newspaper
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.10.2025 | 20:58
Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αννόβερο – Τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας και το κρίσιμο ερώτημα
Πολιτική Γραμματεία 23 Οκτωβρίου 2025 | 06:39

Ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας και το κρίσιμο ερώτημα

Μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες, ο Άδωνις Γεωργιάδης «χτύπησε» τρείς φορές τον Νίκο Δένδια επιχειρώντας να κλιμακώσει την ένταση μεταξύ των δυο ισχυρών ανδρών της Νέας Δημοκρατίας (Μητσοτάκης και Δένδιας)

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Spotlight

Αν Μαξίμου και Πεντάγωνο επιχειρούν τις τελευταίες ώρες να κατεβάσουν τους τόνους ώστε μια μετωπική σύγκρουση μεταξύ Μητσοτάκη και Δένδια να αποφευχθεί, ο Άδωνις Γεωργιάδης φαίνεται πως βρήκε την ευκαιρία ανοίξει εκ νέου μέτωπο με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες, ο Άδωνις Γεωργιάδης «χτύπησε» τρείς φορές τον Νίκο Δένδια επιχειρώντας να κλιμακώσει την ένταση μεταξύ των δυο ισχυρών ανδρών της Νέας Δημοκρατίας (Μητσοτάκης και Δένδιας), να φέρει σε δύσκολη θέση τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και εν τέλει να εκθέσει τον υπουργό Εθνικής Άμυνας τόσο στο δεξιό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας όσο όμως και στην μεγάλη δεξαμενή του πολιτικού κέντρου από την οποία και αντλεί δύναμη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Διπλά καρφιά

Χθες στην Βουλή μιλώντας σε δημοσιογράφους έκανε ένα βιτριολικό σχόλιο για την στάση Δένδια λέγοντας πως «εγώ δεν θα υποστήριζα νομοσχέδιο που υπογράφω μόνο αν ήμουν σε ΜΕΘ ή σε κώμμα». Ο στόχος του διττός. Πρώτον να εμφανίσει τον Νίκο Δένδια ως … φυγόπονο υπουργό που δεν παρίσταται στο κοινοβούλιο.

Κυρίως όμως ήθελε να τον «κοντύνει» εμφανίζοντας τον ως… ντεμέκ αντάρτη που παρότι υπογράφει μια τροπολογία στην Βουλή δεν την υπερασπίζεται.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας, σε ανάρτηση του είχε αφήσει ξανά αιχμές κατά του Νίκου Δένδια χωρίς και πάλι χωρίς όμως να τον κατονομάζει. «Η Πολιτική, σας το έχω πει πολλές φορές, είναι Εφαρμοσμένη Τέχνη, το μόνον που μετράει είναι το αποτέλεσμα και να αλλάζεις την ζωή των ανθρώπων που σε εμπιστεύονται προς το καλύτερο. Πράξεις, αποτέλεσμα και δράση, όχι εικόνα, πόζα και ωραία μετρημένα λόγια με στόχο την επόμενη δημοσκόπηση».

Η επιχείρηση κλιμάκωσης

Και αν τα χθεσινά ήταν δυο καρφιά, τα όσα είπε την Δευτέρα σε τηλεοπτική εκπομπή ήταν μια σαφής προσπάθεια να πετάξει το γάντι στον υπουργό Εθνικής Άμυνας. Σε ερώτηση για το εάν θα πρέπει να σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών ο υπουργός απάντησε: «Το ερώτημα είναι σωστό και θα πρέπει από αύριο να απευθυνθεί στον αρμόδιο υπουργό. Από αύριο ο αρμόδιος υπουργός, θα είναι ο Δένδιας. Στην επόμενη συνέντευξη, ρωτήστε τον τι θα κάνει. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα κρίνει τι θέλει να κάνει με αυτόν τον χώρο».

Η προσπάθεια του υπουργού Υγείας να ανοίξει μέτωπο με τον Νίκο Δένδια δεν είναι ωστόσο μια πρόσκαιρη τακτική αλλά μια στρατηγική επιλογή που εκτείνεται στον χρόνο. Πολλές φορές στο παρελθόν ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε επιχειρήσει να προκαλέσει μια σύγκρουση με τον Νίκο Δένδια χωρίς ωστόσο ποτέ να το πετύχει.

Το επιχείρησε εξάλλου και λίγες ήμερες πριν όταν από βήματος Βουλής ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κράτησε διαφορετική στάση στο ζήτημα της απεργίας του Πάνου Ρούτσι. Ο υπουργός Υγείας είπε ότι θα μπορούσε και αυτός να «παίζει τον καλό», δείχνοντας εμμέσως προς τη μεριά του Νίκου Δένδια για την πρόσφατη παρέμβασή του. «Είπε ο κύριος Δένδιας ότι πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα του πατέρα. Πρέπει το αίτημα του κύριου Ρούτσι να γίνει δεκτό και να γίνουν οι τοξικολογικές εξετάσεις στα οστά και ό,τι άλλο νομίζει όποιος γονέας για αν μην μείνει καμία αμφιβολία. Λέω κάτι διαφορετικό από τον κ. Δένδια; Αυτό πρέπει να γίνει με τέτοιον δικονομικά τρόπο, ώστε να μην οδηγήσει σε καθυστέρηση της έναρξης της δίκης» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Οι πρώτες αιχμές για την… δημοφιλία

Η πρώτη φορά που ο υπουργός Υγείας επιχείρησε να ανοίξει μέτωπο ήταν το μακρινό 2023 και συγκεκριμένα πριν τις εκλογές, όταν άφηνε αιχμές κατά Δένδια για την στάση του στα Τέμπη. «Το να έχεις υπουργούς με μεγάλη δημοφιλία είναι πολύ χρήσιμο σε μία παράταξη. Πολύ χρήσιμο.

Γιατί είναι χρήσιμο σε μία παράταξη; Γιατί σε μία κρίσιμη ώρα, όπου τα πράγματα μπορεί να έχουν πάει και στραβά, μπορεί να έχει μια δύσκολη στιγμή, αυτοί οι υπουργοί που είναι πρώτοι σε δημοφιλία βγαίνουν, καταθέτουν ένα τμήμα από το πολιτικό τους κεφάλαιο για να βοηθήσουν την ομάδα, την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό», είπε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε:

«Εάν την κρίσιμη ώρα, λέω γενικά για τις ομάδες, οι πρώτοι σε δημοφιλία εξαφανίζονται και βγάζουν πάλι τα κάστανα από τη φωτιά οι ίδιοι και οι ίδιοι, αυτό δεν είναι πολύ χρήσιμο για την ομάδα και άρα η πρωτιά στη δημοφιλία να μην τους αξίζει κιόλας».

Όταν ο Άδωνις χρέωνε στον Δένδια το τουρκολιβυκό

Σοβαρές αιχμές κατά του Νίκου Δένδια άφησε όμως ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφορικά και με το τουρκολιβυκό σύμφωνο. Ο υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι επί πρώτης κυβέρνησης Μητσοτάκη ο νυν υπουργός Άμυνας και τότε υπουργός Εξωτερικών «δεν εμπόδισε» την υπογραφή του μνημονίου, όπως «έπρεπε», γιατί… «δεν κατάλαβε». Στην ερώτηση του δημοσιογράφου μάλιστα συνέχισε «δεν κατάλαβε το υπουργείο Εξωτερικών;», ο κ. Γεωργιάδης άφησε σαφείς αιχμές κατά του τότε ΥΠΕΞ, Νίκου Δένδια: «Δεν ξέρω τι έγινε, βγήκε το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Δεν κατάλαβε πώς έγινε. Εγινε. Στην πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εκείνη την εποχή είναι το τουρκολιβυκό μνημόνιο, δεν έγινε τώρα», προσθέτοντας πως «υπ’ ευθύνη του υπουργείου Εξωτερικών ήταν. Δεν ήταν υπ’ ευθύνη του υπουργείου Ανάπτυξης τότε. Το υπουργείο Εξωτερικών έπρεπε να το εμποδίσει, δεν το εμπόδισε».

