newspaper
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
29.12.2025 | 11:06
Βρέθηκε σορός άνδρα κοντά στις εκβολές του Κηφισού
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τσουκαλάς: Ο κ. Κακλαμάνης προσπαθεί να κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους για τον κ. Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 29 Δεκεμβρίου 2025 | 18:35

Τσουκαλάς: Ο κ. Κακλαμάνης προσπαθεί να κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους για τον κ. Μητσοτάκη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναρωτήθηκε: «Τι θέλει να κρύψει η κυβέρνηση; Τι φοβάται;».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Floor Time: Πέφτουμε… στα πατώματα για χάρη της ευεξίας

Floor Time: Πέφτουμε… στα πατώματα για χάρη της ευεξίας

Spotlight

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε την αντίθεση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο ενδεχόμενο να πάψουν να μεταδίδονται οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανέφερε ότι είναι «ανεξήγητη η δήλωση του προέδρου της Βουλής για απαγόρευση μετάδοσης από το κανάλι της Βουλής των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής».

Τόνισε πως «η δημοσιότητα των συνεδριάσεων είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να βγάλει συμπεράσματα» επισημαίνοντας ότι «αυτήν εξάλλου τη δημοσιότητα διαφήμιζε η κυβερνητική πλειοψηφία, όταν υπερασπιζόταν την επιλογή της να γίνει Εξεταστική επιτροπή αντί Προανακριτικής εμποδίζοντας τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει τις ευθύνες των υπουργών της».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναρωτήθηκε «Τι θέλει να κρύψει η κυβέρνηση; Τι φοβάται;». Υποστήριξε ότι «είναι προφανές πως ο κ. Κακλαμάνης προσπαθεί να κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους για λογαριασμό του κ. Μητσοτάκη» και κατέληξε: «Δεν θα πέσει μαύρο στη διαφάνεια, που ζητούν οι πολίτες».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ομόλογα
Αμερικανικά ομόλογα: Η απαράμιλλη ικανότητα να τρομοκρατούν τον Λευκό Οίκο

Αμερικανικά ομόλογα: Η απαράμιλλη ικανότητα να τρομοκρατούν τον Λευκό Οίκο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Floor Time: Πέφτουμε… στα πατώματα για χάρη της ευεξίας

Floor Time: Πέφτουμε… στα πατώματα για χάρη της ευεξίας

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναχαίτισε την τραπεζική πτώση η αγορά, βρήκε στήριξη από Metlen

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναχαίτισε την τραπεζική πτώση η αγορά, βρήκε στήριξη από Metlen

inWellness
inTown
Stream newspaper
Νέα Αριστερά: Ουσιαστικές λύσεις στους αγρότες τώρα – Αρκετά με την επικοινωνιακή διαχείριση
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Ουσιαστικές λύσεις στους αγρότες τώρα ζητά η Νέα Αριστερά - Αρκετά με την επικοινωνιακή διαχείριση

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει η Νέα Αριστερά καταλογίζοντας στο Μαξίμου επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό και σημειώνει πως «ήρθε η ώρα για ουσιαστικές λύσεις»

Σύνταξη
Πηγές ΥΠΕΘΑ: Παντελώς ανακριβείς οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Πηγές ΥΠΕΘΑ: Παντελώς ανακριβείς οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών

Στις 8 Ιανουαρίου θα ψηφιστεί το νέο ειδικό μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) να σπεύδουν να δηλώσουν πως οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών είναι «παντελώς ανακριβείες» την ίδια ώρα που «φουντώνουν» οι «γαλάζιες» συζητήσεις…

Σύνταξη
Νικήτας Κακλαμάνης: Τον λαό οφείλεις να τον σέβεσαι όταν ανεβαίνεις στην εξουσία
Επικαιρότητα 29.12.25

Νικήτας Κακλαμάνης: Τον λαό οφείλεις να τον σέβεσαι όταν ανεβαίνεις στην εξουσία

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε ότι όσοι κάθονται στις καρέκλες της εξουσίας θα πρέπει να μην φοβούνται τον λαό, αλλά να τον σέβονται και να λειτουργούν υπέρ του.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη
Επικαιρότητα 29.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη

«Είναι η χειρότερη ιστορικά πληρωμή της ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια» υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, που αναφέρθηκε στα ποσά που δόθηκαν σε επιτήδειους κατά τη διακυβέρνηση της ΝΔ.

