Τον Δένδια στοχοποίησε ο Καιρίδης – Τα «καρφιά» για την απουσία του από την Επιτροπή Άμυνας και η «πληρωμένη» απάντηση Δαβάκη
«Λυπάμαι για τη θρυαλλίδα που δημιούργησε η στάση σας», απάντησε ενοχλημένος ο υφ. Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, στον Δημήτρη Καιρίδη - Τι αναφέρουν πηγές του ΥΕΘΑ στο in για την απουσία του Ν. Δένδια
Με «καρφιά» και αιχμές προς τον Νίκο Δένδια υποδέχθηκε την είδηση της απουσίας του από τη συνεδρίαση της επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών υποθέσεων της Βουλής, ο πρόεδρος αυτής και βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης.
Συγκεκριμένα, πριν καν ξεκινήσει η συνεδρίαση για το νομοσχέδιο που αφορά τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή, ο κ. Καιρίδης εξέφρασε την ενόχλησή του για την απουσία του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, φωνάζοντας «που είναι ο υπουργός, προσβάλει την επιτροπή και τη Βουλή με την απουσία του».
Η ενόχληση Καιρίδη προκάλεσε την αντίδραση των παρευρισκόμενων βουλευτών και των άλλων κομμάτων, που έσπευσαν να τον σιγοντάρουν, αναγκάζοντας τον υφυπουργό, Αθανάσιο Δαβάκη, να παρέμβει και να επισημάνει την δική του παρουσία.
Με τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα ο κ. Καιρίδης, στην ουσία, απαξίωσε τον κ. Δαβάκη, ο οποίος, ως υφυπουργός Άμυνας, έχει τη δικαιοδοσία να αναπληρώνει τον υπουργό, όπως γίνεται με όλους τους υπουργούς κατ’ επανάληψη.
Εξάλλου, πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας απάντησαν στο in ότι ο υπουργός ήταν εν πτήση προς Βελιγράδι. Ο Νίκος Δένδιας είναι καλεσμένος του Σέρβου Προέδρου και η σχετική ανακοίνωση δεν έχει βγει λόγω πρωτοκόλλου (πρέπει πρώτα να το ανακοινώσει ο Σέρβος Πρόεδρος, γιατί δεν είναι ομόλογος του υπουργού).
Επιπλέον, όπως επισήμαναν στον in οι ίδιες πηγές, μέχρι την Δευτέρα ο κ. Δένδιας δεν ήξερε ότι θα έχει νομοσχέδιο στη Βουλή, άρα δεν μπορούσε να ακυρώσει το πρόγραμμά του.
Ο διάλογος
«Συμφωνώ με αυτό που είπατε ως πρόεδρος της επιτροπής. Πρέπει να έρθει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, να μην υποτιμηθεί η αξία της συνεδρίασης», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, με τον Χρήστο Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ να υπερθεματίζει: «Θεωρώ αυτονόητη την παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας».
«Τι φτύσιμο είναι αυτό στην Επιτροπή; Όταν ο υπουργός μιλά για το νομοσχέδιο και γι’ αυτά που θα κάνει, δεν έρχεται εδώ; Ζητάω από σας εκτός από την απόσυρση να μη γίνει η συνεδρίαση της Επιτροπής», είπε για λογαριασμό της ΝΕ.ΑΡ., η Σία Αναγνωστοπούλου.
Απαντώντας ο κ. Δαβάκης δεν έκρυψε την ενόχλησή του και απευθύνθηκε προσωπικά στον κ. Καιρίδη. «Κύριε πρόεδρε, όλο αυτό ξεκίνησε από την είσοδο σας στην επιτροπή με εμφανή τα σημάδια μιας προκατάληψης στη διαδικασία και με ύφος κεντρισμένο με ρωτήσατε πού είναι ο υπουργός», είπε ο κ. Δαβάκης και πρόσθεσε: «Τους συναδέλφους τους εκτιμώ και τους σέβομαι.
Όπως ξέρετε, ο υπουργός συνεπικουρείται από τον υφυπουργό που τον αναπληρώνει και έχει γίνει κατ’ επανάληψη. Προς τι λοιπόν όλη αυτή η έκρηξη και η εναντίωση; Έχω κάποια εμπειρία και νομίζω ότι και θα ακούσω και θα αντεπεξέλθω. Λυπούμαι για τη θρυαλλίδα που δημιουργήθηκε με την στάση σας μπαίνοντας στη Βουλή, σαν να μην το έχετε ξαναδεί. Λυπούμαι κ. πρόεδρε».
«Δεν υπάρχει τίποτα αντικανονικό», αντέτεινε ο κ. Καιρίδης και εξήγησε: «Όλοι θα συμφωνήσουμε ότι καλό θα ήταν να είναι και ο υπουργός. Γνωρίζω το πολύ βαρύ του πρόγραμμα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι στην δεύτερη ανάγνωση μετά τα Χριστούγεννα».
