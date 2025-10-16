Σε διάψευση των σεναρίων που ήθελαν να έχει υποβάλει την παραίτησή του προχώρησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας. Με μια σύντομη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνει: «Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου».

Βαριά σύννεφα και καπνός, χωρίς φωτιά

Ο Κώστας Τσιάρας έχει βρεθεί στο στόχαστρο με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές επιδοτήσεων, ενώ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ερευνάται.

«Με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνουμε ως κυβέρνηση, μια μάχη διαρκή και θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα και την αποκατάσταση της διαφάνειας στο σύστημα πληρωμών» αναφέρει ο υπουργός.

Αιχμές για τη διακίνηση σεναρίων

Στη διάψευση της παραίτησή τους σημειώνει ακόμα πως «η αξιοπιστία αυτών των σεναρίων που διακινούνται χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους εμπνευστές τους και όσους πρόθυμα τα υπηρετούν».

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το κλίμα για τον κ. Τσιάρα είναι βαρύ, καθώς «χρεώνεται» όχι μόνο τη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το μπλέξιμο με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και το γεγονός ότι δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο ζήτημα για τους κτηνοτρόφους, αυτό της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, το οποίο «σέρνεται» εδώ κι ένα χρόνο.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όπως οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να πνέουν μένεα κατά της κυβέρνησης. Μάλιστα ο ίδιος ο κ. Τσιάρας πριν λίγες μέρες ήρθε αντιμέτωπος με την οργή τους πριν λίγες μέρες στη Λιβαδειά, όταν οι αγρότες έσπασαν το αστυνομικό μπλόκο και απαίτησαν λύσεις από τον ίδιο.

Μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί πως το θέμα των αποζημιώσεων και των επιδοτήσεων το είχε αναλάβει επί της ουσίας πλέον ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.