Σύνταξη
Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»

Με συνθήματα, και αποδοκιμασίες για τη διάλυση του ΕΣΥ, υποδέχθηκαν εργαζόμενοι στο «Έλενα Βενιζέλου» τον Άδωνι Γεωργιάδη, που μετέβη για τη φιέστα για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων ΤΕΠ

Σύνταξη
Αγρότες: Μετά από ένα μήνα ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στα μπλόκα
Πολιτική 29.12.25

Μετά από ένα μήνα κινητοποιήσεων ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στους αγρότες - Ποδαρικό με μπλόκα

Ο Κώστας Τσιάρας υποστήριξε σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορούσε για τους αγρότες τους οποίους κατηγόρησε για αδιαλλαξία - Η «κίνηση των 18» βαίνει μειούμενη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Υπεύθυνη η κυβέρνηση για την ταλαιπωρία στην εθνική οδό
Επικαιρότητα 29.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Υπεύθυνη η κυβέρνηση για την ταλαιπωρία στην εθνική οδό

«Με επικοινωνιακά κόλπα και μεθοδεύσεις δεν λύνεται το αγροτικό ζήτημα. Όσοι ταλαιπωρήθηκαν γνωρίζουν καλά τι έγινε, όση προπαγάνδα και αν εφεύρει η κυβέρνηση», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πολιτική κόντρα για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση σαν βαμπίρ έπεσε στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει σε Φραπέδες»
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Πολιτική κόντρα για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση σαν βαμπίρ έπεσε στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει σε Φραπέδες»

Τα κόμματα εξαπολύουν πυρά στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στους αγρότες ενώ από το Μαξίμου, αναζητούν σανίδα σωτηρίας και επικαλούνται τη «διάθεση διαλόγου» από μερίδα παραγωγών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ – Μάντζος: Απαράδεκτες οι θέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη – Να πάρει θέση ο πρωθυπουργός
Επικαιρότητα 29.12.25

ΠΑΣΟΚ – Μάντζος: Απαράδεκτες οι θέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη – Να πάρει θέση ο πρωθυπουργός

«Συμφωνεί ο Πρωθυπουργός ότι οι διεθνείς κανόνες πρέπει να υποχωρούν μπροστά στο δίκαιο του ισχυρού;», ρωτά ο Δημήτρης Μάντζος υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση παύει να προβάλλεται, αγρότες που δεν υποκύπτουν διαβάλλονται, το Μαξίμου άρχισε να πανικοβάλλεται
in Confidential 29.12.25

Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση παύει να προβάλλεται, αγρότες που δεν υποκύπτουν διαβάλλονται, το Μαξίμου άρχισε να πανικοβάλλεται

Την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές της με τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις Άδωνις και Θάνος Πλεύρης βλέπουν παντού... Αριστερούς και επιχειρούν να μοιάσουν όλο και πιο πολύ στον Πρόεδρο Τραμπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Γεωργιάδης και Πλεύρης «ξαναχτύπησαν»: «Αντιδυτικά και αριστεροκρατούμενα» η Διεθνής Αμνηστία και το Δικαστήριο της Χάγης
Πολιτική 28.12.25

Γεωργιάδης και Πλεύρης «ξαναχτύπησαν»: «Αντιδυτικά και αριστεροκρατούμενα» η Διεθνής Αμνηστία και το Δικαστήριο της Χάγης

Οι δύο σύντροφοι στα άκρα δεξιά της ΝΔ, το έκαναν πάλι το θαύμα τους - ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Θάνος Πλεύρης, αυτή τη φορά, στοχοποίησαν τη Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Σύνταξη
Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες – «Μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη
Πυρά 28.12.25

Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες – «Μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη

