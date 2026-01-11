newspaper
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 15:08
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 11:10
Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά στο Κορωπί – Έκαψε δύο αποθήκες
Κ. Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη ΝΔ και να τη στείλει στην αντιπολίτευση
11 Ιανουαρίου 2026 | 16:23

Κ. Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη ΝΔ και να τη στείλει στην αντιπολίτευση

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο MEGA. «Η βελόνα της χώρας έχει κολλήσει και με την νίκη του ΠΑΣΟΚ θα ξεκολλήσει», λέει.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Επίθεση εφ’ όλης της ύλης εξαπολύει στην κυβέρνηση  Κώστας Τσουκαλάς. «Η βελόνα της χώρας έχει κολλήσει και με την νίκη του ΠΑΣΟΚ θα ξεκολλήσει», λέει ο εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και υπογραμμίζει πως «μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι πολίτες λένε ότι θέλουν να φύγει».

«Το ΠΑΣΟΚ μόνο μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία να φέρει την πολιτική αλλαγή»

Στο πλαίσιο της τηλεοπτικής του εμφάνισης στο MEGA, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, υπογράμμισε τον κυβερνητικό λαϊκισμό.

«Η αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ -επειδή ο πρωθυπουργός κατηγορεί την αντιπολίτευση για λαϊκισμό- την είχε στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 2019 και το 2023 και δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Συνεπώς το ποιος λαϊκίζει το γνωρίζουν οι πολίτες. Το «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας το έλεγε κάποτε. Έχει διαπιστευτήρια λαϊκισμού η Νέα Δημοκρατία. Οποιος θέλει να πάρει μαθήματα λαϊκισμού απέναντι στους αγρότες, πρέπει να της πληρώσει δίδακτρα» ανέφερε.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και διάλογος με τους αγρότες

Μάλιστα τόνισε ότι δεν νοείται «η κυβέρνηση που επέτρεψε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ να εγκαλεί την αξιωματική αντιπολίτευση που επί έξι χρόνια την προειδοποιούσε ότι γίνεται φαγοπότι και εκείνη αδιαφορούσε. Το θράσος έχει και κάποια όρια».

Υπενθύμισε ότι «ο κ. Βορίδης το 2020 ανέφερε πως η ΑΑΔΕ έχει την ευθύνη για τον ορθό έλεγχο των μισθωτηρίων και των συμβολαίων. Και επανέλαβε τη δήλωση αυτή και προ ημερών σε εκπομπή» αποδομώντας το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ από μόνη της συνιστά μεταρρύθμιση, όταν η Αρχή απέτυχε να ελέγξει το πάρτι πλαστών μισθωτηρίων που οδήγησε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σχετικά με τον επικείμενο διάλογο του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών ο Κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «ο διάλογος είναι θετικός. Η κυβέρνηση ευτυχώς βγήκε από τη διαδικασία της αδιαλλαξίας που ακολουθούσε έως τώρα με την εκτόξευση απειλών και δηλώσεων όπως αυτή βουλευτή της που έλεγε πως οι αγρότες πρέπει να πέσουν στην πυρά».

Κόστος ρεύματος

Επί της δέσμης των κυβερνητικών προτάσεων αντέταξε το σετ μέτρων που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας: «από τα 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα στα 7 λεπτά δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Η ΔΕΗ τα δίνει που έχει υπερκερδοφορία, και μπορεί να δώσει πιο χαμηλές ανώτερες τιμές. Εμείς επιπλέον προτείνουμε πάγιο στα 5 ευρώ τον μήνα καθώς και μείωση 20% για τους συνεπείς. Η κυβερνητική πρόταση εξαιρεί όσους δεν είναι ενήμεροι. Μα πολλοί αγρότες δεν είναι ενήμεροι, γιατί καθυστέρησαν οι πληρωμές του κράτους. Εδώ χρειάζεται αλλαγή πορείας και επούλωση του κοινωνικού προβλήματος, που η κυβέρνηση δημιούργησε και όχι τιμωρητική και εκδικητική διάθεση».

