10.01.2026 | 10:14
Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Αγρότες: Αποφασίζουν σήμερα την τακτική τους για το ραντεβού με τον Μητσοτάκη
10 Ιανουαρίου 2026 | 10:57

Αγρότες: Αποφασίζουν σήμερα την τακτική τους για το ραντεβού με τον Μητσοτάκη

Οι αγρότες αποφασίζουν σήμερα τις «κόκκινες γραμμές» για τη συνάντησή τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη - «Βάση διαλόγου» οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης - Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχειας των κινητοποιήσεων

Spotlight

Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι από τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα συγκεντρώνονται σήμερα στη Νίκαια στις 13:00 για να αποφασίσουν με ποια «γραμμή» θα κατέβουν στην Αθήνα για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό και να επιλέξουν την επιτροπή που θα τους εκπροσωπήσει.

Η νέα πρόσκληση από την κυβέρνηση σε διάλογο βρήκε αυτή τη φορά ανταπόκριση, χωρίς ωστόσο οι παραγωγοί να είναι ικανοποιημένοι από τις νέες ανακοινώσεις σχετικά με τα αιτήματά τους.

Αντιθέτως, ανεξαρτήτως πολιτικών αποχρώσεων, οι παραγωγοί επιμένουν ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε με τυμπανοκρουσίες η κυβέρνηση δεν είναι τίποτα άλλο από απλή ανακύκλωση όσων έχει ήδη ανακοινώσει και σε κάθε περίπτωση απέχουν πολύ από τις πραγματικές ανάγκες που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Ο 48ωρος αποκλεισμός που είχαν κηρύξει οι αγρότες έσπασε νωρίτερα, το μεσημέρι της Παρασκευής, στα περισσότερα μπλόκα ως δείγμα καλής θέλησης ενόψει του διαλόγου με την εικόνα ωστόσο να μην είναι ενιαία. Μπλόκα στη Στερεά τήρησαν τον 48ωρο αποκλεισμό ενώ εκπρόσωποί τους εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Από τη Θεσσαλία ο πρόεδρος των αγροτικών συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, υπογράμμισε μιλώντας στο MEGA ότι οι αγρότες αντιμετωπίζουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης ως βάση διαλόγου προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που θέτουν.

Τζέλλας: Βάση διαλόγου οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης

Μετά το ραντεβού της Τρίτης στο Μαξίμου θα γίνει εκ νέου συνάντηση των παραγωγών όπου θα αποφασίσουν πώς θα συνεχίσουν. «Πιστεύουμε ότι θα γίνει ουσιαστικός διάλογος (σ.σ. στο Μαξίμου). Εάν όχι, ο αγώνας θα συνεχιστεί. Παλεύουμε για την επιβίωσή μας», είπε ο κ. Τζέλλας και πρόσθεσε ότι πολλά εξαρτώνται από τις απαντήσεις που θα δώσει ο πρωθυπουργός.

Αναφορικά δε με τους όρους της κυβέρνησης ότι για να γίνει η συνάντηση πρέπει να εκπροσωπούνται όλα τα μπλόκα, ο κ. Τζέλλας σημείωσε ότι η μόνη αντιπροσωπεία που αναγνωρίζουν οι αγρότες είναι αυτή που θα επιλεχθεί από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων. Εάν αυτό το αμφισβητήσει η κυβέρνηση, τότε να «ξεχάσει τη συνάντηση», ανέφερε ο κ. Τζέλλας.

Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα εάν η μετάβαση της επιτροπής στην Αθήνα θα συνοδευτεί με πανελλαδικές κινητοποιήσεις των αγροτών στην πρωτεύουσα. Η πρόταση του μπλόκου της Νίκαιας στη σημερινή συνέλευση είναι να υπάρξει κατέβασμα των αγροτών στην Αθήνα την Τρίτη με ΙΧ και λεωφορεία, και όχι με τρακτέρ σε αυτή τη φάση, ώστε να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και διαδήλωση.

Φύγανε από τα μπλόκα κλαίγοντας

Μετά από πάνω από 40 μέρες κινητοποιήσεων μπορεί το ενδεχόμενο ενός συμβιβασμού μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης να μοιάζει πιο κοντινό, ωστόσο η «καθημερινότητα» εισβάλει με τον πιο άγριο τρόπο και διαταράσσει τις απόπειρες επαναφοράς στην κανονικότητα.

