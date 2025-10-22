ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Θεσσαλονίκη κρατούνται οι 34 από τους 37 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης κρατούνται οι 34 από τους 37 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου έδωσαν καταθέσεις στα στελέχη του «ελληνικού FBI» του τμήματος Β. Ελλάδας.

Πρόκειται για 11 άτομα από Πέλλα, 21 από Θεσσαλονίκη και 2 από Γιάννενα.

Τα αρχηγικά μέλη

Ανάμεσά τους και ο ένας εκ των φερόμενων ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για πρώην υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων στα Γιαννιτσά που έπαιρνε επιδοτήσεις από τα δηλωθέντα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση φέρεται να είχε και η σύζυγός του, η οποία είναι επιχειρηματίας στα Γιαννιτσά, μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της οποίας φέρεται να κινήθηκαν χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αύριο θα αναχωρήσουν για την Αθήνα οι 34 από τους 37, όπου θα βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, και θα τους ασκηθούν οι διώξεις.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Οι δικηγόροι τους είπαν στην ΕΡΤ3 ότι οι εντολείς τους δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση, είναι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με αγροτικές εκτάσεις και ποτέ δεν έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτοντας ψευδείς δηλώσεις.

Η προκαταρτική έρευνα των αρχών εμβάθυνε μέχρι το 2018. Με την παρότρυνση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως προχώρησαν τις έρευνές τους για το διάστημα από το 2018 ως το 2022, και στη συνέχεια αυτεπαγγέλτως έφτασαν μέχρι το τέλος του 2024, τελευταία ημερομηνία λήψης παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν καταμετρήσει 3,2 εκ ευρώ στους 42 υπόπτους – οι πέντε εξ αυτών διαφεύγουν της σύλληψης διότι βρίσκονται στο εξωτερικό – ενώ υπάρχει η εκτίμηση ότι το ποσό των παράνομων επιδοτήσεων που έλαβαν θα αγγίξει τα 10 εκ. Ευρώ.