Απαντώντας στο επιχείρημα της εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ότι η κυβέρνηση δεν θα επιβάλλει στη ΔΕΗ την πολιτική της, ο Κ. Τσουκαλάς κατέδειξε: «Η κυβέρνηση ορίζει τη διοίκηση της ΔΕΗ, έχει όλη την ευθύνη. Ξέρουμε ποιος έβαλε τη ΔΕΗ να απαγορεύσει στον Νίκο Ανδρουλάκη να μπει στις εγκαταστάσεις της μονάδας στην Πτολεμαΐδα. Δεσμεύεστε αλλά δεν τηρείτε αυτά που υπόσχεστε και εξαπατάτε τους αγρότες».

«Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία»

Σχετικά με την περιρρέουσα πολιτική ατμόσφαιρα, ο Κ. Τσουκαλάς σημείωσε:

«Δεν έχουμε καμία ανησυχία. Αντίπαλος μας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Η βελόνα της χώρας έχει κολλήσει και με την νίκη του ΠΑΣΟΚ θα ξεκολλήσει. Η βελόνα της Νέας Δημοκρατίας έχει καταρρεύσει επίσης ,έχει μείωση 15 μονάδων. Η δική μας ανεβαίνει και θα ανέβει πολύ παραπάνω. Αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση».

Και πρόσθεσε: «Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι πολίτες λένε ότι θέλουν να φύγει. Αυτό δηλώνει η συντριπτική πλειοψηφία και όταν θα έρθει η ώρα των διλημμάτων οι δρόμοι είναι δύο: ή πολιτική των ανισοτήτων, της προσβολής των θεσμών, των χαμένων ευκαιριών ανάπτυξης και της εξωτερικής πολιτικής που υποτιμά το διεθνές δίκαιο ή πολιτική αλλαγή και ΠΑΣΟΚ. Στις εκλογές ο κόσμος ψηφίζει για το μέλλον του και ψηφίζει αυτόν που μπορεί να διασφαλίσει με ένα εφαρμόσιμο προοδευτικό σχέδιο, ευημερία, προοπτική και ασφάλεια.

Το μόνο κόμμα που μπορεί να τα προσφέρει, είναι το ΠΑΣΟΚ. Όσοι ψηφοφόροι φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία πάνε ή δεξιά ή στο ΠΑΣΟΚ, οι πολίτες που επέλεγαν αριστερά επίσης μπορούν να εκφραστούν μέσα από το προοδευτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ , άρα το ΠΑΣΟΚ μόνο μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία  να φέρει την πολιτική αλλαγή. Εξού και οι επιθέσεις της κυβέρνησης αποκλειστικά και μόνο στο ΠΑΣΟΚ».

Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Τα τρία κρίσιμα «μέτωπα»

Στεγαστική κρίση: Τα τρία κρίσιμα «μέτωπα»

Business
TITAN: Με ελληνικά τσιμέντα ένα στα τρία data centers στις ΗΠΑ

TITAN: Με ελληνικά τσιμέντα ένα στα τρία data centers στις ΗΠΑ

inWellness
inTown
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
11.01.2026 | 15:08
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
11.01.26

Φάμελλος: «Με το σημερινό του μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ξανά ότι είναι επικίνδυνος»

Ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την ανάρτηση Μητσοτάκη, ειδικά την αναφορά του για τη Βενεζουέλα - «Δεν βρήκε σήμερα ούτε μια λέξη να γράψει για τους αγρότες»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ανασκόπηση χωρίς αναφορά στους αγρότες – Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ για τη Βενεζουέλα
11.01.26

Μητσοτάκης: Ανασκόπηση χωρίς αναφορά στους αγρότες – Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ για τη Βενεζουέλα

Ο κ. Μητσοτάκης στην πρώτη ανασκόπηση της χρονιάς, δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στους αγρότες, παρότι αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους τους την Τρίτη - Η συμμετοχή σε «θαλάσσια επιτήρηση» για την Ουκρανία και η αναφορά σε μια «νέα πραγματικότητα» όπου «η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη»

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»
11.01.26

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»

Οι αγρότες, παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, προειδοποιώντας με νέα κλιμάκωση αν δεν ικανοποιηθούν με όσα θα ειπωθούν την Τρίτη

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Το ΠΑΣΟΚ «πολιορκεί» τη Δυτική Μακεδονία – Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κοζάνη – Στο επίκεντρο η πράσινη και δίκαιη μετάβαση
11.01.26

Το ΠΑΣΟΚ «πολιορκεί» τη Δυτική Μακεδονία – Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κοζάνη – Στο επίκεντρο η πράσινη και δίκαιη μετάβαση

Κορυφώνεται η περιοδεία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Δυτική Μακεδονία. Στις επτά το απόγευμα η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην περιφερειακή συνδιάσκεψη του κόμματος στην Κοζάνη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κάλπη: Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης
11.01.26

Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης

Γιατί ψηφοφόροι που δηλώνουν δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση μπορεί να την επιλέξουν στη β΄ κάλπη

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Ανδρουλάκης σε αγρότες: Διάλογος πρέπει να γίνει αλλά με ειλικρίνεια και αποτελέσματα. Όχι νέα κοροϊδία
10.01.26

Ανδρουλάκης σε αγρότες: Διάλογος πρέπει να γίνει αλλά με ειλικρίνεια και αποτελέσματα. Όχι νέα κοροϊδία

«Οι αγρότες έχουν ξεσηκωθεί γιατί για πάρα πολλά χρόνια η ΝΔ πορεύτηκε χωρίς σχέδιο, αλλά παράλληλα είχαμε τη σκιά βαρύτατων σκανδάλων που οδήγησαν στο ριφιφί του ΟΠΕΚΕΠΕ», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ενόχληση στο ΠΑΣΟΚ από τη νέα προσπάθεια Δούκα για δημιουργία κλίματος εν όψει συνεδρίου
10.01.26

Ενόχληση στο ΠΑΣΟΚ από τη νέα προσπάθεια Δούκα για δημιουργία κλίματος εν όψει συνεδρίου

Αιχμες άφησε εκ νέου για τη στρατηγική της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Δούκας, με στελέχη του κόμματος να τον κατηγορούν για προσωπική στρατηγική ενόψει συνεδρίου- Έντονη η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη, που επαναλαμβάνει ότι τα ζητήματα που θέτει έχουν ξεκαθαριστεί.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νέα Αριστερά για Ιράν: Αυταρχισμός από το θεοκρατικό καθεστώς, επικίνδυνη ένταση από την κυβέρνηση Τραμπ
10.01.26

Νέα Αριστερά για Ιράν: Αυταρχισμός από το θεοκρατικό καθεστώς, επικίνδυνη ένταση από την κυβέρνηση Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να απέχουν από κάθε μορφή στρατιωτικής κλιμάκωσης ή εργαλειοποίησης της κρίσης στο Ιράν», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δεν έχουν μέτρο στη διαφθορά – Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη;
10.01.26

Ανδρουλάκης: Δεν έχουν μέτρο στη διαφθορά – Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη;

Για βαθιά διαφθορά κατηγορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης την κυβέρνηση και αντιστρέφει το εκβιαστικό δίλημμα που θέτει η ΝΔ. Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα με ΠΑΣΟΚ ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη; τονίζει. Για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές αντί να απολογείται η κυβέρνηση που οργάνωσε τα σκάνδαλα, θέλουν να απολογούνται τα θύματα, λέει χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά – Τι είπε για το νέο Δικαστικό Μέγαρο
10.01.26

Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά – Τι είπε για το νέο Δικαστικό Μέγαρο

Στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιωνιδείου Σχολής, παρευρέθηκε σήμερα ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης

Σύνταξη
Νέα πολιτική παρέμβαση της Καρυστιανού: Η διαπλοκή ρουφάει το οξυγόνο
10.01.26

Νέα πολιτική παρέμβαση της Καρυστιανού: Η διαπλοκή ρουφάει το οξυγόνο

Η Μαρία Καρυστιανού επισημαίνει πως «η καταστροφική διαπλοκή ρουφάει τη ζωή και το οξυγόνο μας», προσθέτοντας ότι «το Σύνταγμα της χώρας έχει μετατραπεί σε κουρελόχαρτο»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Με βίντεο AI εκθειάζει τον εαυτό του για τα δέκα χρόνια… επιτυχιών στο τιμόνι της ΝΔ
10.01.26

Μητσοτάκης εκθειάζει Μητσοτάκη για τα 10 χρόνια στο τιμόνι της ΝΔ με ένα βίντεο AI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν περίμενε να του θυμίσουν άλλοι τις επιτυχίες του, ούτε να τον ευχαριστήσουν για την προσφορά του στη ΝΔ. Φρόντισε να θυμίσει σε όλους μας τις στιγμές που τον σημάδεψαν με μία αναδρομή μέσω AI

