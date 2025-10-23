Ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας και το κρίσιμο ερώτημα

Αν Μαξίμου και Πεντάγωνο επιχειρούν τις τελευταίες ώρες να κατεβάσουν τους τόνους ώστε μια μετωπική σύγκρουση μεταξύ Μητσοτάκη και Δένδια να αποφευχθεί, ο Άδωνις Γεωργιάδης φαίνεται πως βρήκε την ευκαιρία ανοίξει εκ νέου μέτωπο με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες, ο Άδωνις Γεωργιάδης «χτύπησε» τρείς φορές τον Νίκο Δένδια επιχειρώντας να κλιμακώσει την ένταση μεταξύ των δυο ισχυρών ανδρών της Νέας Δημοκρατίας (Μητσοτάκης και Δένδιας), να φέρει σε δύσκολη θέση τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και εν τέλει να εκθέσει τον υπουργό Εθνικής Άμυνας τόσο στο δεξιό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας όσο όμως και στην μεγάλη δεξαμενή του πολιτικού κέντρου από την οποία και αντλεί δύναμη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Διπλά καρφιά

Χθες στην Βουλή μιλώντας σε δημοσιογράφους έκανε ένα βιτριολικό σχόλιο για την στάση Δένδια λέγοντας πως «εγώ δεν θα υποστήριζα νομοσχέδιο που υπογράφω μόνο αν ήμουν σε ΜΕΘ ή σε κώμμα». Ο στόχος του διττός. Πρώτον να εμφανίσει τον Νίκο Δένδια ως … φυγόπονο υπουργό που δεν παρίσταται στο κοινοβούλιο.

Κυρίως όμως ήθελε να τον «κοντύνει» εμφανίζοντας τον ως… ντεμέκ αντάρτη που παρότι υπογράφει μια τροπολογία στην Βουλή δεν την υπερασπίζεται.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας, σε ανάρτηση του είχε αφήσει ξανά αιχμές κατά του Νίκου Δένδια χωρίς και πάλι χωρίς όμως να τον κατονομάζει. «Η Πολιτική, σας το έχω πει πολλές φορές, είναι Εφαρμοσμένη Τέχνη, το μόνον που μετράει είναι το αποτέλεσμα και να αλλάζεις την ζωή των ανθρώπων που σε εμπιστεύονται προς το καλύτερο. Πράξεις, αποτέλεσμα και δράση, όχι εικόνα, πόζα και ωραία μετρημένα λόγια με στόχο την επόμενη δημοσκόπηση».

Η επιχείρηση κλιμάκωσης

Και αν τα χθεσινά ήταν δυο καρφιά, τα όσα είπε την Δευτέρα σε τηλεοπτική εκπομπή ήταν μια σαφής προσπάθεια να πετάξει το γάντι στον υπουργό Εθνικής Άμυνας. Σε ερώτηση για το εάν θα πρέπει να σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών ο υπουργός απάντησε: «Το ερώτημα είναι σωστό και θα πρέπει από αύριο να απευθυνθεί στον αρμόδιο υπουργό. Από αύριο ο αρμόδιος υπουργός, θα είναι ο Δένδιας. Στην επόμενη συνέντευξη, ρωτήστε τον τι θα κάνει. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα κρίνει τι θέλει να κάνει με αυτόν τον χώρο».

Η προσπάθεια του υπουργού Υγείας να ανοίξει μέτωπο με τον Νίκο Δένδια δεν είναι ωστόσο μια πρόσκαιρη τακτική αλλά μια στρατηγική επιλογή που εκτείνεται στον χρόνο. Πολλές φορές στο παρελθόν ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε επιχειρήσει να προκαλέσει μια σύγκρουση με τον Νίκο Δένδια χωρίς ωστόσο ποτέ να το πετύχει.