Η εικόνα που μετέφερε ο Κώστας Μητροδήμος, αγρότης από τη Λάρισα, είναι χαρακτηριστική. «Χθες το μεσημέρι όταν φεύγαμε από το μπλόκο των Τεμπών, οι μισοί συνάδελφοί μου έκλαιγαν. Ξέρετε γιατί; Γιατί ένας κτηνοτρόφος 52 ετών αυτοκτόνησε γιατί του έσφαξαν το κοπάδι λόγω ευλογιάς. Ένας άνθρωπος στην ηλικία μου», είπε ο κ. Μητροδήμος υπογραμμίζοντας ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί είναι γνωστά στον κ. Μητσοτάκη, και δεν περιμένει να τα μάθει από τη συνάντηση. «Μέσα σε δύο χρόνια κάναμε 64 επιτροπές στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης» και δεν άλλαξε τίποτα.

«Να σας πω για τους συναδέλφους μας τους μελισσοκόμους. Έγινε ο Ντάνιελ, κατέληξαν όλα στον Παγασητικό. Είχε καεί η Ευβοια, καταστράφηκαν αυτοί που έφτιαχναν πευκόμελλο. Στη Δαδιά η φωτιά έσβησε από τη βροχή. Τα ξεχάσαμε αυτά;», διερωτήθηκε αγανακτισμένος.

Μπορεί η κυβέρνηση να αφήνει να εννοηθεί ότι στη συνάντηση θα δώσει και κάτι παραπάνω από τη μειωμένη τιμή της κιλοβατώρας (σ.σ. από 9 λεπτά, στα 8,5), αλλά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί θα συνεχίσουν να είναι παρόντα και να απειλούν με εξαφάνιση τους μικρούς και τους μεσαίους που δεν βλέπουν μέλλον στο επάγγελμα.

Αισιόδοξος ο Κέλλας

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, που βρέθηκε επίσης καλεσμένος στο MEGA, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι στη συνάντηση της Τρίτης θα βρεθεί κοινή συνισταμένη καθώς υπάρχουν περιθώρια «να συζητήσουμε για τα υπόλοιπα αιτήματα από κοντά», απέκλεισε ωστόσο την ικανοποίηση μιας σειράς ζητημάτων.

Αναφερόμενος στη συμφωνία Mercosur που εγκρίθηκε χθες από την Ε.Ε. με τη θετική ψήφο και της Ελλάδας, ο κ. Κέλλας επιχείρησε για άλλη μία φορά να υποβαθμίσει τις αντιδράσεις των αγροτών, λέγοντας ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας που κάνουν τη συμφωνία συμφέρουσα και επέμεινε ότι η κυβέρνηση είναι κοντά στους αγρότες από την αρχή, κάτι που «αποδεικνύεται ότι πολλοί εξ αυτών ήταν και ψηφοφόροι της», χωρίς να παραδέχεται ότι αυτό το γεγονός δεν έχει εμποδίσει την πλειοψηφία των παραγωγών να σταθεί ενάντια στην κυβέρνηση στις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Κινητοποιήσεις αγροτών: Στο τραπέζι του διαλόγου μετά από εβδομάδες στα μπλόκα – Ανοίγουν οι δρόμοι, χωρίς να αποσύρονται τα τρακτέρ
Νέα κρίσιμη σύσκεψη 09.01.26 Upd: 20:34

Στο τραπέζι του διαλόγου μετά από εβδομάδες στα μπλόκα - Ανοίγουν οι δρόμοι, πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα

Μετά από από 40 και πλέον ημέρες κινητοποιήσεων, τα αγροτικά μπλόκα «χαλαρώνουν», με τους δρόμους να ανοίγουν και τα τρακτέρ να περνούν στην άκρη. Άνοιξαν Τέμπη, Μπράλος, Μάλγαρα, γέφυρα Χαλκίδας. Συσκέψεις για να συσταθεί η επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τους παραγωγούς στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Πρόταση για διεξαγωγή συλλαλητηρίου στην πρωτεύουσα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Διάλογος με Μητσοτάκη αλλά χωρίς ορίζοντα πρόσθετων μέτρων – Το Σάββατο αποφασίζουν για τις κόκκινες γραμμές
Την Τρίτη η συνάντηση 09.01.26

Διάλογος αγροτών - Μητσοτάκη αλλά χωρίς ορίζοντα πρόσθετων μέτρων - Το Σάββατο αποφασίζουν για τις κόκκινες γραμμές

Μετά τις απειλές της κυβέρνησης για καταστολή των κινητοποιήσεων, ήρθε η νέα πρόσκληση σε διάλογο - Οι αγρότες αποφασίζουν το Σάββατο το πλαίσιο της συνάντησης με Μητσοτάκη

Σύνταξη
Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;
Πυρετώδεις διαβουλεύσεις 08.01.26

Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;

Το επίκεντρο της συζήτησης αυτήν τη στιγμή στους κόλπους των αγροτοκτηνοτρόφων είναι με ποια αιτήματα και ποια βάση διαλόγου θα προσέλθουν οι ίδιοι στο Μαξίμου, τι θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό και πώς θα συνεχιστεί η συζήτηση από εκεί που την άφησε η πλευρά της κυβέρνησης μετά την εξειδίκευση των μέτρων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Ναι» στον διάλογο αλλά με τα τρακτέρ στους δρόμους η απάντηση των αγροτών στην κυβέρνηση – Τι δηλώνουν στο in
Στα μπλόκα 08.01.26

«Ναι» στον διάλογο αλλά με τα τρακτέρ στους δρόμους η απάντηση των αγροτών στην κυβέρνηση – Τι δηλώνουν στο in

Με τον πρωθυπουργό αναμένεται να συναντηθεί την Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, αντιπροσωπεία της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων. Με όρους που θα θέσουμε εμείς η όποια συζήτηση, τονίζουν οι αγρότες.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες: Κλειστή σε διάφορα σημεία η ΠΑΘΕ, στις σήραγγες των Τεμπών οι Λαρισαίοι – Νέες απειλές από το Μαξίμου
Ξεκίνησαν οι αποκλεισμοί 08.01.26 Upd: 13:51

Αγρότες: Κλειστή σε διάφορα σημεία η ΠΑΘΕ, στις σήραγγες των Τεμπών οι Λαρισαίοι – Νέες απειλές από το Μαξίμου

Αποφασιστικά υλοποιούν τις αποφάσεις τους για 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες. Κλείνουν Αθηνών - Λαμίας, Τέμπη, Ιόνια Οδό και τελωνεία, ενώ το Μαξίμου εκτοξεύει απειλές

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκο στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας από τους παραγωγούς της Εύβοιας – «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»
Agro-in 08.01.26

Το in στη Χαλκίδα - Μπλόκο από τους αγρότες της Εύβοιας στην Υψηλή Γέφυρα - «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σήμερα και αύριο - Αγρότες από την Εύβοια έχουν φτάσει στη Χαλκίδα

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Κλιμακώνουν με 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες επικαλούμενοι «το δικαίωμα στη ζωή» – Σύγκρουση επιλέγει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Κλιμακώνουν με 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες επικαλούμενοι «το δικαίωμα στη ζωή» – Σύγκρουση επιλέγει το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες προχωρούν στους 48ωρους αποκλεισμούς, χαρακτηρίζοντας εμπαιγμό τις κυβερνητικές ανακοινώσεις - Η χώρα κόβεται στα δύο με ευθύνη της κυβέρνησης που επιλέγει τον δρόμο της σύγκρουσης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μπλόκα: Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου – Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει
48ωρο «μπλακ άουτ» 07.01.26

Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου - Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει

«Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα για τους αγρότες» υποστηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης λίγες ώρες μετά το «ξαναζεσταμένο φαγητό» που προσέφερε η κυβέρνηση στα βασικά αιτήματα των παραγωγών. «Έχουμε δείξει μεγάλη ανοχή» διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απογοήτευση, δυσαρέσκεια αλλά και διχασμός στα μπλόκα. Κόβεται στα «δύο» η Ελλάδα για 48 ώρες. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στο in.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Mercosur: Στην κόψη του ξυραφιού οι συζητήσεις για τη συμφωνία – «Έσπασε» το μέτωπο των «αντί» στην ΕΕ
«Θρίλερ» 07.01.26

Στην κόψη του ξυραφιού οι συζητήσεις για τη συμφωνία με την Mercosur - «Έσπασε» το μέτωπο των «αντί» στην ΕΕ

Βαριά σύννεφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο πριν την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας Mercosur. Η Ιταλίδα πρωθυπουργος Τζόρτζια Μελόνι είναι έτοιμη να εγκρίνει τη συμφωνία αφήνοντας στα «κρύα του λουτρού» την Γαλλία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα
Τι αναφέρει 07.01.26

Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα

Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας στη νέα παραγγελία του για τα αγροτικά μπλόκα ζητάει «να επιλαμβάνονται οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζοντας κατά περίπτωση την αυτόφωρη διαδικασία όταν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ισχυρίστηκε πως «δεν απειλεί κανέναν» αλλά το «κράτος δικαίου υπάρχει για να αμύνεται», σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Σύνταξη
Η εξειδίκευση των μέτρων για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα
Agro-in 07.01.26 Upd: 13:48

Η εξειδίκευση των μέτρων για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι «δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα» πέρα από αυτά που εξειδίκευσαν σήμερα οι αρμόδιοι υπουργοί ενώ οι αγρότες παραμένουν σε θέση μάχης και προχωρούν σε συνελεύσεις για να καθορίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους

Σύνταξη
Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου
Στις 12:00 07.01.26 Upd: 09:45

Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου

Οι αγρότες περιμένουν την εξειδίκευση των μέτρων στις 12 το μεσημέρι και μετά θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό - Την ίδια στιγμή το Μαξίμου χτίζει το αφήγημα για να δικαιολογήσει ποινικοποίηση του αγώνα τους

Σύνταξη
Αγρότες: Σε θέση «μάχης» πριν την εξειδίκευση των μέτρων – Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν τον δρόμο στον διάλογο
Αντίστροφη μέτρηση 06.01.26

Σε θέση «μάχης» οι αγρότες πριν την εξειδίκευση των μέτρων - Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν τον δρόμο στον διάλογο

Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης και περιμένουν. Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση των μέτρων. Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν το παράθυρο διαλόγου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης
Agro-in 06.01.26

«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης

Οι αγρότες είναι κατηγορηματικοί ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων Πέμπτη και Παρασκευή - Με την πλάτη στον τοίχο το Μαξίμου σκληραίνει τη ρητορική και προβάρει το αφήγημα για να δικαιολογήσει το περιβόητο plan b

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Λαϊκές αγορές: Απεργούν για την ακρίβεια, στο πλευρό των αγροτών – Tι δηλώνουν παραγωγοί στο in
Εξοντωτική φορολόγηση 06.01.26

Λαϊκές αγορές: Απεργούν για την ακρίβεια, στο πλευρό των αγροτών – Tι δηλώνουν παραγωγοί στο in

Οι λαϊκές αγορές όλης της Ελλάδας ξεκινάνε απεργία στις 7/1, με βασικό αίτημα την καταπολέμηση της ακρίβειας. Εκπρόσωποι του κλάδου εξηγούν τις αιτίες της ακρίβειας και προτείνουν λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη δυνατότητας για τεκνοποίηση
Fizz 10.01.26

Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη δυνατότητας για τεκνοποίηση

Η ηθοποιός της θρυλικής σειρά των 80s, «Νταντά», η Φραν Ντρέσερ, λέει στο People ότι το να της πουν ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει παιδιά μετά τον καρκίνο ήταν «ένα πικρό χάπι που έπρεπε να καταπιεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σέρρες: Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού για τον 16χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο
Στις Σέρρες 10.01.26

Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού για τον 16χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο - Τι είπε η θεία του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την τραγωδία στις Σέρρες και συγκεκριμένα για τον ανήλικο που κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Υπενθυμίζεται ότι ο 16χρονος χτύπησε βάναυσα τον 17χρονο που αποτέλεσμα ο τελευταίος να καταλήξει ύστερα από διαπληκτισμό που είχαν για ένα κορίτσι. Μιλώντας στο MEGA η θεία του 16χρονου επεσήμανε ότι η αδιαφορία όλων οδήγησε […]

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον» (vid)
Μπάσκετ 10.01.26

Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την φανέλα του Λεμπρόν Τζέιμς που πήρε μετά το ματς, αλλά και το ενδεχόμενο να βρέθηκαν αντιμέτωποι για τελευταία φορά.