Ο Κώστας Τσουκαλάς ζήτησε η ΝΔ να καταδικάσει τις «εμπρηστικές δηλώσεις στελεχών της κατά των αγροτών» - Για «παθογένειες της αντιπολίτευσης» κάνει λόγο η Αλεξάνδρα Σδούκου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Κυβερνητική αφωνία για τον δήμαρχο Φλώρινας – Η λογοκρισία και η πατριδοκαπηλία, καταφύγιο των ανιστόρητων και των υποκριτών
«Αυταρχισμός» 28.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Κυβερνητική αφωνία για τον δήμαρχο Φλώρινας – Η λογοκρισία και η πατριδοκαπηλία, καταφύγιο των ανιστόρητων και των υποκριτών

Σε ανάρτησή του «ο κ. Πλεύρης, υιοθετώντας πλήρως την ανιστόρητη εμφυλιοπολεμική επιχειρηματολογία, επιτίθεται στον Χρήστο Ράμμο και προσπαθεί να στήσει ένα πατριδοκάπηλο δίπολο», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Πλήγμα στη θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία της Βουλής η κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών
Επικαιρότητα 28.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Πλήγμα στη θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία της Βουλής η κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών

«Έχουν την αυταπάτη ότι με το μαύρο στη ζωντανή μετάδοση θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη άνεση στις διαδικασίες συγκάλυψης; Κάνουν λάθος», διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το Μαξίμου «ρίχνει μαύρο» στην Βουλή καταργώντας την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών
Επικαιρότητα 28.12.25

Νέα Αριστερά: Το Μαξίμου «ρίχνει μαύρο» στην Βουλή καταργώντας την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών

«Η καταφυγή σε τέτοιες μεθοδεύσεις καταδεικνύει τον πανικό που έχει καταλάβει το Μαξίμου από την σύζευξη της Βουλής με τα μπλόκα των αγροτών, με αιχμή το σκανδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Φαραντούρης από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα να είναι πρωταγωνίστρια σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης στην Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 28.12.25

Φαραντούρης από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα να είναι πρωταγωνίστρια σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης στην Ευρώπη

Σε δηλώσεις του έξω απ' το αμερικανικό Κογκρέσο, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης έκανε λόγο για «αμηχανία» της Ευρώπης αναφορικά με τις διατλαντικές σχέσεις

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεγάλη αλλαγή στον κανονισμό του οφσάιντ προανήγγειλε ο Ινφαντίνο – Πώς θα αλλάξει το ποδόσφαιρο
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Μεγάλη αλλαγή στον κανονισμό του οφσάιντ προανήγγειλε ο Ινφαντίνο

Σημαντική αλλαγή στο οφσάιντ εξετάζει η FIFA προκειμένου να ευνοήσει την επίτευξη περισσοτέρων τερμάτων στο ποδόσφαιρο, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρός της Τζιάνι Ινφαντίνο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Ο Γιαμάλ είναι ο παίκτης του μέλλοντος»
Ποδόσφαιρο 29.12.25

«Ο Γιαμάλ είναι ο παίκτης του μέλλοντος»

Ο ατζέντης του Ζόρζε Μέντες μίλησε για το μέλλον του Λαμίν Γιαμάλ και προέβλεψε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η καριέρα του σταρ της Μπαρτσελόνα

Βάιος Μπαλάφας
«Προπύργιο της Αριστεράς» – Ο Τραμπ διαλύει ένα από τα σημαντικότερα κλιματικά εργαστήρια του κόσμου
Περιβάλλον 29.12.25

«Προπύργιο της Αριστεράς» – Ο Τραμπ διαλύει ένα από τα σημαντικότερα κλιματικά εργαστήρια του κόσμου

Το Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Ερευνας αναπτύσσει κορυφαία υπολογιστικά μοντέλα του παγκόσμιου κλίματος. Το επιτελείο Τραμπ το χαρακτηρίζει «πληγή κλιματικής κινδυνολογίας»

