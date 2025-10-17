Βουλή: Από τις 27 Οκτώβρη η εισαγωγή του «κόφτη» στα μικρόφωνα στην αίθουσα της Ολομέλειας
Το τεχνικό κομμάτι της όλης διαδικασίας έχει ήδη ολοκληρωθεί και το σύστημα που θα επιτρέπει στον εκάστοτε προεδρεύοντα να κλείνει τα μικρόφωνα των βουλευτών που ξεπερνούν κατά πολύ το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό χρόνο στις τοποθετήσεις τους είναι ήδη τοποθετημένο
Ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση του εγχειρήματος του λεγόμενου “κόφτη” στα μικρόφωνα των ομιλητών από το βήμα της Ολομέλειας, βρίσκεται πλέον η Βουλή.
Το τεχνικό κομμάτι της όλης διαδικασίας έχει ήδη ολοκληρωθεί και το σύστημα που θα επιτρέπει στον εκάστοτε προεδρεύοντα να κλείνει τα μικρόφωνα των βουλευτών που ξεπερνούν κατά πολύ το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό χρόνο στις τοποθετήσεις τους είναι ήδη τοποθετημένο.
Η δε αναφορά του πρωθυπουργού κατά τη προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για τα εθνικά θέματα στους χρόνους ομιλίας των αρχηγών που -σύμφωνα με τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη- τον ανάγκασε να αποχωρήσει νωρίς από την αίθουσα, έδωσε τη ευκαιρία στη Βουλή και τον Νικήτα Κακλαμάνη να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και να ανακοινώσει την εφαρμογή του μέτρου από τις 27 του Οκτώβρη.
«Οι πολιτικοί αρχηγοί είχαν μια τελευταία ευκαιρία που δεν την εκμεταλλεύτηκαν», είπε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο κ. Κακλαμάνης, δείχνοντας προς την κατεύθυνση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Σύμφωνα λοιπόν με τον ισχύοντα προγραμματισμό, στην επόμενη διάσκεψη των προέδρων, θα ληφθεί απόφαση για την εφαρμογή του μέτρου που δεν θα είναι καθολικό και θα λειτουργεί μόνο στις συζητήσεις των νομοσχεδίων της Ολομέλειας αλλά όχι στις ειδικές διαδικασίες (συζήτηση προτάσεων συγκρότησης εξεταστικής, πρόταση δυσπιστίας, προ ημερησίας κα).
Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να προηγηθεί η αλλαγή του Κανονισμού προκειμένου να αυξηθούν οι προβλεπόμενοι χρόνοι ομιλίας που κατά γενική ομολογία είναι περιορισμένοι.
