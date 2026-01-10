Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι από τα μπλόκα όλης της Ελλάδας, πλην της Κρήτης και των Πράσινων Φαναριών, έχουν συγκεντρωθεί στη Νίκαια στην πιο κρίσιμη μέχρι τώρα συνεδρίαση της πανελλαδικής επιτροπής για τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Στο κατάμεστο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας έχουν συγκεντρωθεί εκπρόσωποι από 58 μπλόκα, ενώ υπάρχει έντονος προβληματισμός για το ποια θα είναι η συνέχεια καθώς είναι κοινός τόπος ότι ο διάλογος με τον πρωθυπουργό δεν θα δώσει τις λύσεις για τις οποίες αγωνίζονται όλο αυτό το διάστημα.

Μάλιστα, ενώ θεωρούνταν δεδομένο – και συνεχίζει να είναι το επικρατέστερο σενάριο- ότι την Τρίτη οι αγρότες θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό, εκπρόσωποι μπλόκων εκφράζουν τις αμφιβολίες τους για τη σημασία αυτού του ραντεβού, καθώς όπως λένε ενώ η κυβέρνηση υποτίθεται ότι ακούει τα αιτήματά τους και θέλει να τα διαπραγματευτεί, χθες υπέγραψε τη Mercosur.

Μετά την υπογραφή της Mercosur είμαστε στα κάγκελα

Ο Γιώργος Μπότας, μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου των Μαλγάρων ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Οι προτάσεις αυτή τη στιγμή είναι αρκετά μπερδεμένες. Μετά και την υπογραφή της συμφωνίας Mercosur, ο κόσμος είναι εξαγριωμένος, είμαστε στα κάγκελα. Υπάρχει ακόμη και το ενδεχόμενο να μη κατέβουμε σε διάλογο, βέβαια αυτό θα το συζητήσουμε σήμερα. Η κυβέρνηση έχει καταπατήσει όλες τις κόκκινες γραμμές που έχουμε θέσει. Είχαμε ζητήσει να μη γίνει μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και… έγινε. Καμιά αναφορά για το εμβόλιο της ευλογιάς. Χθες συνάδελφος κτηνοτρόφος αυτοκτόνησε από κυβερνητική επιλογή! Ο διάλογος έρχεται πλέον σε δεύτερη μοίρα. Τίθεται θέμα επιβίωσης».

Ο Αντώνης Λιανός, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας, δήλωσε:

«Είμαστε ανυποχώρητοι και δεν κάνουμε πίσω. Θα περιμένουμε την απόφαση πανελλαδικής, εμείς είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και φάνηκε από το γεγονός ότι τηρήσαμε τις δεσμεύσεις για μπλακ άουτ, δείχνοντας όμως καλή θέληση στην τελευταία πρόσκληση του πρωθυπουργού, συμφωνήσαμε να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Επιζητούμε λύσεις για χρόνια προβλήματα όχι μόνο για να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στη γη μας, αλλά και για να υπάρχει προοπτική για τον πρωτογενή τομέα».

Η κυβέρνηση κινήθηκε «βρώμικα»

Ο Χρήστος Κατσούλας από το μπλόκο του Μπράλου, εκτιμά ότι οι κινητοποιήσεις πρέπει να συνεχιστούν ούτως ή άλλως, καθώς η κυβέρνηση ψήφισε τη Mercosur κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι κινήθηκε «βρώμικα».

«Μάθαμε πως την Τρίτη που έχουμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, έχουμε αγωνία γιατί κινήθηκε βρώμικα με την ψήφιση της Mercosur και θα καταστρέψει κάθε αγρότη και κτηνοτρόφο. Εμείς ήρθαμε εδώ για να δούμε ποιοι θα μας εκπροσωπήσουν, αλλά και τα ζητήματα που θα θέσουμε στον πρωθυπουργό. Από τη στιγμή όπως που ψηφίστηκε το μέτρο οι κινητοποιήσεις δεν θα σταματήσουν».

Η συνέλευση της Πανελλαδικής Επιτροπής αναμένεται να αποφασίσει την επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τα μπλόκα στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό ενώ θα συζητηθεί εάν οι παραγωγοί θα κατέβουν μαζικά στην Αθήνα για διαδήλωση την ίδια μέρα με ΙΧ και λεωφορεία.

Σε κάθε περίπτωση οι αγρότες θα αποφασίσουν σε νέα συνάντηση μετά το ραντεβού με τον πρωθυπουργό για το πώς θα κινηθούν.