Σύνταξη
Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Υπόθεση αρπαγής 13χρονης από 24χρονο – Έμενε σπίτι του, της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες
Ελλάδα 10.01.26

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Υπόθεση αρπαγής 13χρονης από 24χρονο – Έμενε σπίτι του, της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η ανήλικη διέμεινε στην οικία 24χρονου από το Αφγανιστάν και ότι πραγματοποιήθηκαν μεταξύ τους γενετήσιες πράξεις

Σύνταξη
ΚΥΣΕΑ: Παράταση θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, αστυνομίας και πυροσβεστικής
Πολιτική Γραμματεία 10.01.26

Παράταση θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, αστυνομίας και πυροσβεστικής, αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αρχηγών των γενικών επιτελείων στρατού, του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας και του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος

Σύνταξη
Ο στρατηγός που φέρεται να «κοίμισε» τις άμυνες της Βενεζουέλας και να πρόδωσε τον Μαδούρο
Προδότης «σύντροφος»; 10.01.26

Ο στρατηγός που φέρεται να «κοίμισε» τις άμυνες της Βενεζουέλας και να πρόδωσε τον Μαδούρο

Για ένα καθεστώς που κυβερνάει επί 26 χρόνια τη Βενεζουέλα θα είναι μεγάλο πλήγμα εάν επιβεβαιωθεί ότι ο στενότερος στρατηγός του Μαδούρο τον πρόδωσε.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαρίτσης: Τη δουλειά της Alt Right στην Ελλάδα την κάνει η ΝΔ – Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία
Νέα Αριστερά 10.01.26

Χαρίτσης: Τη δουλειά της Alt Right στην Ελλάδα την κάνει η ΝΔ – Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία

O πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για στροφή 180 μοιρών του Κυριάκου Μητσοτάκη - «Δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις το διεθνές δίκαιο αλά καρτ», επισήμανε

Σύνταξη
«Μου απομένουν λίγες μέρες»
Ποδόσφαιρο 10.01.26

«Μου απομένουν λίγες μέρες»

Η συγκλονιστική εξομολόγηση του πρώην παίκτη της Τσέλσι, Λαμίσα Μουσόντα, και το κύμα συμπαράστασης από τον κόσμο του ποδοσφαίρου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, πώς βλέπουν το νόμισμα τα άλλα 20 κράτη μέλη;
Διεθνής Οικονομία 10.01.26

Με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, πώς βλέπουν το νόμισμα τα άλλα 20 κράτη μέλη;

Μια πρόσφατη μελέτη διαπιστώνει ότι η υποστήριξη για το ευρώ παραμένει υψηλή σε ολόκληρη την ΕΕ, με τους ερευνητές να υποστηρίζουν ότι το νόμισμα έχει διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα

Σύνταξη
Ο Μπενίτεθ διαβάζει τη μάχη του τίτλου
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Ο Μπενίτεθ διαβάζει τη μάχη του τίτλου

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ πρώην Ιντερ και Νάπολι μίλησε στην ιταλική gazzetta για το ιταλικό ντέρμπι – τι είπε για τον ΠΑΟ

Γεώργιος Μαζιάς
Περιστέρι: Χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε κουζίνα διαμερίσματος
Τραγωδία 10.01.26

Περιστέρι: Χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε κουζίνα διαμερίσματος

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 08:50, στην κουζίνα του διαμερίσματος που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, στο Περιστέρι

Σύνταξη
Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν – Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ
Κόσμος 10.01.26

Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν - Μαρτυρίες για πάνω από 200 νεκρούς - Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και τη νύχτα της Παρασκευής στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν - Σύμφωνα με μαρτυρία γιατρού στο περιοδικό TIME με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 200

Σύνταξη
Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές – Πώς θα λειτουργούν, οι προωθούμενες ρυθμίσεις
Υπ. Ανάπτυξης 10.01.26

Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές – Πώς θα λειτουργούν, οι προωθούμενες ρυθμίσεις

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει έτοιμη τη νομοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει ριζικά την λειτουργία των λαϊκών αγορών, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα γραφειοκρατίας και διευκολύνοντας έμπρακτα την είσοδο νέων πωλητών

Σύνταξη
H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες
Σε ιστορικό χαμηλό 10.01.26

H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες

Τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του USC Annenberg Inclusion Initiative για το 2025 αποκαλύπτουν μια ανησυχητική πραγματικότητα. Η συμπερίληψη και εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους μειώνεται ραγδαία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
