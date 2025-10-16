Παραίτηση σύμφωνα με πληροφορίες υπέβαλε ο Κώστας Τσιάρας – Διαψεύδει η κυβέρνηση

Την παραίτησή του ήθελαν πληροφορίες να έχει υποβάλλει ο Κώστας Τσιάρας που έχει βρεθεί στο στόχαστρο με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές επιδοτήσεων, ενώ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ερευνάται, η οποία ωστόσο δεν έγινε δεκτή από το Μαξίμου. Από πλευράς κυβέρνησης πάντως οι πληροφορίες διαψεύστηκαν αναφέροντας ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το κλίμα για τον κ. Τσιάρα είναι βαρύ, καθώς «χρεώνεται» όχι μόνο τη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το μπλέξιμο με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και το γεγονός ότι δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο ζήτημα για τους κτηνοτρόφους, αυτό της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, το οποίο «σέρνεται» εδώ κι ένα χρόνο.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όπως οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να πνέουν μένεα κατά της κυβέρνησης. Μάλιστα ο ίδιος ο κ. Τσιάρας ήρθε αντιμέτωπος με την οργή τους πριν λίγες μέρες στη Λιβαδειά, όταν οι αγρότες έσπασαν το αστυνομικό μπλόκο και απαίτησαν λύσεις από τον ίδιο. Εξού και η πληροφορία περί παραίτησης, με τις φήμες να κυκλοφορούν εδώ και καιρό, δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Ο κ. Τσιάρας έχει γίνει αποδέκτης και των παραπόνων βουλευτών της ΝΔ που του μεταφέρουν το εξαιρετικά αρνητικό κλίμα που επικρατεί για τους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Το γεγονός ότι ο κ. Τσιάρας έχει δημιουργήσει πρόβλημα που πιέζει το Μαξίμου, το καταδεικνύει το γεγονός ότι το θέμα των αποζημιώσεων και των επιδοτήσεων το είχε αναλάβει επί της ουσίας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

«Δεν λιγοψύχησα ποτέ»

Τις πληροφορίες περί παραίτησής του διέψευσε με ανάρτησή του και ο Κώστας Τσιάρας τονίζοντας «δεν λιγοψύχησα ποτέ» και δηλώνοντας έτοιμος να δώσει τη μάχη για τον πρωτογενή τομέα με επικεφαλής τον πρωθυπουργό.

«Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου. Με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνουμε ως κυβέρνηση, μια μάχη διαρκή και θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα και την αποκατάσταση της διαφάνειας στο σύστημα πληρωμών. Η αξιοπιστία αυτών των σεναρίων που διακινούνται χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους εμπνευστές τους και όσους πρόθυμα τα υπηρετούν» αναφέρει ο κ. Τσιάρας στην ανάρτησή του.