 Η σιωπή ως απάντηση… και το μεγάλο ερώτημα

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως ο Νίκος Δένδιας δεν έχει απαντήσει σε καμία από αυτές τις προκλήσεις. Αντίθετα αφήνει τις αιτιάσεις του Άδωνι Γεωργιάδη αναπάντητες. Η μόνη φορά που ο κανόνας της σιωπής έσπασε ήταν όταν φέρεται να είχε πει σε συνεργάτες του το εξής: «στη δημόσια σφαίρα έχει τη σημασία του ό,τι λέγεται, αλλά κυρίως σημασία έχει ποιος το λέει».

Το μεγάλο ερώτημα ωστόσο είναι αν οι επιθέσεις Γεωργιάδη είναι απόρροια προσωπικών επιλογών ή κομμάτι ενός ευρύτερου σχεδίου. Τουλάχιστον αυτό αναρωτιούνται μια σειρά γαλάζιων στελεχών που βλέπουν τον υπουργό Υγείας να ρίχνει λάδι στην φωτιά και να μπαίνει σε μια σύγκρουση που όπως λένε δεν είναι για τα κυβικά του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Wall Street: Επανήλθαν τα σύννεφα πάνω από τις αγορές

Wall Street: Επανήλθαν τα σύννεφα πάνω από τις αγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

World
Κεντρικές τράπεζες: Γιατί κανείς δεν φοβάται στις αγορές;

Κεντρικές τράπεζες: Γιατί κανείς δεν φοβάται στις αγορές;

inWellness
inTown
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Καταδικάζει το εξώδικο Δημητριάδη σε Κασσελάκη ο γραμματέας των Ευρωπαίων Δημοκρατών Σάντρο Γκότζι
Δήλωση Γκότζι 22.10.25

Καταδικάζει το εξώδικο Δημητριάδη σε Κασσελάκη ο γραμματέας των Ευρωπαίων Δημοκρατών

«Τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπογράμμισε ο γραμματέας των Ευρωπαίων Δημοκρατών και ευρωβουλευτής, Σάντρο Γκότζι

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα – Ρούτσι
Παρασκήνιο 22.10.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα – Ρούτσι

Πώς «έκλεισε» η συνάντηση του Χάρη Δούκα και του Πάνου Ρούτσι - Τα δύο δώρα της ομάδας «μέχρι τέλους» στον Δήμαρχο Αθήνας και η κάλυψη Τσουκαλά στην κόντρα με την κυβέρνηση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Χαρίτσης: Επικίνδυνη θεσμική εκτροπή οι αντιδημοκρατικές επιλογές Μητσοτάκη
Νέα Αριστερά 22.10.25

Χαρίτσης: Επικίνδυνη θεσμική εκτροπή οι αντιδημοκρατικές επιλογές Μητσοτάκη

«Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς κοινωνική διαμαρτυρία», σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, εξαπολύοντας μύδρους κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Σύνταξη
Φαραντούρης: Απαράδεκτες οι περικοπές 1,3 δισ. στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό
Δριμεία κριτική 22.10.25

Φαραντούρης: Απαράδεκτες οι περικοπές 1,3 δισ. στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ χαρακτήρισε «πετσοκομμένο, ελλιποβαρή και αναντίστοιχο προς τις πραγματικές ανάγκες της ευρωπαϊκής μας οικογένειας» τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Σύνταξη
Φάμελλος: Ντροπιαστική για τη Δημοκρατία η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Μητσοτάκης θέλει να κρύψει ότι η κοινωνία υποφέρει
Δήλωση στη Βουλή 22.10.25

Φάμελλος: Ντροπιαστική για τη Δημοκρατία η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Μητσοτάκης θέλει να κρύψει ότι η κοινωνία υποφέρει

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά τη ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη. «Αυτή η Ελλάδα δεν μας αξίζει. Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο»

Σύνταξη
Βουλή: Πέρασε -παρουσία Δένδια- με 159 «ναι» η απαγόρευση της διαμαρτυρίας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Βουλή: Πέρασε -παρουσία Δένδια- με 159 «ναι» η απαγόρευση της διαμαρτυρίας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Δεν υπήρχαν διαρροές από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, ενώ υπερψήφισαν και τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Καρφιά Γεωργιάδη σε Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Μόνο αν ήμουν σε ΜΕΘ δεν θα υποστήριζα δική μου τροπολογία
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Καρφιά Γεωργιάδη σε Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Μόνο αν ήμουν σε ΜΕΘ δεν θα υποστήριζα δική μου τροπολογία

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας μετά την χθεσινή του απουσία, προσήλθε στη Βουλή, για την ψηφοφορία της τρολογίας χωρίς να κάνει καμία δήλωση

Σύνταξη
Εξεταστική: Σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πρόβλημα τα στελέχη του Οργανισμού, λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Σατολίας
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Εξεταστική: Σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πρόβλημα τα στελέχη του Οργανισμού, λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Σατολίας

Ο κ. Σατολιάς επέρριψε ευθύνες στα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που όπως εξήγησε, παριστάνουν ότι σα να μην έχει συμβεί τίποτα στον Οργανισμό

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΣΥΡΙΖΑ για αποκαλύψεις για «Φραπέ»: Όλα στο φως για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δήλωση Κόκκαλη 22.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για αποκαλύψεις για «Φραπέ»: Όλα στο φως για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πυρά στην κυβέρνηση από τον τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, με αφορμή τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια
Άγνωστος Στρατιώτης 22.10.25

Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης επιχείρησε να πείσει πως «δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα πρωθυπουργού και υπ. Άμυνας» σχετικά με τον 'Αγνωστο Στρατιώτη - «Γιατί θα πρέπει να είναι ή οι ήρωές μας ή οι νεκροί των Τεμπών. Πρέπει σε αυτή τη χώρα να μπουν κανόνες», είπε προκλητικά

Σύνταξη
Βουλή: Να έρθει ο Δένδιας να υποστηρίξει την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη ζητά η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Βουλή: Να έρθει ο Δένδιας να υποστηρίξει την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη ζητά η αντιπολίτευση

Εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης ζήτησαν την παρουσία του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στη Βουλή, αφήνοντας αιχμές τόσο για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού όσο και για τη διαφαινόμενη εσωτερική σύγκρουση του Μεγάρου Μαξίμου με το υπουργείο Άμυνας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τσίπρας για σύνοδο Αν. Μεσογείου: «Ο Μητσοτάκης προαναγγέλλει κάτι ενώ είναι απροετοίμαστος και σέρνεται πίσω από την πρωτοβουλία Τραμπ»
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Τσίπρας για σύνοδο Αν. Μεσογείου: «Ο Μητσοτάκης προαναγγέλλει κάτι ενώ είναι απροετοίμαστος και σέρνεται πίσω από την πρωτοβουλία Τραμπ»

Καταθέτει έξι προτάσεις για την εθνική στρατηγική στην Ανατολική Mεσόγειο, προτείνεi οριοθέτηση ΑΟΖ εκ των προτέρων με με την Κύπρο και επέκταση χωρικών υδάτων στα 12ν.μ. σε Κρήτη και Καστελόριζο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Αποκαλυπτήρια πολιτικής υποκρισίας από τον πρωθυπουργό – Είναι πολιτικά αδίστακτος
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Αποκαλυπτήρια πολιτικής υποκρισίας από τον πρωθυπουργό – Είναι πολιτικά αδίστακτος

Ο κ. Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας τις πρωινές αναφορές του πρωθυπουργού για τον θέμα με τον Άγνωστο Στρατιώτη, τον κατηγορεί για «επίδειξη εσωκομματικής πυγμής πάνω στο Μνημείο και πάνω στο σώμα μιας τραυματισμένης κοινωνίας που δεν αντέχει άλλη τοξικότητα»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Ρούμπιο
Αμερικανός ΥΠΕΞ 23.10.25

Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο Ρούμπιο

Ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στις ισραηλινές κινήσεις στη Δυτική Όχθη, σημείωσε ότι ο Τραμπ «κατέστησε σαφές πως αυτό δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να υποστηρίξουμε αυτή τη στιγμή»

Σύνταξη
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές – Προσοχή σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο
Καμπανάκι ΕΜΥ 23.10.25

Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές - Προσοχή σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο

