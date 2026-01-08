Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατέθεσε η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά κρίσιμων διατάξεων του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».

Η ένσταση στρέφεται συγκεκριμένα κατά των άρθρων 32, 34, 36, 39, 52, 64 και 77, τα οποία, όπως τονίζουν οι βουλευτές του κόμματος, «παραβιάζουν θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου: την προστατευόμενη εμπιστοσύνη των στελεχών, την απαγόρευση της δυσμενούς αναδρομικότητας, την αρχή της συνέχειας της διοίκησης, την αναλογικότητα και τους περιορισμούς της νομοθετικής εξουσιοδότησης προς την εκτελεστική εξουσία».

«Βίαιη και αναδρομική ανατροπή της σταδιοδρομίας χιλιάδων αξιωματικών και υπαξιωματικών»

«Με το νομοσχέδιο», υπογραμμίζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, «η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί μια βίαιη και αναδρομική ανατροπή της σταδιοδρομίας χιλιάδων αξιωματικών και υπαξιωματικών – ιδίως προερχόμενων από τις ΑΣΣΥ – καθηλώνοντάς τους βαθμολογικά, αφαιρώντας θεμελιωμένα δικαιώματα, αποδοχές και συνταξιοδοτικές προσδοκίες, χωρίς μεταβατικές διατάξεις, χωρίς τεκμηρίωση προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και χωρίς μελέτη επιπτώσεων».

Ταυτόχρονα, προσθέτει, «παρέχονται γενικές και αόριστες εξουσιοδοτήσεις στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κατά παράβαση του άρθρου 43 του Συντάγματος, ανοίγοντας επικίνδυνα τον δρόμο για αυθαίρετες ρυθμίσεις που αφορούν την αξιολόγηση, την προαγωγή και την αποστρατεία των ΕΠ.ΟΠ., χωρίς τις αναγκαίες θεσμικές εγγυήσεις».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ υπερασπίζεται τη συνταγματική νομιμότητα, την ασφάλεια δικαίου και την αξιοπρέπεια των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων», επισημαίνει, καλώντας την κυβέρνηση «να αποσύρει τις αντισυνταγματικές διατάξεις και να σταματήσει να νομοθετεί εις βάρος εκείνων που υπηρετούν επί δεκαετίες τη χώρα με συνέπεια και αυταπάρνηση».