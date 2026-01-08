Τσουκαλάς: Ακραίες δυνάμεις περιβάλουν τον Μητσοτάκη, λείπει μόνο ο Καρατζαφέρης – Σύμπνοια ΝΔ και Ελλ. Λύσης

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης και κατηγορίες περί σύμπλευσης με ακραίες δυνάμεις εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Στον απόηχο της ανακοίνωσης της καθόδου της κ. Καρυστιανού στην πολιτική και ερωτηθείς αν και κατά πόσο αυτή η εξέλιξη προκαλεί ανησυχία στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «εμάς δεν μας ανησυχεί τίποτα, αντίπαλός μας είναι ο κ. Μητσοτάκης και τα προβλήματα της κοινωνίας. Δεν θα μπούμε σε ένα διαγωνισμό ούτε με την κ. Καρυστιανού ούτε με τα άλλα κόμματα, εμείς είμαστε το κόμμα το οποίο έχει ξεκάθαρη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, τη μόνη ρεαλιστικά εφαρμόσιμη. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκτεθεί στον πολιτικό στίβο, όταν εκτεθεί κι αρχίζει να παίρνει θέση στα πολιτικά ζητήματα. Εκεί που συμφωνούμε θα συμφωνήσουμε, εκεί που διαφωνούμε θα διαφωνήσουμε».

Ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, πως «δεν έχουμε ακούσει ακόμα τις απόψεις της κ. Καρυστιανού», εκφράζοντας ταυτόχρονα τη διαφωνία του σχετικά με την αναφορά εκείνης ότι δεν υπάρχει ούτε Δεξιά ούτε Αριστερά.

Όπως είπε, «αυτό δεν το λέει μόνο η κ. Καρυστιανού το έχουμε δει να το λένε και πολλά κόμματα και στην Ελλάδα στο παρελθόν. Το έλεγε το Ποτάμι, το λέει η κ. Κωνσταντοπούλου το λέει και ο κ. Βελόπουλος. Είναι ένα γνωστό και δοκιμασμένο αφήγημα το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν ακουμπάει στην πραγματικότητα . Οι λύσεις, είναι ή προοδευτικές και κοινωνικά δίκαιες ή συντηρητικές και κοινωνικά άδικες. Τρανή απόδειξη η κυβέρνηση Μητσοτάκη που με την πολιτική της έχει εκτοξεύσει τις ανισότητες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η Δικαιοσύνη στην οποία αναφέρεται η κ. Καρυστιανού είναι κάτι πολύ σημαντικό, εμείς το έχουμε βάλει στην πρώτη γραμμή με την πρόταση μας για την αλλαγή του άρθρου 86 αλλά και την αλλαγή του τρόπου επιλογής των ανωτάτων κλιμακίων της Δικαιοσύνης αλλά πρέπει να υπάρχουν θέσεις για το παραγωγικό μοντέλο, την ανάπτυξη, τις εργασιακές σχέσεις, το αν πρέπει να ελεγχθεί η αγορά. Εμείς απευθυνόμαστε στον κόσμο που ψήφιζε ΝΔ ή που ψήφιζε Αριστερά αλλά απευθυνόμαστε με τις θέσεις μας.».

Ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι «είμαστε προοδευτικό κόμμα, σοσιαλιστές και σοσιαλδημοκράτες, πιστεύουμε στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην παραγωγική ανάπτυξη αλλά πιστεύουμε ότι και άνθρωποι που μπορεί να έχουν άλλη πολιτική ή ιδεολογική αφετηρία από εμάς μπορούν στη συγκυρία αυτή να συμπαραταχτούν μαζί μας για να έχουμε ένα κράτος με διαφάνεια, με αξιοκρατία, με ισόρροπη ανάπτυξη και ευκαιρίες πραγματικής κοινωνικής κινητικότητας. Υπάρχει μια προσπάθεια δαιμονοποίησης της κ. Καρυστιανού, εμείς δεν δαιμονοποιούμε ούτε ηρωοποιούμε. Και η κ. Καρυστιανού θα κριθεί και θα αξιολογηθεί όπως ο καθένας».

