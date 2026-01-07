Τσουκαλάς: Έχουν χάσει τη λαϊκή νομιμοποίηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπροσωπεί τον σύγχρονο κοτζαμπασισμό

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, λέγοντας πως, πλέον, δεν κυβερνάει η ΝΔ, αλλά το πρώην κόμμα του Γιώργου Καρατζαφέρη, Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός.

Ειδικότερα, ως προς τη στάση του κ. Μητσοτάκη επί της σύλληψης Μαδούρο, ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ» για μία «αδιανόητη δήλωση που σωρευτικά με τις γραφικές δηλώσεις Γεωργιάδη και Βορίδη ότι πια δεν κυβερνάει καν η Νέα Δημοκρατία. Κυβερνάει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Τέτοιου είδους κυβέρνηση έχουμε σήμερα. Έχουμε κυβέρνηση άκρων. Η γραμμή ότι “δεν μας νοιάζει το διεθνές δίκαιο” ή οι απόψεις του κ. Γεωργιάδη έχουν σχέση με την παραδοσιακή Νέα Δημοκρατία; Και, μιας είναι της μόδας η συζήτηση για την ταινία του Καποδίστρια, φαίνεται ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει καταλάβει τίποτα από τη διαδρομή και την πορεία του Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας ήταν εκσυγχρονιστής πολιτικός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπροσωπεί τον σύγχρονο κοτζαμπασισμό».

Έρχονται προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ο κ. Τσουκαλάς παρουσίασε, επίσης, την πρόταση που κατέθεσε σήμερα το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για την ενέργεια στους αγρότες, που κάνε λόγο για «7 λεπτά ανώτερη τιμή ανά κιλοβατώρα και μείωση του παγίου στα 5 ευρώ», εξηγώντας ότι «η ΔΕΗ έχει πάρα πολύ μεγάλο απόθεμα από την πολιτική των τελευταίων ετών και διαθέτει αυτή τη δυνατότητα».

Προανήγγειλε, παράλληλα, ότι το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν προτάσεις του κόμματος και για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι «τη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτών θα τη δουν και οι καταναλωτές στις τιμές, άρα αφορά όλους. Διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του αυξημένων τιμών έχει να κάνει με τα τεράστια έξοδα των αγροτών στην ενέργεια και με το ότι η ενέργεια μοιράστηκε σε πολύ λίγους. Δεν μπορούμε να έχουμε βιώσιμη ενεργειακή και αγροτική πολιτική, αν δεν δώσουμε δυνατότητα αυτοπαραγωγής στους αγρότες, να μπορούν να παράγουν την ενέργεια που καταναλώνουν».

Αναφορικά με τις κυβερνητικές εξαγγελίες μέτρων για τους αγρότες, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τόνισε πως «καθετί το οποίο μπορεί να κλείσει μέτωπα και να έχουμε αποκλιμάκωση είναι θετικό», διερωτώμενος «για ποιο λόγο η κυβέρνηση όλα αυτά δεν τα ανακοίνωνε πριν βγουν στους δρόμους και αναγκάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στα μπλόκα; Μιλάμε για πάγια αιτήματα των αγροτών. Τους θεωρούσε αόρατους; Άρα, στην Ελλάδα, μόνο αν βγεις στους δρόμους αυτή η κυβέρνηση σε παίρνει σοβαρά;».

Ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας «έχει χάσει πια τη νομιμοποίηση και πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες γνωρίζουν ότι δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Για αυτό και βλέπουμε την αλληλεγγύη που έδειξαν στους αγρότες παρά τις δυσκολίες από την κοινωνία, η οποία ξέρει ότι το ζήτημα της διατροφικής και επισιτιστικής επάρκειας είναι κομβικό για όλους μας».

«Η Καρυστιανού δεν αυτοπροσδιορίζεται στην κεντροαριστερά ή στην αριστερά»

Κληθείς να σχολιάσει την προαναγγελία ίδρυσης κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι πως «η κ. Καρυστιανού όπως κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στα κοινά, για εμάς το ΠΑΣΟΚ, αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και τα προβλήματα της κοινωνίας. Θεωρούμε ότι στο τέλος θα επικρατήσει μια λογική επιλογής με αισιοδοξία και προοπτική και όχι τιμωρητικά. Η κ. Καρυστιανού δεν αυτοπροσδιορίζεται στην κεντροαριστερά ή στην αριστερά».

Επισήμανε ότι η αξιολόγησή της θα γίνει με πολιτικούς όρους, επαναλαμβάνοντας ότι το αίτημα για δικαιοσύνη «βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Η αναθεώρηση του άρθρου 86 και η αλλαγή στον τρόπο επιλογής των ανώτατων κλιμακίων της δικαιοσύνης είναι σημεία του προγράμματος μας αλλά ένα πολιτικό κόμμα οφείλει να ασχολείται με το καθολικό, να έχει σχέδιο απαντήσεις για όλα τα ζητήματα. Απαιτεί και θέσεις για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, τις εργασιακές σχέσεις, την οικονομία, το κοινωνικό κράτος, την ανάπτυξη και τη φορολογία. Όταν αρχίσει να μιλάει για αυτά, θα αξιολογηθεί».

Πήρε αποστάσεις, όπως είπε, από τη «δαιμονοποίηση που βλέπω εδώ και δύο ημέρες από ανθρώπους οι οποίοι πριν την ηρωοποιούσαν και τώρα την δαιμονοποιούν, την αντιμετωπίζουν με επιθετικότητα» και χαρακτήρισε «λογικό η Νέα Δημοκρατία να της επιτίθεται διότι φαίνεται ότι ακουμπάει ιδεολογικά στο μαλακό υπογάστριο αυτής της παράταξης».

Όσον αφορά στην εικόνα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «η δυνητική περίμετρος του ΠΑΣΟΚ σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι πολύ μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα κόμματα και περίπου ίδια με της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ πιστεύω ότι, όταν τα υπό ίδρυση δημιουργηθούν και αρχίζουν να παίρνουν θέση χωρίς να μπορούν να κρυφτούν σε γενικολογίες και όταν έρθει η ώρα ο κόσμος να επιλέξει για το αύριο του, θα επιλέξει με βάση εκείνο που μπορεί με ασφάλεια να οδηγήσει σε πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις και κοινωνικές αλλαγές υπέρ των πολλών. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το ΠΑΣΟΚ».