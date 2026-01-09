newspaper
Θρίλερ στο Ηράκλειο: Πτώμα γυναίκας σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο
Μέγαρο Μαξίμου: Τι επιδιώκει από τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 09 Ιανουαρίου 2026 | 10:52

Μέγαρο Μαξίμου: Τι επιδιώκει από τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες

Τα «μαστίγια» και τα «καρότα» του Μαξίμου. Στην κυβέρνηση μιλούν για διάλογο, αλλά επιμένουν να αποκλείουν περαιτέρω δημοσιονομικά μέτρα. Ποια θέματα αφήνουν ανοιχτά ως παράθυρο εκτόνωσης της κρίσης, ενόψει της συνάντησης του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Με το μέγαρο Μαξίμου να εναλλάσσει διαρκώς μια τακτική «μαστίγιου» και «καρότου» απέναντι στους αγρότες και έχοντας ήδη δείξει τα δόντια της με τις απειλές για ποινικές διώξεις και διοικητικά πρόστιμα, η κυβέρνηση επενδύει στην κόπωση του αγροτικού κόσμου που μετέχει στις κινητοποιήσεις και πλέον ελπίζει ότι η συνάντηση της Τρίτης στο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό, θα ξεκλειδώσει, μέσω του πλαισίου που πρόκειται να τεθεί, και το κλείσιμο του αγροτικού μετώπου.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πληροφορίες από το κυβερνητικό περιβάλλον λένε ότι η κυβέρνηση, μέσω του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, βρίσκεται σε επαφή με τους εκπροσώπους των αγροτών, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το ραντεβού στο Μαξίμου (πληροφορίες αναφέρουν ότι πάει προς το μεσημέρι), μετά το γεγονός ότι οι τελευταίοι ανταποκρίθηκαν θετικά στη σχετική πρόσκληση που διατύπωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (Newsbomb) για την ερχόμενη Τρίτη 13 Ιανουαρίου, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι στην Αθήνα, καθώς τη Δευτέρα θα βρίσκεται στη Μαδρίτη.

Κυβερνητικοί όροι

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλησε να θέσει ως πρώτο όρο για την πραγματοποίηση της συνάντησης «να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις» και ως δεύτερο όρο «ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς».

Ωστόσο το μέγαρο Μαξίμου μιλάει για διάλογο, αλλά εξακολουθεί να επιμένει στη γραμμή ότι «δεν υπάρχει χώρος δημοσιονομικός ή δυνατότητα με βάση και τους κανόνες της Ε.Ε. για περισσότερα μέτρα», με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει κατηγορηματικά ότι «για να μην έχουμε παρανοήσεις, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα. Τα μέτρα είναι αυτά που ανακοινώθηκαν».

Τι συζητούν

Στο Μαξίμου αποκλείουν περαιτέρω δημοσιονομικά μέτρα, έχοντας και το μεγάλο φόβο ότι εάν τα κάνουν δεκτά, θα δώσουν το θάρρος και σε άλλους κλάδους να προχωρήσουν σε ανάλογες διεκδικήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, στην κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι πέραν των δημοσιονομικών μέτρων που αποκλείουν, υπάρχουν διαρθρωτικά και διοικητικά θέματα που μπορούν να συζητηθούν, καθώς επίσης ρυθμίσεις που αφορούν κατά τόπους περιοχές όπως η βόρεια Ελλάδα, θέματα που αφορούν επιμέρους καλλιέργειες, αλλά και διευθετήσεις, όπως σε σχέση με το ζήτημα των αγροτών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στη ΔΕΗ και επομένως δε μπορούν να μπουν στο μέτρο των 8,5 λεπτών στο ρεύμα.

Στην κυβέρνηση ελπίζουν ότι ένα σχετικό πακετάρισμα θα διευκολύνει -όπως πηγές με γνώση του κυβερνητικού σχεδιασμού λένε- τους αγρότες, ούτως ώστε να αποφασίσουν τη λήξη των κινητοποιήσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο και με το Μαξίμου να εξακολουθεί να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό, κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι «στην περίπτωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, μόλις ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές και ανακοινώθηκαν τα νέα μέτρα στήριξης και εν τω μεταξύ συνέβη ότι συνέβη με την ταλαιπωρία ενός μεγάλου κομματιού της κοινωνίας, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο φτάνουμε στη φάση της αντιμετώπισης αυτής της πολυήμερης εκκρεμότητας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε ήρεμα και συναινετικά. Αυτή ήταν και είναι η τακτική της κυβέρνησης».

Μαστίγιο

Στο μεταξύ βέβαια το μέγαρο Μαξίμου, δίπλα στο εμφανιζόμενο ως «καρότο», συνεχίζει να κραδαίνει το «μαστίγιο», εξακολουθώντας να επιμένει στις απειλές του προς τους εξεγερμένους αγρότες για ποινικές διώξεις και διοικητικά πρόστιμα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι «η κυβέρνηση αυτή είναι κυβέρνηση όλων των πολιτών» και ότι «έχει δείξει συνολικά η Πολιτεία το τελευταίο διάστημα μια παραπάνω ανοχή, δεδομένου του γεγονότος ότι ο στόχος είναι η εκτόνωση. Όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είμαστε κυβέρνηση μόνο των αγροτών, είμαστε κυβέρνηση όλων των πολιτών και είναι χρέος της Πολιτείας και, εν προκειμένω, της Αστυνομίας και της Δικαιοσύνης, που λειτουργεί ανεξάρτητα, να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του».

Με την ίδια τη Δικαιοσύνη μάλιστα, να δείχνει και στο θέμα των αγροτών (μέσω της σχετικής παραγγελίας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου) ότι εξακολουθεί να βαδίζει σε αυτόν τον θεσμικά ιδιόρρυθμο απόλυτο συγχρονισμό της με την κυβέρνηση, που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα χρόνια της διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους».