Το επιχείρησε εξάλλου και λίγες ήμερες πριν όταν από βήματος Βουλής ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κράτησε διαφορετική στάση στο ζήτημα της απεργίας του Πάνου Ρούτσι. Ο υπουργός Υγείας είπε ότι θα μπορούσε και αυτός να «παίζει τον καλό», δείχνοντας εμμέσως προς τη μεριά του Νίκου Δένδια για την πρόσφατη παρέμβασή του. «Είπε ο κύριος Δένδιας ότι πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα του πατέρα. Πρέπει το αίτημα του κύριου Ρούτσι να γίνει δεκτό και να γίνουν οι τοξικολογικές εξετάσεις στα οστά και ό,τι άλλο νομίζει όποιος γονέας για αν μην μείνει καμία αμφιβολία. Λέω κάτι διαφορετικό από τον κ. Δένδια; Αυτό πρέπει να γίνει με τέτοιον δικονομικά τρόπο, ώστε να μην οδηγήσει σε καθυστέρηση της έναρξης της δίκης» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Οι πρώτες αιχμές για την… δημοφιλία

Η πρώτη φορά που ο υπουργός Υγείας επιχείρησε να ανοίξει μέτωπο ήταν το μακρινό 2023 και συγκεκριμένα πριν τις εκλογές, όταν άφηνε αιχμές κατά Δένδια για την στάση του στα Τέμπη. «Το να έχεις υπουργούς με μεγάλη δημοφιλία είναι πολύ χρήσιμο σε μία παράταξη. Πολύ χρήσιμο.

Γιατί είναι χρήσιμο σε μία παράταξη; Γιατί σε μία κρίσιμη ώρα, όπου τα πράγματα μπορεί να έχουν πάει και στραβά, μπορεί να έχει μια δύσκολη στιγμή, αυτοί οι υπουργοί που είναι πρώτοι σε δημοφιλία βγαίνουν, καταθέτουν ένα τμήμα από το πολιτικό τους κεφάλαιο για να βοηθήσουν την ομάδα, την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό», είπε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε:

«Εάν την κρίσιμη ώρα, λέω γενικά για τις ομάδες, οι πρώτοι σε δημοφιλία εξαφανίζονται και βγάζουν πάλι τα κάστανα από τη φωτιά οι ίδιοι και οι ίδιοι, αυτό δεν είναι πολύ χρήσιμο για την ομάδα και άρα η πρωτιά στη δημοφιλία να μην τους αξίζει κιόλας».

Όταν ο Άδωνις χρέωνε στον Δένδια το τουρκολιβυκό

Σοβαρές αιχμές κατά του Νίκου Δένδια άφησε όμως ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφορικά και με το τουρκολιβυκό σύμφωνο. Ο υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι επί πρώτης κυβέρνησης Μητσοτάκη ο νυν υπουργός Άμυνας και τότε υπουργός Εξωτερικών «δεν εμπόδισε» την υπογραφή του μνημονίου, όπως «έπρεπε», γιατί… «δεν κατάλαβε». Στην ερώτηση του δημοσιογράφου μάλιστα συνέχισε «δεν κατάλαβε το υπουργείο Εξωτερικών;», ο κ. Γεωργιάδης άφησε σαφείς αιχμές κατά του τότε ΥΠΕΞ, Νίκου Δένδια: «Δεν ξέρω τι έγινε, βγήκε το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Δεν κατάλαβε πώς έγινε. Εγινε. Στην πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εκείνη την εποχή είναι το τουρκολιβυκό μνημόνιο, δεν έγινε τώρα», προσθέτοντας πως «υπ’ ευθύνη του υπουργείου Εξωτερικών ήταν. Δεν ήταν υπ’ ευθύνη του υπουργείου Ανάπτυξης τότε. Το υπουργείο Εξωτερικών έπρεπε να το εμποδίσει, δεν το εμπόδισε».

Η σιωπή ως απάντηση… και το μεγάλο ερώτημα

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως ο Νίκος Δένδιας δεν έχει απαντήσει σε καμία από αυτές τις προκλήσεις. Αντίθετα αφήνει τις αιτιάσεις του Άδωνι Γεωργιάδη αναπάντητες. Η μόνη φορά που ο κανόνας της σιωπής έσπασε ήταν όταν φέρεται να είχε πει σε συνεργάτες του το εξής: «στη δημόσια σφαίρα έχει τη σημασία του ό,τι λέγεται, αλλά κυρίως σημασία έχει ποιος το λέει».

Το μεγάλο ερώτημα ωστόσο είναι αν οι επιθέσεις Γεωργιάδη είναι απόρροια προσωπικών επιλογών ή κομμάτι ενός ευρύτερου σχεδίου. Τουλάχιστον αυτό αναρωτιούνται μια σειρά γαλάζιων στελεχών που βλέπουν τον υπουργό Υγείας να ρίχνει λάδι στην φωτιά και να μπαίνει σε μια σύγκρουση που όπως λένε δεν είναι για τα κυβικά του.