την ολοκλήρωση του action plan του ΟΠΕΚΕΠΕ, δημιουργεί επιπρόσθετη αγωνία. Να σημειωθεί ότι ο Οργανισμός έχει τεθεί σε επιτήρηση από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα εδώ και έναν χρόνο, από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Καθυστέρηση των πληρωμών για τους χιλιάδες έντιμους αγρότες

Όπως αναφέρουν οι παραγωγοί, η καθυστέρηση των πληρωμών για τους χιλιάδες έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους αποτελεί ζήτημα επιβίωσης. Η έλλειψη ρευστότητας εμποδίζει τις νέες σπορές, με χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους να προσπαθούν να βρουν λύση για το πώς θα προχωρήσουν στις καλλιέργειες του φθινοπώρου και πώς θα ταΐσουν τα ζώα τους. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις οι παραγωγοί δεν μπορούν να αγοράσουν βασικά εφόδια ή να καλύψουν το κόστος παραγωγής (λιπάσματα, σπόρους, φάρμακα).

Σε όλα τα παραπάνω προστίθεται και η αιφνιδιαστική έφοδος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) για ακόμη έναν έλεγχο στα οικονομικά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έλεγχοι ενδέχεται να προκαλέσουν «ζητήματα» τα οποία ο Οργανισμός πρέπει να εντοπίσει και να αναδείξει. Σύμφωνα με το Politico, οι ελεγκτές ζήτησαν έγγραφα σχετικά με τη διοικητική δομή του Οργανισμού και τις συμβάσεις του, σύμφωνα με δύο Έλληνες αξιωματούχους που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι συγκεκριμένα ζητήθηκαν το οργανόγραμμα του Οργανισμού, τα στοιχεία των επικεφαλής των Διευθύνσεων, τα μέλη των Δ.Σ. σε βάθος δεκαετίας και οι συμβάσεις με ιδιώτες.