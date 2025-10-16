Κ. Τσιάρας: Διαψεύδει τα σενάρια περί παραίτησης – «Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις»
«Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου» αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.
Σε διάψευση των σεναρίων που ήθελαν να έχει υποβάλει την παραίτησή του προχώρησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας. Με μια σύντομη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνει: «Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου».
Βαριά σύννεφα και καπνός, χωρίς φωτιά
Ο Κώστας Τσιάρας έχει βρεθεί στο στόχαστρο με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές επιδοτήσεων, ενώ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ερευνάται.
Αιχμές για τη διακίνηση σεναρίων
