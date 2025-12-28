Νικήτας Κακλαμάνης: Έρχεται «κόφτης» για τις ομιλίες των βουλευτών και στις εξεταστικές επιτροπές
Αλλαγές στις μεταδόσεις των εξεταστικών επιτροπών προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, διευκρινίζοντας ότι οι όποιες αλλαγές θα εφαρμοστούν στο μέλλον.
Μετά τον «κόφτη» στην Ολομέλεια της Βουλής, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, εξέφρασε την πρόθεσή του να φέρει στη Διάσκεψη των Προέδρων μία νέα πρόταση.
Εξετάζεται να αφορά και τη ζωντανή μετάδοση των εξεταστικών επιτροπών
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Βουλής εξήγγειλε «κόφτη» για τις ομιλίες των βουλευτών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές της βουλής. Ο «κόφτης» όμως, όπως είπε (Action 24) εξετάζεται να αφορά και τη ζωντανή μετάδοση των εξεταστικών επιτροπών, μέσω των διαύλων της Βουλής. Η δημοσιότητα των συνεδριάσεων, εξήγησε, διαφυλάσσεται μέσω της ζωντανής κάλυψης από τους αρμόδιους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.
Δεν θα αφορά την παρούσα εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Αν συνεχιστεί έτσι, θα κάνω μία συζήτηση στη Διάσκεψη των Προέδρων και θα τους βάλω προ των ευθυνών τους» είπε ο πρόεδρος της Βουλής, που υποστηρίζει ότι αυτό που εμφανίζεται στο κοινό αδικεί την κοινοβουλευτική επιτροπή. «Οι συζητήσεις διαρκούν 12 ώρες την ημέρα, δηλαδή δεν είναι του ποδιού. Αλλά οι μισοί συζητάνε για το θέμα για το οποίο συνεστήθη, οι άλλοι μισοί για άλλα θέματα που καμία σχέση δεν έχουν», είπε.
Ερωτηθείς σχετικά, διευκρίνισε ότι το φαινόμενο της εκτός θέματος συζήτησης είναι μεν οριζόντιο αλλά κυρίως εκδηλώνεται από την αντιπολίτευση.
Ωστόσο, διευκρινίστηκε ότι ο οποιοσδήποτε «κόφτης» που θα επιβληθεί, δεν θα αφορά στην παρούσα εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Αυτή θα τελειώσει έτσι, ως έχει».