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – Μίλαν
11.01.26

LIVE: Φιορεντίνα – Μίλαν

LIVE: Φιορεντίνα – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Μίλαν για την 20η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
«Απολύτως προβλέψιμη τραγωδία»: Οργή στα late-night των ΗΠΑ για τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά της ICE
11.01.26

«Απολύτως προβλέψιμη τραγωδία»: Οργή στα late-night των ΗΠΑ για τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά της ICE

Οι κορυφαίοι παρουσιαστές των late-night εκπομπών στις ΗΠΑ άφησαν τη σάτιρα και μίλησαν με σκληρή γλώσσα για τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη από πυρά της ICE, ζητώντας λογοδοσία και καταγγέλλοντας την κυβερνητική αφήγηση.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πεθαίνοντας στο χωράφι: Ρεκόρ αγροτικών δυστυχημάτων το 2025 – Συγκλονιστικά στοιχεία από την ΟΣΕΤΕΕ
11.01.26

Πεθαίνοντας στο χωράφι: Ρεκόρ αγροτικών δυστυχημάτων το 2025 – Συγκλονιστικά στοιχεία από την ΟΣΕΤΕΕ

Πάνω από 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή σε αγροτικές εργασίες τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ το 2025 σημειώθηκαν 48 εργατικά δυστυχήματα στον πρωτογενή τομέα. Αποκλειστικά στοιχεία από την ΟΣΕΤΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Πόρτσμουθ – Άρσεναλ
11.01.26

LIVE: Πόρτσμουθ – Άρσεναλ

LIVE: Πόρτσμουθ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πόρτσμουθ – Άρσεναλ για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson
11.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson

LIVE: Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος
11.01.26

LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος

LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Βόλος για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Χρέος μας να παίζουμε καλό μπάσκετ»
11.01.26

Μπαρτζώκας: «Χρέος μας να παίζουμε καλό μπάσκετ»

Ικανοποιημένος με την ευρεία νίκη του Ολυμπιακού επί της Καρδίτσας δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον τεχνικό των «ερυθρόλευκων» να τονίζει ότι είναι χρέος της ομάδας προς στον κόσμο της το να παίζει καλό μπάσκετ.

Σύνταξη
Φάμελλος: «Με το σημερινό του μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ξανά ότι είναι επικίνδυνος»
11.01.26

Φάμελλος: «Με το σημερινό του μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ξανά ότι είναι επικίνδυνος»

Ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την ανάρτηση Μητσοτάκη, ειδικά την αναφορά του για τη Βενεζουέλα - «Δεν βρήκε σήμερα ούτε μια λέξη να γράψει για τους αγρότες»

Σύνταξη
Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη
11.01.26

Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Παραμένοντας στα μπλόκα, οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Θα θέσουν εκ νέου το σύνολο των αιτημάτων τους τονίζοντας ότι κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωσή τους

Σύνταξη
Πυθαγόρας Περάματος – Ολυμπιακός 0-10: Νέο… διψήφιο σόου για τις «ερυθρόλευκες»
11.01.26

Πυθαγόρας Περάματος – Ολυμπιακός 0-10: Νέο… διψήφιο σόου για τις «ερυθρόλευκες»

Κανένα πρόβλημα δεν έχει στη Γ' Εθνική ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο γυναικών, με τις «ερυθρόλευκες» να σαρώνουν με 10-0 και τον Πυθαγόρα Περάματος στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Φλώρινα: Το τριήμερο κύμα ψύχους φέρνει κλείσιμο σχολείων σε τρεις δήμους
11.01.26

Το τριήμερο κύμα ψύχους φέρνει κλείσιμο σχολείων - Δείτε τις περιοχές

Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Φλώρινα θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών και της έντονης χιονόπτωσης

Σύνταξη
Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για παιδική κακοποίηση στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λίγo πριν τη σύλληψη του συζύγου της
11.01.26

Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για παιδική κακοποίηση στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λίγo πριν τη σύλληψη του συζύγου της

Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για τη δική της εμπειρία κακοποίησης στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες εβδομάδες πριν ο σύζυγός της, Τίμοθι Μπάσφιλντ, συλληφθεί για δύο κατηγορίες σεξουαλικής επαφής με ανήλικο και μία κατηγορία κακοποίησης παιδιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό
11.01.26