Βροχερός καιρός με καταιγίδες σε αρκετές περιοχές - Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Σύνταξη
Ακίνητα: Βρίσκεται η λύση για τα εξ αδιαιρέτου – 10 ερωταπαντήσεις
Οικονομία 23.10.25

Ακίνητα: Βρίσκεται η λύση για τα εξ αδιαιρέτου – 10 ερωταπαντήσεις

Οδηγός με 10 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις λεπτομέρειες για τον ορισμό της απόλυτης πλειοψηφίας ώστε να δοθεί άδεια ανοικοδόμησης και για το πώς θα ξεμπλοκάρουν χιλιάδες ιδιοκτησίες όταν δεν συμφωνούν οι συνιδιοκτήτες

Προκόπης Γιόγιακας
Το πρώτο μπλε της ανθρωπότητας: Ένα αντικείμενο 13.000 ετών «ξαναζωγραφίζει» την προϊστορία της Ευρώπης
Culture Live 23.10.25

Το πρώτο μπλε της ανθρωπότητας: Ένα αντικείμενο 13.000 ετών «ξαναζωγραφίζει» την προϊστορία της Ευρώπης

Ένα ξεχασμένο παλαιολιθικό αντικείμενο σε μουσείο της Γερμανίας αποκαλύπτει το αρχαιότερο μπλε χρώμα της Ευρώπης. Η ανακάλυψη των 13.000 ετών φέρνει νέα φως στην καλλιτεχνική φαντασία των πρώτων ανθρώπων

Σύνταξη
Η Γερμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: H AfD, το «τείχος προστασίας» και η «σπαζοκεφαλιά» του Φρίντριχ Μερτς
Ρευστό τοπίο 23.10.25

Η Γερμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: H AfD, το «τείχος προστασίας» και η «σπαζοκεφαλιά» του Φρίντριχ Μερτς

Με την Ακροδεξιά να αγγίζει ιστορικά ποσοστά και το «τείχος προστασίας» να τρίζει στη Γερμανία, ο καγκελάριος Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπος με δοκιμασία ηγεσίας, ενόψει μια κρίσιμης εκλογικής χρονιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τα «κακά παιδιά» της ΕΕ: Οι 4 ηγέτες που είναι έτοιμοι να εκτροχιάσουν μία κρίσιμη σύνοδο κορυφής
Politico 23.10.25

Τα «κακά παιδιά» της ΕΕ: Οι 4 ηγέτες που είναι έτοιμοι να εκτροχιάσουν μία κρίσιμη σύνοδο κορυφής

Στις 23 Οκτωβρίου, οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν για την Ουκρανία, την ευρωπαϊκή άμυνα, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ανταγωνιστικότητα, τη στέγαση και τη μετανάστευση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ευρώπη καλεί πολλαπλάσιους μετανάστες, αλλά δεν θέλει να τους νομιμοποιήσει
Κόσμος 23.10.25

Η Ευρώπη καλεί πολλαπλάσιους μετανάστες, αλλά δεν θέλει να τους νομιμοποιήσει

Ολοένα και περισσότερες από τις χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις χαρακτηρίζονται από την αντιμεταναστευτική τους πολιτική, φέρνουν πολλαπλάσιους μετανάστες από ότι πριν χρόνια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τελετουργία οργής: Γιατί τόσες πολλές γυναίκες στρέφονται στο θεραπευτικό ουρλιαχτό
AAAA 23.10.25

Τελετουργία οργής: Γιατί τόσες πολλές γυναίκες στρέφονται στο θεραπευτικό ουρλιαχτό

Νιώθεις πως το στρες σε πλακώνει και είσαι ένα βήμα πριν εκραγείς; Ίσως ένα ουρλιαχτό στο κενό —μόνος ή με φίλους— να είναι ακριβώς η θεραπεία που χρειαζόμασταν.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Φαντάσματα, δαίμονες και ανήσυχες ψυχές: Αυτά είναι τα πιο στοιχειωμένα μέρη της Ευρώπη
Stories 23.10.25

Φαντάσματα, δαίμονες και ανήσυχες ψυχές: Αυτά είναι τα πιο στοιχειωμένα μέρη της Ευρώπη

Η Ευρώπη, γεμάτη ιστορία και μυστήριο, φιλοξενεί μερικά από τα πιο στοιχειωμένα μέρη του κόσμου, όπου οι θρύλοι για φαντάσματα και υπερφυσικά φαινόμενα ζωντανεύουν ακόμη και σήμερα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027
Πόλεμος εξουσίας 23.10.25

Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027

Ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα τηρήσει τη συμφωνία με τους Σοσιαλιστές. Τους κατηγορεί ότι δεν συνεργάζονται. Του απαντούν ότι πρέπει να τηρήσει τα συμφωνηθέντα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Μπέλα Χαντίντ ζήτησε συγγνώμη από όσους απογοήτευσε με την εμφάνιση της στο σόου της Victoria’s Secret
«Σας αγαπώ» 23.10.25

Η Μπέλα Χαντίντ ζήτησε συγγνώμη από όσους απογοήτευσε με την εμφάνιση της στο σόου της Victoria’s Secret

«Δεν έχω ανακτήσει ακόμα τις δυνάμεις μου μετά από όλη την ιστορία με το νοσοκομείο, αλλά έκανα ό,τι μπορούσα», δήλωσε η Μπέλα Χαντίντ για την εμφάνιση της στην πασαρέλα της Victoria's Secret.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο εάν αποφασίσει χερσαία πλήγματα
Κόσμος 23.10.25

Ο Τραμπ ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα

Η Ουάσιγκτον είναι «απόλυτα προετοιμασμένη» να αρχίσει να εξαπολύει πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, διαβεβαιώνει ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι σε αυτήν την περίπτωση ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο.

Σύνταξη
Το σχέδιο για τη Γάζα είναι ανεπαρκές μπροστά στη «γενοκτονία», τονίζει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ
Ειδική εισηγήτρια ΟΗΕ 23.10.25

«Ανεπαρκές το σχέδιο για τη Γάζα μπροστά στη γενοκτονία από Ισραήλ και ΗΠΑ»

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε επέκρινε το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, τονίζοντας ότι είναι «απόλυτα ανεπαρκές και δεν συμμορφώνεται προς το διεθνές δίκαιο».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Στο τραπέζι Ουκρανία, άμυνα, ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση
Βρυξέλλες 23.10.25

Παρουσία Ζελένσκι συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το πρώτο θέμα στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι η Ουκρανία, για την οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ θα κάνουν απολογισμό της οικονομικής και στρατιωτικής κατάστασης.

Σύνταξη
Ρωσία: 9 νεκροί εξαιτίας εκρήξεων σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια
Ουράλια 23.10.25

9 νεκροί εξαιτίας εκρήξεων σε βιομηχανική εγκατάσταση της Ρωσίας

Εκρήξεις που σημειώθηκαν σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν εννιά άνθρωποι, με την Ουκρανία να δηλώνει πως κατάφερε πλήγμα σε απόσταση σχεδόν 1.800 χιλιομέτρων.

Σύνταξη
ΕΕ – Αίγυπτος: Οικονομική βοήθεια με τη μορφή δανείου 5 δισ. ευρώ
Με μορφή δανείου 23.10.25

Οικονομική βοήθεια 5 δισ. ευρώ της ΕΕ στην Αίγυπτο

Δάνειο 5 δισ. ευρώ ως οικονομική βοήθεια χορηγεί η ΕΕ στην Αίγυπτο, το οποίο ακολουθεί τη συμφωνία «στρατηγικής εταιρικής σχέσης» που υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2024, ύψους 7,4 δισ. ευρώ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες από τον Τραμπ που ελπίζει ότι θα είναι βραχείας διάρκειας
Ουκρανία 23.10.25

Κυρώσεις Τραμπ σε πετρελαϊκούς κολοσσούς της Ρωσίας

Ο Τραμπ επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος δυο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων, με την ελπίδα ότι θα είναι βραχείας διάρκειας καθώς εκτιμά ότι θα συμβάλλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»
Κόσμος 23.10.25

Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»

Επανέρχεται ο Μερτς στη δήλωσή του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο», διευκρινίζοντας ότι τον ενοχλούν όσοι δεν έχουν «δικαίωμα παραμονής και θέση εργασίας...».

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο