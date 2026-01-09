Μετά από 40 μέρες στους δρόμους, οι κινητοποιήσεις των παραγωγών βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες της Τετάρτης απογοήτευσαν για μία ακόμα φορά τους αγρότες, που έκαναν λόγο για ανακύκλωση των ίδιων ανακοινώσεων, και απάντησαν με την απόφαση για 48ωρο αποκλεισμό κομβικών σημείων σε όλη την Ελλάδα.

Μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου την Πέμπτη, που ζήτησε μάλιστα την παρέμβαση της αστυνομίας σε περίπτωση που οι αγρότες κλείσουν παρακαμπτήριες οδούς, ήρθε νέα πρόσκληση για διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη.

Οι αγρότες έδωσαν θετική απάντηση, αν και με αρκετούς αστερίσκους, και το Σάββατο σε νέα πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια θα αποφασίσουν το πλαίσιο που θα θέσουν στην κυβέρνηση και τη σύνθεση της επιτροπής που θα τους εκπροσωπήσει.

Η κυβέρνηση ζητά ανοιχτούς δρόμους για να γίνει ο διάλογος, ενώ πολλοί αγρότες λένε ότι η συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν σηματοδοτεί το τέλος των κινητοποιήσεων.

Όπως τονίζουν με έμφαση εκπρόσωποι των αγροτών, «δεν τίθεται θέμα λήξης των κινητοποιήσεων». Αντίθετα, σημειώνουν ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις τους αφού αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της συνάντησης.

Η εικόνα των μπλόκων

Στον κόμβο του Μπράλου της Λαμίας, όπου το μπλόκο ενισχύθηκε με αγρότες από την Αταλάντη και τον Δομοκό, καθώς και με τρακτέρ που μετακινήθηκαν από το μπλόκο της Καρδίτσας στον αυτοκινητόδρομο Ε65, οι αγρότες αποφάσισαν αργά χθες το βράδυ, στη γενική τους συνέλευση, να αποσύρουν τα τρακτέρ από τα σημεία πλήρους αποκλεισμού 24 ώρες νωρίτερα από ό,τι είχαν αρχικά ανακοινώσει. Έτσι, σήμερα μετά το μεσημέρι αναμένεται να απελευθερωθούν οι παράδρομοι και οι προσβάσεις στο επαρχιακό δίκτυο, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία, ενώ τα τρακτέρ θα παραμείνουν στις θέσεις που βρίσκονταν πριν από τη χθεσινή κλιμάκωση.

Οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι «πρόκειται για κίνηση καλής θέλησης» μετά την πρόσκληση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Αν και επίσημη ανακοίνωση της ώρας άρσης του αποκλεισμού δεν έχει εκδοθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι αναμένεται να αποχωρήσουν οι αγρότες από την Αταλάντη και τον Δομοκό, καθώς και τα τρακτέρ από την Καρδίτσα, που θα επιστρέψουν στον Ε65. Λίγο αργότερα θα ανοίξουν οι παραδρομοι και θα επιτραπεί η διέλευση των οχημάτων. Οι εκπρόσωποι των αγροτών ξεκαθαρίζουν, πάντως, ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα έως τη συνάντηση της Τρίτης και ότι η στάση αυτή θα μεταφερθεί και στην επικείμενη πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στη Νίκαια.

Στην Εύβοια, από χθες το βράδυ ανακοινώθηκε η απόφαση της γενικής συνέλευσης του μπλόκου, σύμφωνα με την οποία η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας, που είχε αποκλειστεί, θα ανοίξει σήμερα στις 10:00 το πρωί, δηλαδή 24 ώρες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Όπως δηλώνουν οι αγρότες, «πρόκειται για κίνηση καλής θέλησης ενόψει του διαλόγου με τον πρωθυπουργό».

Κάστρο Βοιωτίας: Δεν έχουμε αποφασίσει εάν θα πάμε στη συνάντηση

Στο Κάστρο Βοιωτίας οι αγρότες επιμένουν στην τήρηση των αποφάσεων που ελήφθησαν σε πανελλαδικό επίπεδο για 48ωρο αποκλεισμό. Εκπρόσωπος του μπλόκου μίλησε στο MEGA:

«Ανοίξαμε χθες για κάποια στιγμή, να απεγκλωβιστούν τα εγκλωβισμένα και τώρα τέλος. Αν δεν μπορούν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Για 48 ώρες θα είμαστε εδώ», ανέφερε ο πρόεδρος του μπλόκου.

Αναφορικά με τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό δεν έκρυψε την επιφυλακτικότητά του.

«Δεν έχουμε αποφασίσει αν θα πάμε στην συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Αν ήθελε όλα τα μπλόκα θα ερχόταν στην πανελλαδική, αλλά θέλει 12-15 άτομα από 63 μπλόκα», συνέχισε.

Στη Θήβα, όπου χθες σημειώθηκε ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων, περιοριζόμενη σε λεκτική αντιπαράθεση χωρίς συνέχεια, αναμένεται σήμερα να ανακοινωθούν οι προθέσεις των αγροτών. Χθες το βράδυ, πέραν του αποκλεισμού της εθνικής οδού στον κόμβο της Θήβας, προχωρούσαν κατά διαστήματα και σε κλείσιμο της παλαιάς εθνικής οδού Λαμίας-Αθηνών, στο ύψος του Καναβαρίου Θηβών.

Στα Μάλγαρα ο δρόμος είναι κλειστός και στα δύο ρεύματα. Σήμερα θα γίνει νέα συνεδρίαση για να αποφασίσουν εάν θα κρατήσουν τον 48ωρο αποκλεισμό ή αν θα ανοίξουν μετά την απόφαση να πάνε σε διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα αποκλείσει την ικανοποίηση των αιτημάτων που θέτουν οι αγρότες, πέρα από τη μικρή μείωση στην τιμή της κιλοβατώρας και μάλιστα για όσους δεν έχουν οφειλές.

Ο πρωθυπουργός, ενδεχομένως, θα προσφέρει και κάτι ακόμα στη συνάντηση προκειμένου οι αγρότες να υποχωρήσουν, αν και τα προβλήματα που έβγαλαν τους παραγωγούς στις πιο μαζικές κινητοποιήσεις των τελευταίων δεκαετιών δεν θα εκλείψουν ούτε θα υποχωρήσουν εάν δεν υπάρξει σοβαρή ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικροί και μεσαίοι παραγωγοί.