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό για τη 16η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Σύνταξη
Google: Αφαιρεί ορισμένες από τις περιλήψεις της Τεχνητής Νοημοσύνης της – Ποιος ο λόγος
11.01.26

«Επικίνδυνο και ανησυχητικό»: Η Google αφαιρεί ορισμένες από τις περιλήψεις της Τεχνητής Νοημοσύνης της

Έρευνα της Guardian διαπιστώνει ότι οι Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης παρείχαν ανακριβείς και ψευδείς πληροφορίες όταν ερωτήθηκαν για εξετάσεις αίματος

Σύνταξη
Καρδίτσα – Ολυμπιακός 80-120: Ισοπεδωτικοί οι «ερυθρόλευκοι» με κορυφαίο τον Πίτερς
11.01.26

Καρδίτσα – Ολυμπιακός 80-120: Ισοπεδωτικοί οι «ερυθρόλευκοι» με κορυφαίο τον Πίτερς

Ο Ολυμπιακός διέλυσε την Καρδίτσα με σκορ... ΝΒΑ (80-120) στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Άλεκ Πίτερς να σημειώνει ρεκόρ καριέρας με 35 πόντους και τον Ταϊρίκ Τζόουνς να κάνει θετικότατο ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε τρεις και τραυμάτισε εννιά ανθρώπους – Στους 21 οι νεκροί από το κρύο
11.01.26

Το Ισραήλ σκότωσε τρεις και τραυμάτισε εννιά ανθρώπους στη Γάζα - Στους 21 οι νεκροί από το κρύο

Ανάμεσα στους 21 που έχουν πεθάνει από υποθερμία στη Γάζα, τα 18 ήταν παιδιά - Με το σταγονόμετρο εισέρχεται η ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα λόγω των περιορισμών από το Ισραήλ

Σύνταξη
Αυτό είναι το πρόστιμο για τις αντιολισθητικές αλυσίδες – Πού είναι υποχρεωτικές
11.01.26

Αυτό είναι το πρόστιμο για τις αντιολισθητικές αλυσίδες – Πού είναι υποχρεωτικές

Η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων καθίσταται υποχρεωτική μόνο έπειτα από σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων Αρχών, όπως οι Αστυνομικές Διευθύνσεις, οι Διευθύνσεις Τροχαίας και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
«Βαρέθηκε να είναι τελευταία»: Η Γιούλη Τσαγκαράκη για το Ηράκλειο, τις «Σέρρες», την θεία Σταματίνα και το «ΙΚΤΟΛΑ»
11.01.26

«Βαρέθηκε να είναι τελευταία»: Η Γιούλη Τσαγκαράκη για το Ηράκλειο, τις «Σέρρες», την θεία Σταματίνα και το «ΙΚΤΟΛΑ»

«Ο καθένας μας βρίσκει τη μοναξιά μέσα του για διάφορους λόγους. Απλώς η Σταματίνα έτυχε να την έχει μέσα της για αυτό το λόγο», δήλωσε μεταξύ άλλων η Γιούλη Τσαγκαράκη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Χιόνια: Στα λευκά βόρεια και κεντρική Ελλάδα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
11.01.26

Στα λευκά βόρεια και κεντρική Ελλάδα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Στη Β. Ελλάδα, οι κάτοικοι ξύπνησαν στη θέα ενός μαγευτικού τοπίου, με γραφικά χωριά στα Ιωάννινα να έχουν ντυθεί στα λευκά - Χιόνια πέφτουν στα ορεινά της Θεσσαλονίκης - Οι περιοχές που είδαν νιφάδες

Σύνταξη
Ιράν: Άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών – Η Τεχεράνη λέει ότι έχουν σκοτωθεί 109 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας
11.01.26

Άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών στο Ιράν - Η Τεχεράνη λέει ότι έχουν σκοτωθεί 109 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας

Οι αρχές του Ιράν αντιμετωπίζουν με σκληρή καταστολή τις διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια που έχουν πάρει και αντικυβερνητικό χαρακτήρα - Ο Πεζεσκιάν κατηγορεί Ισραήλ και ΗΠΑ για υποκίνηση

Σύνταξη
Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»
11.01.26

Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»

Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, συγγενής θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί», από πρόεδρος του συλλόγου

Σύνταξη