Σύνταξη
Η Μόσχα απειλεί με αντίποινα για την επίθεση με drones στην οικία του Πούτιν – Βλέπει βρετανικό δάκτυλο
Κλιμάκωση 29.12.25

Η Μόσχα απειλεί με αντίποινα για την επίθεση με drones στην οικία του Πούτιν – Βλέπει βρετανικό δάκτυλο

Για τρομοκρατικές ενέργειες, που θα απαντηθούν, κάνει λόγο η Μόσχα, μετά την επίθεση της Ουκρανίας στην οικία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Το Κρεμλίνο εκτιμά ότι πίσω από την επιχείρηση είναι η Βρετανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τζολάκης και Ποντένσε είχαν 100% επιτυχία στο challenge του Ολυμπιακού για τη Euroleague! (vid)
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Τζολάκης και Ποντένσε είχαν 100% επιτυχία στο challenge του Ολυμπιακού για τη Euroleague! (vid)

Κωνσταντίνος Τζολάκης και Ντάνιελ Ποντένσε απέδειξε ότι εκτός από ποδόσφαιρο γνωρίζουν και πολύ μπάσκετ. Η εξαιρετική τους επίδοση σε μπασκετικό challenge του Ολυμπιακού.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νέα Αριστερά: Ουσιαστικές λύσεις στους αγρότες τώρα – Αρκετά με την επικοινωνιακή διαχείριση
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Ουσιαστικές λύσεις στους αγρότες τώρα ζητά η Νέα Αριστερά - Αρκετά με την επικοινωνιακή διαχείριση

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει η Νέα Αριστερά καταλογίζοντας στο Μαξίμου επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό και σημειώνει πως «ήρθε η ώρα για ουσιαστικές λύσεις»

Σύνταξη
Η ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας πρόκειται να σταματήσει την παράδοση γραμμάτων μετά από 400 χρόνια
Αντίο στον ρομαντισμό 29.12.25

Η ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας πρόκειται να σταματήσει την παράδοση γραμμάτων μετά από 400 χρόνια

Η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει γράμματα στη Δανία από το 1624, ωστόσο, η ψηφιακή εποχή νίκησε τα κόκκινα γραμματοκιβώτια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πηγές ΥΠΕΘΑ: Παντελώς ανακριβείς οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Πηγές ΥΠΕΘΑ: Παντελώς ανακριβείς οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών

Στις 8 Ιανουαρίου θα ψηφιστεί το νέο ειδικό μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) να σπεύδουν να δηλώσουν πως οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών είναι «παντελώς ανακριβείες» την ίδια ώρα που «φουντώνουν» οι «γαλάζιες» συζητήσεις…

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Η ενημέρωση των «ερυθρόλευκων» για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια του Betsson Super Cup
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Η ενημέρωση των «ερυθρόλευκων» για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια του Betsson Super Cup

Ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την παραλαβή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για το δρομολόγιο Πειραιάς - Ηράκλειο την Παρασκευή 02/01, ενόψει του Betsson Super Cup στην Κρήτη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νικήτας Κακλαμάνης: Τον λαό οφείλεις να τον σέβεσαι όταν ανεβαίνεις στην εξουσία
Επικαιρότητα 29.12.25

Νικήτας Κακλαμάνης: Τον λαό οφείλεις να τον σέβεσαι όταν ανεβαίνεις στην εξουσία

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε ότι όσοι κάθονται στις καρέκλες της εξουσίας θα πρέπει να μην φοβούνται τον λαό, αλλά να τον σέβονται και να λειτουργούν υπέρ του.

Σύνταξη
«Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα»: Συγκινεί η Αγγελική Λάμπρη για το reunion του Παρά Πέντε
Βίντεο 29.12.25

«Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα»: Συγκινεί η Αγγελική Λάμπρη για το reunion του Παρά Πέντε

«Ο Γιώργος είναι πολύ ενωτικός, αλλά δεν είναι μόνο στον Γιώργο, είναι το γεγονός πως όλοι μαζί κάνουμε κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω», δήλωσε μεταξύ άλλων η Αγγελική Λάμπρη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Ο πυγμάχο, Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο νεκρούς (vid+pics)
Άλλα Αθλήματα 29.12.25

Ο πυγμάχο, Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο νεκρούς (vid+pics)

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Άντονι Τζόσουα συγκρούστηκε με ακινητοποιημένο φορτηγό, ωστόσο οι αρχές διευκρίνισαν ότι ο 36χρονος πυγμάχος υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα και η υγεία του είναι καλή.

Σύνταξη
Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας και η σύντροφός του δέχθηκαν επίθεση κατά την παράδοση των παιδιών
Άγρια συμπλοκή 29.12.25

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας και η σύντροφός του δέχθηκαν επίθεση κατά την παράδοση των παιδιών

«Με νοιάζει μόνο η ασφάλεια των παιδιών μου, να μην ξαναζήσουν κάτι τέτοιο» τόνισε ο πατέρας των παιδιών στο in - «Υπόθεση που ξεπερνά τα όρια μιας απλής οικογενειακής διαφωνίας» λέει ο δικηγόρος του

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Tι ψώνισαν οι Έλληνες στις γιορτές: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι «κατάπιε» πάνω από το 1/3 των δαπανών
Ζορισμένοι καταναλωτές 29.12.25

Tι ψώνισαν οι Έλληνες στις γιορτές: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι «κατάπιε» πάνω από το 1/3 των δαπανών

Για κάθε τρία ευρώ που ξόδεψαν οι Έλληνες καταναλωτές τα Χριστούγεννα, τουλάχιστον το ένα πήγε στο εορταστικό τραπέζι. Απογοητευμένοι οι μικροί έμποροι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στις… πλάτες του Λαουτάρο
On Field 29.12.25

Στις… πλάτες του Λαουτάρο

Ο Αργεντίνος επιθετικός είναι στα… πάνω του και ηγείται των προσπαθειών της Ίντερ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρωσία: Η Ουκρανία επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Πούτιν στο Νόβγκοροντ με drones – Το Κίεβο το αρνείται
«Θα απαντήσουμε» 29.12.25 Upd: 17:44

Ρωσία: Η Ουκρανία επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Πούτιν στο Νόβγκοροντ με drones - Το Κίεβο το αρνείται

Νέα κλιμάκωση αναμένεται να σηματοδοτήσει η καταγγελλόμενη απόπειρα επίθεσης από την Ουκρανία κατά της κατοικίας του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν - Τι δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη
Επικαιρότητα 29.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη

«Είναι η χειρότερη ιστορικά πληρωμή της ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια» υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, που αναφέρθηκε στα ποσά που δόθηκαν σε επιτήδειους κατά τη διακυβέρνηση της ΝΔ.

Σύνταξη
Συρία: Υπό στρατιωτική φύλαξη ομαδικός τάφος της εποχής Άσαντ – Ποινική έρευνα σε εξέλιξη
«Μετακίνηση Γης» 29.12.25

Συρία: Υπό στρατιωτική φύλαξη ομαδικός τάφος της εποχής Άσαντ – Ποινική έρευνα σε εξέλιξη

Πρώην στρατιωτική αποθήκη όπλων στη Συρία, είχε μετατραπεί επί Άσαντ σε ομαδικό τάφο εχθρών του καθεστώτος. Η πλεκτάνη για να μην αποκαλυφθεί το μυστικό με τα χιλιάδες πτώματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η διαμάχη για την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό – Ο γιος της διεκδικεί 65 εκατ. ευρώ από την Animal Foundation
«Réserve héréditaire» 29.12.25

Η διαμάχη για την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό - Ο γιος της διεκδικεί 65 εκατ. ευρώ από την Animal Foundation

Ο πλούτος της Μπαρντό περιλάμβανε ακίνητα, κοσμήματα, πνευματική ιδιοκτησία και μετρητά. Σημαντικές περιουσιακές της αξίες ήταν η La Madrague, η κατοικία της στο Σαιν-Τροπέ, η La Garrigue, ένα καταφύγιο ζώων 10 εκταρίων, μια βίλα στις Κάννες αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και διάφορα διαμερίσματα στο Παρίσι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο