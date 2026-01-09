ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Κουνά το δάχτυλο στο Μαξίμου και τους αγρότες – Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ

«’Στη δική μου θητεία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όχι μόνο δεν υπήρξε μπλόκο, ούτε συνέλευση δεν έγινε. Ήταν ρυθμισμένα’, τάδε έφη ο Μάκης Βορίδης, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.

Και υπενθυμίζει πως είναι ο υπουργός, «για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να ερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η κυβέρνηση προστάτευσε», για να προσθέσει χαρακτηριστικά πως ο κ. Βορίδης «κουνά το δάχτυλο όχι μόνο στο Μαξίμου, αλλά και στον αγροτικό κόσμο που τελεί υπό ιδιότυπο μνημόνιο μετά το ‘γαλάζιο’» ριφιφί στις βασικές ενισχύσεις», κάνοντας λόγο για «άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της Νέας Δημοκρατίας».

Τι δήλωσε ο Μάκης Βορίδης για τις κινητοποιήσεις των αγροτών

Στις αγροτικές κινητοποιήσεις αναφέρθηκε ο Μάκης Βορίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής, όπου και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στη δική μου θητεία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν υπήρξε καν κινητοποίηση. Όχι μπλόκο, ούτε συνέλευση δεν έγινε. Ήταν ρυθμισμένα».

«Έχει περάσει καιρός, στη συνέχεια υπήρξαν κινητοποιήσεις προ 2 ετών. Τότε θυμάστε είχαν συναντήσει οι αγρότες τον πρωθυπουργό και λύθηκαν πολλά ζητήματα. Και τώρα η κυβέρνηση πολύ καλόπιστα προσεγγίζει τα αιτήματα των αγροτών», προσέθεσε, υποστηρίζοντας πως «η καλοπιστία της μιας πλευράς οφείλει να συνοδευτεί κατά τη γνώμη μου και από αντίστοιχη καλοπιστία της άλλης πλευράς. Πρέπει να συζητήσουμε».

Ερωτηθείς για το αν εκτιμά πως την ερχόμενη Τρίτη – που είναι προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ πρωθυπουργού και αγροτών – τα μπλόκα θα τελειώσουν, ο κ. Βορίδης απάντησε πως δεν μπορεί να ξέρει. «Την ευθύνη για τα μπλόκα δεν την έχει πάντως ο πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια και για ακόμη μια φορά δίνει πράγματα που πηγαίνουν την όλη υπόθεση του πρωτογενούς τομέα πολύ μπροστά», ισχυρίσθηκε.