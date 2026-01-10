Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι από τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα συγκεντρώνονται σήμερα στη Νίκαια στις 13:00 για να αποφασίσουν με ποια «γραμμή» θα κατέβουν στην Αθήνα για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό και να επιλέξουν την επιτροπή που θα τους εκπροσωπήσει.

Η νέα πρόσκληση από την κυβέρνηση σε διάλογο βρήκε αυτή τη φορά ανταπόκριση, χωρίς ωστόσο οι παραγωγοί να είναι ικανοποιημένοι από τις νέες ανακοινώσεις σχετικά με τα αιτήματά τους.

Αντιθέτως, ανεξαρτήτως πολιτικών αποχρώσεων, οι παραγωγοί επιμένουν ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε με τυμπανοκρουσίες η κυβέρνηση δεν είναι τίποτα άλλο από απλή ανακύκλωση όσων έχει ήδη ανακοινώσει και σε κάθε περίπτωση απέχουν πολύ από τις πραγματικές ανάγκες που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Ο 48ωρος αποκλεισμός που είχαν κηρύξει οι αγρότες έσπασε νωρίτερα, το μεσημέρι της Παρασκευής, στα περισσότερα μπλόκα ως δείγμα καλής θέλησης ενόψει του διαλόγου με την εικόνα ωστόσο να μην είναι ενιαία. Μπλόκα στη Στερεά τήρησαν τον 48ωρο αποκλεισμό ενώ εκπρόσωποί τους εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Από τη Θεσσαλία ο πρόεδρος των αγροτικών συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, υπογράμμισε μιλώντας στο MEGA ότι οι αγρότες αντιμετωπίζουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης ως βάση διαλόγου προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που θέτουν.

Τζέλλας: Βάση διαλόγου οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης

Μετά το ραντεβού της Τρίτης στο Μαξίμου θα γίνει εκ νέου συνάντηση των παραγωγών όπου θα αποφασίσουν πώς θα συνεχίσουν. «Πιστεύουμε ότι θα γίνει ουσιαστικός διάλογος (σ.σ. στο Μαξίμου). Εάν όχι, ο αγώνας θα συνεχιστεί. Παλεύουμε για την επιβίωσή μας», είπε ο κ. Τζέλλας και πρόσθεσε ότι πολλά εξαρτώνται από τις απαντήσεις που θα δώσει ο πρωθυπουργός.

Αναφορικά δε με τους όρους της κυβέρνησης ότι για να γίνει η συνάντηση πρέπει να εκπροσωπούνται όλα τα μπλόκα, ο κ. Τζέλλας σημείωσε ότι η μόνη αντιπροσωπεία που αναγνωρίζουν οι αγρότες είναι αυτή που θα επιλεχθεί από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων. Εάν αυτό το αμφισβητήσει η κυβέρνηση, τότε να «ξεχάσει τη συνάντηση», ανέφερε ο κ. Τζέλλας.

Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα εάν η μετάβαση της επιτροπής στην Αθήνα θα συνοδευτεί με πανελλαδικές κινητοποιήσεις των αγροτών στην πρωτεύουσα. Η πρόταση του μπλόκου της Νίκαιας στη σημερινή συνέλευση είναι να υπάρξει κατέβασμα των αγροτών στην Αθήνα την Τρίτη με ΙΧ και λεωφορεία, και όχι με τρακτέρ σε αυτή τη φάση, ώστε να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και διαδήλωση.

Φύγανε από τα μπλόκα κλαίγοντας

Μετά από πάνω από 40 μέρες κινητοποιήσεων μπορεί το ενδεχόμενο ενός συμβιβασμού μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης να μοιάζει πιο κοντινό, ωστόσο η «καθημερινότητα» εισβάλει με τον πιο άγριο τρόπο και διαταράσσει τις απόπειρες επαναφοράς στην κανονικότητα.

Η εικόνα που μετέφερε ο Κώστας Μητροδήμος, αγρότης από τη Λάρισα, είναι χαρακτηριστική. «Χθες το μεσημέρι όταν φεύγαμε από το μπλόκο των Τεμπών, οι μισοί συνάδελφοί μου έκλαιγαν. Ξέρετε γιατί; Γιατί ένας κτηνοτρόφος 52 ετών αυτοκτόνησε γιατί του έσφαξαν το κοπάδι λόγω ευλογιάς. Ένας άνθρωπος στην ηλικία μου», είπε ο κ. Μητροδήμος υπογραμμίζοντας ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί είναι γνωστά στον κ. Μητσοτάκη, και δεν περιμένει να τα μάθει από τη συνάντηση. «Μέσα σε δύο χρόνια κάναμε 64 επιτροπές στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης» και δεν άλλαξε τίποτα.

«Να σας πω για τους συναδέλφους μας τους μελισσοκόμους. Έγινε ο Ντάνιελ, κατέληξαν όλα στον Παγασητικό. Είχε καεί η Ευβοια, καταστράφηκαν αυτοί που έφτιαχναν πευκόμελλο. Στη Δαδιά η φωτιά έσβησε από τη βροχή. Τα ξεχάσαμε αυτά;», διερωτήθηκε αγανακτισμένος.

Μπορεί η κυβέρνηση να αφήνει να εννοηθεί ότι στη συνάντηση θα δώσει και κάτι παραπάνω από τη μειωμένη τιμή της κιλοβατώρας (σ.σ. από 9 λεπτά, στα 8,5), αλλά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί θα συνεχίσουν να είναι παρόντα και να απειλούν με εξαφάνιση τους μικρούς και τους μεσαίους που δεν βλέπουν μέλλον στο επάγγελμα.

Αισιόδοξος ο Κέλλας

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, που βρέθηκε επίσης καλεσμένος στο MEGA, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι στη συνάντηση της Τρίτης θα βρεθεί κοινή συνισταμένη καθώς υπάρχουν περιθώρια «να συζητήσουμε για τα υπόλοιπα αιτήματα από κοντά», απέκλεισε ωστόσο την ικανοποίηση μιας σειράς ζητημάτων.

Αναφερόμενος στη συμφωνία Mercosur που εγκρίθηκε χθες από την Ε.Ε. με τη θετική ψήφο και της Ελλάδας, ο κ. Κέλλας επιχείρησε για άλλη μία φορά να υποβαθμίσει τις αντιδράσεις των αγροτών, λέγοντας ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας που κάνουν τη συμφωνία συμφέρουσα και επέμεινε ότι η κυβέρνηση είναι κοντά στους αγρότες από την αρχή, κάτι που «αποδεικνύεται ότι πολλοί εξ αυτών ήταν και ψηφοφόροι της», χωρίς να παραδέχεται ότι αυτό το γεγονός δεν έχει εμποδίσει την πλειοψηφία των παραγωγών να σταθεί ενάντια στην κυβέρνηση στις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων δεκαετιών.