Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το βαθμολόγιο των υπαξιωματικών του στρατού

Στην απόρριψη της ένστασης αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ) επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο, μεταξύ άλλων, αλλάζει το βαθμολόγιο των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και μειώνει τις δυνατότητες των υπαξιωματικών να προαχθούν, προχώρησε η Ολομέλεια της Βουλής.

«Eίναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει παραβίαση τόσο της αρχής της ασφάλειας δικαίου και της αρχής προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, όσο και του άρθρου 43 παράγραφος 2 του Συντάγματος, σε σχέση με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις», είπε ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, αναλύοντας την ένσταση και πρόσθεσε: «Όταν, λοιπόν, εύχεστε, όπως χθες, καλή τύχη στις δικαστικές τους επιδιώξεις, νομίζω ότι θα έπρεπε να έχετε μια άλλη στάση, δεδομένου του Υπουργείου του οποίου προΐστασθε».

«Εδώ ξεμπέρδεψαν με το Διεθνές Δίκαιο, στο Σύνταγμα θα κολλήσουν;»

«Η αμήχανη σιωπή για τη ταμπακιέρα, δηλώνει πολλά…», σημείωσε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ και εξήγησε πως οι υπηρετούντες υπαξιωματικοί εισήλθαν μέσω πανελληνίων εξετάσεων, γνωρίζοντας εκ των προτέρων το θεσμικό πλαίσιο και την εξέλιξή τους. «Σήμερα, το νομοσχέδιο εισηγείται αναδρομική καθήλωση χιλιάδων στελεχών, στερώντας τους από 4 ως 6 βαθμούς», συμπλήρωσε.

«Είναι φανερό ότι είμαστε σε συνθήκες γενικευμένης προετοιμασίας για έναν ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Για αυτό προχωράτε σε τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα», ανέφερε ο Νίκος Καθαρασόπουλος από το ΚΚΕ, με την Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά να επισημαίνει: «Εδώ ξεμπέρδεψαν με το Διεθνές Δίκαιο, στο Σύνταγμα θα κολλήσουνε; Όλα αυτά, στο όνομα του εθνικού συμφέροντος. Είστε ικανοί με τη ταμπέλα του ‘εθνικού συμφέροντος’ να ποδοπατάτε οτιδήποτε μένει όρθιο στη χώρα».

Απαντώντας στις αιχμές της αντιπολίτευσης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ζήτησε συναίνεση, αλλά αναγνώρισε πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί δεδομένης της χρονικής συγκυρίας (σ.σ. τελευταία χρονιά πριν τις εκλογές). «Υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα. Η ασφάλεια δικαίου και η εύλογη προσδοκία για το μέλλον. Η κυβέρνηση δίνει μεταβατική περίοδο, 20ετή προσαρμογή», ανέφερε.