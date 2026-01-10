Διάλογο με τα τρακτέρ στα Μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες – Τι δηλώνουν στο in

Σε εξέλιξη είναι η πανελλαδική σύσκεψη των Μπλόκων, που πραγματοποιείται στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Νίκαιας, στη Λάρισα.

Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετέχουν και τα 62 Μπλόκα της χώρας, αποφασίστηκε:

– Τα τρακτέρ παραμένουν στα Μπλόκα όλης της χώρας διότι ο αγώνας συνεχίζεται.

– Να συγκροτηθεί μια Επιτροπή αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, αλιέων από τα 62 Μπλόκα και να συναντηθεί το απόγευμα της Τρίτης 13 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό.

– Να μην πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο την ίδια μέρα στην Αθήνα.

– Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα των Μπλόκων, θα ακολουθήσει νέα συνέλευση και κλιμάκωση του αγώνα με άλλες πιθανές μορφές αγώνα (πολυήμερο blackout της χώρας, πανελλαδικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, αποκλεισμός της Αθήνας από τα τρακτέρ των Μπλόκων, με ενιαίο Μπλόκο στο Σύνταγμα).

Το μήνυμα που στέλνουν ομόφωνα είναι ένα:

«Όλοι στα Μπλόκα!

Δεν υποχωρούμε! Κλιμακώνουμε!

Ενωμένοι θα νικήσουμε!».

«Η συνάντηση με τον πρωθυπουργό θα γίνει ενώ τα Μπλόκα θα παραμένουν στα σημεία όπου έχουν στηθεί. Αν η συζήτηση δεν μας ικανοποιήσει, θα επιστρέψουμε στη βάση μας για να αποφασίσουμε πως θα συνεχίσουμε, για παράδειγμα με ένα μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα όπου θα κατέβουμε με τα τρακτέρ», δηλώνει στο in o Αργύρης Μπαϊραχτάρης, ο πρόεδρος Συλλόγου Κτηνοτρόφων Τυρνάβου και μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας.

Στη Νίκαια συζητείται πλέον ποια θα είναι τα μέλη από τα Μπλόκα που θα συμμετάσχουν στην αντιπροσωπεία που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, καθώς και η εξειδίκευση των αιτημάτων τους.