Ερωτηθείς αν ο κ. Τσίπρας αποφεύγει τη χρήση του όρου «Αριστερά» για να προσεγγίσει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι «αυτός ο οποίος πολιτεύεται με αρχές, με πολιτικό σχέδιο και με πρόγραμμα στο τέλος θα αξιολογηθεί θετικά. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα είναι το μόνο κόμμα σ με σαφές πολιτικό σχέδιο. Μπορεί σήμερα στην κοινωνία να υπάρχει οργή η οποία εκφράζεται προσωρινά και δημοσκοπικά τιμωρητικά, την κρίσιμη στιγμή της κάλπης ο κόσμος θα ψηφίσει αυτόν που μπορεί την επόμενη μέρα να εγγυηθεί ασφάλεια, σταθερότητα, προοπτική και καλύτερες μέρες. Αυτά μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει πολιτικό σχέδιο για να τα κάνει πράξη. Για αυτό κι εμείς λέμε καθαρά ότι το μέτωπό μας είναι η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι πολιτικές οι οποίες σήμερα έχουν προσβάλει τους θεσμούς, δημιουργούν νέες ανισότητες και υπονομεύουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και βέβαια την εκθέτουνε με τις θέσεις στην εξωτερική πολιτική».

Για τη δήλωση του σχετικά με την ταύτιση της Νέας Δημοκρατίας με τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επέμεινε ότι «είδαμε δηλώσεις του πρωθυπουργού ότι δεν είναι της στιγμής να σχολιάσουμε το διεθνές δίκαιο, είδαμε δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη και του κ. Βορίδη που πανηγύριζαν. Είδαμε μια αδιανόητη κατάσταση πανηγυρισμών λέγοντας ότι δεν υπάρχει Διεθνές Δίκαιο, στελέχη της ΝΔ να νομιμοποιούν τον αναθεωρητισμό που τόσο ακριβά έχει πληρώσει η χώρα μας, να δηλώνουν ότι μπορεί οποιοσδήποτε να μπαίνει όπου θέλει, νομίζω ότι αυτά δείχνουν και μαζί με τη συνολική πολιτική της κυβέρνησης, την τοξικότητα που επιλέγει, τον διχασμό που ενσταλάζει συστηματικά στην κοινωνία , ότι πλέον δεν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία εκφράζει την παραδοσιακή ΝΔ που ήταν ένα αντίπαλο κόμμα αλλά δημοκρατικό».

«Λείπει μόνο ο Καρατζαφέρης»

Κατά τον ίδιο, «έχουμε μια κυβέρνηση που έχουν υπερισχύσει ακραίες δυνάμεις οι οποίες περιβάλουν τον πρωθυπουργό, είναι τα παλιά στελέχη του ΛΑ.ΟΣ. και βλέπουμε και πολύ συχνά και τη σύμπνοια που υπάρχει και με την Ελληνική Λύση σε πολλά πράγματα άρα νομίζω ότι όλο το παζλ διαμορφώνεται σε μια κατεύθυνση τέτοιου είδους. Λείπει μόνο ο κ. Καρατζαφέρης. Η δήλωση που έκανε ο πρωθυπουργός περί μη ορθού χρόνου σχολιασμού της νομιμότητας της διεθνούς είναι μια δήλωση που θυμίζει κεντρώο Ευρωπαίο πολιτικό; Ο πρωθυπουργός της χώρας δεν απάντησε έτσι σε μια συνέντευξη, που μπορεί οποιοσδήποτε να κάνει ένα λάθος ή ένα ατόπημα, επέλεξε να κάνει ανάρτηση για να στείλει μήνυμα ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα προβλήματα της διεθνούς νομιμότητας. Για αυτό και πρόκειται για ολισθηρό ατόπημα».

Τέλος, με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να πλησιάζει ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι στην πρώτη γραμμή και πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή μαζί με τον πρόεδρο για να κάνουν πράξη την πολιτική αλλαγή, και είμαι σίγουρος ότι όλοι θα ανταποκριθούν στα καθήκοντα αυτά και στην ευθύνη αυτή».