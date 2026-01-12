Κ. Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση υπέγραψε τη συμφωνία με τη Mercosur χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα»
Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι «υπέγραψε χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα, όπως κάνει πάντα».
- Με μία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έχρισε τον εαυτό του «εν ενεργεία πρόεδρο της Βενεζουέλας»
- Προσωρινά κρατούμενος ο 54χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό των παιδιών του στη Μεσσαρά
- Στο νοσοκομείο 37χρονη δασκάλα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 22χρονο σύντροφό της
- Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Κλειστός λόγω έργων ένας διάδρομος - Πώς θα εξυπηρετούνται οι πτήσεις
Με το αγροτικό ζήτημα να κορυφώνεται, και αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur, o Κώστας Τσουκαλάς έκανε επίθεση στην κυβέρνηση.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ μιλάει για «καθημερινό δελτίο παραπλάνησης» και σημειώνει ότι ο Παύλος Μαρινάκης απέκρυψε «ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη υπέγραψε χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα, όπως κάνει πάντα».
Κώστας Τσουκαλάς: «Ψέματα και παραπλάνηση»
Στη δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημειώνει αναφορικά με τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη:
«Ο κ. Μαρινάκης στο προγραμματισμένο σημερινό δελτίο παραπλάνησης των πολιτών, επέλεξε να πει ψέματα για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur. Μια συμφωνία που δεν είναι ισόρροπη, δεν προστατεύει τον Έλληνα αγρότη, δεν εγγυάται ασφαλή τρόφιμα και δεν διασφαλίζει το περιβάλλον».
Επισημαίνει επίσης ότι η συμφωνία «χωρίς αλλαγές, θα δημιουργήσει καταναλωτές δύο ταχυτήτων, τους εύπορους που θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα και τα χαμηλά εισοδήματα που θα καταναλώνουν μη ασφαλή τρόφιμα».
Ο Κώστας Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «σκοπίμως απέκρυψε πως τη συμφωνία δεν στήριξε η μεγαλύτερη γεωργική χώρα της Ε.Ε., η Γαλλία. Ότι επίσης δεν την ψήφισαν η Πολωνία, η Ιρλανδία , η Ουγγαρία και η Αυστρία, ενώ το Βέλγιο απείχε.
»Δεν είπε επίσης πως η Ιταλία υπερψήφισε εξασφαλίζοντας σημαντικά ανταλλάγματα με διαπραγμάτευση, όπως την ταχύτερη καταβολή χρηματοδότησης 45 δισ. ευρώ που προέρχονται από την ΚΑΠ 2028-2034».
Και καταλήγει:
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως κάνει πάντα, υπέγραψε χωρίς διαπραγμάτευση, χωρίς κανένα αντάλλαγμα.
»Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψήφισαν με γνώμονα το εθνικό συμφέρον , την προστασία της ελληνικής αγροτικής παραγωγής και τη βιωσιμότητα της ΚΑΠ. Για το ΠΑΣΟΚ, η αγροτική πολιτική δεν είναι στατιστικό μέγεθος όπως το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Είναι πυλώνας περιφερειακής ανάπτυξης, συντελεστής κοινωνικής συνοχής, εγγυητής της επισιτιστικής επάρκειας και της διατροφικής ασφάλειας, είναι η εθνική παραγωγική μας βάση».
- Κ. Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση υπέγραψε τη συμφωνία με τη Mercosur χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα»
- Καμπανάκι για τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη – Πώς επιδρούν οι τιμές
- «Πρώτη» προπόνηση με τα χρώματα του Άρη Betsson για τον Κώστα Αντετοκούνμπο (pics)
- Στην «κατάψυξη» η χώρα – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που «χτυπήθηκε» από ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη
- Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες – Δέκα συλλήψεις εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι
- Με μία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έχρισε τον εαυτό του «εν ενεργεία πρόεδρο της Βενεζουέλας»
- To πρώτο εμπορικό κέντρο στον κόσμο μόνο με second hand είδη – Τόνωση τοπικής οικονομίας και περιβαλλοντική συνείδηση
- Κυριάκος Πιερρακάκης: «Στόχος για το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις